Вы достигли предела
По курсу — карьерное препятствие
Что дальше?
Новости
Ольга Щербинина
2444

Навальный призвал ЕС ввести санкции против олигархов из окружения Путина Материал редакции

Политик считает, что эта мера будет очень популярна среди простых россиян.

26 комментариев
В закладки
Слушать

Алексей Навальный выступил на заседании комитета Европарламента по иностранным делам и призвал ввести санкции против российских олигархов, пишут «Открытые медиа» со ссылкой на трансляцию.

Навальный отметил, что ЕС вводит санкции в отношении высокопоставленных российских силовиков, но, по его мнению, использовать ограничения в отношении «каких-то генералов» не имеет смысла — они не путешествуют по миру, и у них не так много имущества и счетов в Европе. Он считает, что «Европейский союз должен нацеливаться именно на деньги».

Политик заявил, что ЕС следует вводить санкции в отношении российских олигархов вроде Ротенбергов, Алишера Усманова и Романа Абрамовича. «Пока самые дорогие яхты господина Усманова будут стоять в Барселоне и Монако, никто в России не будет серьёзно относиться к санкциям», — заявил оппозиционер. Он отметил, что эта мера будет популярна у рядовых россиян.

Навальный также упомянул предстоящие в 2021 году выборы в Госдуму. Он назвал их «ключевым событием» и отметил, что фальсификации неизбежны, однако важно обеспечить допуск оппозиционеров. Навальный призвал ЕС не признавать результаты голосования, если в нëм не разрешат участвовать независимым кандидатам.

В августе Алексею Навальному стало плохо при перелете из Томска в Москву, самолет сел в Омске. Там он провёл около двух суток, после его доставили на лечение в Берлин. ОЗХО сообщила, что в крови Навального нашли яд «Новичок», Москва такую возможность отрицает.

На фоне этого Евросоюз и Великобритания расширили чёрный список, в него вошли первый заместитель главы президентской администрации Сергей Кириенко, директор ФСБ Александр Бортников и два заместителя министра обороны.

#навальный #новости

Спасибо за наводку Kir Kirsky
Ольга Щербинина PLUS
+61 775
но есть и хорошие новости?
2
23
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Kir Kirsky", "author_type": "self", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043d\u0430\u0432\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0439"], "comments": 26, "likes": 23, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 241722, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Sat, 28 Nov 2020 00:12:33 +0300", "is_special": false }
Объявление на TJ Отключить рекламу
Мероприятия и работа в ИТ
Еженедельная рассылка со списком свежих вакансий и анонсом ближайших мероприятий
Узнать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
26 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Miku Hatsune

13

Алеша, не убивай рубль, Христом прошу

Ответить

A big purple banana 🍆

Miku
–15

Алеше похуй на россиян

Ответить

Молочный браслет

A
0

Хотя бы на одного точно не похуй. За одно это спасибо.

Ответить

ouxen

Молочный
0

на своего хозяина

Ответить

Elijah Garrison

A
0

Ничего!!1 Путин и Кадыров нас защитят от этого шпиёна массонов и рептилоидов.

Ответить

Sergey Michko

Miku
0

Покупаешь рис, фасоль, чечевицу, горох, лук и спишь спокойно

Ответить

Elijah Garrison

Sergey
0

Рис из Японии, чечевица из Европы, фасоль, прости господи, вообще из Америки!! Мы тебя вычислили, агент ЦРУ. Ты хочешь разрушить наши скрепы!  Лук и гречка, и не надо нам этих буржуазных излишеств. 

Ответить

alexferman

Miku
0

Лёха вроде атеист, давай по-новому)

Ответить

kotova lidiya

alexferman
0

Не, он много раз говорил, что православный.

Ответить

alexferman

kotova
0

Воцерковленный или как обычно?

Ответить

kotova lidiya

alexfer…
0

Вот эт хз. Может вообще для укрепления лояльности у ширнармасс история.

Ответить

Магомед Шереметьев

Miku
0

Покупаешь без задней мысли биткоин или доллар

Ответить

AZP

5

А кому в Европе плохо от Усманова? Фирме по производству яхт он работу дал, за парковку в Монако заплатил.

Ответить

alexferman

AZP
3

Да, загранице плевать на проблемы россиян, но при правильной подаче дело может выгореть, особенно если играть на общественном мнении.

Ответить

Служебный чувак

3

Что-то я не догоняю, с каких пор ЕС признает или не признает выборы в Госдуму? Надеюсь выбор старшего по подъезду был ими одобрен, а то мало ли...

Ответить

Руководящий ключ

Служебный
–20

Если Алексей или его люди будут руководить нашей страной, то не только управдома будем выбирать через согласование с ЕС, но и старшего дворника.

Ответить

alexferman

Руководящий
7

Старческие страшилки настолько нелепы и немощны, что даже смешно

Ответить

Dmitry Yashin

–29

Мдауш, всё-таки жаль, что с Навальным не довели дело до логического финала.

Ответить

alexferman

Dmitry
9

@Вахтёр , тут сожаление по поводу незавершённости политического убийства. Раз уж начали выметать говно с сайта, может это самое, продолжите дело?

Ответить

Георгий Рудченко

alexferman
0

опять не того, да?

Ответить

Независимый меч

0

Жаль страдать будут все равно россияне 

Ответить

Leonid Celevra

Независимый
0

А сейчас не страдают, или вы из Московопитера не уезжали давно?

Ответить

A big purple banana 🍆

–18

Каких только бомжей не приходиться пускать в свои помещения, лишь бы позлить пыню

Ответить

kotova lidiya

0

Отличное решение, правда хз, насколько в Европе готовы к такому - это прям серьезное повышение ставок.

Ответить

Mikki Rurk

0

Спасибо, ты там не переживай, что с обычных людей власти стрясут неустойку.

Ответить

Магомед Шереметьев

–1

Путин становится НЕУДОБНЫМ для олигархов.

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
TJ
Новый подсайт: Шахматы
Запрос очевиден, но без вашей помощи не обойтись.
94
Новости
«Медуза»: Кремль поручил ЕР взять две трети мест в Госдуме, чтобы показать Западу сплочённость россиян вокруг Путина
Российские власти после выборов в США опасаются попыток Запада вмешаться во внутреннюю политику, потому внимательно готовятся к избирательной кампании.
203
Разборы
Главные вакцины от Covid-19: долго ли ждать, сколько будут стоить и появятся ли в России зарубежные препараты
Российскую вакцину пока закупают страны Латинской Америки, а Moderna, Pfizer и Astro Zeneca заняли рынки США и Европы.
105
Популярное за три дня
Животные
9
TJ
Вы предложили собрать деньги на помощь детям и сделали это. Отчитываемся, куда пошли средства
Уважение сообществу!
100
Истории
Бруклинские раввины почти 30 лет калечили мужчин за деньги. Десятки женщин до сих пор благодарны им за это
Гангстеры-ортодоксы в духе мафиозных кланов боролись за права женщин, но одна из них отправила их в тюрьму.
86
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Комментарии

Ray Smith

Скальперы, укравшие Рождество…

Zoibana

Истории о кубинских…

Elijah Garrison

Навальный призвал ЕС ввести…

Mikki Rurk

Навальный призвал ЕС ввести…

Рыжий

Истории о кубинских…

Космический кот

Более 1,1 миллиона россиян…

Рыжий

Более 1,1 миллиона россиян…

Zoibana

Истории о кубинских…

Космический кот

Более 1,1 миллиона россиян…

Ху Эмай

Более 1,1 миллиона россиян…

Рыжий

Более 1,1 миллиона россиян…

Георгий Рудченко

Навальный призвал ЕС ввести…

Квадрат Глассевича

Более 1,1 миллиона россиян…

Рыжий

Скальперы, укравшие Рождество…

Elijah Garrison

Навальный призвал ЕС ввести…

Рыжий

Более 1,1 миллиона россиян…

Ray Smith

Скальперы, укравшие Рождество…

Квадрат Глассевича

Более 1,1 миллиона россиян…

Ray Smith

Скальперы, укравшие Рождество…
null