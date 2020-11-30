Байден повредил лодыжку, играя с собакой. У него обнаружили микротрещины Материал редакции
Поэтому он будет ходить в ортезе.
Избранный президент США Джо Байден несколько недель будет ходить в голеностопном ортезе из-за травмы ноги, сообщает Associated Press. Байдену сделали компьютерную томографию — и та показала небольшие трещины в двух костях, сообщил его лечащий врач Кевин О’Коннор.
Политик получил травму 28 ноября и по первоначальным рентгеновским снимкам у него не выявили «явных переломов», однако дополнительное исследование позволило обнаружить микротрещины. AP отмечает, что подобные травмы «вызывают беспокойство» у пожилых людей, однако травма 78-летнего Байдена кажется «относительно лёгкой».
Официально Байден не вступил в должность президента, это должно произойти в январе 2021 года. Действующий президент США Дональд Трамп поражение на выборах пока не признал.
Да не тот ... досада.
А где пуш?
Товарный космос
Какой пуш? Все спят ещё. Не надо людей будить.
Собака голосовала за Трампа
А какой породы у него собака? И как так с ней надо играть, чтобы повредить голеностоп? Надеюсь, не пинал?
чет ломается он быстрее, чем ожидалось
Предельный Валера
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