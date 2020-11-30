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Алексей Боржонов
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Новым пресс-секретарём Белого дома станет Дженнифер Псаки. Прежде она была представителем Госдепа Материал редакции

В России Псаки известна приписываемыми ей высказываниями, которые в реальности она никогда не произносила.

47 комментариев
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Избранный президент США Джо Байден назначит Дженнифер Псаки главой пресс-службы Белого дома, говорится на сайте переходной команды демократа. В сообщении отмечено, что команда, отвечающая за работу с журналистами, будет полностью сформирована из женщин.

Псаки работала работала помощником президента Барака Обамы в 2015-2017 годах, а с 2013 по 2015 годы была официальным представителем Госдепа при госсекретаре Джоне Керри.

В российском инфополе Псаки часто упоминалась из-за её высказываний на фоне конфликта на Украине. Одна из наиболее известных фраз, приписываемых ей, касается гор в Ростове. Отвечая на вопрос об украинских беженцах в России, она якобы сказала: «Это туристы. В ростовских горах прекрасный лечебный горный воздух». Позже выяснилось, что российские СМИ распространили несуществующие слова.

Российские СМИ распространили несуществующие…
20 июня ряд российских СМИ распространил провокационное заявление пресс-секретаря Госдепартамента…
tjournal.ru

#новости #сша

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47 комментариев
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Артём Мазанов

9

Команда, отвечающая за работу с журналистами, будет полностью сформирована из женщин.

Набирать команду из женщин чтобы угодить сжв повестке - просто пиздец 

Ответить

сироп от щекотки

Артём
7
Ответить

Товарный космос

сироп
0

Что за порно? Скинь ссылку.

Ответить

сироп от щекотки

Товарный
2

Это Лолли Липс. Там где про Навального ролик

Ответить

Яня

Артём
–2

Набирать команду, выбирая из большинства населения - плохо?

Ответить

Артём Мазанов

Яня
6

Надо набирать команду по профессиональным признакам, а не гендерным 

Ответить

Яня

Артём
1

А кто сказал, что их не про профессиональным признакам отбирали?

Ответить

Артём Мазанов

Яня
6

Так их и не отбирали еще, Байден заранее сказал, что будет туда брать исключительно женщин. А это вообще край

Ответить

Яня

Артём
0

То есть до этого там мужчины работали и никого не бомбило, а тут вдруг женщин и сразу началось «ой, наберут по объявлению». Серьезно предполагаешь, что в 300-миллионной стране не найдётся несколько десятков, да даже сотен людей подходящих по уровню образования и опыту для этой работы?

Ответить

Артём Мазанов

Яня
6

Ты понимаешь разницу между
1) Команда, отвечающая за работу с журналистами, будет полностью сформирована из профессионалов, любого пола, гендера, расы и цвета волос 
2) Команда, отвечающая за работу с журналистами, будет полностью сформирована из женщин 
?

Ответить

Фил

Артём
0

Он просто хочет за ту же работу платить меньше! ;)

Ответить

Яня

Артём
–1

Так женщины не могут быть профессионалами? ;-)

Ответить

Степан Кучеренко

Артём
2

это что, он считает что есть всего 2 гендера? ах он угнетатель

Ответить

AZP

Артём
0

Он просто хочет на красоту смотреть на работе.

Ответить

Саша Ринцлер

Яня
0

Черных тогда тоже нахуй послать, по этой схеме?

Ответить

Яня

Саша
0

А чёрные не входят в группу «женщины»? 🤷‍♀️

Ответить

Саша Ринцлер

Яня
1

В принципе черных. Белых людей большинство, следовательно, по твоей логике, набирать в команду только белых - хорошо.

Ответить

Яня

Саша
0

Так ты топишь за повестку или против?

Ответить

Саша Ринцлер

Яня
1

Против. Это попытка угодить фемсообществу, а не попытка подойти к вопросу с точки зрения холодного расчета.

Ответить

Яня

Саша
–1

Женщины - все ещё большинство населения США, причём тут фемсообщество?

Ответить

Строгий велосипед

5

В России Псаки известна приписываемыми ей высказываниями, которые в реальности она никогда не произносила.

Эт тип она в реальности периодически дичь не несла, это автор новости хочет донести?

Ответить

сироп от щекотки

Строгий
14

А ты Захарову слышал?! Че тебе псаки, ты в какой стране живёшь?!
Кетчуп ему..

Ответить

Строгий велосипед

сироп
1

Че ты нервный какой
Слышал, кекал, даже стрим ее с Веником смотрел где она отмазывалась в прямом эфире

Ответить

сироп от щекотки

Строгий
0

С Веником не смотрел, но, если правильно помню, Шихман она нормально покусала

Ответить

Bad Mother

сироп
0

што

Ответить

сироп от щекотки

Bad
0

если я правильно помню.

Захарова нормально уворачивалась. Понятно , что инструменты ее дискурса это в основном  пиздеж, но тут надо лучше готовиться. А Шихман вместо  этого такая, ой, кстати а вот ваши фотки, где вы селянка, хи-хи.

Ответить

Автономный пришелец

Строгий
0

Это Стэтхем

Ответить

сироп от щекотки

7

Давайте я сразу забронирую коммент в стиле "псаки отличная леди, а эти ватники вонючие доебались на неё на ровном месте"

Ответить

Bad Mother Fucker

сироп
1

нет

Ответить

сироп от щекотки

Bad
2

Ну ладно, ты тоже можешь такой написать.

Ответить

bor_vn

сироп
0

ты бредишь

Ответить

Ярослав Николаевич

1

Не только госСМИ стебались над Псаки. Ещё и Задорнов. 

Ответить

Rex Sacrorum

Ярослав
4

И где он теперь?

Ответить

AZP

Rex
0

Там, где заслужил.

Ответить

Bad Mother

AZP
1

в аду, где его кормят говном зрители?

Ответить

Максим Рычков

Ярослав
2

А Зад Ор Нов когда-то стебался над чем-то вне повестки госСМИ?

Ответить

Чехол от очков

2

всю жизнь жил и думал, что туры к белорусскому морю продают американцы, ан нет, это все происки кремля

Ответить

Иван Клюхин

1

известна приписываемыми ей высказываниями, которые в реальности она никогда не произносила

Стоп, видео её ответов на вопросы журналистов все смонтированы были получается?
Или их тоже никогда не было?

Ответить

Bad Mother Fucker

Иван
0

о, до кого-то стало доходить

Ответить

Иван Клюхин

Bad
0

Что, ложки тоже нет?!

Ответить

Bad Mother

Иван
1
Ответить

Сергей Сергеев

1

Думал Пескова уже не переплюнуть

Ответить

Semyon Bochkaryov

1

Позже выяснилось, что российские СМИ распространили несуществующие слова.

Справедливости ради, Псаки нередко говорила что-то странное.

Ответить

Oldfag TV

0

Итак, за утро имеем:
Дед получил травму, играя с собакой, и выбрал очень неоднозначную даму в прессеки. Норм.

Ответить

имя мне легион

0
Ответить

bor_vn

0

Красивая фоточка для статьи.

Ответить

Промышленный торшер

–1
Ответить
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Комментарии

сироп от щекотки

Новым пресс-секретарём Белого…

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bor_vn

Новым пресс-секретарём Белого…

Bad Mother Fucker

Новым пресс-секретарём Белого…

Bad Mother Fucker

Новым пресс-секретарём Белого…

bor_vn

Новым пресс-секретарём Белого…

имя мне легион

Новым пресс-секретарём Белого…

AZP

Новым пресс-секретарём Белого…

Фил

Новым пресс-секретарём Белого…

Иван Клюхин

Новым пресс-секретарём Белого…

AZP

Новым пресс-секретарём Белого…
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