Согласно базе Минздрава, с апреля в коронавирусных больницах умерли более 74 тысяч человек.

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Изображение «Медиазоны»

Журналисты «Медиазоны» получили доступ к данным Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) Министерства здравоохранения. Базы предоставил пользователь системы, пожелавший сохранить анонимность, но предоставивший доказательства наличия доступа.

Согласно официальным данным, которые публикуют на сайте стопкоронавирус.рф, с 31 марта по 22 ноября от Covid-19 умерли 36 516 человек. По данным ИЦК, за этот период на выделенных для коронавирусных больных койках умерли 74 866 человека.

Реестр ИЦК создали, чтобы разные ведомства могли собирать информацию о ходе эпидемии в России в одном месте;



Данные Минздрава не учитывают тех, кто умер от Covid-19 в неспециализированных больницах или не был госпитализирован, но учитывают людей, умерших на коронавирусных койках не от Covid-19;



Минздрав никогда не публиковал данные ИЦК, но власти использовали их для оценки ситуации в каждом регионе. Следить за этой статистикой просил и Владимир Путин;

Данные ИЦК использовались Роспотребнадзором для поэтапного снятия карантина в регионах в конце первой волны коронавируса в России.



Источник «Медузы» в федеральном штабе по борьбе с Covid-19 заявил, что власти считают базу ИЦК наименее точной из всех существующих, особенно по смертности — эта статистика нужна для мониторинга доступности ковидных коек. «Это, по сути, дашборд для заинтересованных организаций, в том числе органов власти, для общего понимания ситуации», — рассказал он.

«Медуза» рассказала, что существуют три базы, куда данные отправляют больницы и другие медицинские учреждения в каждом регионе:

База на сайте ncov.ncmbr.ru. Именно на её основе ИЦК готовит закрытые сводки для региональных и федеральных властей. В базе содержатся данные о числе поступивших пациентов с подозрением на коронавирус и внебольничной пневмонией, числе выписавшихся и числе умерших;

База «Федерального регистра лиц, больных новой коронавирусной инфекцией» на сайте covid.egisz.rosminzdrav.ru — с более проверенными и точными данными. Отсюда получают информацию региональные представители Роспотребнадзора, которые ведут публичную базу «Стопкоронавирус.рф» (в неё попадают пациенты с подтверждённым диагнозом «коронавирусная инфекция»);



База Росстата о ежемесячной смертности в стране — данные сюда попадают из загсов.



«Медиазона» выяснила, что в 31 регионе оперштабы публикуют те данные, которые содержатся в ИЦК.

Оперативные штабы 19 регионов ежедневно занижают статистику при помощи определенного коэффициента. Петербург сообщает о числе умерших, которое соответствует данным из ИЦК, умноженным на две трети.

Оперативные штабы 29 регионов публикуют цифры, которые никак не связаны с данными из ИЦК.

Шесть регионов публикуют цифры, сопоставимые с данными из ИЦК, но с задержкой в несколько дней.