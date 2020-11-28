Минюст США расширил способы казни федеральных преступников. До инаугурации Байдена планируют казнить пятерых Материал редакции
Избранный президент выступает против высшей меры наказания.
Министерство юстиции США внесло поправки в протоколы казни, больше не требуя, чтобы федеральные смертные приговоры приводили в исполнение с помощью инъекции. Теперь ведомство разрешает использовать и другие методы, например, расстрел и отравляющий газ, пишет Associated Press.
Правительство может проводить казни с помощью смертельной инъекции или использовать «любой другой способ, предписанный законом штата, в котором вынесли приговор». В некоторых из них разрешена казнь через повешенье или на электрическом стуле.
Правило, вступающее в силу 24 декабря, появилось в связи с тем, что Минюст запланировал пять казней федеральных преступников на период до вступления в должность избранного президента Джо Байдена. Одна из них должна состояться за три дня до инаугурации, отмечает AP. Байден выступает за отмену высшей меры наказания.
Представитель министерства заявил, что федеральное правительство «никогда не будет казнить заключённого путём расстрела или казни на электрическом стуле, если только соответствующий штат сам не санкционировал этот метод казни». Он отметил, что две запланированные на декабрь казни будут приведены в исполнение при помощи инъекций. О том, как казнят других федеральных преступников, не сообщается.
Аналитики считают, что решение Минюста вызовет резкую критику со стороны демократов и противников смертной казни, полагающих, что администрация Трампа до его ухода с поста президента пытается протолкнуть ряд изменений правил в части уголовного делопроизводства.
В 2020 году генеральный прокурор Уильям Барр после 17-летнего перерыва возобновил федеральные казни. В этом году казнили уже восемь человек. Если все назначенные на декабрь и январь казни состоятся, за шесть месяцев в США приведут в исполнение 13 смертных приговоров, вынесенных федеральными судами.
Кого планируют казнить
10 декабря должна состояться смертная казнь Брэндона Бернарда. Его осудили за убийство молодой пары в 1999 году, пишет Би-би-си;
На 11 декабря запланирована казнь Альфреда Буржуа, который издевался над своими малолетними дочерьми, после чего избил их до смерти;
- 12 января смерть ждёт Лизу Монтгомери — первую за 70 лет женщину, получившую смертный приговор на федеральном уровне. Она задушила беременную женщину и извлекла недоношенного ребёнка, которого пыталась выдать за своего. Ребёнок выжил;
- 14 января должны казнить Кори Джонсона. Суд признал его виновным в убийстве семерых человек в 1992 году. Адвокаты Джонсона настаивают, что мужчина — умственно неполноценный;
- На 15 января назначена казнь Дастина Хиггса, признанного виновным в том, что он заказал убийство трёх женщин в 1996 году.
12 января смерть ждёт Лизу Монтгомери — первую за 70 лет женщину, получившую смертный приговор на федеральном уровне. Она задушила беременную женщину и извлекла недоношенного ребёнка, которого пыталась выдать за своего.
Ох**ть!
Тут без казни никак.
Преступный хичхакер
Тут не казнь, а психушка больше подойдёт.
зачем лечить психически больных, если можно посмотреть, как они корчатся на электрическом стуле
Преступный хичхакер
Оставили бы инъекцию вопросов бы не было, но расстрел и "газовая камера" это уже слишком. Они же не нацисты какие-то, чтоб так людей убивать.
Некоторые космос
а можно было бы простимулировать собственную строительную индустрию и делать "сожжение в срубе"
Из пятерых три негра, одна белая женщина и один белый мужик. Но самыми опасными и агрессивными леваки считают белых мужчин.
«любой другой способ, предписанный законом штата, в котором вынесли приговор»
хотелось бы, канеш, чего-то такого