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Ольга Щербинина
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Найденный в пустыне Юты металлический монолит исчез Материал редакции

Что это за предмет и откуда он взялся, до сих пор неизвестно.

27 комментариев
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Загадочный металлический монолит, который нашли в пустыне штата Юта в октябре, исчез. На его месте осталась только выемка в земле и треугольная деталь конструкции, пишет Salt Lake Tribune.

Фото Salt Lake Tribune

В Бюро землепользования заявили, что не убирали объект. «Мы получили достоверные сообщения о том, что незаконно установленная конструкция, которую называют „монолитом“, удалена с государственных земель неизвестной стороной», — рассказала представитель бюро Кимберли Финч. Она добавила, что ведомство не могло этого сделать, так как монолит считается частной собственностью. По данным Финч, объект демонтировали вечером 27 ноября.

Житель Колорадо Риккардо Марино рассказал, что видел грузовик с большим прямоугольным предметом в кузове, который отъезжал от места, где стоял монолит. Мужчина поехал туда и не обнаружил объект.

Сотрудники департамента общественной безопасности (DPS) штата Юта обнаружили загадочный объект 24 ноября. Металлический монолит высотой около трёх метров привлёк внимание общественности. Власти не сообщили его точные координаты, но интернет-детективов за сутки выяснили их. К монолиту начали съезжаться туристы.

Его точное происхождение до сих пор неизвестно. Самая распространённая теория заключается в том, что это работа кого-то из современных художников. По версии пользователей Reddit, монолит установили в пустыне в период с августа 2015 года по октябрь 2016 года.

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#новости #сша

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27 комментариев
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Пожарный кот

28

Ищите там

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Присущий яд

Пожарный
0

Пересылка дорогая из пустыни в Мухосранск будет. Не выгодно.

Ответить

bor_vn

Присущий
3

Наши бомжи и не такое утащат

Ответить

Солнечный кот

bor_vn
0

Но через океан на этой хуйне далеко не уплывут

Ответить

Присущий яд

Солнечн…
1

И дом превращается, превращается в ... подлодную лодку.

Коробка - незаменимая вещь в жизни бомжей. Это и дом и средство перемещения.

Ответить

bor_vn

Солнечн…
0

Откуда ты знаешь, она же инопланетная!

Ответить

Солнечный кот

bor_vn
0

Увы, но нет

Ответить

KSA

Пожарный
0

Медь самое выгодное получается

Ответить

Пожарный кот

KSA
0

Ты смотри, что на мировом рынке предлагают за тонну металла. Как-то на днях видел, что олово дороже меди.

Ответить

Присущий яд

Пожарный
0

Может на eBay поискать его?

Ответить

Присущий яд

13
Ответить

Заключенный американец

6

поебать вообще. инфоповод высосанный из жопы

Ответить

Солнечный кот

Заключенный
0

Этот инфоповод лучше, чем "у Криса Эванса пропал в квартире носок"

Ответить

Присущий яд

Солнечный
4

У него носок пропал? Бедьненький. Такая утрата. Сил ему пережить это.

Ответить

Солнечный кот

Присущий
1

Пусть помолится святому николе, он подсакажет, где его найти

Ответить

bor_vn

Солнечный
1

Нюдсы Криса - лучший инфоповод года!

Ответить

Заключенный американец

Солнечный
0

чем

Ответить

Солнечный кот

Заключе…
0

Потому что все знают, на каком месте оставил носок Крис Эванс

Ответить

Bonaparte Napoleon

Заключенный
0

Как и ты.

Ответить

Присущий яд

Заключенный
0

Правильно. Не было там никакого монолита никогда.

Ответить

Солнечный кот

1

Ищите в зоне 51

Ответить

bor_vn

0

Откупились от пришельцев бананом

Ответить

KSA

0

Власти скрывают!

Ответить

Станислав

0

Бравые ребята с Reddit найдут украденный монолит.

Ответить

KSA

Станислав
0

Сам на Sotheby's найдется

Ответить

Любитель овец

0

как говорится "да и хуй с ним"

Ответить

onemanshow

0

Блять можно продолжать наблюдать миграцию мусора в штате Юта: вчера у скамейки в парке валялся пластиковый стаканчик а сегодня он загадочно исчез, на тридцатом километре 43 федеральной трассы посреди поля внезапно появилась блестящий металлический предмет по форме отдалённо напоминающий банку из под редбула, очевидцы сообщают что над Кемпинг-роуд вчера пролетал неопознанный летающий предмет по форме напоминающий пакет.

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