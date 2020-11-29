Найденный в пустыне Юты металлический монолит исчез Материал редакции
Что это за предмет и откуда он взялся, до сих пор неизвестно.
Загадочный металлический монолит, который нашли в пустыне штата Юта в октябре, исчез. На его месте осталась только выемка в земле и треугольная деталь конструкции, пишет Salt Lake Tribune.
В Бюро землепользования заявили, что не убирали объект. «Мы получили достоверные сообщения о том, что незаконно установленная конструкция, которую называют „монолитом“, удалена с государственных земель неизвестной стороной», — рассказала представитель бюро Кимберли Финч. Она добавила, что ведомство не могло этого сделать, так как монолит считается частной собственностью. По данным Финч, объект демонтировали вечером 27 ноября.
Житель Колорадо Риккардо Марино рассказал, что видел грузовик с большим прямоугольным предметом в кузове, который отъезжал от места, где стоял монолит. Мужчина поехал туда и не обнаружил объект.
Сотрудники департамента общественной безопасности (DPS) штата Юта обнаружили загадочный объект 24 ноября. Металлический монолит высотой около трёх метров привлёк внимание общественности. Власти не сообщили его точные координаты, но интернет-детективов за сутки выяснили их. К монолиту начали съезжаться туристы.
Его точное происхождение до сих пор неизвестно. Самая распространённая теория заключается в том, что это работа кого-то из современных художников. По версии пользователей Reddit, монолит установили в пустыне в период с августа 2015 года по октябрь 2016 года.
Пересылка дорогая из пустыни в Мухосранск будет. Не выгодно.
Но через океан на этой хуйне далеко не уплывут
Пожарный кот
Ты смотри, что на мировом рынке предлагают за тонну металла. Как-то на днях видел, что олово дороже меди.
Солнечный кот
Этот инфоповод лучше, чем "у Криса Эванса пропал в квартире носок"
Присущий яд
У него носок пропал? Бедьненький. Такая утрата. Сил ему пережить это.
Бравые ребята с Reddit найдут украденный монолит.
Блять можно продолжать наблюдать миграцию мусора в штате Юта: вчера у скамейки в парке валялся пластиковый стаканчик а сегодня он загадочно исчез, на тридцатом километре 43 федеральной трассы посреди поля внезапно появилась блестящий металлический предмет по форме отдалённо напоминающий банку из под редбула, очевидцы сообщают что над Кемпинг-роуд вчера пролетал неопознанный летающий предмет по форме напоминающий пакет.