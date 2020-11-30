«Медиазона»: власти занизили число жертв коронавируса минимум в два раза Материал редакции
Согласно базе Минздрава, с апреля в коронавирусных больницах умерли более 74 тысяч человек.
Журналисты «Медиазоны» получили доступ к данным Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) Министерства здравоохранения. Базы предоставил пользователь системы, пожелавший сохранить анонимность, но предоставивший доказательства наличия доступа.
Согласно официальным данным, которые публикуют на сайте стопкоронавирус.рф, с 31 марта по 22 ноября от Covid-19 умерли 36 516 человек. По данным ИЦК, за этот период на выделенных для коронавирусных больных койках умерли 74 866 человека.
- Реестр ИЦК создали, чтобы разные ведомства могли собирать информацию о ходе эпидемии в России в одном месте;
- Данные Минздрава не учитывают тех, кто умер от Covid-19 в неспециализированных больницах или не был госпитализирован, но учитывают людей, умерших на коронавирусных койках не от Covid-19;
- Минздрав никогда не публиковал данные ИЦК, но власти использовали их для оценки ситуации в каждом регионе. Следить за этой статистикой просил и Владимир Путин;
- Данные ИЦК использовались Роспотребнадзором для поэтапного снятия карантина в регионах в конце первой волны коронавируса в России.
Источник «Медузы» в федеральном штабе по борьбе с Covid-19 заявил, что власти считают базу ИЦК наименее точной из всех существующих, особенно по смертности — эта статистика нужна для мониторинга доступности ковидных коек. «Это, по сути, дашборд для заинтересованных организаций, в том числе органов власти, для общего понимания ситуации», — рассказал он.
«Медуза» рассказала, что существуют три базы, куда данные отправляют больницы и другие медицинские учреждения в каждом регионе:
- База на сайте ncov.ncmbr.ru. Именно на её основе ИЦК готовит закрытые сводки для региональных и федеральных властей. В базе содержатся данные о числе поступивших пациентов с подозрением на коронавирус и внебольничной пневмонией, числе выписавшихся и числе умерших;
- База «Федерального регистра лиц, больных новой коронавирусной инфекцией» на сайте covid.egisz.rosminzdrav.ru — с более проверенными и точными данными. Отсюда получают информацию региональные представители Роспотребнадзора, которые ведут публичную базу «Стопкоронавирус.рф» (в неё попадают пациенты с подтверждённым диагнозом «коронавирусная инфекция»);
- База Росстата о ежемесячной смертности в стране — данные сюда попадают из загсов.
«Медиазона» выяснила, что в 31 регионе оперштабы публикуют те данные, которые содержатся в ИЦК.
Оперативные штабы 19 регионов ежедневно занижают статистику при помощи определенного коэффициента. Петербург сообщает о числе умерших, которое соответствует данным из ИЦК, умноженным на две трети.
Оперативные штабы 29 регионов публикуют цифры, которые никак не связаны с данными из ИЦК.
Шесть регионов публикуют цифры, сопоставимые с данными из ИЦК, но с задержкой в несколько дней.
Индекс доверия ж растёт
Товарный космос
Только если это "отрицательный рост".
Уникальный завод
Потому что гэбистская традиция заставляет скрывать все что можно, на всякий случай. Если бы они могли они бы скрыли инфу что 2 + 2 = 4. Население меньше знает - крепче спит.
Товарный космос
А разве 2+2 не равно 5?? О_о
Молочный танк88
Советско-российский чиновник привык пиздеть даже в ситуации, когда пиздеть не обязательно. Как бы чего не вышло.
И кстати при 76 тысячах писать гляньте сколько в Америке уже не выйдет, потому что 250 тысяч от 13 миллионов в Америке это примерно 2 процента, а 76 тысяч от 2 миллионов - примерно 3, так что в России смертность по этой статистике выше.
Все очень просто - что бы ситуация казалась бы не такой пиздецовой. Если подавать реальные данные , то народ начнет бухтеть и волноваться. Необходимо будет вводить координальные меры, а значит опять готовится к каким то выплатам и дотациям.
Меньше знаешь- лучше спишь :)
В 2 раза это ещё хорошая утка. Думаю там намного всё печальней.
Испанский ключ
Конечно, при гипертонии можно писать о сердечном приступе
пневмония и отрицательный тест - не ковид
тромб - не ковид
цитокиновый шторм - не ковид
инфекция на фоне ковида - не ковид
Уникальный завод
Да, 70 тыщ в базе это походу 70 тысяч людей с идеальным здоровьем для которых невозможно было притянуть за уши другие причины 😒
Песков ответит, что вы них#я не поймете, и вообще возбуждено уголовное дело за разглашение тайны.
Главное, что его никто не спросит, да и полномочий отвечать у него не будет ввиду несоответствия должности, но он ответит
Я не понимаю, почему сейчас больше смертей, чем в первую волну. Я не понимаю(((
Оригинальный американец
Болеет людей больше, вот и смертность больше, ничего удивительного на самом деле.
Уверен, подобные новости у людей, которые хотя бы немного погружены в независимое информационное поле воспринимают подобные новости как "Я так и думал" и скролят новостную ленту дальше)