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Ольга Щербинина
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СМИ рассказали о нарушении коронавирусных правил на концерте Басты в Петербурге. Организаторы и власти это опровергли Материал редакции

По их словам, на концерте соблюли все меры, а «видео нечётко всё отображает».

39 комментариев
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«Фонтанка» 28 ноября написала о концерте рэпера Басты, который состоялся в Ледовом дворце накануне. Издание со ссылкой на публикации в соцсетях заметило, что на танцполе не было стульев, положенных по новым правилам, и тысячи зрителей стояли плечом к плечу без соблюдения социальной дистанции.

Дикий Петербург @Wild_SPb
Куча людей на концерте Басты.
Я понимаю, что дома не просидишь всю жизнь. А с другой, сам бы не пошел на в ближайшее время. Ну его, умереть после концерта Басты, лучше уж после Эрмитажа 🙃
И, конечно, смешно выглядят ограничительные меры для баров и ресторанов https://t.co/ojfWzjSqIt

В видео с концерта, которое опубликовал сам Баста, заметно, что большинство людей сняли маски, отмечает 78.ru. В комментариях под постом многие возмутились из-за этой ситуации. При этом музыкант поблагодарил зрителей «за понимание и соблюдение правил безопасности».

В комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности Петербурга рассказали «Подъёму», что мероприятие было согласовано, а перед концертом специалисты выезжали на площадку и проверяли соответствие стандартам безопасности. PR-директор Басты подчеркнула, что в танцевальном партере были кресла. По её словам, пришедшим без масок бесплатно выдавали их на входе, а в фойе были расположены санитайзеры.

Liza Gysevskaya @ElizabethLaaaaa
простите, а у Басты какие-то эксклюзивные договоренности с коронавирусом? типа все значит после 11 сидят дома, куча ограничений, даже музей гараж закрылся, хотя могли впускать порционно, а тут прикольчик вот такой)) или я чего-то не понимаю? https://t.co/JFYqgv0x0o

В комитете по культуре Петербурга «Фонтанке» также заявили, что не выявили нарушений при проведении концерта Басты. Замдиректора Ледового дворца Георгий Николов сказал, что на концерте соблюли все необходимые требования коронавирусной безопасности. «Видео нечётко всё отображает. Партер у нас был выстроен. В соответствии с последним постановлением заполняемость должна быть не более 50%. У нас зал был заполнен существенно меньше, чем наполовину», — сказал он.

Сколько человек посетило концерт, Николов не ответил. Он уточнил, что в заявке, поданной в комитет по культуре, указана цифра в шесть тысяч зрителей. «Организованный партер не позволил всех [купивших билеты] разместить. Многих мы размещали на секторах, а кто был против и хотел танцевать, тем возвращали деньги за билеты», — отметил представитель площадки.

Александр Головач @golovach__
На концерте Басты в Питере сейчас. "Когда меня не станет", "круговорот людей" – прям гимн коронавируса. https://t.co/E9kIwbVpZe

Согласно распоряжению петербургского правительства, в театры, кинотеатры, концертные залы и на концертные площадки не пускают с обычными входными билетами — за каждым зрителем должно быть закреплено место. Сами залы должны быть заполнены не более чем на 50%.

Чтобы избежать столпотворения, Баста решил провести два концерта, 27 и 28 ноября.

#новости #карантинвроссии

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39 комментариев
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Дневной ихтиандр

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 а это не он пел про если мутишь, мути тихо. или это ак47..

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Благоприятный пришелец

Дневной
4

центр

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Преступный хичхакер

0

Я не знаю к чему они придрались. Видно же, что все стоят друг от друга в 1,5 м и с масками на лицах.

Ответить

Вова А.

Преступный
6

И у каждого санитайзер

Ответить

Преступный хичхакер

Вова
3

Употребили внутрь.

Ответить

Вова А.

Преступ…
3
Ответить

Преступный

Вова
0

У меня так друг ослеп. Зато теперь ему ничего не мешает пить её (омывайку) дальше.

Ответить

AZP

Преступ…
1

Без санитайзера Басту слушать невозможно.

Ответить

Преступный

AZP
0

Он дорогой. Можно водкой из Ашана запивать?

Ответить

AZP

Преступ…
0

Можно в Ашане санитайзера себе отлить.

Ответить

Предметный единорожек88

Преступный
0

 с масками на лицах

Ну а это такое себе, она не герметичная и воздух спокойно заходит/выходит через щели между маской и лицом

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Преступный хичхакер

Предметный
1

Пусть тогда на концерты не ходят.

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Предметный

Преступ…
1

Социобляди не выдержат и такого.

Ответить

Преступный

Предмет…
0

Зря ты это написал. Сейчас они придут и будут доказывать, что так заразится нельзя/по-другому никак и вообще короновируса не существует, а если и существует, то в больницах достаточно мест.

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Предметный

Преступ…
2

Любое оправдание придумают для вытаскивания своей никому ненужной туши и еблища дальше квартиры

Ответить

Преступный

Предмет…
0

"Вышел за хлебом в ближайший магазин, а попал на концерт. Ой."

Ответить

Предметный

Преступ…
0

На концерт группы «ХЛЕБ»

Ответить

Преступный

Предмет…
0

Только не на них.

Ответить

Предметный

Преступ…
0

Лучше на меня

Ответить

Преступный

Предмет…
0

🤔

Ответить

Предметный единорожек88

Преступный
0

 все стоят друг от друга в 1,5 м

Абсолютно не работает в ветренном помещении/помещении, где постоянно циркулирует воздух и все орут

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Zakhar Zakharov

Предметный
1

кстати даа, они же все во весь голос поют, выпускаю свои бациллы на несколько метров))

Ответить

Предметный единорожек88

1

Не мешайте людям и их родителям вымирать.

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Кирилл Вселенский

–8

Вот доебались, кажется там были люди 18+ и осозновали риски.
Твердо и четко: государство не должно лезть в выбор досуга людей, лишь предупреждать об опасности.
Кому ссыкатно - сидите дома, а ограничиватт меня в походе на любимого репера не смейте. 
Я вообще переболел в мае отвалите от меня со своими ПЕРЧАТКАМИ бл

Ответить

Благополучный чувак

1

Норм движ

Ответить

FOX

1

разве не видно, зал заполнен на 25% - сидят через место
у всех маски 
ps ведь в инете одно единственное нечеткое видео

Ответить

Roman E.

1

В барах после 23:00 — не ОК
Полный зал «Ледового» — ОК

Смотри не перепутай.

Ответить

AZP

1

Кто боится заразиться, пускай не ходит на концерты.

Ответить

andorus

AZP
0

Йоу

Ответить

Парадный историк

0

Зачем ходить на концерты в пандемию. Тем более на говнорэп.

Ответить

Живой будильник

Парадный
0

Это попса.

Ответить

Преступный хичхакер

Живой
0

Хуй разберёшь эту "музыку".

Ответить

Живой будильник

Преступ…
0

Это попса я те говорю

Ответить

Преступный

Живой
0

Отвечаешь?

Ответить

Живой будильник

Преступ…
4

Инфа 💯

Ответить

Преступный

Живой
2

Тогда верю.

Ответить

Живой будильник

Живой
0

У тебя что 3 аккаунта?) @Космический кот

Ответить

Андрей Коршев

0

В видео с концерта, которое опубликовал сам Баста, заметно, что большинство людей сняли маски.. <...> При этом музыкант поблагодарил зрителей «за понимание и соблюдение правил безопасности».

В политику собрался штоле

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Методический рубин

0

Коронавирус:

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