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Новости
Артём Мазанов
2001

В Иране убили одного из создателей ядерной программы страны. СМИ называли его «отцом иранской бомбы» Материал редакции

По данным Минобороны страны, на автомобиль Мохсена Фахризада напали «террористические элементы».

29 комментариев
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Мохсен Фахризаде

Фахризада «тяжело ранили в ходе столкновений между его командой безопасности и террористами» под Тегераном. Учёного доставили в больницу, где он умер от полученных травм. Об этом журналистам рассказало министерство обороны Ирана.

Власти признали инцидент терактом, но не назвали причастных к убийству. По данным журналистов, сначала на месте произошёл нападения подрыв смертника, а затем автомобиль учёного обстреляли. Агентство Fars рассказало, что на колонну напали две группы людей с оружием.

Глава МИД Ирана Джавад Зариф рассказал, что обстоятельства преступления дают основания считать, что за убийством может стоять Израиль. «Мы обрушимся молнией на убийц мученика», — заявил советник президента Ирана Хосейн Дехган.

О том, что физик руководил секретной иранской программой по созданию ядерных боеголовок, сообщал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Тегеран заявлял, что ядерная программа Ирана носит исключительно мирный характер. СМИ также называли учёного «отцом иранской бомбы».

Это четвёртое убийство физика-ядерщика в Иране за последние десять лет:

  • В январе 2010 года во время взрыва погиб профессор столичного Университета имени имама Хусейна Масуд Али Мохаммади;
  • В ноябре 2010 года погиб профессор университета Бехешти Маджид Шахрияри;
  • В январе 2012 года во время взрыва погиб сотрудник ядерного центра Натанз Мостафа Ахмади Роушан.

#новости #происшествия #иран

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29 комментариев
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alexferman

7

Кто бы это мог быть?

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Мужской яд

alexferman
19

(извините)

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Кирилл

Мужской
0

Армяне? 

Ответить

Zeynal Verdiyev

Кирилл
0

не думаю. они кореша с ираном

Ответить

Кирилл

Zeynal
1

Не, на гифке - изображен арменин? Бороду вижу и нос большой. А еще кажется наебать меня пытается 

Ответить

Негативный шмель

alexferman
3

хммммммммм.....

Ответить

Легендарный глобус

alexferman
1

Евреи

Ответить

alexferman

Легендарный
0

А вдруг испанцы

Ответить

Вова А.

alexfer…
2
Ответить

Ученый Даниль

4

Физик-ядерщик в Иране - одна из самых опасных профессий в мире

Ответить

alexferman

Ученый
2

Для настоящих крутых парней

Ответить

Ученый Даниль

alexferman
1

Четвёртый убитый за последние девять лет

Ответить

Негативный шмель

Ученый
0

Типичная американская история – работать по целям точечно

Ответить

Nick Rosenberg

Негатив…
1

Американская история скорее долбануть по похоронам/свадьбе хеллфаером.

Ответить

Сварщик

Негатив…
0

евереи вроде руку к этому делу приложили тоже

Ответить

Roman Sapon

1

Надо полагать Часы Судного дня на пару минут хотя бы уменьшились

Ответить

Roman Sapon

Roman
1

Колебания минутной стрелки Часов

Ответить

alexferman

Roman
7

Сейчас намного ближе чем в Карибский кризис? херня какая-то

Ответить

alexferman

alexfer…
4

Даже с 80-ми годами сейчас не сравнить даже близко

Ответить

Abram Dikoy

alexfer…
7

Да эти часы ебань полная, ничего не отражают, чисто развлечение для журналюг

Ответить

Антон Пострунин

alexfer…
0

Ты что, а как же глобальное потепление? Не сегодня завтра затопит последний город на Земле.

Ответить

Негативный шмель

Антон
0

Это какой? Атлантиду?

Ответить

Sergey Karbivnichiy

1

Подрывная новость. 

Ответить

Shlomo Goldenberg

0

Опять моссад

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Madsons

0

Прощальный подарок от Трампа я думаю

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Andre Macareno

0

Это отсылка к «Диктатор»?

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конгруэ́нтный

0

"исключительно мирный характер"

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Andy Bezbozhny

0

Главное, чтобы теперь персы опять гражданский лайнер не сбили

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Сварщик

0

твари

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