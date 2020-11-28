СМИ рассказали о нарушении коронавирусных правил на концерте Басты в Петербурге. Организаторы и власти это опровергли Материал редакции
По их словам, на концерте соблюли все меры, а «видео нечётко всё отображает».
«Фонтанка» 28 ноября написала о концерте рэпера Басты, который состоялся в Ледовом дворце накануне. Издание со ссылкой на публикации в соцсетях заметило, что на танцполе не было стульев, положенных по новым правилам, и тысячи зрителей стояли плечом к плечу без соблюдения социальной дистанции.
В видео с концерта, которое опубликовал сам Баста, заметно, что большинство людей сняли маски, отмечает 78.ru. В комментариях под постом многие возмутились из-за этой ситуации. При этом музыкант поблагодарил зрителей «за понимание и соблюдение правил безопасности».
В комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности Петербурга рассказали «Подъёму», что мероприятие было согласовано, а перед концертом специалисты выезжали на площадку и проверяли соответствие стандартам безопасности. PR-директор Басты подчеркнула, что в танцевальном партере были кресла. По её словам, пришедшим без масок бесплатно выдавали их на входе, а в фойе были расположены санитайзеры.
В комитете по культуре Петербурга «Фонтанке» также заявили, что не выявили нарушений при проведении концерта Басты. Замдиректора Ледового дворца Георгий Николов сказал, что на концерте соблюли все необходимые требования коронавирусной безопасности. «Видео нечётко всё отображает. Партер у нас был выстроен. В соответствии с последним постановлением заполняемость должна быть не более 50%. У нас зал был заполнен существенно меньше, чем наполовину», — сказал он.
Сколько человек посетило концерт, Николов не ответил. Он уточнил, что в заявке, поданной в комитет по культуре, указана цифра в шесть тысяч зрителей. «Организованный партер не позволил всех [купивших билеты] разместить. Многих мы размещали на секторах, а кто был против и хотел танцевать, тем возвращали деньги за билеты», — отметил представитель площадки.
Согласно распоряжению петербургского правительства, в театры, кинотеатры, концертные залы и на концертные площадки не пускают с обычными входными билетами — за каждым зрителем должно быть закреплено место. Сами залы должны быть заполнены не более чем на 50%.
Чтобы избежать столпотворения, Баста решил провести два концерта, 27 и 28 ноября.
И у каждого санитайзер
Преступный хичхакер
Употребили внутрь.
Преступный
У меня так друг ослеп. Зато теперь ему ничего не мешает пить её (омывайку) дальше.
с масками на лицах
Ну а это такое себе, она не герметичная и воздух спокойно заходит/выходит через щели между маской и лицом
Преступный хичхакер
Пусть тогда на концерты не ходят.
Социобляди не выдержат и такого.
Зря ты это написал. Сейчас они придут и будут доказывать, что так заразится нельзя/по-другому никак и вообще короновируса не существует, а если и существует, то в больницах достаточно мест.
Любое оправдание придумают для вытаскивания своей никому ненужной туши и еблища дальше квартиры
все стоят друг от друга в 1,5 м
Абсолютно не работает в ветренном помещении/помещении, где постоянно циркулирует воздух и все орут
кстати даа, они же все во весь голос поют, выпускаю свои бациллы на несколько метров))
Вот доебались, кажется там были люди 18+ и осозновали риски.
Твердо и четко: государство не должно лезть в выбор досуга людей, лишь предупреждать об опасности.
Кому ссыкатно - сидите дома, а ограничиватт меня в походе на любимого репера не смейте.
Я вообще переболел в мае отвалите от меня со своими ПЕРЧАТКАМИ бл
разве не видно, зал заполнен на 25% - сидят через место
у всех маски
ps ведь в инете одно единственное нечеткое видео
Живой будильник
Это попса.
Преступный хичхакер
Хуй разберёшь эту "музыку".
В видео с концерта, которое опубликовал сам Баста, заметно, что большинство людей сняли маски.. <...> При этом музыкант поблагодарил зрителей «за понимание и соблюдение правил безопасности».
В политику собрался штоле