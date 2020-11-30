Вы достигли предела
По курсу — карьерное препятствие
Что дальше?
Новости
Алексей Боржонов
1296

Байден повредил лодыжку, играя с собакой. У него обнаружили микротрещины Материал редакции

Поэтому он будет ходить в ортезе.

28 комментариев
В закладки

Избранный президент США Джо Байден несколько недель будет ходить в голеностопном ортезе из-за травмы ноги, сообщает Associated Press. Байдену сделали компьютерную томографию — и та показала небольшие трещины в двух костях, сообщил его лечащий врач Кевин О’Коннор.

Политик получил травму 28 ноября и по первоначальным рентгеновским снимкам у него не выявили «явных переломов», однако дополнительное исследование позволило обнаружить микротрещины. AP отмечает, что подобные травмы «вызывают беспокойство» у пожилых людей, однако травма 78-летнего Байдена кажется «относительно лёгкой».

Официально Байден не вступил в должность президента, это должно произойти в январе 2021 года. Действующий президент США Дональд Трамп поражение на выборах пока не признал.

#байден #сша

Алексей Боржонов PLUS
+58 178
0
2
{ "author_name": "Алексей Боржонов", "author_type": "editor", "tags": ["\u0441\u0448\u0430","\u0431\u0430\u0439\u0434\u0435\u043d"], "comments": 28, "likes": 2, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 242616, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Mon, 30 Nov 2020 09:00:16 +0300", "is_special": false }
Объявление на TJ Отключить рекламу
Мероприятия и работа в ИТ
Еженедельная рассылка со списком свежих вакансий и анонсом ближайших мероприятий
Узнать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
28 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Саша Ринцлер

19
Ответить

Вова А.

Саша
0
Ответить

Интенсивный алмаз

9

Ну всё, начал сыпаться дед

Ответить

Denis Manchenko

Интенсивный
3

Да не тот ... досада.

Ответить

Товарный космос

Denis
0

Тот тоже уже начался ломаться.

Ответить

Интенсивный алмаз

Denis
0

Тот.

Ответить

Испанский ключ

6

издержки дедократии

Ответить

Строгий велосипед

5

Что-то из разряда новостей про "дорогого" Леонида Ильича

Ответить

Kostya Proshchalykin

3

А где пуш?

Ответить

Товарный космос

Kostya
0

Какой пуш? Все спят ещё. Не надо людей будить.

Ответить

LC

Товарный
3

Не надо людей будить.

А в чём тогда смысл пушей?

Ответить

Товарный космос

LC
1

Сообщать людям про новости с пингвинчиками? :D

Ответить

LC

Товарный
0

Не будя?

Ответить

Товарный космос

LC
2

Ради пингвинчиков можно и проснуться.

Ответить

Поэтический

Товарный
0

Или заснуть навсегда

Ответить

Строгий велосипед

Товарный
0

))))))))0)

Ответить

сироп от щекотки

3

Надел балбес ортез на протез.
Такой вот замес. Сюжет для пьес!

Ответить

Stanley H. Tweedle

0

Собака голосовала за Трампа

Ответить

Строгий велосипед

Stanley
1

Это все потому что она живая?

Ответить

LC

0

А какой породы у него собака? И как так с ней надо играть, чтобы повредить голеностоп? Надеюсь, не пинал?

Ответить

Испанский ключ

0

о да

Байден взял в пресс-секретари «любимую…
Джо Байден, которого считают избранным президентом США, объявил, что собираетсяназначить…
www.znak.com
Ответить

Denis Manchenko

0

Возраст, конечно, но всё же, что-то как-то совсем хрупкий.

Ответить

Вова А.

0

.

Ответить

Алихан Бексеитов

0

чет ломается он быстрее, чем ожидалось  

Ответить

Предельный Валера

Алихан
0

Слова каждого первого купившего десятилетнюю иномарку с пробегом овер 200к

Ответить

Внимательный холод

Предельный
0

кхк кхк

Ответить

Условный Гоша

0

Ну хоть не кренделем подавился.

Ответить

Предельный Валера

0

Вы поломали деда

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
В Париже полиция распылила слезоточивый газ на акции против закона, запрещающего распространять фото силовиков
Участники протестов считают, что документ создаст трудности в работе журналистов, которые не смогут фиксировать нарушения полицейских.
97
Спорт
Болид «Формулы-1» развалился на две части и загорелся на Гран-при Бахрейна. Гонщик выжил
Ромен Грожан провёл в огне 32 секунды.
110
Интернет
«Не верю»: центр помощи женщинам «Анна» и Avon выпустили серию роликов о домашних тиранах
Театр в них — метафора искусства манипуляций абьюзеров.
364
Популярное за три дня
Истории
Бруклинские раввины почти 30 лет калечили мужчин за деньги. Десятки женщин до сих пор благодарны им за это
Гангстеры-ортодоксы в духе мафиозных кланов боролись за права женщин, но одна из них отправила их в тюрьму.
154
Новости
Ведущую программы «Час суда» приговорили к двум годам условно за мошенничество
По данным «МК», Елена Дмитриева помогала одной из сторон в конфликте бизнесменов, пытавшихся разделить совместное предприятие.
41
Петербург
Петербурженка хотела засудить гадалку за не вернувшегося мужа. Но купила по её совету фаллоимитатор и отказалась от иска
И от мужа тоже — женщина поняла, что «ушедший мудак не стоит никаких страданий, вообще».
119
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Комментарии

сироп от щекотки

Новым пресс-секретарём Белого…

Metalcoreman

История из чата «За Лукашенко…

bor_vn

Новым пресс-секретарём Белого…

Bad Mother Fucker

Новым пресс-секретарём Белого…

Bad Mother Fucker

Новым пресс-секретарём Белого…

bor_vn

Новым пресс-секретарём Белого…

имя мне легион

Новым пресс-секретарём Белого…

AZP

Новым пресс-секретарём Белого…

Фил

Новым пресс-секретарём Белого…

Иван Клюхин

Новым пресс-секретарём Белого…

AZP

Новым пресс-секретарём Белого…
null