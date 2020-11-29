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Новости
Ольга Щербинина
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Сербия и Черногория выслали послов друг друга из-за исторического спора Материал редакции

Конфликт начался из-за слов сербского дипломата, которые «унизили черногорский парламент».

13 комментариев
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Сербский МИД потребовал у посла Черногории Тарзана Милошевича покинуть страну. Это стало ответом на аналогичное решение Черногории в отношении сербского посла Владимира Божовича, говорится на сайте ведомства.

Божевича 28 ноября объявили персоной нон-гранта и попросили уехать из Черногории. Причиной стало то, что дипломат назвал решение черногорских властей в 1918 году объединиться с Сербией «освобождением».

Великая народная скупщина Черногории в ноября 1918 года решила низложить короля Николу и объединиться с Сербией в единое государство. Так появилось Королевство сербов, хорватов и словенцев, которое в 1929 году стало Югославией. В 2006 году Черногория провозгласила независимость, став суверенным государством.

Черногорский МИД указал, что в 2018 году парламент страны отменил решение подгорицкой скупщины, поэтому высказывания посла Сербии о её легитимности унижают черногорский парламент и не соответствуют стандартам дипломатии.

#новости #политика #сербия #черногория

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но есть и хорошие новости?
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13 комментариев
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alexferman

1

у посла Черногории Тарзана Милошевича

Черногории

Тарзана

Тут налицо тонкое расистское издевательство!

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Присущий яд

alexferman
0

Я даже об этом не подумал, пока ты не написал.

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Вова А.

1
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KSA

–2

  в 2018 году парламент страны отменил решение подгорицкой скупщины

В Черногории в парламенте пиндосские шлюхи, жаль

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alexferman

KSA
1

Пиндосским шлюхам перепадает больше ништяков, чем россиянским

Ответить

KSA

alexferman
0

Капитан Очевидность, вы вернулись!

Ответить

Kir Kirsky

KSA
0

Может тебе лучше пойти комментировать новости на RT? Там много твоих единомышленников.

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alexferman

Kir
0

Ты так говоришь, будто пиндосских шлюх в природе не существует. Даже тут на ТЖ есть люди, свято уверенные что стать лакеем США - единственный путь к успеху.

Ответить

KSA

Kir
–2

Может тебе перестать рваться, подпиндосник?

Ответить

Kir Kirsky

KSA
0

Глубоко

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Присущий яд

Kir
0

На сколько глубоко? Сантиметров на 10? :D

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VHS

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Магомед Шереметьев

VHS
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А в чём меметичность? Часто песню постят 

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