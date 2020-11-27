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Артём Мазанов
1910

В Госдуму внесли законопроект о запрете демонстрации изображений нацистов — под него попадают футболки с Гитлером Материал редакции

Депутаты заявили, что инициатива направлена на недопущение героизации военных преступников на территории России.

94 комментария
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Изменения вносятся в законы «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов» и «О противодействии экстремистской деятельности». Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Депутаты предложили запретить публичное демонстрирование изображении нацистских военных преступников, признанных виновными в совершении преступлений в соответствии с приговором Нюрнбергского трибунала либо приговорами национальных, военных или оккупационных трибуналов.

Такая демонстрация будет считаться экстремизмом. Исключения — случаи, в которых формируется негативное отношение к идеологии нацизма и отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацизма.

Законопроект направлен на недопущение героизации военных преступников на территории нашеи страны, десятки миллионов граждан которои стали жертвами чудовищного фашистского режима Германии и ее союзников.

пояснительная записка к законопроекту

Автор законопроекта Елена Ямпольская заявляла, что поводом для подготовки документа стала продажа блузок с изображением Адольфа Гитлера и других военных преступников в магазинах. «Внезапно нынешней весной выявилось, что некоторые есть уроды, я иначе этих людей назвать не могу, которые выпускают одежду с изображениями Гитлера», — сообщала она.

#новости #право

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94 комментария
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Вова А.

19

В википедии есть его фотка, запретить Википедию срочно!

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Рациональный спрей

Вова
8

И вообще весь интернет.

Ответить

alexferman

Рациональный
0

Это и будет следующий ход

Ответить

Рациональный

alexfer…
0

А потом Россия превратится в Северную Корею?

Ответить

Вова А.

Рациона…
0

Надо быть лидерами - мы ее переплюнем!

Ответить

drama llama

Вова
0

Тот-кого-нельзя-называть-и-показывать.

Ответить

Слава Инженеров

drama
0

А что сразу Тот-кого-нельзя-называть-и-показывать -то?

Ответить

common sense

Вова
0

запретить Википедию

Есть с кого брать пример:
https://www.kommersant.ru/doc/3968531

Ответить

Роман Александров

12

Запрет символики нацизма
Запрет портретов нацистов
—— Вы здесь-—
Запрет упоминания имён нацистов 
Запрет слов "нацизм", "фашизм"
Запрет и уничтожение книг и фильмов где упоминаются запрещённые личности и слова
Запрет думать о запрещенных словах и образах

Ответить

Рациональный спрей

Роман
6

Запрет писать такие списки.

Ответить

Ivan

Рациональный
0

тизер трейлер на ближайшие пару лет

Ответить

Александр Фельдман

Роман
2

Запрет думать!

Ответить

ＫＩＢØＵＮＥ

Роман
1

Запрет символики нацизма

Кстати, а кого-нибудь щемили за наклейки "Можем повторить" ?

Ответить

Александр Фельдман

ＫＩＢØＵＮＥ
0

Кстати, да! ))))

"Поводом для административного наказания полицейские посчитали свастику на фото."

Россиянина оштрафовали за фото наклейки «Можем…
Жителя Омска Дениса Алексеева оштрафовали на тысячу рублей за фото наклейки «Можем повторить» во…
lenta.ru
Ответить

Anton Gostev

4

В чем героизация?
А героизация Сталина ок?

Ответить

Вова А.

Anton
15

Если я доживу до времён, когда по телеку будут развенчивать образ Сталина, я тут же пойду откупорю бухлишко и отпраздную, а если ещё и все эти адовые деяния НКВД, всю эту ебучую пропаганду, ещё и Ленина если уберут с красной площади - вообще можно неделю праздновать.

Ответить

Мужской яд

Вова
2

понимаю, что могу вызвать непонимание, но я против "развенчания образа стулена с телека"

вот представь, что его будут осуждать тетя Скабя, всратое ебало Шейнин, матка Симоньян и хлопотливая карлица Соловьев. Ну или их аналоги из будущего. И осуждать как они умеют - наговорив по ходу дела хуеты

это ж будет от противного работать

Ответить

Вова А.

Мужской
3

Я надеюсь, их тоже развенчают, а заодно и уголовку им присудят, при этом прям по телеку весь судебный процесс, а-ля наш Нюрнберг, чтобы вся страна видела

Ответить

Фамилия и имя

Вова
2

К сожалению зря надеешься, все они начинали как «хорошие мальчики» либералы. Протестовали. Митинговали. До поры до времени. Сейчас подрастает им смена достойная, я даже имена знаю, но не поверит же никто, заплюют. За 100 лет ничего не поменялось, почему должно поменяться потом? Потому что хочется? 

Ответить

Артур Логвинов

Фамилия
1

Имена в студию

Ответить

Фамилия и имя

Артур
0

Та ну нафиг, бесполезный срач будет, тут аудитория то большинство при пу родились и выросли, для них это понять еще сложно. А так для разгона если, например, е. жуков отличный будущий пропагандон получится, только другого режима, хотя и с этим бы справился. 

Ответить

Артур Логвинов

Фамилия
0

Странно включать Жукова, ведь он не относится к либералам. Скорее Милов и Волков – вот отличные кандидаты.

Ответить

Фамилия и имя

Артур
0

Ну к оппозиционерами, один хрен тока сбоку. Возможно у нас разное понимание термина либерал.

Ответить

Артур Логвинов

Фамилия
0

Словом либерал в ругательном смысле принято называть тех, кому не нравится ЭТО государство, но они хотят сделать государство под себя, с налогами и распилами для наших, а не ваших.

Ответить

Фамилия и имя

Артур
0

Ок понял, а как называется тогда либерал, но в положительном, не в ругательном смысле?

Ответить

Артур Логвинов

Фамилия
0

Навальный. По сути то же самое, только под популистскими лозунгами. Левый нижний угол координат. В негативной же коннотации угол может быть не нижним, но все еще левым.

Ответить

Фамилия и имя

Артур
0

Ну лет 30 назад комсорг из него точно бы знатный получился по подбородку видно!)

Ответить

Вова А.

Фамилия
0

Ну потому что само общество поменялось, даже по самым простым соцопросам видно, да и так видно, и у Белорусов поменялось, уж чего и как там мы и они добьются - я гадать не буду, но то, что у ЕдРа уже нет поддержки среди народа допенсионного возраста - это очень заметно.

Ответить

Фамилия и имя

Вова
0

К сожалению не поменялось. Ну придумают пенсионерам другое новое едро, делов то, а может просто пошлют, когда их мало станет и будет не критично. 

Ответить

Вова А.

Фамилия
0

Ну что значит опросы врут?) Вот отрывок, за последние 2 года очень сильно все поменялось, просто пока это не на виду.

Ответить

Александр

Вова
0

Мудозвона — только на виселицу. Как его предшественника Юлиуса Штрайхера.

Ответить

rossoshmap

Вова
1

Если я доживу до времён, когда по телеку будут развенчивать образ Сталина

все 90-е и начало 00 все было

Ответить

Александр Фельдман

Вова
1

Когда Картавого будут выносить из Мавзолея, а Усатого — выкапывать из-под Стены, ручаюсь, пол-Москвы будут пить игристое и танцевать на Красной площади :)

Ответить

Фамилия и имя

Алексан…
0

А толку то, народец всегда рад побухать и поплясать. Ну подох усатый, должны были все радоваться и тут же взять власть - хуй. Победили в войне, должны были тут де с автоматами вернуться в Москву и взять власть - хуй. Ну рухнул ссср - хуй. Перестройка, Ельцин все дела - хуй. Новый молодой либеральный лидер и захват НТВ - кто-то вышел - хуй. Дальше сам продолжишь лет через 15-30

Ответить

Вова А.

Алексан…
0

Согласен, многие скажут - ну зачем, это же история, оставьте, но для народа важен символ, ему не нужен ни мавзолей, ни Ленин, ни Сталин. Люди хотят нормальной жизни, социальных лифтов, крепкой валюты, больших возможностей и тд, и что из этого им даст мумия в мавзолее. А символ избавления - вон дерево на красной площади посадят, и вместо парадов военной техники, бряцанья оружием, будет просто день памяти и благодарности тем миллионам, жертв 2й мировой, люди будут по своему желанию приносить цветы и просто выражать благодарность. И в жопу все эти можем повторить, лучше б админ ресурс чиновникам уменьшить, чтобы не на чем было воровать - тупо твоя подпись на разрешении не нужна, а есть общий регламент, закон и они работают

Ответить

Дмитрий Григорьев

Вова
0

Было, но ты, видимо, пропустил. Не знаю, когда следующая остановка теперь. Сам я поем борща, чисто символически. 

Ответить

Вова А.

Anton
9
Ответить

Nick Rosenberg

4

Запись нюрнбергского процесс а с цензурой а-ля сауспрак

Ответить

Олег Шершень

2

Бля, с чем эти ебанутые вообще пытаются бороться? У нас че проблем нет других?

Ответить

Zero-one-one

1

Убрал картинку. Страшно, мама, я не хочу умирать

Ответить

Bad Mother Fucker

Zero-one-one
1

оставайтесь на месте, за вами выехали

Ответить

Zero-one-one

Bad
0

Жду. Но пока его только внесли) Различай хотя бы. И я тут не восхваляю их

Ответить

Zero-one-one

Zero-one-one
0

@Атлант поправил плечи @це я вбила Ерiку @Унылый Лось 

Ответить

це я вбила Ерiку

Zero-one-one
2

Умели же когда то дружить россияне, украинцы и немцы

Русская национальная народная армия
Ру́сская национа́льная наро́дная а́рмия (РННА) (Sonderverband «Graukopf» — «Особое соединение…
ru.m.wikipedia.org
Ответить

Zero-one-one

це
0

Ну у нас не восхваляют "героев", как видишь

Ответить

це я вбила Ерiку

Zero-on…
0

У нас уже давно осудили нацизм и коммунизм

Ответить

Zero-one-one

це
0

Бандера у вас герой, об этом говорил Андрей Богдан в интервью Собчак и защищал его ещё, стрелки кидал

Ответить

це я вбила Ерiку

Zero-on…
0

Да, Бандера - герой. А нацизм и коммунизм - запрещены.

Ответить

Zero-one-one

це
0

Противоречивый. @Унылый Лось Он твоих братьев убивал

Ответить

Рыбный чайник

Zero-on…
1

А я его героем не считаю

Ответить

Zero-one-one

Рыбный
0

А почему Андрей Богдан считает? Он нацик? 

Ответить

Рыбный чайник

Zero-on…
0

Какой Андрей Богдан? Богдан - это маршрутка 

Ответить

Zero-one-one

Рыбный
0

Который в ап Зеленского работал

Ответить

Рыбный чайник

Zero-on…
0

Заднюю передавали!

Ответить

Zero-one-one

Рыбный
0

Смешной еврей. 

Ответить

Рыбный чайник

Zero-on…
1

10 шекелей

Ответить

Zero-one-one

Рыбный
0

Сколько в рублях? 

Ответить

Рыбный чайник

Zero-on…
1

300

Ответить

Zero-one-one

Рыбный
0

Много как-то. У меня стипендия 100 тысяч, но я не дам

Ответить

Рыбный чайник

Zero-on…
0

Потому что надо платить штраф

Ответить

Zero-one-one

Рыбный
0

Да ничего мне не пришло, пожалели они меня

Ответить

Рыбный чайник

Zero-on…
0

Отсоси у теомиста 

Ответить

Рыбный чайник

Zero-on…
0

Брбрбрбрбрбрррррр

Ответить

це я вбила Ерiку

Zero-on…
0

Каких именно евреев, которые воевали в УПА, или которые занимали посты в НКВД?

Ответить

Zero-one-one

це
0

Которые жили в Украине и Польше

Ответить

це я вбила Ерiку

Zero-on…
0

Ну и? Некоторые из них в НКВД занимали посты, некоторые - в УПА партизанили.  Так кого именно кто убивал, Наброськин?

Ответить

Zero-one-one

це
0

Антисемитизм, нацизм на лицо. 

Ответить

Zero-one-one

це
0

Львовский погром 

Ответить

це я вбила Ерiку

Zero-on…
0

http://www.alfreddezayas.com/Chapbooks/Lembergmassacre.shtml
А что, уже нашли доказательства участия в нем Нахтигаля? Странно, все никак не осудят их, да собсно, и как, если доказательств - нет, кроме коммунистических повизгиваний.

Ответить

Zero-one-one

це
0

Ну продолжай дальше их защищать, это показывает кто вы такие. Эта тема как лакмусовая бумажка, сразу видно где нормальный украинец и где нацик

Ответить

Рыбный чайник

це
0

.

Ответить

Рыбный чайник

Zero-one-one
0

Я еврей

Ответить

Zero-one-one

Рыбный
0

Я вижу

Ответить

Рыбный чайник

Zero-on…
0

Я тебе пенис сейчас не кидаю 

Ответить

Zero-one-one

Рыбный
0

А я кинул в лс

Ответить

Рыбный чайник

Zero-on…
1

Обманщик 

Ответить

Zero-one-one

Рыбный
1

Хахахах. Я ещё не готов. 

Ответить

Негативный шмель

Рыбный
0

потому что он обрезан 

Ответить

Рыбный чайник

Негатив…
0

Он от этого пенисом быть не перестает 

Ответить

Рациональный спрей

0

Пойду сожгу свою любимую футболку(((

Ответить

Сергей Сергеев

Рациональный
0

какую?

Ответить

Рациональный спрей

Сергей
8

На которой Лукашенко изображён.

Ответить

Maksytoff

Рациональный
0

Растопи печь

Ответить

Руслан Астратов

0

"В Госдуму внесли законопроект о запрете демонстрации изображений нацистов — под него попадают футболки с Гитлером"

А символика Единой России подходит под категорию нацистской? 

Ответить

Привычный корабль

0

Запретите историю

Ответить

Вова А.

Привычный
0

Ее проще переписать, на этом ещё и распилят

Ответить

Привычный корабль

Вова
0

К ней и так доверия нет. Я уже не верю, что мои знания о вчерашнем дне верны

Ответить

Alexandr Strijov

0

Я не совсем понимаю, они уже по инерции что-то делают? Неужели эта тема: актуальна, важна (хоть для одного человека в России), интересна с точки зрения практического смысла для населения?
То есть существуют люди, их наверное сотни, которые получают зарплату 400к в месяц вроде? За что? Есть параметры эффективности? Почему не платить им за ковыряние в носу или вообще просто так? Зачем изображать деятельность, когда ты абсолютно бездарен и тебе нечего предложить на своем месте работы. Просто бессмысленные существа

Ответить

Александр Добриневский

0

Я один вообще не знаю кто как из нациков выглядит кроме Гитлера? Ну типа я хуй отличу Гиммлера от Геринга например
а если я по ошибке запощу пикчу а на ней окажется какой-то ноунейм фуфел, который сидел в третьем ряду на скамье подсудимых на одном из процессов Нюрнберга? 

Ответить

Danil Oputin

0

Может они упоминание нацизма из учебников истории еще вычистят? 

Ответить

Зомби съели моих коллег

0

Напечатаю на футболке мою свежую картину «Восход луны над горным пиком и одинокая палатка в снегу»

Ответить

Посторонним В.

Зомби
0

Можно просто гитлара в шляпе напечатать и всех наебать.

Ответить

Llanowar boozer

Посторонним
0

А можно ещё Чарли Чаплина без шляпы

Ответить

Посторонним В.

Llanowar
0
Ответить
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