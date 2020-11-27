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Алексей Боржонов
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В Нальчике учитель открыл стрельбу в воздух из травматического пистолета после конфликта с учеником Материал редакции

Тот позвал в школу знакомых для разбирательства с преподавателем.

Учитель школы в Нальчике устроил стрельбу из травматического пистолета после того, как между ним и учеником возник конфликт по «учебному вопросу», говорится в сообщении МВД по Кабардино-Балкарии.

Ученик пригласил двух знакомых 26 и 36 лет для разбирательства с преподавателем, после чего в школе началась потасовка. Преподаватель вышел на улицу, взял из машины травматический пистолет и, вернувшись в школу, открыл стрельбу в воздух. Пострадавших, как утверждает ведомство, нет.

#новости #происшествия

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Мужской яд

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спорили по поводу значения физической постоянной "жи"?

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Борщевик Обыкновенный

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Это тебе не Франция 

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Линейный щит

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И в этом городе я тоже живу, весело))

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alexferman

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Чому я так ору

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