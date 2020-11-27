В Госдуму внесли законопроект о запрете демонстрации изображений нацистов — под него попадают футболки с Гитлером Материал редакции
Депутаты заявили, что инициатива направлена на недопущение героизации военных преступников на территории России.
Изменения вносятся в законы «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов» и «О противодействии экстремистской деятельности». Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.
Депутаты предложили запретить публичное демонстрирование изображении нацистских военных преступников, признанных виновными в совершении преступлений в соответствии с приговором Нюрнбергского трибунала либо приговорами национальных, военных или оккупационных трибуналов.
Такая демонстрация будет считаться экстремизмом. Исключения — случаи, в которых формируется негативное отношение к идеологии нацизма и отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацизма.
Автор законопроекта Елена Ямпольская заявляла, что поводом для подготовки документа стала продажа блузок с изображением Адольфа Гитлера и других военных преступников в магазинах. «Внезапно нынешней весной выявилось, что некоторые есть уроды, я иначе этих людей назвать не могу, которые выпускают одежду с изображениями Гитлера», — сообщала она.
В википедии есть его фотка, запретить Википедию срочно!
Рациональный спрей
И вообще весь интернет.
Это и будет следующий ход
Тот-кого-нельзя-называть-и-показывать.
запретить Википедию
Есть с кого брать пример:
https://www.kommersant.ru/doc/3968531
Запрет символики нацизма
Запрет портретов нацистов
—— Вы здесь-—
Запрет упоминания имён нацистов
Запрет слов "нацизм", "фашизм"
Запрет и уничтожение книг и фильмов где упоминаются запрещённые личности и слова
Запрет думать о запрещенных словах и образах
Рациональный спрей
Запрет писать такие списки.
Кстати, да! ))))
"Поводом для административного наказания полицейские посчитали свастику на фото."
В чем героизация?
А героизация Сталина ок?
Мужской яд
понимаю, что могу вызвать непонимание, но я против "развенчания образа стулена с телека"
вот представь, что его будут осуждать тетя Скабя, всратое ебало Шейнин, матка Симоньян и хлопотливая карлица Соловьев. Ну или их аналоги из будущего. И осуждать как они умеют - наговорив по ходу дела хуеты
это ж будет от противного работать
К сожалению зря надеешься, все они начинали как «хорошие мальчики» либералы. Протестовали. Митинговали. До поры до времени. Сейчас подрастает им смена достойная, я даже имена знаю, но не поверит же никто, заплюют. За 100 лет ничего не поменялось, почему должно поменяться потом? Потому что хочется?
Имена в студию
Та ну нафиг, бесполезный срач будет, тут аудитория то большинство при пу родились и выросли, для них это понять еще сложно. А так для разгона если, например, е. жуков отличный будущий пропагандон получится, только другого режима, хотя и с этим бы справился.
Странно включать Жукова, ведь он не относится к либералам. Скорее Милов и Волков – вот отличные кандидаты.
Ну к оппозиционерами, один хрен тока сбоку. Возможно у нас разное понимание термина либерал.
Словом либерал в ругательном смысле принято называть тех, кому не нравится ЭТО государство, но они хотят сделать государство под себя, с налогами и распилами для наших, а не ваших.
Ок понял, а как называется тогда либерал, но в положительном, не в ругательном смысле?
Навальный. По сути то же самое, только под популистскими лозунгами. Левый нижний угол координат. В негативной же коннотации угол может быть не нижним, но все еще левым.
Ну лет 30 назад комсорг из него точно бы знатный получился по подбородку видно!)
К сожалению не поменялось. Ну придумают пенсионерам другое новое едро, делов то, а может просто пошлют, когда их мало станет и будет не критично.
Если я доживу до времён, когда по телеку будут развенчивать образ Сталина
все 90-е и начало 00 все было
Когда Картавого будут выносить из Мавзолея, а Усатого — выкапывать из-под Стены, ручаюсь, пол-Москвы будут пить игристое и танцевать на Красной площади :)
А толку то, народец всегда рад побухать и поплясать. Ну подох усатый, должны были все радоваться и тут же взять власть - хуй. Победили в войне, должны были тут де с автоматами вернуться в Москву и взять власть - хуй. Ну рухнул ссср - хуй. Перестройка, Ельцин все дела - хуй. Новый молодой либеральный лидер и захват НТВ - кто-то вышел - хуй. Дальше сам продолжишь лет через 15-30
Согласен, многие скажут - ну зачем, это же история, оставьте, но для народа важен символ, ему не нужен ни мавзолей, ни Ленин, ни Сталин. Люди хотят нормальной жизни, социальных лифтов, крепкой валюты, больших возможностей и тд, и что из этого им даст мумия в мавзолее. А символ избавления - вон дерево на красной площади посадят, и вместо парадов военной техники, бряцанья оружием, будет просто день памяти и благодарности тем миллионам, жертв 2й мировой, люди будут по своему желанию приносить цветы и просто выражать благодарность. И в жопу все эти можем повторить, лучше б админ ресурс чиновникам уменьшить, чтобы не на чем было воровать - тупо твоя подпись на разрешении не нужна, а есть общий регламент, закон и они работают
Было, но ты, видимо, пропустил. Не знаю, когда следующая остановка теперь. Сам я поем борща, чисто символически.
Бля, с чем эти ебанутые вообще пытаются бороться? У нас че проблем нет других?
Убрал картинку. Страшно, мама, я не хочу умирать
оставайтесь на месте, за вами выехали
Жду. Но пока его только внесли) Различай хотя бы. И я тут не восхваляю их
Умели же когда то дружить россияне, украинцы и немцы
Ну у нас не восхваляют "героев", как видишь
У нас уже давно осудили нацизм и коммунизм
Бандера у вас герой, об этом говорил Андрей Богдан в интервью Собчак и защищал его ещё, стрелки кидал
Да, Бандера - герой. А нацизм и коммунизм - запрещены.
Противоречивый. @Унылый Лось Он твоих братьев убивал
А я его героем не считаю
А почему Андрей Богдан считает? Он нацик?
Какой Андрей Богдан? Богдан - это маршрутка
Который в ап Зеленского работал
Заднюю передавали!
Смешной еврей.
10 шекелей
Сколько в рублях?
300
Много как-то. У меня стипендия 100 тысяч, но я не дам
Потому что надо платить штраф
Каких именно евреев, которые воевали в УПА, или которые занимали посты в НКВД?
Которые жили в Украине и Польше
Ну и? Некоторые из них в НКВД занимали посты, некоторые - в УПА партизанили. Так кого именно кто убивал, Наброськин?
Львовский погром
http://www.alfreddezayas.com/Chapbooks/Lembergmassacre.shtml
А что, уже нашли доказательства участия в нем Нахтигаля? Странно, все никак не осудят их, да собсно, и как, если доказательств - нет, кроме коммунистических повизгиваний.
Ну продолжай дальше их защищать, это показывает кто вы такие. Эта тема как лакмусовая бумажка, сразу видно где нормальный украинец и где нацик
Рыбный чайник
Я еврей
Я вижу
Я тебе пенис сейчас не кидаю
А я кинул в лс
какую?
"В Госдуму внесли законопроект о запрете демонстрации изображений нацистов — под него попадают футболки с Гитлером"
А символика Единой России подходит под категорию нацистской?
Я не совсем понимаю, они уже по инерции что-то делают? Неужели эта тема: актуальна, важна (хоть для одного человека в России), интересна с точки зрения практического смысла для населения?
То есть существуют люди, их наверное сотни, которые получают зарплату 400к в месяц вроде? За что? Есть параметры эффективности? Почему не платить им за ковыряние в носу или вообще просто так? Зачем изображать деятельность, когда ты абсолютно бездарен и тебе нечего предложить на своем месте работы. Просто бессмысленные существа
Я один вообще не знаю кто как из нациков выглядит кроме Гитлера? Ну типа я хуй отличу Гиммлера от Геринга например
а если я по ошибке запощу пикчу а на ней окажется какой-то ноунейм фуфел, который сидел в третьем ряду на скамье подсудимых на одном из процессов Нюрнберга?
Напечатаю на футболке мою свежую картину «Восход луны над горным пиком и одинокая палатка в снегу»
Можно просто гитлара в шляпе напечатать и всех наебать.
А можно ещё Чарли Чаплина без шляпы