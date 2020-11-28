Pussy Riot привязали «омоновца» к столбу возле Кремля. Это была акция против полицейского насилия Материал редакции
Полиция не задержала участников акции.
Участницы арт-группы Pussy Riot Мария Алёхина и Рита Флорес 28 ноября провели новую акцию против полицейского насилия. Она получила название «Осторожно, хрупкое!». Об этом пишет «Новая газета» со ссылкой на акционисток.
Алёхина и Флорес скотчем привязали художника Фархада Исрафилли-Гельмана к столбу возле Государственного исторического музея в Москве. Он был одет в форму омоновца, а женщины — в «русские народные» платья и кокошники.
Pussy Riot заявили, что «бумажный стаканчик и пластиковая бутылка беспричинно стали называться оружием, но ведь самое жуткое оружие, направленное против простого народа — полицейское государство». Фигурантам дела о московских протестах 2019 года вменяли в вину применение этих предметов против полицейских, отмечает «Новая».
Участников акции не задержали. Алёхина сообщила, что они успели уйти. 10 ноября Алёхину, Флорес и Гельмана задержали в тех же костюмах.
Задержания участников Pussy Riot начались 7 октября, в день рождения Владимира Путина. Тогда акционисты вывесили радужные флаги на здании ФСБ на Лубянке, администрации президента, Верховном суде, министерстве культуры. Они требовали легализовать однополые браки и провести расследования убийств ЛГБТ-персон в Чечне.
Какую бы они хрень не творили, но, в отличие от хейтеров, они не боятся выходить на улицу и высказываться. В принципе, довольно неплохая акция
почему-то для меня внутренне, что омоновцы, что пусси райотовцы на одном уровне восприятия
как всегда у пусси бомбануло. у них всё только черно-белое (или красно-зелёное)
Ты же сам подтянул людей из разных категорий на один уровень восприятия, а теперь затираешь за оттенки Серого?
я никого ни подтягивал, ни притягивал. я про свое личное восприятие. личное мнение не должно осуждаться.
сейчас современная тенденция заниматься кэнцелингом за личное мнение, я против такого безобразия. про этих плохо нельзя говорить, про негров плохо не надо говорить, про геев нельзя плохо говорить. а если плохо скажешь против пусси райота, то тебя осудят. хуйня. я против.
хочется дополнить, что я видел их тусовку. какое там маргинальное сообщество собирается. они не за все хорошее и прогрессирующее, а лишь акционизм ради акционизма. дешёвая хуйня, которая дискредитирует трушные идеи
У меня один вопрос. Какого хрена у них в конце ноября грёбаное лето?
Юный ихтиандр
У нас в Питере травка тоже сладко зеленеет, некоторые лиственные деревья ещё не сдаются, хотя снег уже был
Почему они одеты?
В этот раз получилось уныло. С лгбт флагами на лубянке и забегом в финале чм было круче.
Советский кран
Почему запоздалая?
Преступный хичхакер
Участников акции не задержали. Алёхина сообщила, что они успели уйти. 10 ноября Алёхину, Флорес и Гельмана задержали в тех же костюмах.
Указанный блик
10 их успели задержать, а сегодня нет.
Видео: Pussy Riot https://t.co/iEka8aWdHk
Преступный
@Ольга Щербинина, можешь дописать, что она сегодня была? А то я запутался.
Советский кран
Я так понимаю, что это разные акции
Преступный
А, окей. Просто не написано число когда они новую акцию провели. Думал, что это та которая 7 числа была.
Полицейские не понимают таких шуток, потому что им действительно кажется что они выполняют особый важный долг по защите Родины ( то что за бесплатно они эту Родину защищать не станут, это так, неважно, да и неважно от кого, бандит -криминальный авторитет не такая угроза для них, как протестующие, потому что посади они всех бандитов, им придется оправдывать свою зарплату, а студентов - всегда полно и они бесплатные ), и ожидают к себе почета и уважения как к статским царским офицерам. А на деле к ним отношение как к "мусорам". Им непонятно наверное, почему.