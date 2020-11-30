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Новости
Артём Мазанов
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«Медиазона»: власти занизили число жертв коронавируса минимум в два раза Материал редакции

Согласно базе Минздрава, с апреля в коронавирусных больницах умерли более 74 тысяч человек.

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Изображение «Медиазоны»

Журналисты «Медиазоны» получили доступ к данным Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) Министерства здравоохранения. Базы предоставил пользователь системы, пожелавший сохранить анонимность, но предоставивший доказательства наличия доступа.

С апреля в коронавирусных больницах умерло не…
В статистику не попал каждый второй погибший
zona.media

Согласно официальным данным, которые публикуют на сайте стопкоронавирус.рф, с 31 марта по 22 ноября от Covid-19 умерли 36 516 человек. По данным ИЦК, за этот период на выделенных для коронавирусных больных койках умерли 74 866 человека.

  • Реестр ИЦК создали, чтобы разные ведомства могли собирать информацию о ходе эпидемии в России в одном месте;
  • Данные Минздрава не учитывают тех, кто умер от Covid-19 в неспециализированных больницах или не был госпитализирован, но учитывают людей, умерших на коронавирусных койках не от Covid-19;
  • Минздрав никогда не публиковал данные ИЦК, но власти использовали их для оценки ситуации в каждом регионе. Следить за этой статистикой просил и Владимир Путин;
  • Данные ИЦК использовались Роспотребнадзором для поэтапного снятия карантина в регионах в конце первой волны коронавируса в России.

Источник «Медузы» в федеральном штабе по борьбе с Covid-19 заявил, что власти считают базу ИЦК наименее точной из всех существующих, особенно по смертности — эта статистика нужна для мониторинга доступности ковидных коек. «Это, по сути, дашборд для заинтересованных организаций, в том числе органов власти, для общего понимания ситуации», — рассказал он.

«Медуза» рассказала, что существуют три базы, куда данные отправляют больницы и другие медицинские учреждения в каждом регионе:

  • База на сайте ncov.ncmbr.ru. Именно на её основе ИЦК готовит закрытые сводки для региональных и федеральных властей. В базе содержатся данные о числе поступивших пациентов с подозрением на коронавирус и внебольничной пневмонией, числе выписавшихся и числе умерших;
  • База «Федерального регистра лиц, больных новой коронавирусной инфекцией» на сайте covid.egisz.rosminzdrav.ru — с более проверенными и точными данными. Отсюда получают информацию региональные представители Роспотребнадзора, которые ведут публичную базу «Стопкоронавирус.рф» (в неё попадают пациенты с подтверждённым диагнозом «коронавирусная инфекция»);
  • База Росстата о ежемесячной смертности в стране — данные сюда попадают из загсов.

«Медиазона» выяснила, что в 31 регионе оперштабы публикуют те данные, которые содержатся в ИЦК.

Оперативные штабы 19 регионов ежедневно занижают статистику при помощи определенного коэффициента. Петербург сообщает о числе умерших, которое соответствует данным из ИЦК, умноженным на две трети.

Оперативные штабы 29 регионов публикуют цифры, которые никак не связаны с данными из ИЦК.

Шесть регионов публикуют цифры, сопоставимые с данными из ИЦК, но с задержкой в несколько дней.

#новости #covid19 #регионы

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27 комментариев
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Товарный космос

18

Вот это неожиданность...

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Dmitry Shiryaev

Товарный
0

Индекс доверия ж растёт 

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Товарный космос

Dmitry
0

Только если это "отрицательный рост".

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Dmitry Shiryaev

Товарный
0

Рост с заделом на рывок 

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Злой теркин30см

4

Не удивлён, но не понимаю зачем.
 Ну типа, у властей есть ресурс, что им мешало писать мол да, 76тысяч умерло, но гляньте, сколько в Америке, и в общем так то мало и все такое.

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Оригинальный американец

Злой
20

Просто у кого-то уже патологическое желание соврать :)

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Уникальный завод

Злой
10

Потому что гэбистская традиция заставляет скрывать все что можно, на всякий случай. Если бы они могли они бы скрыли инфу что 2 + 2 = 4. Население меньше знает - крепче спит.

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Товарный космос

Уникальный
0

А разве 2+2 не равно 5?? О_о

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Уникальный завод

Товарный
2

😏 вообще да, 5, товарищ майор

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Настоящий фитиль

Товарный
1

Я видел на YouTube ролик, где подробно объясняется, что 6,351

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Товарный космос

Настоящ…
2

Мне нужна ссылка!!!

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Молочный танк88

Злой
5

Советско-российский чиновник привык пиздеть даже в ситуации, когда пиздеть не обязательно. Как бы чего не вышло.

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Оригинальный американец

Злой
0

И кстати при 76 тысячах писать гляньте сколько в Америке уже не выйдет, потому что 250 тысяч от 13 миллионов в Америке это примерно 2 процента, а 76 тысяч от 2 миллионов - примерно 3, так что в России смертность по этой статистике выше.

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Луиджи Вампа

Злой
0

Все очень просто - что бы ситуация казалась бы не такой пиздецовой. Если подавать реальные данные , то народ начнет бухтеть и волноваться. Необходимо будет вводить координальные меры, а значит опять готовится к каким то выплатам и дотациям. 
Меньше знаешь- лучше спишь :)

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Egor

5
Ответить

HSmzg

4

Кто бы мог подумать....

Ответить

FOX

3
Ответить

FOX

FOX
1
Ответить

Имя Фамилия

1

В 2 раза это ещё хорошая утка. Думаю там намного всё печальней.

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Испанский ключ

Имя
2

Конечно, при гипертонии можно писать о сердечном приступе
пневмония и отрицательный тест -  не ковид
тромб - не ковид
цитокиновый шторм - не ковид
инфекция на фоне ковида - не ковид

Ответить

Уникальный завод

Испанский
0

Да, 70 тыщ в базе это походу 70 тысяч людей с идеальным здоровьем для которых невозможно было притянуть за уши другие причины 😒

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Максим Низовкин

1
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Тепловой супер_стар

1

Песков ответит, что вы них не поймете, и вообще возбуждено уголовное дело за разглашение тайны. 

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Денис Кротов

Тепловой
0

Главное, что его никто не спросит, да и полномочий отвечать у него не будет ввиду несоответствия должности, но он ответит

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Станислав Козак

0

Я не понимаю, почему сейчас больше смертей, чем в первую волну. Я не понимаю(((

Ответить

Оригинальный американец

Станислав
1

Болеет людей больше, вот и смертность больше, ничего удивительного на самом деле.

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ТыжЮзер

0

Уверен, подобные новости у людей, которые хотя бы немного погружены в независимое информационное поле воспринимают подобные новости как "Я так и думал" и скролят новостную ленту дальше)

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