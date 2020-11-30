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Алексей Боржонов
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«Ведомости»: Кремль запланировал объединить «Справедливую Россию» с малыми партиями перед выборами в Госдуму Материал редакции

Чтобы «Единая Россия» получила лучший результат.

28 комментариев
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Администрация президента запланировала объединить «Справедливую Россию» Сергея Миронова с малыми партиями, среди которых «Родина» депутата Госдумы Алексея Журавлёва и «За правду» писателя Захара Прилепина, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.

Целью объединения называют необходимость «утилизировать небольшие партийные объекты». Один из собеседников «Ведомостей» объяснил, что ни одна из малых партий не должна преодолеть барьер в 5%, чтобы помочь «Единой России» победить на выборах. Он добавил, что голоса не прошедших в Госдуму партий распределяются между прошедшими пропорционально результату.

Съезд партий может пройти в декабре, утверждает издание, однако председатель президиума «Родины» Марина Костычева заявила, что партия объединяться не собирается.

«Медуза» утверждала, что Кремль поставил перед «Единой Россией» задачу занять две трети мест в Госдуме. По словам собеседников издания, это должно продемонстрировать Западу сплочённость россиян вокруг Путина.

#новости #политика #выборы

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-M-O-S-K-O-V-S-K-I-Y-

27

Бляцкий цирк на наши нологи 

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Лысина Арика

-M-O-S-K-O-V-S…
–1

Всё как ты любишь/

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Елизавета Антон

16

Охуенная демократия. Одна партия решает как себя вести другим партиям.

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Pavel Zamyatin

Елизавета
4

Партия?

Ответить

боку но пико

Pavel
6

Кооператив, скорее

Ответить

Товарный космос

боку
0

Гаражный?

Ответить

sahk.com

Товарный
3

Озёрный

Ответить

alexferman

14

Какое же это всё убогое позорное говно

Ответить

Романелло Кивогенс

5

Не понимаю смысл объединения. Мелкие и партии и так не проходили, в результате протестные голоса пропадали, от чего при распределении мест выигрывала Единая Россия. Если же их объединить со Справедливой Россией, та лишь упрочит своё положение в Госдуме.

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Александр Пименов

Романелло
0

Мне кажется, что они боятся, что эти партии смогут преодолеть барьер, а от этого больше теряется мест, ежели эти проценты уйдут СР. 

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Marow from Neverland

4

Спустя 14 лет эсеров решили опять объединить с Родиной?

уровень иронии в этой игре слов максимальный, особенно если вспомнить, что у СР нет никакой другой повестки кроме "как путин скажет так и будет"

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Elijah Garrison

3

Оппозиция хуева.

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LC

3

Два подряд поста на одну тему?

Ответить

Роман Трусов

1

продемонстрировать Западу сплочённость россиян вокруг Путина.

Имитация единства вместо реального единства. Так победим.

Ответить

alexferman

Роман
4

Имитация единства вместо реального единства

Как и всю историю начиная с 1917 года

Ответить

Предельный Валера

1

Как объединение партий вокруг Справедливой России поможет улучшить позиции Единой России?

Ответить

Alexander Golovnin

Предельный
1

Тоже кажется очень натянуто, больше похоже на спасение справедливой России в проход которой в думу на прошлых выборах верил наверное только Миронов. Да и разве не выгодно что бы было больше малых партий, которые это барьер не пересекать?

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Михаил Зеленин

1

Я чёт не понял какой смысл? СР, настолько дохлая, что и 5%не наберёт (в крайнем случае фальсификациями переписать на ЕР) слабые партии тем более, так нафига их объединять?
Или они ЕР с СР перепутали?

Ответить

onemanshow

1

Политика для Путина это как игра в шахматы с самим собой. Да, немного скучновато, зато всегда выигрывешь.

Ответить

Stanley H. Tweedle

1

Да не спойлеры мы!

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Егор Ниглов

1

Целью объединения называют желание "утилизировать Захара Прилепина"

Ответить

Andre Macareno

0

Сталин бы с КПРФ и ЛДПР объединился, слабенькие ребята

Ответить

badResistor

0

объединить «Справедливую Россию» Сергея Миронова с малыми партиями, среди которых «Родина» депутата Госдумы Алексея Журавлёва и «За правду» писателя Захара Прилепина, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.

Прилепин к Справедливой России.... это блин прекрасно

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Интенсивный алмаз

0

Справедливая Россия это брат-неудачник, которого постоянно  пытаются куда-то пристроить без особого толка.

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Украденная жизнь

0

Техобслуживание имущества.

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Прошедший мангал

0

Ух как Вован с дружками боится новой власти на западе! Начинает создавать условия, что бы прикрываться народом.

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Евгений Долгий

0

СПРАВЕДЛИВАЯ РОИСЯ ЭТА АПАЗИЦЕЯ!

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Ирина Китаева

0

бездырые бегут попердывают, безносые бегут понюхивают 

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