Исследование: 53% россиян снизят расходы на новогодние подарки Материал редакции
А 40% опрошенных думают, что получат в этом году меньше подарков, чем в прошлом.
В 2020 году бюджет на новогодние подарки снизят 53% россиян старше 16 лет. 33% респондентов заявили, что он останется на уровне прошлого года, 14% затруднились с ответом. Это следует из опроса, проведённого исследовательской компанией Ipsos для РБК.
47% респондентов планируют потратить на один подарок до 1,5 тысяч рублей, 23% — от 1,5 до 3 тысяч рублей, 13% — от 3 до 5 тысяч, 11% — более 5 тысяч рублей. Вообще не планируют дарить подарки на Новый год 6% респондентов.
Почти половина (48%) заявили, что готовы купить такое же количество подарков, как и в прошлом году, 10% — даже больше. При этом 40% опрошенных думают, что им самим подарят меньше подарков, чем раньше. 25% рассчитывают, что количество не изменится.
Тебе не придётся дарить подарки, если их некому дарить.
Преступный хичхакер
Тебе не придется дарить подарки, если у тебя нет денег на эти подарки.
Никогда не дарил новогодние подарки, не вижу в этом смысла. 365/366 дней в году есть чтоб порадовать близкого, но люди почему-то ищут какой-то определённый день. Если подарите просто так, то сделаете приятный и совсем неожиданный сюрприз
Преступный хичхакер
365/365 дней в году есть чтоб порадовать близкого
Поэтому я дарю себе подарки себе каждый месяц. Ведь я себе самый близкий человек :3
Не понял, я для тебя никто?( Эгоист..
Преступный
Ты только сегодня зарегался, я тебя вообще первый раз вижу(
Чувствительный
А теперь узнал меня?)
Преступный
Ты вроде меня хотел меня как-то тра....
Первый вариант актуален если ты собираешься дарить подарки, а если нет, то уровень твоих доходов неинтересен
Советский кран
Но я и в прошлом году ничего не дарил
Больше. Во-первых, в этом году у меня наконец-то есть деньги, во-вторых, сразу два тайных санты.