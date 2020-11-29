Сербия и Черногория выслали послов друг друга из-за исторического спора Материал редакции
Конфликт начался из-за слов сербского дипломата, которые «унизили черногорский парламент».
Сербский МИД потребовал у посла Черногории Тарзана Милошевича покинуть страну. Это стало ответом на аналогичное решение Черногории в отношении сербского посла Владимира Божовича, говорится на сайте ведомства.
Божевича 28 ноября объявили персоной нон-гранта и попросили уехать из Черногории. Причиной стало то, что дипломат назвал решение черногорских властей в 1918 году объединиться с Сербией «освобождением».
Великая народная скупщина Черногории в ноября 1918 года решила низложить короля Николу и объединиться с Сербией в единое государство. Так появилось Королевство сербов, хорватов и словенцев, которое в 1929 году стало Югославией. В 2006 году Черногория провозгласила независимость, став суверенным государством.
Черногорский МИД указал, что в 2018 году парламент страны отменил решение подгорицкой скупщины, поэтому высказывания посла Сербии о её легитимности унижают черногорский парламент и не соответствуют стандартам дипломатии.
у посла Черногории Тарзана Милошевича
Черногории
Тарзана
Тут налицо тонкое расистское издевательство!
в 2018 году парламент страны отменил решение подгорицкой скупщины
В Черногории в парламенте пиндосские шлюхи, жаль
Пиндосским шлюхам перепадает больше ништяков, чем россиянским
Может тебе лучше пойти комментировать новости на RT? Там много твоих единомышленников.
Ты так говоришь, будто пиндосских шлюх в природе не существует. Даже тут на ТЖ есть люди, свято уверенные что стать лакеем США - единственный путь к успеху.
Глубоко
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