Он находился на ИВЛ после положительного теста на коронавирус.

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Борис Александров

73-летний Борис Александров умер после заражения Covid-19. Об этом пишет Mash. Информацию о смерти также подтверждают НТВ и Baza.

По данным журналистов, 7 ноября бизнесмену пришёл положительный тест на коронавирус, 23 ноября его госпитализировали в тяжёлом состоянии.

Смерть Александрова подтвердили в «Ростагроэкспорте». «Да, он умер сегодня. Не знаем, от коронавируса ли, он же страдал от онкологического заболевания ещё», — заявили там.

Борис Александров — президент «Ростагроэкспорта» и основатель бренда «Б.Ю. Александров», под которым с 2006 года выпускаются премиальные сырки, йогурты, молоко, творожная масса, ряженка и другие продукты. Александров — единственный, кто трижды становился лауреатом премии «Предприниматель года». В сентябре 2020 года, по данным Milknews, «Ростагроэкспорт» занимал 17-е место в общем рейтинге молокоперерабатывающих компаний России.

В 2013 году у Александрова обнаружили онкологическое заболевание, после этого он переехал в Латвию, купил там 180 гектаров земли и 400 гектаров леса и построил центр для похудения.

Сырки «Б.Ю. Александров» стали основой для мемов, высмеивающих их дороговизну. Бренд стал показателем успешности тех, кто может позволить их купить.

Доктор Далек 𓆏 @Gipotez4 - Что ты хочешь на новый год?

- Что-нибудь дорогое

*кладет под елку сырок Б.Ю. Александров*

нøксис @tylersbestfrenn одногруппница ест сырок б.ю.александров прямо на паре господи мы поняли что ты мажорка но где твои манеры где вилка и нож зачем таскать ресторанные блюда в универ ну что за люди :/:/:/