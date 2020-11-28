Более 1,1 миллиона россиян оштрафовали за нарушение ограничений по коронавирусу Материал редакции
Общая сумма штрафов составила как минимум 1,7 миллиарда рублей.
С начала пандемии коронавируса полицейские оштрафовали более 1,1 млн человек за нарушение ограничений, пишет ТАСС со ссылкой на МВД России.
Большинство протоколов (976,9 тысяч) выписали по статье 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при ЧС или угрозе её возникновения). Штраф по ней — тысяча рублей.
Более 109,2 тысяч протоколов составили по ст. 3.18.1 КоАП Москвы (нарушение требований нормативных правовых актов Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности). Штраф — 4 тысячи рублей.
Реже всего (21,5 тысячи протоколов) россиян привлекали по ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). Минимальный штраф за нарушение этой статьи — 15 тысяч рублей.
@Zero-one-one штраф оплатил????
Преступный хичхакер
Спроси ещё про экзамены.
Слабый холод
Че его спрашивать, он же не за 15 рублей набрасывает, а за зачеты и так всё ясно..
Носите маски правильно
Т.е. условно здоровых штрафуют за то что они условно больные?
Где их всех штрафуют?
Истинный шмель
бгг, в Бельгии тоже штрафуют и суммы там сильно не маленькие) я вообще ору от того, что в рф почему-то считается, что штрафы приняты только тут
Я чот даже в спор вступать не хочу, читаешь че самому удобно, потом всираешься.
Классика. Когда ты тупой и с тобой не хотят сраться, потому что лень, ты все списываешь на то, что пояснить нечего. Однако, я не понимаю, хуле тут пояснять. Штрафы в Бельгии - не 1000 рублей, а например 2000 евро и полгода тюремного заключения за нарушение карантинных мер, после возвращения из стран которые Бельгия считает опасными. Я вот думаю, какой вой бы ты поднял сделай в РФ примерно то же самое. Штрафы за отсутствие маски могу уточнить, не думаю что они встраиваются в сумму 1000 рублей.
Тебе написали не о том, что в РФ штрафуют всегда справедливо, тебе написали, что штрафы блять в других странах присутствуют и не меньшие, чем в РФ. А ты сидишь и читаешь то, что тебе удобно.