«Ведомости»: Кремль запланировал объединить «Справедливую Россию» с малыми партиями перед выборами в Госдуму Материал редакции
Чтобы «Единая Россия» получила лучший результат.
Администрация президента запланировала объединить «Справедливую Россию» Сергея Миронова с малыми партиями, среди которых «Родина» депутата Госдумы Алексея Журавлёва и «За правду» писателя Захара Прилепина, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.
Целью объединения называют необходимость «утилизировать небольшие партийные объекты». Один из собеседников «Ведомостей» объяснил, что ни одна из малых партий не должна преодолеть барьер в 5%, чтобы помочь «Единой России» победить на выборах. Он добавил, что голоса не прошедших в Госдуму партий распределяются между прошедшими пропорционально результату.
Съезд партий может пройти в декабре, утверждает издание, однако председатель президиума «Родины» Марина Костычева заявила, что партия объединяться не собирается.
«Медуза» утверждала, что Кремль поставил перед «Единой Россией» задачу занять две трети мест в Госдуме. По словам собеседников издания, это должно продемонстрировать Западу сплочённость россиян вокруг Путина.
Бляцкий цирк на наши нологи
Охуенная демократия. Одна партия решает как себя вести другим партиям.
Партия?
Кооператив, скорее
Не понимаю смысл объединения. Мелкие и партии и так не проходили, в результате протестные голоса пропадали, от чего при распределении мест выигрывала Единая Россия. Если же их объединить со Справедливой Россией, та лишь упрочит своё положение в Госдуме.
Мне кажется, что они боятся, что эти партии смогут преодолеть барьер, а от этого больше теряется мест, ежели эти проценты уйдут СР.
Спустя 14 лет эсеров решили опять объединить с Родиной?
уровень иронии в этой игре слов максимальный, особенно если вспомнить, что у СР нет никакой другой повестки кроме "как путин скажет так и будет"
продемонстрировать Западу сплочённость россиян вокруг Путина.
Имитация единства вместо реального единства. Так победим.
Имитация единства вместо реального единства
Как и всю историю начиная с 1917 года
Тоже кажется очень натянуто, больше похоже на спасение справедливой России в проход которой в думу на прошлых выборах верил наверное только Миронов. Да и разве не выгодно что бы было больше малых партий, которые это барьер не пересекать?
Я чёт не понял какой смысл? СР, настолько дохлая, что и 5%не наберёт (в крайнем случае фальсификациями переписать на ЕР) слабые партии тем более, так нафига их объединять?
Или они ЕР с СР перепутали?
Политика для Путина это как игра в шахматы с самим собой. Да, немного скучновато, зато всегда выигрывешь.
объединить «Справедливую Россию» Сергея Миронова с малыми партиями, среди которых «Родина» депутата Госдумы Алексея Журавлёва и «За правду» писателя Захара Прилепина, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.
Прилепин к Справедливой России.... это блин прекрасно