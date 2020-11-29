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Ольга Щербинина
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В Сингапуре женщина, во время беременности переболевшая Covid-19, родила ребёнка с антителами Материал редакции

При этом у матери они пропали.

17 комментариев
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Жительница Сингапура Селин Нг-Чан родила сына, у которого врачи обнаружили антитела к коронавирусу. 31-летняя женщина перенесла болезнь во время беременности. Об этом пишет газета The Straits Times.

Селин Нг-Чан с сыном The Straits Times

Нг-Чан — одна из немногих сингапурок, заразившихся коронавирусом во время беременности и родивших к этому моменту. Заболевание протекало мягко, через 2,5 недели после госпитализации её выписали из больницы.

По словам женщины, после родов педиатр сказал ей, что её собственные антитела к вирусу исчезли. Медики считают, что она передала их новорождённому, у которого теперь есть иммунитет от болезни.

Мальчик, которого назвали Олдрин, родился 7 ноября. По данным газеты, он — первый официально зарегистрированный в стране ребёнок, который родился с антителами после болезни беременной матери. При этом издание упоминает ещё одну женщину, заболевшую Covid-19 на 36-й неделе беременности. Однако о наличии у её ребёнка антител не сообщалось.

«Моя беременность и роды прошли гладко, несмотря на то, что мне поставили диагноз Covid-19 в первом триместре, который является самой нестабильной стадией беременности. Мне очень повезло, что у меня появился Олдрин, и он родился очень здоровым», — сказала Селин Нг-Чан.

Врач-гинеколог Тан Хак Кун сказал, что число инфицированных беременных в Сингапуре очень мало, и ни одна из них ещё не родила. Он также напомнил, что, согласно исследованиям, передача Covid-19 от беременной женщины к её ребенку во время беременности или родов является редкостью.

#сингапур #covid19 #новости

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17 комментариев
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thetrickster

27
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Присущий яд

thetrickster
13

На D*F твой коммент 100000 плюсиков заработал бы.

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thetrickster

Присущий
20
Ответить

Присущий яд

thetric…
4

Ради нас пожертвовал своими плюсикам. Герой ♥️

Ответить

Присущий яд

6

Зачем колоть ребенку вакцину, когда можно родить его сразу с антителами. Антипрививочники ликуют.

Ответить

Константин Курасов

6

Родился АнтиКовидМэн

Ответить

alexferman

4

Проверьте, может, он ещё и летать умеет

Ответить

Anton Gostev

alexferman
0

По воде ходить

Ответить

Присущий яд

Anton
0

Вино бухать.

Ответить

Лимонадный Джо

Присущий
1

Превращать в воду и ходить по ней

Ответить

Ilya Filin

4

 Её собственные антитела к вирусу исчезли. Медики считают, что она передала их новорождённому, у которого теперь есть иммунитет от болезни.

Это точно так работает? 

Ответить

Александр Баталов

1

А тут есть кто-то, кто может объяснить механизм передачи антител от матери - ребенку, хотя бы приблизительно? Из школьного образования я знаю, что уматери и ребенка(плода) раздельные кровеносные системы, в моих знаниях какой-то пробел?

Ответить

Руслан Мухаметкулов

Александр
5

Антитела (только типа IgG) могут передаваться от организма матери плоду через плаценту, а в дальнейшем через грудное молоко вместе с IgA.

Ответить

ad unguem

Александр
5

Мать молилась, чтобы антитела передались - вот они и передались.

Ответить

Должен Паша

0

Нг-Чан

Вон у чана вообще новый год лол

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Провинциальный каякер

Должен
0

Отжарил и сварил

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Комментарий удален

Дмитрий Беркут

0

Я думал такого рода эволюция происходит на более длительных промежутках времени, ахуеть.

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