Умер основатель бренда «Б.Ю. Александров» Борис Александров Материал редакции
Он находился на ИВЛ после положительного теста на коронавирус.
73-летний Борис Александров умер после заражения Covid-19. Об этом пишет Mash. Информацию о смерти также подтверждают НТВ и Baza.
По данным журналистов, 7 ноября бизнесмену пришёл положительный тест на коронавирус, 23 ноября его госпитализировали в тяжёлом состоянии.
Смерть Александрова подтвердили в «Ростагроэкспорте». «Да, он умер сегодня. Не знаем, от коронавируса ли, он же страдал от онкологического заболевания ещё», — заявили там.
Борис Александров — президент «Ростагроэкспорта» и основатель бренда «Б.Ю. Александров», под которым с 2006 года выпускаются премиальные сырки, йогурты, молоко, творожная масса, ряженка и другие продукты. Александров — единственный, кто трижды становился лауреатом премии «Предприниматель года». В сентябре 2020 года, по данным Milknews, «Ростагроэкспорт» занимал 17-е место в общем рейтинге молокоперерабатывающих компаний России.
В 2013 году у Александрова обнаружили онкологическое заболевание, после этого он переехал в Латвию, купил там 180 гектаров земли и 400 гектаров леса и построил центр для похудения.
Сырки «Б.Ю. Александров» стали основой для мемов, высмеивающих их дороговизну. Бренд стал показателем успешности тех, кто может позволить их купить.
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Товарный космос
А ты на срок годности смотри перед покупкой и просрочка не попадется.
Бомж-версия сырков бю александров? Это как вообще?
Знаю, что с нугой не очень вкусные( но может из-за того, что мне нуга не нравится)
Творог с туберкулезными палочками
Это же простоквашино вроде?
Так то ростагро экспорт, который производит сырки из туалетной бумаги, это та же самая компания :)
Несчастный мангал
Да, удивился, когда это узнал
Несчастный
Их штампуют в одном месте, только в одном чане творог смешивают, а в другом - кончу с ванилином
Не знаю, читал тесты трёх различных экспертиз - и везде с этим сырком были проблемы.
https://roscontrol.com/product/sirok-byu-aleksandrov-tvorogniy/
https://rskrf.ru/goods/140013/syrok-tvorozhnyy-glazirovannyy-v-molochnom-shokolade-s-vanilyu-b-yu-aleksandrov/
https://www.1tv.ru/shows/kontrolnaya-zakupka/vypuski/kontrolnaya-zakupka-vypusk-ot-16052016
Справедливости ради, при повторной закупке в исследовании Роскачества оценка поднялась с 2,05 до 4,7 балла. Так что возможно дело не столько в сырках, сколько в их неправильном хранении.
Хорошо, что денег хватает только на Светлогорье
Несчастный
Потому что через месяц пс5 можно будет ухватить, а сырок подорожает из-за инфляций и нологов на творожок
Люблю тебя
Есть клуб где каждый день, в 18:00, мы едим сырки Б.Ю. Александров. Приходи.
Надеюсь тут не будет как со стивом джобсом при эппле и они не начнут делать хуёвые сырки
Серый томагавк_два
У нас вообще ничего и никогда не будет как со Стивом Джобсом
ДА???? ДА НАШИ СЫРКИ ЛЮБОЙ СТРАНЕ НОС УТРУТ
ВПЕРЕД РОССИЯ
Пойдем скупать последние партии и в криозаморозку их?
Угощаешь?
Предлагаю скинуться всем тж'шникам. И скупить все, что сможем.
Главное по скидке. Никогда не покупал сырки за полную стоимость.
Б.Ю. Александров в интервью Forbes, февраль 2020
Условный Гоша
Деду было 73 года и он болел онкологией. ЕБУЧИЕ 73 ГОДА БЛЯДЬ И ОНКОЛОГИЯ. Сука, как заебала ковидобесня.
Я его ещё сильнее зауважал. Не прогнулся под надсмотрщиков и прожил остаток жизни как хотел, а не в наморднике.
Жаль 90летних стариков, на которых насильно напяливают вонючие тряпки да ещё и запрещают с внуками видеться под предлогом того, что им надо обязательно в одиночном заключении и в наморднике дожить до 91 года.
Ой да так 50% интернета в феврале говорили. Если б он при смерти от короны имел ту же точку зрения, тогда можно было б и пололлировать
Технический космос
...
Слыш, быстро убрал картинку, иначе завезём ещё несколько фур с дизлайками.
Мне показалось или ты сравнил великого Б. Ю. Александрова с тараканом?!!!!!!!
А за лайк что делаешь?
ПОМНИМ.
ЛЮБИМ.
ЕДИМ.
Кажется, крестовый поход Тимура Каргинова против БЮ Александрова из-за того, что они не сделали Коняева амбассадором, отменяется
тимур каргинов - несмешной квнщик. извините, накипело
Данный кавалер
тимур каргинов - не самый несмешной квнщик.
Забавно. Если бы не написали, что он из "Пирамиды", я бы в жизни не вспомнил. Хотя смотрел почти все её выступления.
Несчастный мангал
Акция: всего три дня сырки БЮАлександрова по цене сырка Ростагропрома за 5 р.
Несчастный мангал
Как назло, подешевке продают три сырка, покупаешь три и съедаешь их по дороге домой. Да, наркотик еще тот
Особый Кирилл
Я тут в магазине у дома напарывался на воровство сырков. Я бывало раньше брал целыми упаковками по 20 штук (или сколько их там), приходил домой, а часть из них были пустыми внутри. Кто-то в магазине доставал их из упаковок , и клал обратно в коробку.
Теперь сука каждый сырок трясу чтобы проверить наличие сырка внутри
Со стороны выглядит крипово, как будто я поехавший испанец с маракасами, но зато теперь ни одна сука меня так не наебет
Несчастный
Шпана ебаная! Раньше киндеры совали в коробку из-под яиц, а тут покусились на сырки!
Условный Гоша
Такого дохуя вообще во всех упаковках. Сырки, конфеты, я один раз даже плавленый сыр видел такой, коробочка приоткрыта и оттуда вытащены слайсы.
Строгий
я так чуть с каким-то алкоголем не попал
решил заглянуть в коробку - а там "святой источник" вместо искомого
Уверенный Денис
после них весь чешусь и шелушусь.
К сожалению, несмотря на мем, эти сырки производятся с серьезными нарушениями
Бля сегодня утром ел их
Несчастный мангал
И сожрал сырок, где хранилась смерть БЮАлександрова. Убийца!
Нужен гроб в виде упаковки от сырка
Мы лишились ещё одного мема...
Жалко мужика, даже пожить не успел
Сырки норм были
У меня как раз жена просила купить сырков, придётся переться в Пятёрочку или где они там продаются.
В ноябре ты умираешь от короны, но в феврале ты сначала такой:
Почитал его интервью форбсу по ссылке из статьи. Интересный персонаж, любил совок, хоть в те времена денег не хватало, в тюрьме отсидел и работать пришлось не по специальности. Затем рассказывает о том, как прекрасен Китай и КПК и как низко пала Европа, при этом ездит на мерсе и роллс-ройсе, а интервью дает на своих угодьях в Латвии. Двуличненько)
«Народ России: Переименуем Александровский сад в Б Ю Александровский сад»
http://chng.it/BGxGDBST
Знаменитости, умершие в 2018 году от короновируса.
Иосиф Кобзон (1937–2018)
Михаил Державин (1936–2018)
Виктор Анпилов (1945–2018)
Людмила Сенчина (1950–2018)
Олег Табаков (1935–2018)
Стивен Хокинг (1942–2018)
Сергей Мавроди (1955–2018)
Милош Форман (1932–2018)
Нина Дорошина (1934–2018)
Вадим Мулерман (1938–2018)
Олег Анофриев (1930–2018)
Владимир Войнович (1932–2018)
Дмитрий Брусникин (1957–2018)
Тамара Дегтярева (1944–2018)
Елена Гремина (1956–2018) и Михаил Угаров (1956–2018)
Александр Аскольдов (1932–2018)
Шарль Азнавур (1924–2018)
Роман Карцев (1939–2018)
Монтсеррат Кабалье (1933–2018)
Анатолий Гладилин (1935–2018)
Кира Муратова (1934–2018)
Станислав Говорухин (1936–2018)
Эдуард Успенский (1937–2018)
Николай Зиновьев (1945–2018)
Кофи Аннан (1938–2018)
Наум Коржавин (1925–2018)
Андрей Дементьев (1928–2018)
Николай Караченцов (1944–2018)
Оскар Рабин (1928–2018)
Игорь Лученок (1938–2018)
Евгений Осин (1964–2018)
Эймунтас Някрошюс (1952–2018)
Джордж Буш-старший (1924–2018)
Андрей Битов (1937–2018)
Людмила Алексеева (1927–2018)
Бернардо Бертолуччи
Стэн Ли
Берт Рейнольдс
Джон Маккейн
Милош Форман
Джон Гэвин
Долорес О’Риордан
Список не полный...