Ведущую программы «Час суда» приговорили к двум годам условно за мошенничество Материал редакции
По данным «МК», Елена Дмитриева помогала одной из сторон в конфликте бизнесменов, пытавшихся разделить совместное предприятие.
Елену Дмитриеву признали виновной по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Об этом пишет ТАСС.
По данным источника журналистов, Дмитриева обещала оказать юридическую помощь предпринимателю, у которого был конфликт с деловым партнером, однако бизнесмен не получил никакой помощи. Другого фигуранта дела Юрия Плотникова приговорили к четырём годам лишения свободы.
«Московский комсомолец» пишет, что бизнесмен в 2017 году попросил Дмитриеву помочь ему в конфликте с его бывшим коллегой, который предложил заплатить 80 миллионов рублей в обмен на прекращение уголовного дела. Дмитриеву и бизнесмена задержали при получении денег.
Дмитриева работала директором юридической дирекции ВГТРК, советником главы телеканала ТВЦ и ведущей программ «Час суда» и «Час суда. Дела семейные» на каналах «Доверие» и «Мир».
Елена Дмитриева вела юридическое шоу на "Доверии"
неловко получилось
Было бы вполне ловко, если б не попалась
неловко для телеканала
Думаю, им плевать, у их аудитории память как у золотой рыбки
не знаю, зачем ты изучал аудиторию телеканала "Доверие"
и не хочу
Я сам не знаю зачем((
Я многое делаю в приступах какого-то помешательства
бизнесмен, заработавший и отдавший 80млн верит в телевизионных судей.
да что со мной не так..
Там если новость почитать, выясняется что она просто помогала вымогать для его компаньона по бизнесу, одни хотели наебать других, но другие наебали первых
надо правильно понимать что такое «юридическая консультация» в данном контексте, учитывая сумму
Источник?
сейчас я научу тебя могущественной магии...
Ладно ТЖ Яндекс пиарит, но юзеры..
в контекстном меню отображается любая ПС, которую ты выберешь в браузере как основную
Лучше ответь, почему предпочитаешь спрашивать, когда в 10 раз бысрее - отправить в ПС и узнать?
Спросил (указал) и сразу посмотрел. Не на слово же верить кому попало.
Лучше ответь, почему предпочитаешь Яндекс?
Масса причин, в т. ч. профессиональных. Сам не понимаю тех, кто гугл юзает. Они же там с разбегу срут на ux ui