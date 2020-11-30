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Новости
Алексей Боржонов
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Отца, бросившего детей в московском аэропорту, приговорили к 1,3 года колонии Материал редакции

Он попросил отдать сыновей в приют, пока не найдёт работу.

26 комментариев
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Жителя Хабаровского края Виктора Гаврилова приговорили к году и трём месяцам колонии, сообщается на сайте Генпрокуратуры России. Его признали виновным по статьям об оставлении в опасности и краже.

В январе 2020 года он прилетел с сыновьями пяти и восьми лет из Комсомольска-на-Амуре в Москву, оставил их в аэропорту Шереметьево, после чего улетел в Ростов-на-Дону. Гаврилов оставил с детьми записку, попросив передать их в приют на время, пока он ищет работу — сам же он якобы не мог обеспечить сыновей.

Полиция разыскивала Гаврилова два дня, после чего он сам сдался ей. Следствие также выяснило, что за день до вылета он похитил у знакомой пенсионерки 100 тысяч рублей с банковского счёта.

Детей позже передали бабушке по материнской линии, а мужчину арестовали. Его бывшая жена утверждала, что он неоднократно избивал её. В 2018 году она развелась с мужем, и суд оставил детей ему.

Виктору Гаврилову, бросившему детей в аэропорту…
Пока губернатор Подмосковья обещает помочь Гаврилову с работой, многие отказываются жалеть…
tjournal.ru

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26 комментариев
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Чужой череп

7

он неоднократно избивал её. В 2018 году она развелась с мужем, и суд оставил детей ему.

Это точно российский суд? У нас, если жена одноногая наркоманка с эпилепсией, то все равно оставят ей

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Mmmax

Чужой
14

Он самый. Там мамка видимо ваще андеграунд

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AttentiveMilk

Mmmax
2

Там мамка видимо ваще андеграунд

Запишу цитатку

Ответить

Mmmax

Attenti…
1

Подписывайтесь на бложек Макса.
Ауешные мудрости и трушный репчик - гарантированы

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Несчастный

Mmmax
1

Подписался. Жду ауешных цитат

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Товарный космос

Несчаст…
0

АУЕ?

Ответить

aliftin

Mmmax
0

Дамаешь за дело пиздил? 

Ответить

Mmmax

aliftin
1

Думаю поддавал жару, но если бате отдали детей, то мамка там терминальный неадекват

Ответить

Madao

Mmmax
0

https://baza.io/posts/2e9471ca-9d47-43af-9326-ed18cba09b2a
Судя по этой статье мать куда адекватнее, а у папаши связи и протечка крыши. 

«Он сказал детям, что якобы пошёл в магазин…
В воскресенье 41-летний Виктор Гаврилов из Комсомольска-на-Амуре бросил двух своих сыновей — пяти…
baza.io
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Ник Хартман

5

Идеально, он выйдет и начнет их бить за то, что они настучали

Ответить

Dmitry Teplyakov

Ник
3

Не, ну бить-то у нас можно, это другое!

Ответить

thetrickster

3

Бедные дети. Отец долбоёб. Мать, судя по решению суда, ещё хуже.

Ответить

GoodSanta

thetrickster
0

Вообще да - учитывая однозначную политику судов - дети остаются с матерью, такое решение означает, что мать там совсем никчемная. Хотя думается мне, что "отдать бабушке по материнской линии" - все равно что "отдать матери"

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Ахи Поселковый

2

Не «1,3 года», а 15 месяцам*

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Rhys Prince

Ахи
0

Не 15 месяцам, а 455 дней.

Ответить

AttentiveMilk

0

Отец долбоёб, мать долбоёб, дети долбоёб.

Ответить

Максим Шпилёв

AttentiveMilk
0

дети то чего

Ответить

AttentiveMilk

Максим
0

Простите. Дети – не долбоёб

Ответить

Mmmax

0

Всего полторушка поселения за двух пездюков.
*Считает*

Ответить

AttentiveMilk

Mmmax
0

Если их продашь – будет больше

Ответить

Владимир Филатов

0

Пиздец

Ответить

AttentiveMilk

Владимир
0

Херня случается

Ответить

alexferman

0

Он попросил отдать сыновей в приют, пока не найдёт работу

приговорили к 1,3 года колонии

Прокуратура трудоустраивает)

Ответить

Игорь И

0

Сначала прочитал как 13, так обрадовался 
А вообще что такое, я радуюсь когда мента избили или посадили какого то садюгу, или силовика нашли без признаков *изNи . 
Желчь желчит, разве нормально радоваться чужим ошибкам и  несчастью 

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Developer Sadness

–1

А женщине за убийство своих детей дают условку

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Madao

Developer
0

Чел...

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