Что это за предмет и откуда он взялся, до сих пор неизвестно.

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Загадочный металлический монолит, который нашли в пустыне штата Юта в октябре, исчез. На его месте осталась только выемка в земле и треугольная деталь конструкции, пишет Salt Lake Tribune.

Фото Salt Lake Tribune

В Бюро землепользования заявили, что не убирали объект. «Мы получили достоверные сообщения о том, что незаконно установленная конструкция, которую называют „монолитом“, удалена с государственных земель неизвестной стороной», — рассказала представитель бюро Кимберли Финч. Она добавила, что ведомство не могло этого сделать, так как монолит считается частной собственностью. По данным Финч, объект демонтировали вечером 27 ноября.

Житель Колорадо Риккардо Марино рассказал, что видел грузовик с большим прямоугольным предметом в кузове, который отъезжал от места, где стоял монолит. Мужчина поехал туда и не обнаружил объект.

Сотрудники департамента общественной безопасности (DPS) штата Юта обнаружили загадочный объект 24 ноября. Металлический монолит высотой около трёх метров привлёк внимание общественности. Власти не сообщили его точные координаты, но интернет-детективов за сутки выяснили их. К монолиту начали съезжаться туристы.

Его точное происхождение до сих пор неизвестно. Самая распространённая теория заключается в том, что это работа кого-то из современных художников. По версии пользователей Reddit, монолит установили в пустыне в период с августа 2015 года по октябрь 2016 года.