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Ольга Щербинина
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В Париже полиция распылила слезоточивый газ на акции против закона, запрещающего распространять фото силовиков Материал редакции

Участники протестов считают, что документ создаст трудности в работе журналистов, которые не смогут фиксировать нарушения полицейских.

48 комментариев
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В Париже 28 ноября несколько тысяч человек заполнили площадь Республики и прилегающие улицы, протестуя против насилия со стороны полиции, требуя свободу СМИ и призывая к отставке министра внутренних дел Жеральда Дарманена. Об этом сообщает France 24.

Полиция применила слезоточивый газ после того, как протестующие запустили в них файеры, забросали камнями и установили баррикады. Аналогичные акции проходят и в других французских городах.

Disclose.tv 🚨 @disclosetv
Chaos in #Paris as thousands take to the streets today in protest against a new "security law" which makes it illegal to film police.
https://t.co/6yE54xCDtH

Французы недовольны законопроектом, запрещающим распространение фотографии полицейских. Во Франции в первом чтении приняли законопроект «О глобальной безопасности». Согласно 24-й статье документа, за распространение «изображения лица или другого элемента идентификации» полицейских «с очевидной целью причинения вреда их физической или психической неприкосновенности» нарушителю грозит год тюрьмы и штраф.

Disclose.tv 🚨 @disclosetv
#Paris resembles a battlefield today as thousands protest against the new security law.
https://t.co/torVE9ey7P

«Законопроект никоим образом не поставит под угрозу права журналистов или обычных граждан информировать общественность», — заявила депутат Алиса Туро. Она отметила. что статья «поставит вне закона любые призывы к насилию или репрессиям в отношении полицейских в социальных сетях — и только».

Bloomberg Quicktake @Quicktake
LIVE LOOK: Protesters in Paris are rallying against a new security law that would make it a crime to publish images of officers with intent to cause them harm, the measure has provoked outrage from journalist organizations and civil liberties groups https://t.co/0HNik6dZkQ

Однако общественные организации и журналисты призывают отозвать статью, утверждая, что она противоречит «основным общественным свободам республики». Профсоюзы СМИ заявляют, что это может дать полиции способ помешать журналистам и пользователям социальных сетей — документировать злоупотребления полномочиями.

Clément Lanot @ClementLanot
PARIS - Formation d’un cortège de tête avant Bastille. Pas de tension pour le moment. https://t.co/0qmLDQBtxK

В качестве примера приводят избиение полицейскими темнокожего музыкального продюсера Мишеля Зеклера. Пытаясь задержать мужчину, полицейские применили силу — били его руками, ногами и дубинками. Зеклер также утверждает, что во время этого его неоднократно оскорбили на расовой почве.

Loopsider @Loopsidernews
DOCUMENT: la séquence intégrale des 13 minutes de l'agression policière contre un producteur de musique parisien. Attention: images difficiles de violences et d'insultes racistes. https://t.co/37EbfgID2T

Эммануэль Макрон назвал ситуацию недопустимой. «Во Франции не должно быть насилия или жестокости, и неважно от кого это исходит. Франция не может мириться с ненавистью и расизмом», — заявил он. Макрон отметил, что «те, кто следят за соблюдением закона, должны подчиняться закону».

#новости #франция

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48 комментариев
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Преступный хичхакер

8

Участники протестов считают, что документ создаст трудности в работе журналистов, которые не смогут фиксировать нарушения полицейских.

Какие нарушения? Вы о чём? Силовики не могут быть плохими.

*сарказм*

Ответить

bor_vn

Преступный
0

Вот именно - защищая силовиков, они ставят по угрозу весь народ.

Ответить

A big purple banana 🍆

4

Це светлая демократия, не путайте

Ответить

A big purple banana 🍆

A
7

вообще странно что редахция это запостила. Тут надо бы премии лишить

Ответить

Указанный блик

A
0

Не светлая, но да.

«Закон о глобальной безопасности» может…
«Закон о глобальной безопасности» может обернуться политическим кризисом во Франции
rureporter.com
Ответить

YeezySpace

2

Посмотрите как каратели избивают студентов и детей, куда весь цивилизованный мир смотрит?

Запад осуждает попытки украинской власти разогнать Евромайдан - 11 декабря 2013

Ах да, ещё на карателях в черном нет личных номеров, как же так?

Ответить

Abram Dikoy

YeezySpace
0

Студенты жгли костры, переворачивали фургоны, строили баррикады и закидывали мусоров камнями с бутылками? 

Ответить

Дневной ихтиандр

Abram
0

Но могли же стать

Ответить

Abram Dikoy

Дневной
2

Когда станут тогда и можно разгонять

Ответить

alexferman

0

Хреновый закон

Ответить

A big purple banana 🍆

alexferman
6

Было б это в СНГ, ты бы сейчас поливал говном долбоебов в законодательных органах, а не закон. Чиво так скромно?

Ответить

alexferman

A
12

Мне нравится как ты придумываешь себе всякую хуйню и заливаешься визгом, воюя с этой хуйнёй. Продолжай.

Ответить

A big purple

alexfer…
4

Много труда не нужно, чтобы заметить лицемерие местных сверхразумов

Ответить

alexferman

A
3

Да, я лицемерный, и чё дальше? мамке пожалуешься?

Ответить

A big purple

alexfer…
0

да, ты лицемерный

Ответить

alexferman

A
2

Оп, оп, и нихуя не знаешь что теперь дальше верещать. Ветка пошла не по алгоритму.

Ответить

A big purple

alexfer…
–1

про че тут еще верещать, ты сам обосрался в ее начале

Ответить

alexferman

A
3

про че тут еще верещать

Отож

Ответить

Предметный единорожек88

A
–1

Слейтесь оба с подсайта, от вас обоих одно говно на сайте. @Вахтёр поработай пылесосом, пожалуйста

Ответить

A big purple

Предмет…
0

****** к ****

Ответить

Предметный

A
3

Пишешь так же хуево, как и на реакте

Ответить

A big purple

Предмет…
0

о, ты так порвался, что аж заревьюил мой код. Можешь запостить репорт в таски, зря сидел чтоль

Ответить

Предметный

A
1

Нет, не смотрел, просто предугадал, с чего ты можешь порваться, чего я и добился

Ответить

A big purple

Предмет…
–1

жаль, хоть где-нибудь мог бы быть полезным

Ответить

Предметный

A
2

Да, ты нигде не полезен, сожалеем тебе

Ответить

Преступный хичхакер

A
0

Вечер уже, у человека нет больше сил шутить.

Ответить

Zeynal Verdiyev

4

им не впервой

Ответить

Аркадий Иванов

Zeynal
1

Классная картинка.

Ответить

Владимир Филатов

Zeynal
–2

Вообще непонятная картинка

Ответить

Аркадий Иванов

Владимир
0

Стереотипы про страны.

Ответить

alexferman

Аркадий
0

Старые добрые, как мы любим

Ответить

Anton Kursakov

1

Вообще, я бы не сказал, что закон настолько плох. Уточнение «с очевидной целью причинения вреда их физической или психической неприкосновенности», ограничивает случаи применения закона. 

С другой стороны - а что понимать под этим "причинением вреда", и может ли эта формулировка быть применена при совершении правонарушения? Причём до вынесения приговора, а возможно и возбуждения дела. 

Плюс, разные люди по-разному считают степень своей "психической неприкосновенности". Для кого-то, публикация его фотографии в СМИ уже является "причинением вреда физической неприкосновенности", и он даже ничего не нарушал. Просто для какого-то текста использовали фотографию полицейского.

Как говориться - если хочешь, чтобы закон хорошо работал - придётся поработать над его формулировками и официальной расшифровкой. В противном случае - сколько юристов, столько и мнений. 

Ответить

Владимир Филатов

Anton
1

Проблема в том, что при отсутствии конкретики любым законом можно манипулировать. В этом случае можно даже закрывать родственников или друзей, которые выложили фотку со слабовиком.

Ответить

alexferman

Anton
0

Уточнение «с очевидной целью причинения вреда их физической или психической неприкосновенности», ограничивает случаи применения закона

Потенциально резиновое место, тем и плохо

Ответить

Методичка

0

Фашисты

Ответить

Методичка

Методичка
3

А, стоп

Ответить

конгруэ́нтный

1

классика 
все правильно 
что вы все ноете 
идет процесс демократический 
а не вот эта ваша хуйня путинская 

Ответить

Предметный единорожек88

0

 с очевидной целью причинения вреда их физической или психической неприкосновенности

В Paris siloviki идут одни слабовики со слабой психикой, которые сразу же получают нервный срыв при share их photos в интернете?

Ответить

Механический будильник

Предметный
0
Ответить

эСТОНКСкий

0

те, кто следят за соблюдением закона, должны подчиняться закону

Вот уж и правда, можно подумать они все такие законопослушные. Или каждый из них в своей повседневной жизни регулярно имеет дело с полицейским произволом?

Ответить

Антон Лисин

0

Ссыкуны. Ещё скафандры носят и домой боятся в форме  идти

Ответить

onemanshow

0

Когда я обижаюсь мне хочется плакать. Когда мне хочется плакать, все должны плакать!
*распыляю*

Ответить

Дмитрий Шалатонов

0

Где:асфальтоУкладчики,где:автоцистены с азотом/керосином/бензином?

Ответить

Joke Rofler

0

Это точно про Францию новость?

Ответить

Сергей Раков

0

Ну, блэт, французы, вы-то куда? 

Ответить

Сварщик

0

дождались, пост о протестах на западе на этом сайте.

Ответить

Pavel Batishchev

0

Россия 🤝 Франция
Братья на век

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George Tyurin

0

Они там на катке походу...

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