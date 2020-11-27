В Иране убили одного из создателей ядерной программы страны. СМИ называли его «отцом иранской бомбы» Материал редакции
По данным Минобороны страны, на автомобиль Мохсена Фахризада напали «террористические элементы».
Фахризада «тяжело ранили в ходе столкновений между его командой безопасности и террористами» под Тегераном. Учёного доставили в больницу, где он умер от полученных травм. Об этом журналистам рассказало министерство обороны Ирана.
Власти признали инцидент терактом, но не назвали причастных к убийству. По данным журналистов, сначала на месте произошёл нападения подрыв смертника, а затем автомобиль учёного обстреляли. Агентство Fars рассказало, что на колонну напали две группы людей с оружием.
Глава МИД Ирана Джавад Зариф рассказал, что обстоятельства преступления дают основания считать, что за убийством может стоять Израиль. «Мы обрушимся молнией на убийц мученика», — заявил советник президента Ирана Хосейн Дехган.
О том, что физик руководил секретной иранской программой по созданию ядерных боеголовок, сообщал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Тегеран заявлял, что ядерная программа Ирана носит исключительно мирный характер. СМИ также называли учёного «отцом иранской бомбы».
Это четвёртое убийство физика-ядерщика в Иране за последние десять лет:
- В январе 2010 года во время взрыва погиб профессор столичного Университета имени имама Хусейна Масуд Али Мохаммади;
- В ноябре 2010 года погиб профессор университета Бехешти Маджид Шахрияри;
- В январе 2012 года во время взрыва погиб сотрудник ядерного центра Натанз Мостафа Ахмади Роушан.
Кто бы это мог быть?
Мужской яд
(извините)
Легендарный глобус
Евреи
Для настоящих крутых парней
Ученый Даниль
Четвёртый убитый за последние девять лет
Негативный шмель
Типичная американская история – работать по целям точечно
Американская история скорее долбануть по похоронам/свадьбе хеллфаером.
Надо полагать Часы Судного дня на пару минут хотя бы уменьшились
Колебания минутной стрелки Часов
Сейчас намного ближе чем в Карибский кризис? херня какая-то
Даже с 80-ми годами сейчас не сравнить даже близко
Да эти часы ебань полная, ничего не отражают, чисто развлечение для журналюг
Ты что, а как же глобальное потепление? Не сегодня завтра затопит последний город на Земле.