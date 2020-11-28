В Париже полиция распылила слезоточивый газ на акции против закона, запрещающего распространять фото силовиков Материал редакции
Участники протестов считают, что документ создаст трудности в работе журналистов, которые не смогут фиксировать нарушения полицейских.
В Париже 28 ноября несколько тысяч человек заполнили площадь Республики и прилегающие улицы, протестуя против насилия со стороны полиции, требуя свободу СМИ и призывая к отставке министра внутренних дел Жеральда Дарманена. Об этом сообщает France 24.
Полиция применила слезоточивый газ после того, как протестующие запустили в них файеры, забросали камнями и установили баррикады. Аналогичные акции проходят и в других французских городах.
Французы недовольны законопроектом, запрещающим распространение фотографии полицейских. Во Франции в первом чтении приняли законопроект «О глобальной безопасности». Согласно 24-й статье документа, за распространение «изображения лица или другого элемента идентификации» полицейских «с очевидной целью причинения вреда их физической или психической неприкосновенности» нарушителю грозит год тюрьмы и штраф.
«Законопроект никоим образом не поставит под угрозу права журналистов или обычных граждан информировать общественность», — заявила депутат Алиса Туро. Она отметила. что статья «поставит вне закона любые призывы к насилию или репрессиям в отношении полицейских в социальных сетях — и только».
Однако общественные организации и журналисты призывают отозвать статью, утверждая, что она противоречит «основным общественным свободам республики». Профсоюзы СМИ заявляют, что это может дать полиции способ помешать журналистам и пользователям социальных сетей — документировать злоупотребления полномочиями.
В качестве примера приводят избиение полицейскими темнокожего музыкального продюсера Мишеля Зеклера. Пытаясь задержать мужчину, полицейские применили силу — били его руками, ногами и дубинками. Зеклер также утверждает, что во время этого его неоднократно оскорбили на расовой почве.
Эммануэль Макрон назвал ситуацию недопустимой. «Во Франции не должно быть насилия или жестокости, и неважно от кого это исходит. Франция не может мириться с ненавистью и расизмом», — заявил он. Макрон отметил, что «те, кто следят за соблюдением закона, должны подчиняться закону».
Це светлая демократия, не путайте
вообще странно что редахция это запостила. Тут надо бы премии лишить
Указанный блик
Не светлая, но да.
Посмотрите как каратели избивают студентов и детей, куда весь цивилизованный мир смотрит?
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Ах да, ещё на карателях в черном нет личных номеров, как же так?
Студенты жгли костры, переворачивали фургоны, строили баррикады и закидывали мусоров камнями с бутылками?
Дневной ихтиандр
Но могли же стать
Хреновый закон
Было б это в СНГ, ты бы сейчас поливал говном долбоебов в законодательных органах, а не закон. Чиво так скромно?
Мне нравится как ты придумываешь себе всякую хуйню и заливаешься визгом, воюя с этой хуйнёй. Продолжай.
Много труда не нужно, чтобы заметить лицемерие местных сверхразумов
Да, я лицемерный, и чё дальше? мамке пожалуешься?
да, ты лицемерный
Оп, оп, и нихуя не знаешь что теперь дальше верещать. Ветка пошла не по алгоритму.
про че тут еще верещать, ты сам обосрался в ее начале
****** к ****
Пишешь так же хуево, как и на реакте
о, ты так порвался, что аж заревьюил мой код. Можешь запостить репорт в таски, зря сидел чтоль
Нет, не смотрел, просто предугадал, с чего ты можешь порваться, чего я и добился
жаль, хоть где-нибудь мог бы быть полезным
им не впервой
Вообще непонятная картинка
Стереотипы про страны.
Вообще, я бы не сказал, что закон настолько плох. Уточнение «с очевидной целью причинения вреда их физической или психической неприкосновенности», ограничивает случаи применения закона.
С другой стороны - а что понимать под этим "причинением вреда", и может ли эта формулировка быть применена при совершении правонарушения? Причём до вынесения приговора, а возможно и возбуждения дела.
Плюс, разные люди по-разному считают степень своей "психической неприкосновенности". Для кого-то, публикация его фотографии в СМИ уже является "причинением вреда физической неприкосновенности", и он даже ничего не нарушал. Просто для какого-то текста использовали фотографию полицейского.
Как говориться - если хочешь, чтобы закон хорошо работал - придётся поработать над его формулировками и официальной расшифровкой. В противном случае - сколько юристов, столько и мнений.
Проблема в том, что при отсутствии конкретики любым законом можно манипулировать. В этом случае можно даже закрывать родственников или друзей, которые выложили фотку со слабовиком.
Уточнение «с очевидной целью причинения вреда их физической или психической неприкосновенности», ограничивает случаи применения закона
Потенциально резиновое место, тем и плохо
классика
все правильно
что вы все ноете
идет процесс демократический
а не вот эта ваша хуйня путинская
те, кто следят за соблюдением закона, должны подчиняться закону
Вот уж и правда, можно подумать они все такие законопослушные. Или каждый из них в своей повседневной жизни регулярно имеет дело с полицейским произволом?
Когда я обижаюсь мне хочется плакать. Когда мне хочется плакать, все должны плакать!
*распыляю*