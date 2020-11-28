Роскомнадзор попросил крупные IT-компании страны создать видеохостинги для российских СМИ Материал редакции
В ведомстве напомнили изданиям, что им надо вести свои каналы именно на российских площадках.
Роскомнадзор «из-за цензуры ютуба» обратился к ведущим интернет-компаниям страны и попросил их создать отечественные видеохостинги для российских СМИ. Об этом говорится на сайте ведомства.
Заявление появилось в связи с тем, что ютуб ввёл полный запрет на создание каналов российским СМИ «ANNA NEWS» (Analytical Network News Agency). Роскомнадзор потребовал у Google возобновить доступ к каналам агентства.
«Целенаправленная политика цензурирования в отношении российских средств массовой информации недопустима и нарушает ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней», — заявили в Роскомнадзоре.
Там также обратили внимание российских СМИ на необходимость ведения информационных каналов на отечественных видеохостингах. «Просим ведущие интернет-компании страны помочь нашим СМИ в их создании и популяризации», — добавили в ведомстве.
Отлично, часть говна уйдёт с Ютуба
У тебя странные представления о бизнесе в авторитарной стране. Сделают с удовольствием, выбив миллиардов 50 государственных денег.
Деловой самолет
Просто добавят в Яндекс.Эфир и Мэйл.Смотри новостные каналы и возьмут 1000000000 млн за разработу
Женский единорожек88
новость звучит так, будто их попросили просто так
Потом сделают рекламу в роликах по типу: "Платите налоги", "Слушайтесь дядю майора" и т.д.
Тоже про него хотел вспомнить
Тем более Мэд там когда-то модером был, с депутатским мандатом мог бы и манагером каким-нибудь стать
Деловой самолет
Ты на рутьюб давно заходил? Сейчас без просмотра минутной рекламы и теста на 3 вопроса вообще ничего там посмотреть нельзя! А для пропагандистов это плохо, потому что только из-за рекламы 75% пользователей пошлют нахуй просмотр вечера с сольвьями
Там без реги вообще видео не посмотришь, феерическая клоака
Только если из него прекратят делать телемагазин и просить номер телефона.
"Вы не могли бы создать технически очень сложный стартап, который еще и быстро взлетит? Заранее спасибо!"