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Ольга Щербинина
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Pussy Riot привязали «омоновца» к столбу возле Кремля. Это была акция против полицейского насилия Материал редакции

Полиция не задержала участников акции.

28 комментариев
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Фото Pussy Riot

Участницы арт-группы Pussy Riot Мария Алёхина и Рита Флорес 28 ноября провели новую акцию против полицейского насилия. Она получила название «Осторожно, хрупкое!». Об этом пишет «Новая газета» со ссылкой на акционисток.

Алёхина и Флорес скотчем привязали художника Фархада Исрафилли-Гельмана к столбу возле Государственного исторического музея в Москве. Он был одет в форму омоновца, а женщины — в «русские народные» платья и кокошники.

Фото Pussy Riot

Pussy Riot заявили, что «бумажный стаканчик и пластиковая бутылка беспричинно стали называться оружием, но ведь самое жуткое оружие, направленное против простого народа — полицейское государство». Фигурантам дела о московских протестах 2019 года вменяли в вину применение этих предметов против полицейских, отмечает «Новая».

Мы против пыток, насилия и зверской агрессии со стороны работников и работниц полицейской системы.

Pussy Riot

Участников акции не задержали. Алёхина сообщила, что они успели уйти. 10 ноября Алёхину, Флорес и Гельмана задержали в тех же костюмах.

Задержания участников Pussy Riot начались 7 октября, в день рождения Владимира Путина. Тогда акционисты вывесили радужные флаги на здании ФСБ на Лубянке, администрации президента, Верховном суде, министерстве культуры. Они требовали легализовать однополые браки и провести расследования убийств ЛГБТ-персон в Чечне.

#новости #pussyriot

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28 комментариев
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Timmy2k

12

Какую бы они хрень не творили, но, в отличие от хейтеров, они не боятся выходить на улицу и высказываться. В принципе, довольно неплохая акция

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Zakhar Zakharov

–25

почему-то для меня внутренне, что омоновцы, что пусси райотовцы на одном уровне восприятия

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Zakhar Zakharov

Zakhar
–12

как всегда у пусси бомбануло. у них всё только черно-белое (или красно-зелёное)

Ответить

Grave Digger

Zakhar
5

Ты же сам подтянул людей из разных категорий на один уровень восприятия, а теперь затираешь за оттенки Серого?

Ответить

Zakhar Zakharov

Grave
–3

я никого ни подтягивал, ни притягивал. я про свое личное восприятие. личное мнение не должно осуждаться. 
сейчас современная тенденция заниматься кэнцелингом за личное мнение, я против такого безобразия. про этих плохо нельзя говорить, про негров плохо не надо говорить, про геев нельзя плохо говорить. а если плохо скажешь против пусси райота, то тебя осудят. хуйня. я против.

хочется дополнить, что я видел их тусовку. какое там маргинальное сообщество собирается. они не за все хорошее и прогрессирующее, а лишь акционизм ради акционизма. дешёвая хуйня, которая дискредитирует трушные идеи

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So Dope

Zakhar
4

Ну это личное мнение о твоём личном мнении

Ответить

Серёжа Карпенко

4

У меня один вопрос. Какого хрена у них в конце ноября грёбаное лето?

Ответить

Oldfag TV

Серёжа
13

Москвичи всю температуру из остальной страны спёрли, ничего удивительного.

Ответить

Юный ихтиандр

Серёжа
0

У нас в Питере травка тоже сладко зеленеет, некоторые лиственные деревья ещё не сдаются, хотя снег уже был

Ответить

Максим Манчестер

Серёжа
0

Снег не купили

Ответить

Дружеский самолет

6

"Осторожно хрупкое" на ленте - прям отличненько, в кои-то веки мне по-настоящему нравится акция Пусей

Ответить

Алексей Панкратов

0

Почему они одеты? 

Ответить

Максим Козаченко

Алексей
1

Ты путаешь пусси райот с фемен

Ответить

Сергей Раков

1

В этот раз получилось уныло. С лгбт флагами на лубянке и забегом в финале чм было круче. 

Ответить

AZP

1

Лучше бы акция против полицейского насилия закончилась полицейским насилием.

Ответить

Преступный хичхакер

0

Какая-то запоздалая новость. Участников Pussy Riot держали в плену и обрубили все каналы связи? 😥

UPD. Автор поста дописала число проведения акции. Комментарий потерял весь свой смысл. Ещё раз спасибо.

Ответить

Советский кран

Преступный
0

Почему запоздалая?

Ответить

Преступный хичхакер

Советский
0

Участников акции не задержали. Алёхина сообщила, что они успели уйти. 10 ноября Алёхину, Флорес и Гельмана задержали в тех же костюмах.

Ответить

Указанный блик

Преступ…
1

10 их успели задержать, а сегодня нет.

Новая Газета @novaya_gazeta
Pussy Riot провели новую акцию против полицейского насилия «Осторожно, хрупкое!». Они привязали «омоновца» к столбу возле Кремля

Видео: Pussy Riot https://t.co/iEka8aWdHk
Ответить

Преступный

Указанн…
0

@Ольга Щербинина, можешь дописать, что она сегодня была? А то я запутался.

Ответить

Ольга Щербинина

Преступ…
0

дописала

Ответить

Преступный

Ольга
0

Спасибо :3

Ответить

Советский кран

Преступ…
0

Я так понимаю, что это разные акции

Ответить

Преступный

Советск…
0

А, окей. Просто не написано число когда они новую акцию провели. Думал, что это та которая 7 числа была.

Ответить

Андрей Рядькин

Преступ…
0

Дак они вышли и сделали ещё акцию

Ответить

Anton Gostev

0

участников 

Ответить

Kir Kirsky

0

Не задержала?
Как-то непривычно звучит

Ответить

Митя Мурасов

0

Полицейские не понимают таких шуток, потому что им действительно кажется что они выполняют особый важный долг по защите Родины ( то что за бесплатно они эту Родину защищать не станут, это так, неважно, да и неважно от кого, бандит -криминальный авторитет не такая угроза для них, как протестующие, потому что посади они всех бандитов, им придется оправдывать свою зарплату, а студентов - всегда полно и они бесплатные ), и ожидают к себе почета и уважения как к статским царским офицерам. А на деле к ним отношение как к "мусорам". Им непонятно наверное, почему.

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