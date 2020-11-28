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Ольга Щербинина
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Исследование: 53% россиян снизят расходы на новогодние подарки Материал редакции

А 40% опрошенных думают, что получат в этом году меньше подарков, чем в прошлом.

18 комментариев
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В 2020 году бюджет на новогодние подарки снизят 53% россиян старше 16 лет. 33% респондентов заявили, что он останется на уровне прошлого года, 14% затруднились с ответом. Это следует из опроса, проведённого исследовательской компанией Ipsos для РБК.

47% респондентов планируют потратить на один подарок до 1,5 тысяч рублей, 23% — от 1,5 до 3 тысяч рублей, 13% — от 3 до 5 тысяч, 11% — более 5 тысяч рублей. Вообще не планируют дарить подарки на Новый год 6% респондентов.

Почти половина (48%) заявили, что готовы купить такое же количество подарков, как и в прошлом году, 10% — даже больше. При этом 40% опрошенных думают, что им самим подарят меньше подарков, чем раньше. 25% рассчитывают, что количество не изменится.

В 2020 году мой бюджет на новогодние подарки
Снизится по сравнению с прошлым годом
Останется на уровне прошлого года
Повысится по сравнению с прошлым годом
Затрудняюсь ответить
Вообще не буду дарить подарки
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#новости #новыйгод

Ольга Щербинина PLUS
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но есть и хорошие новости?
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18 комментариев
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John Brain

4

Тебе не придётся дарить подарки, если их некому дарить.

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Преступный хичхакер

John
1

Тебе не придется дарить подарки, если у тебя нет денег на эти подарки.

Ответить

John Brain

Преступный
0

Когда нет лишних трат, то и деньги лишний раз не тратятся. 

Ответить

Иван Иванов

1

Буду ждать подарка и пусть только попробуют не подарить...

Ответить

Ахи Поселковый

0

Никогда не дарил новогодние подарки, не вижу в этом смысла. 365/366 дней в году есть чтоб порадовать близкого, но люди почему-то ищут какой-то определённый день. Если подарите просто так, то сделаете приятный и совсем неожиданный сюрприз

Ответить

Преступный хичхакер

Ахи
1

365/365 дней в году есть чтоб порадовать близкого

Поэтому я дарю себе подарки себе каждый месяц. Ведь я себе самый близкий человек :3

Ответить

Ахи Поселковый

Преступный
0

Не понял, я для тебя никто?( Эгоист..

Ответить

Преступный

Ахи
0

Ты только сегодня зарегался, я тебя вообще первый раз вижу(

Ответить

Чувствительный

Преступ…
0

А теперь узнал меня?)

Ответить

Преступный

Чувстви…
0

Ты вроде меня хотел меня как-то тра....

Ответить

Ахи Поселковый

Преступ…
0

Тссс, такое говорят в лс!

Ответить

Преступный хичхакер

0

Хмм. Даже не знаю из-за чего он может снизиться... Нет работы? Нет денег? Короновирус? Хз, что будет в 2021 и нужны деньги на будущее?

Ответить

Советский кран

0

А как выбрать два ответа?

Ответить

Ахи Поселковый

Советский
0

Первый вариант актуален если ты собираешься дарить подарки, а если нет, то уровень твоих доходов неинтересен

Ответить

Советский кран

Ахи
0

Но я и в прошлом году ничего не дарил

Ответить

Ахи Поселковый

Советск…
0

Подари мне, я не против

Ответить

Stanley H. Tweedle

0

Больше. Во-первых, в этом году у меня наконец-то есть деньги, во-вторых, сразу два тайных санты.

Ответить

Stanley H. Tweedle

Stanley
0

Разумеется ирл ни я ни мне никаких подарков.

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