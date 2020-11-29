В Сингапуре женщина, во время беременности переболевшая Covid-19, родила ребёнка с антителами Материал редакции
При этом у матери они пропали.
Жительница Сингапура Селин Нг-Чан родила сына, у которого врачи обнаружили антитела к коронавирусу. 31-летняя женщина перенесла болезнь во время беременности. Об этом пишет газета The Straits Times.
Нг-Чан — одна из немногих сингапурок, заразившихся коронавирусом во время беременности и родивших к этому моменту. Заболевание протекало мягко, через 2,5 недели после госпитализации её выписали из больницы.
По словам женщины, после родов педиатр сказал ей, что её собственные антитела к вирусу исчезли. Медики считают, что она передала их новорождённому, у которого теперь есть иммунитет от болезни.
Мальчик, которого назвали Олдрин, родился 7 ноября. По данным газеты, он — первый официально зарегистрированный в стране ребёнок, который родился с антителами после болезни беременной матери. При этом издание упоминает ещё одну женщину, заболевшую Covid-19 на 36-й неделе беременности. Однако о наличии у её ребёнка антител не сообщалось.
«Моя беременность и роды прошли гладко, несмотря на то, что мне поставили диагноз Covid-19 в первом триместре, который является самой нестабильной стадией беременности. Мне очень повезло, что у меня появился Олдрин, и он родился очень здоровым», — сказала Селин Нг-Чан.
Врач-гинеколог Тан Хак Кун сказал, что число инфицированных беременных в Сингапуре очень мало, и ни одна из них ещё не родила. Он также напомнил, что, согласно исследованиям, передача Covid-19 от беременной женщины к её ребенку во время беременности или родов является редкостью.
Присущий яд
На D*F твой коммент 100000 плюсиков заработал бы.
Проверьте, может, он ещё и летать умеет
По воде ходить
Присущий яд
Вино бухать.
Её собственные антитела к вирусу исчезли. Медики считают, что она передала их новорождённому, у которого теперь есть иммунитет от болезни.
Это точно так работает?
А тут есть кто-то, кто может объяснить механизм передачи антител от матери - ребенку, хотя бы приблизительно? Из школьного образования я знаю, что уматери и ребенка(плода) раздельные кровеносные системы, в моих знаниях какой-то пробел?
Антитела (только типа IgG) могут передаваться от организма матери плоду через плаценту, а в дальнейшем через грудное молоко вместе с IgA.
Комментарий удален
Я думал такого рода эволюция происходит на более длительных промежутках времени, ахуеть.