Новым пресс-секретарём Белого дома станет Дженнифер Псаки. Прежде она была представителем Госдепа Материал редакции
В России Псаки известна приписываемыми ей высказываниями, которые в реальности она никогда не произносила.
Избранный президент США Джо Байден назначит Дженнифер Псаки главой пресс-службы Белого дома, говорится на сайте переходной команды демократа. В сообщении отмечено, что команда, отвечающая за работу с журналистами, будет полностью сформирована из женщин.
Псаки работала работала помощником президента Барака Обамы в 2015-2017 годах, а с 2013 по 2015 годы была официальным представителем Госдепа при госсекретаре Джоне Керри.
В российском инфополе Псаки часто упоминалась из-за её высказываний на фоне конфликта на Украине. Одна из наиболее известных фраз, приписываемых ей, касается гор в Ростове. Отвечая на вопрос об украинских беженцах в России, она якобы сказала: «Это туристы. В ростовских горах прекрасный лечебный горный воздух». Позже выяснилось, что российские СМИ распространили несуществующие слова.
Команда, отвечающая за работу с журналистами, будет полностью сформирована из женщин.
Набирать команду из женщин чтобы угодить сжв повестке - просто пиздец
Товарный космос
Что за порно? Скинь ссылку.
Надо набирать команду по профессиональным признакам, а не гендерным
Так их и не отбирали еще, Байден заранее сказал, что будет туда брать исключительно женщин. А это вообще край
То есть до этого там мужчины работали и никого не бомбило, а тут вдруг женщин и сразу началось «ой, наберут по объявлению». Серьезно предполагаешь, что в 300-миллионной стране не найдётся несколько десятков, да даже сотен людей подходящих по уровню образования и опыту для этой работы?
Ты понимаешь разницу между
1) Команда, отвечающая за работу с журналистами, будет полностью сформирована из профессионалов, любого пола, гендера, расы и цвета волос
2) Команда, отвечающая за работу с журналистами, будет полностью сформирована из женщин
?
Черных тогда тоже нахуй послать, по этой схеме?
В принципе черных. Белых людей большинство, следовательно, по твоей логике, набирать в команду только белых - хорошо.
А ты Захарову слышал?! Че тебе псаки, ты в какой стране живёшь?!
Кетчуп ему..
Строгий велосипед
Че ты нервный какой
Слышал, кекал, даже стрим ее с Веником смотрел где она отмазывалась в прямом эфире
С Веником не смотрел, но, если правильно помню, Шихман она нормально покусала
што
если я правильно помню.
Захарова нормально уворачивалась. Понятно , что инструменты ее дискурса это в основном пиздеж, но тут надо лучше готовиться. А Шихман вместо этого такая, ой, кстати а вот ваши фотки, где вы селянка, хи-хи.
Давайте я сразу забронирую коммент в стиле "псаки отличная леди, а эти ватники вонючие доебались на неё на ровном месте"
нет
Не только госСМИ стебались над Псаки. Ещё и Задорнов.
И где он теперь?
всю жизнь жил и думал, что туры к белорусскому морю продают американцы, ан нет, это все происки кремля
известна приписываемыми ей высказываниями, которые в реальности она никогда не произносила
Стоп, видео её ответов на вопросы журналистов все смонтированы были получается?
Или их тоже никогда не было?
о, до кого-то стало доходить
Позже выяснилось, что российские СМИ распространили несуществующие слова.
Справедливости ради, Псаки нередко говорила что-то странное.
Итак, за утро имеем:
Дед получил травму, играя с собакой, и выбрал очень неоднозначную даму в прессеки. Норм.