В России Псаки известна приписываемыми ей высказываниями, которые в реальности она никогда не произносила.

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Избранный президент США Джо Байден назначит Дженнифер Псаки главой пресс-службы Белого дома, говорится на сайте переходной команды демократа. В сообщении отмечено, что команда, отвечающая за работу с журналистами, будет полностью сформирована из женщин.

Псаки работала работала помощником президента Барака Обамы в 2015-2017 годах, а с 2013 по 2015 годы была официальным представителем Госдепа при госсекретаре Джоне Керри.