Навальный призвал ЕС ввести санкции против олигархов из окружения Путина Материал редакции
Политик считает, что эта мера будет очень популярна среди простых россиян.
Алексей Навальный выступил на заседании комитета Европарламента по иностранным делам и призвал ввести санкции против российских олигархов, пишут «Открытые медиа» со ссылкой на трансляцию.
Навальный отметил, что ЕС вводит санкции в отношении высокопоставленных российских силовиков, но, по его мнению, использовать ограничения в отношении «каких-то генералов» не имеет смысла — они не путешествуют по миру, и у них не так много имущества и счетов в Европе. Он считает, что «Европейский союз должен нацеливаться именно на деньги».
Политик заявил, что ЕС следует вводить санкции в отношении российских олигархов вроде Ротенбергов, Алишера Усманова и Романа Абрамовича. «Пока самые дорогие яхты господина Усманова будут стоять в Барселоне и Монако, никто в России не будет серьёзно относиться к санкциям», — заявил оппозиционер. Он отметил, что эта мера будет популярна у рядовых россиян.
Навальный также упомянул предстоящие в 2021 году выборы в Госдуму. Он назвал их «ключевым событием» и отметил, что фальсификации неизбежны, однако важно обеспечить допуск оппозиционеров. Навальный призвал ЕС не признавать результаты голосования, если в нëм не разрешат участвовать независимым кандидатам.
В августе Алексею Навальному стало плохо при перелете из Томска в Москву, самолет сел в Омске. Там он провёл около двух суток, после его доставили на лечение в Берлин. ОЗХО сообщила, что в крови Навального нашли яд «Новичок», Москва такую возможность отрицает.
На фоне этого Евросоюз и Великобритания расширили чёрный список, в него вошли первый заместитель главы президентской администрации Сергей Кириенко, директор ФСБ Александр Бортников и два заместителя министра обороны.
Алеша, не убивай рубль, Христом прошу
Алеше похуй на россиян
Молочный браслет
Хотя бы на одного точно не похуй. За одно это спасибо.
Ничего!!1 Путин и Кадыров нас защитят от этого шпиёна массонов и рептилоидов.
Покупаешь рис, фасоль, чечевицу, горох, лук и спишь спокойно
Рис из Японии, чечевица из Европы, фасоль, прости господи, вообще из Америки!! Мы тебя вычислили, агент ЦРУ. Ты хочешь разрушить наши скрепы! Лук и гречка, и не надо нам этих буржуазных излишеств.
Лёха вроде атеист, давай по-новому)
Не, он много раз говорил, что православный.
Воцерковленный или как обычно?
Вот эт хз. Может вообще для укрепления лояльности у ширнармасс история.
А кому в Европе плохо от Усманова? Фирме по производству яхт он работу дал, за парковку в Монако заплатил.
Да, загранице плевать на проблемы россиян, но при правильной подаче дело может выгореть, особенно если играть на общественном мнении.
Руководящий ключ
Если Алексей или его люди будут руководить нашей страной, то не только управдома будем выбирать через согласование с ЕС, но и старшего дворника.
Мдауш, всё-таки жаль, что с Навальным не довели дело до логического финала.
@Вахтёр , тут сожаление по поводу незавершённости политического убийства. Раз уж начали выметать говно с сайта, может это самое, продолжите дело?
А сейчас не страдают, или вы из Московопитера не уезжали давно?
Каких только бомжей не приходиться пускать в свои помещения, лишь бы позлить пыню
Отличное решение, правда хз, насколько в Европе готовы к такому - это прям серьезное повышение ставок.