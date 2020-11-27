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Артём Мазанов
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Ведущую программы «Час суда» приговорили к двум годам условно за мошенничество Материал редакции

По данным «МК», Елена Дмитриева помогала одной из сторон в конфликте бизнесменов, пытавшихся разделить совместное предприятие.

30 комментариев
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Елену Дмитриеву признали виновной по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Об этом пишет ТАСС.

По данным источника журналистов, Дмитриева обещала оказать юридическую помощь предпринимателю, у которого был конфликт с деловым партнером, однако бизнесмен не получил никакой помощи. Другого фигуранта дела Юрия Плотникова приговорили к четырём годам лишения свободы.

«Московский комсомолец» пишет, что бизнесмен в 2017 году попросил Дмитриеву помочь ему в конфликте с его бывшим коллегой, который предложил заплатить 80 миллионов рублей в обмен на прекращение уголовного дела. Дмитриеву и бизнесмена задержали при получении денег.

Дмитриева работала директором юридической дирекции ВГТРК, советником главы телеканала ТВЦ и ведущей программ «Час суда» и «Час суда. Дела семейные» на каналах «Доверие» и «Мир».

#новости #право #медиа

Спасибо за наводку Паша Цветомузыка
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30 комментариев
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Bad Mother Fucker

34

Елена Дмитриева вела юридическое шоу на "Доверии"

неловко получилось

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alexferman

Bad
2

Было бы вполне ловко, если б не попалась

Ответить

Bad Mother Fucker

alexferman
1

неловко для телеканала

Ответить

alexferman

Bad
2

Думаю, им плевать, у их аудитории память как у золотой рыбки

Ответить

Bad Mother

alexfer…
0

не знаю, зачем ты изучал аудиторию телеканала "Доверие"

и не хочу

Ответить

alexferman

Bad
0

Я сам не знаю зачем((

Ответить

Sam Lowry

alexfer…
1

Забыл?

Ответить

alexferman

Sam
0

Я многое делаю в приступах какого-то помешательства

Ответить

Sam Lowry

alexfer…
0

Но шутку ты не поддержал :) 

Ответить

alexferman

Sam
1

Я тупой, не сообразил(

Ответить

Evgeny

25

бизнесмен, заработавший и отдавший 80млн верит в телевизионных судей.

да что со мной не так..

Ответить

rossoshmap

Evgeny
12

Там если новость почитать, выясняется что она просто помогала вымогать для его компаньона по бизнесу, одни хотели наебать других, но другие наебали первых

Ответить

Ilya Grigöryev

Evgeny
0

надо правильно понимать что такое «юридическая консультация» в данном контексте, учитывая сумму

Ответить

Органический колос

6

условно популярную телеведущую

гениально

Ответить

Стабильный яд

5
Ответить

Максим Шпилёв

1

Источник?

Ответить

Константин Курасов

Максим
5

сейчас я научу тебя могущественной магии...

Ответить

Максим Шпилёв

Константин
8

Ладно ТЖ Яндекс пиарит, но юзеры..

Ответить

Константин

Максим
1

в контекстном меню отображается любая ПС, которую ты выберешь в браузере как основную
Лучше ответь, почему предпочитаешь спрашивать, когда в 10 раз бысрее - отправить в ПС и узнать?

Ответить

Максим Шпилёв

Констан…
3

Спросил (указал) и сразу посмотрел. Не на слово же верить кому попало.

Лучше ответь, почему предпочитаешь Яндекс?

Ответить

Константин

Максим
0

Масса причин, в т. ч. профессиональных. Сам не понимаю тех, кто гугл юзает. Они же там с разбегу срут на ux ui

Ответить

MedievalRain

Константин
0

Неплохо все же указывать источник.

Ответить

Анальное Сало

2
Ответить

Антон Пострунин

2

 условно популярную телеведущую

I see what you did here. 

Ответить

Константин Курасов

1

Так вжилась в роль судьи, что начала вести себя так же

Ответить

Nikita Polyanov

0

Ну ебана рама

Ответить

Orbital_Cat

0

Ой

Ответить

Гена Горьков

0

Что дальше? Дукалис и Ларин будут осуждены за распространение наркотиков?

Ответить

Дмитрий Хоккаидов

0

Не суди, да не судима будешь 👆🏻

Ответить

конгруэ́нтный

0

бля это прекрасно 

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