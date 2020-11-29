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Ольга Щербинина
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Личного врача Марадоны заподозрили в его непредумышленном убийстве Материал редакции

В доме и офисе медика прошли обыски.

14 комментариев
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Личного врача Диего Марадоны Леопольдо Луке заподозрили в непредумышленном убийстве и неоказании помощи больному. Об этом сообщает телеканал Todo Noticias.

По его данным, аргентинская прокуратура выдвинула обвинения против 39-летнего врача, обвинив его в халатности. Расследование начали на основании показаний дочерей Марадоны, которые поставили под сомнения действия специалиста.

В доме и офиса Луке провели обыски и изъяли историю болезни Марадоны. Marca пишет, что у экс-футболиста не было разрешения на то, чтобы покидать клинику, где ему в начале ноября сделали операцию по удалению субдуральной гематомы.

Следствие должно выяснить, можно ли было Марадоне находиться дома, почему там круглосуточно не было врача, который бы следил за его состоянием, получил ли пациент все необходимые лекарства.

Марадона умер 25 ноября от острой сердечной недостаточности, которая привела к отеку лёгких. Футболиста вспоминают как одного из величайших игроков. В соцсетях с Марадоной попрощались известнейшие футболисты, в том числе Пеле, Криштиану Роналду и Лионель Месси, а в Аргентине после его смерти объявили траур.

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#новости #марадона

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14 комментариев
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Nick Rosenberg

9

Опасная профессия быть врачом престарелых наркоманов.

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Данила Романов

Nick
0

надо действовать по инструкции, а если пациент отказывается, то пусть подписывает бумажки, что знает о рисках

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Яркий теркин30см

2

Кажется у кого то будет много секса с латиносами 

Ответить

Присущий яд

Яркий
0

У тебя?

Ответить

Яркий теркин30см

Присущий
0

у меня уже был 

Ответить

Владимир Филатов

1

Если бы умер не знаменитый человек, то всем было бы похуй

Ответить

Анна Давыдова

0

Достать ножи (зачеркнуто) мячи

Ответить

Aнус Роскомнадзора

0

субдуральной гематомы

Вот по-человечески сложно сразу написать, да?) Пусть идут гуглить как я гуглила) Журналисты хуевы.

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Stanley H. Tweedle

0

Оля где тег #спорт

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Крепкий стоячок

0

Да бля вы чо чел будучи дедом не останавливался

Ответить

Трезвый браслет

Крепкий
0

И чё это было? Ваще нихуя из видео не понял, он ему в руку насыпал что-ли?

Ответить

Трезвый браслет

Трезвый
0

Я не у тому, что Марадона не юзал, просто из видео ничего не понятно

Ответить

Имя Фамилия

0

Врача Майкла Джексона тоже посадили? Одна из самых опасных профессий для здоровья.

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Подсолнух

0

Тюрьма для него ещё не так страшно, зная фанатизм аргентинцев по отношению к Марадоне и горячность латиносов, может быть все куда хуже, чем срок в тюрьме.

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