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Ольга Щербинина
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Более 1,1 миллиона россиян оштрафовали за нарушение ограничений по коронавирусу Материал редакции

Общая сумма штрафов составила как минимум 1,7 миллиарда рублей.

23 комментария
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С начала пандемии коронавируса полицейские оштрафовали более 1,1 млн человек за нарушение ограничений, пишет ТАСС со ссылкой на МВД России.

Большинство протоколов (976,9 тысяч) выписали по статье 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при ЧС или угрозе её возникновения). Штраф по ней — тысяча рублей.

Более 109,2 тысяч протоколов составили по ст. 3.18.1 КоАП Москвы (нарушение требований нормативных правовых актов Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности). Штраф — 4 тысячи рублей.

Реже всего (21,5 тысячи протоколов) россиян привлекали по ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). Минимальный штраф за нарушение этой статьи — 15 тысяч рублей.

#новости #карантинвроссии

Ольга Щербинина PLUS
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23 комментария
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Слабый холод

3

@Zero-one-one штраф оплатил????

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Преступный хичхакер

Слабый
0

Спроси ещё про экзамены.

Ответить

Слабый холод

Преступный
1

Че его спрашивать, он же не за 15 рублей набрасывает, а за зачеты и так всё ясно..

Ответить

Ху Эмай

2

Носите маски правильно

Ответить

Преступный хичхакер

Ху
1

Фи, девушка.

Ответить

Рыжий

Преступный
1

Так может у нее хуй, просто ракурс такой

Ответить

Преступный

Рыжий
1

Надеюсь.

Ответить

Преступный хичхакер

Ху
0

Мяу?

Ответить

Преступный хичхакер

Ху
0

Лучше так.

Ответить

Sergey Smirnov

1

Т.е. условно здоровых штрафуют за то что они условно больные?

Ответить

Александр Мирошников

Sergey
0

Именно

Ответить

Vladislav Donets

0

Где их всех штрафуют?

Ответить

Ху Эмай

Vladislav
1

В России

Ответить

Истинный шмель

Ху
1

бгг, в Бельгии тоже штрафуют и суммы там сильно не маленькие) я вообще ору от того, что в рф почему-то считается, что штрафы приняты только тут

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Рыжий

Истинный
0

В РФ приняты штрафы ради штрафов, а не ради того, чтобы люди соблюдали закон. В Бельгии тоже штрафовали одиночных водителей за то, что они в своем ТС не в маске? У нас несколько недель маска за рулем была сродни ремню безопасности - засекли без маски - получишь штраф

Ответить

Истинный шмель

Рыжий
–1

Я чот даже в спор вступать не хочу, читаешь че самому удобно, потом всираешься. 

Ответить

Рыжий

Истинный
0

Удобная позиция когда пояснить нечего

Ответить

Истинный шмель

Рыжий
0

Классика. Когда ты тупой и с тобой не хотят сраться, потому что лень, ты все списываешь на то, что пояснить нечего. Однако, я не понимаю, хуле тут пояснять. Штрафы в Бельгии - не 1000 рублей, а например 2000 евро и полгода тюремного заключения за нарушение карантинных мер, после возвращения из стран которые Бельгия считает опасными. Я вот думаю, какой вой бы ты поднял сделай в РФ примерно то же самое. Штрафы за отсутствие маски могу уточнить, не думаю что они встраиваются в сумму 1000 рублей.
Тебе написали не о том, что в РФ штрафуют всегда справедливо, тебе написали, что штрафы блять в других странах присутствуют и не меньшие, чем в РФ.  А ты сидишь и читаешь то, что тебе удобно.

Ответить

Рыжий

Истинный
0

 Тебе написали не о том, что в РФ штрафуют всегда справедливо, тебе написали, что штрафы блять в других странах присутствуют и не меньшие, чем в РФ

Так а зачем мне спорить о том, что очевидно всем (кроме троллей)? Где твоя лодка, капитан? Чинится в доках?

Ответить

Ху Эмай

Истинный
0

Мне нравится, как ты орёшь. Ты секси ;)

Ответить

Милый хичхакер

0

Меня в Сочи так оштрафовали ДПСники, я в 5 утра выехал на работу, когда еще толком машин не было, так меня на первом же посту остановили мол я без пропуска еду. В итоге по паспортным данным на госуслуги пришел счет на тысячу рублей, по сути это даже не штраф был

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Луиджи Вампа

0

Итого почти 1.5 миллиарда в бюджет. 

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Егор Ниглов

0

Спасибо коллегам из Китая за международный опыт по введению нового налога.

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