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Новости
Ольга Щербинина
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Роскомнадзор попросил крупные IT-компании страны создать видеохостинги для российских СМИ Материал редакции

В ведомстве напомнили изданиям, что им надо вести свои каналы именно на российских площадках.

33 комментария
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Роскомнадзор «из-за цензуры ютуба» обратился к ведущим интернет-компаниям страны и попросил их создать отечественные видеохостинги для российских СМИ. Об этом говорится на сайте ведомства.

Заявление появилось в связи с тем, что ютуб ввёл полный запрет на создание каналов российским СМИ «ANNA NEWS» (Analytical Network News Agency). Роскомнадзор потребовал у Google возобновить доступ к каналам агентства.

«Целенаправленная политика цензурирования в отношении российских средств массовой информации недопустима и нарушает ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней», — заявили в Роскомнадзоре.

Там также обратили внимание российских СМИ на необходимость ведения информационных каналов на отечественных видеохостингах. «Просим ведущие интернет-компании страны помочь нашим СМИ в их создании и популяризации», — добавили в ведомстве.

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#новости #роскомнадзор

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33 комментария
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alexferman

18

Отлично, часть говна уйдёт с Ютуба

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Ольга Щербинина

alexferman
16

а потом его заблокируют)))))

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alexferman

Ольга
11
Ответить

Преступный

alexfer…
1
Ответить

Преступный хичхакер

Ольга
6

Так же как и Telegram)))

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Милый хичхакер

Преступ…
1

Вроде кто-то делился мыслями, что заблочить ютуб гораздо проще чем телегу. Поэтому опасения не напрасны )

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Преступный

Милый
0

Cделают зеркало, поменяют адрес на "YouTube-Russia"...

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Преступный хичхакер

alexferman
0

Это только малая часть вершины айсберга.

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Женский единорожек88

3

- Сделайте пожалуйста наш собственный ютюб
- Пошел нахуй, ебло ослиное 

Ответить

alexferman

Женский
5

У тебя странные представления о бизнесе в авторитарной стране. Сделают с удовольствием, выбив миллиардов 50 государственных денег.

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Деловой самолет

alexferman
1

Просто добавят в Яндекс.Эфир и Мэйл.Смотри новостные каналы и возьмут 1000000000 млн за разработу

Ответить

Женский единорожек88

alexferman
0

новость звучит так, будто их попросили просто так 

Ответить

Женский

Женский
0

ОЧЕНЬ ЖАЛЬ 

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Деловой самолет

Женский
0

Ну кто знает. Скажут: делай за свои или мы тебя не будем продвигать в каждом смартфоне по новому закону о предустановленном ПО

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Преступный хичхакер

alexferman
0

Потом сделают рекламу в роликах по типу: "Платите налоги", "Слушайтесь дядю майора" и т.д.

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Деловой самолет

Преступ…
0

Ну заплати нологи

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Преступный хичхакер

4

Роскомнадзор «из-за цензуры ютуба» обратился к ведущим интернет-компаниям страны и попросил их создать отечественные видеохостинги для российских СМИ.

А как же Rutube?? Это же конкурент YouTube.

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Andre Macareno

Преступный
1

Тоже про него хотел вспомнить
Тем более Мэд там когда-то модером был, с депутатским мандатом мог бы и манагером каким-нибудь стать

Ответить

Деловой самолет

Преступный
1

Ты на рутьюб давно заходил? Сейчас без просмотра минутной рекламы и теста на 3 вопроса вообще ничего там посмотреть нельзя! А для пропагандистов это плохо, потому что только из-за рекламы 75% пользователей пошлют нахуй просмотр вечера с сольвьями

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alexferman

Деловой
0

Там без реги вообще видео не посмотришь, феерическая клоака

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Деловой самолет

alexfer…
0

Без реги и рекламу не посмотришь!

Ответить

Преступный

Деловой
0

Значит не буду регистрироваться.

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Bones Jovi

Преступный
0

Только если из него прекратят делать телемагазин и просить номер телефона.

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Преступный хичхакер

Bones
0

Зачем? Пусть просят ещё паспортные данные и будет збс (нет).

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Eugene Panfilov

1

"Вы не могли бы создать технически очень сложный стартап, который еще и быстро взлетит? Заранее спасибо!"

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Станислав

Eugene
1

Можно грабить корованы...

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Минимальный алмаз

1

Спутник 2.0 с помётом и пропагандонами

Ответить

Officer Bubenbosh

1

Ещё одна мертворождённая помойка за твои деньги
Классика

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Sergey Smirnov

0

Пиздуйте-пиздуйте, скатертью дорога! 

Ответить

Преступный хичхакер

0

Комментарий удален по просьбе пользователя.

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Leha Shum

0

А чем спутник и тамтам не устраивает? Смотрю Анну Ньюз на Спутник.синаматория и читаю на тамтам

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Преступный хичхакер

Leha
0
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Деловой самолет

Leha
0

Потому что там (там) никто не сидит, а на ютубе миллиардные просмотры соловьиного помёта каждый день

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