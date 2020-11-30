Отца, бросившего детей в московском аэропорту, приговорили к 1,3 года колонии Материал редакции
Он попросил отдать сыновей в приют, пока не найдёт работу.
Жителя Хабаровского края Виктора Гаврилова приговорили к году и трём месяцам колонии, сообщается на сайте Генпрокуратуры России. Его признали виновным по статьям об оставлении в опасности и краже.
В январе 2020 года он прилетел с сыновьями пяти и восьми лет из Комсомольска-на-Амуре в Москву, оставил их в аэропорту Шереметьево, после чего улетел в Ростов-на-Дону. Гаврилов оставил с детьми записку, попросив передать их в приют на время, пока он ищет работу — сам же он якобы не мог обеспечить сыновей.
Полиция разыскивала Гаврилова два дня, после чего он сам сдался ей. Следствие также выяснило, что за день до вылета он похитил у знакомой пенсионерки 100 тысяч рублей с банковского счёта.
Детей позже передали бабушке по материнской линии, а мужчину арестовали. Его бывшая жена утверждала, что он неоднократно избивал её. В 2018 году она развелась с мужем, и суд оставил детей ему.
Там мамка видимо ваще андеграунд
Запишу цитатку
https://baza.io/posts/2e9471ca-9d47-43af-9326-ed18cba09b2a
Судя по этой статье мать куда адекватнее, а у папаши связи и протечка крыши.
Идеально, он выйдет и начнет их бить за то, что они настучали
Бедные дети. Отец долбоёб. Мать, судя по решению суда, ещё хуже.
Вообще да - учитывая однозначную политику судов - дети остаются с матерью, такое решение означает, что мать там совсем никчемная. Хотя думается мне, что "отдать бабушке по материнской линии" - все равно что "отдать матери"
Не «1,3 года», а 15 месяцам*
Отец долбоёб, мать долбоёб, дети долбоёб.
дети то чего
Всего полторушка поселения за двух пездюков.
*Считает*
Пиздец
Он попросил отдать сыновей в приют, пока не найдёт работу
приговорили к 1,3 года колонии
Прокуратура трудоустраивает)
Сначала прочитал как 13, так обрадовался
А вообще что такое, я радуюсь когда мента избили или посадили какого то садюгу, или силовика нашли без признаков *изNи .
Желчь желчит, разве нормально радоваться чужим ошибкам и несчастью
А женщине за убийство своих детей дают условку