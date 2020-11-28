Политик считает, что эта мера будет очень популярна среди простых россиян.

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Алексей Навальный выступил на заседании комитета Европарламента по иностранным делам и призвал ввести санкции против российских олигархов, пишут «Открытые медиа» со ссылкой на трансляцию.

Навальный отметил, что ЕС вводит санкции в отношении высокопоставленных российских силовиков, но, по его мнению, использовать ограничения в отношении «каких-то генералов» не имеет смысла — они не путешествуют по миру, и у них не так много имущества и счетов в Европе. Он считает, что «Европейский союз должен нацеливаться именно на деньги».

Политик заявил, что ЕС следует вводить санкции в отношении российских олигархов вроде Ротенбергов, Алишера Усманова и Романа Абрамовича. «Пока самые дорогие яхты господина Усманова будут стоять в Барселоне и Монако, никто в России не будет серьёзно относиться к санкциям», — заявил оппозиционер. Он отметил, что эта мера будет популярна у рядовых россиян.

Навальный также упомянул предстоящие в 2021 году выборы в Госдуму. Он назвал их «ключевым событием» и отметил, что фальсификации неизбежны, однако важно обеспечить допуск оппозиционеров. Навальный призвал ЕС не признавать результаты голосования, если в нëм не разрешат участвовать независимым кандидатам.

В августе Алексею Навальному стало плохо при перелете из Томска в Москву, самолет сел в Омске. Там он провёл около двух суток, после его доставили на лечение в Берлин. ОЗХО сообщила, что в крови Навального нашли яд «Новичок», Москва такую возможность отрицает.

На фоне этого Евросоюз и Великобритания расширили чёрный список, в него вошли первый заместитель главы президентской администрации Сергей Кириенко, директор ФСБ Александр Бортников и два заместителя министра обороны.