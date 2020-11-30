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Новости
Артём Мазанов
12 490

Умер основатель бренда «Б.Ю. Александров» Борис Александров Материал редакции

Он находился на ИВЛ после положительного теста на коронавирус.

139 комментариев
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Борис Александров

73-летний Борис Александров умер после заражения Covid-19. Об этом пишет Mash. Информацию о смерти также подтверждают НТВ и Baza.

По данным журналистов, 7 ноября бизнесмену пришёл положительный тест на коронавирус, 23 ноября его госпитализировали в тяжёлом состоянии.

Смерть Александрова подтвердили в «Ростагроэкспорте». «Да, он умер сегодня. Не знаем, от коронавируса ли, он же страдал от онкологического заболевания ещё», — заявили там.

Борис Александров — президент «Ростагроэкспорта» и основатель бренда «Б.Ю. Александров», под которым с 2006 года выпускаются премиальные сырки, йогурты, молоко, творожная масса, ряженка и другие продукты. Александров — единственный, кто трижды становился лауреатом премии «Предприниматель года». В сентябре 2020 года, по данным Milknews, «Ростагроэкспорт» занимал 17-е место в общем рейтинге молокоперерабатывающих компаний России.

В 2013 году у Александрова обнаружили онкологическое заболевание, после этого он переехал в Латвию, купил там 180 гектаров земли и 400 гектаров леса и построил центр для похудения.

«Я впал в кому на две недели, но бизнесменские…
Во второй части интервью Forbes создатель популярного бренда глазированных сырков Борис…
www.forbes.ru

Сырки «Б.Ю. Александров» стали основой для мемов, высмеивающих их дороговизну. Бренд стал показателем успешности тех, кто может позволить их купить.

Доктор Далек 𓆏 @Gipotez4
- Что ты хочешь на новый год?
- Что-нибудь дорогое
*кладет под елку сырок Б.Ю. Александров*
нøксис @tylersbestfrenn
одногруппница ест сырок б.ю.александров прямо на паре господи мы поняли что ты мажорка но где твои манеры где вилка и нож зачем таскать ресторанные блюда в универ ну что за люди :/:/:/

#новости #происшествия

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139 комментариев
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Несчастный мангал

57

Я хотел бы стать частью тех богем, где на завтрак едят сырки БЮАлександров

Ответить

Лёша Любимцев

Несчастный
47

В дикси сейчас по 29 по акции, надо помянуть дедушку(

Ответить

Товарный космос

Лёша
6

Спасибо за инфу, пойду куплю(

Ответить

Игорец Обыкновенный

Лёша
–21

Просрочка по акции? Спасибо, дайте 2

Ответить

Лёша Любимцев

Игорец
12

Возьми просрочку, кому что нравится

Ответить

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Товарный космос

Игорец
0

А ты на срок годности смотри перед покупкой и просрочка не попадется.

Ответить

Genesi5

Лёша
0

Там вроде бомж-версия, не?

Ответить

Лёша Любимцев

Genesi5
0

Бомж-версия сырков бю александров? Это как вообще?

Ответить

Лёша Любимцев

Лёша
0

Знаю, что с нугой не очень вкусные( но может из-за того, что мне нуга не нравится)

Ответить

Несчастный

Лёша
0

Творог с туберкулезными палочками

Ответить

Лёша Любимцев

Несчаст…
0

Это же простоквашино вроде?

Ответить

Несчастный

Лёша
0

Ты что. Роскачество его не занесла в черный список, как БЮ

Ответить

Genesi5

Лёша
0

Была какая-то, стоила заметно дешевле элитных продуктов бренда

Ответить

-M-O-S-K-O-V-S-K-I-Y-

Несчастный
5

Так то ростагро экспорт, который производит сырки из туалетной бумаги, это та же самая компания :)

Ответить

Несчастный мангал

-M-O-S-K-O-V-S…
0

Да, удивился, когда это узнал

Ответить

Алериф

Несчаст…
1

Один владелец — не «одна компания», но тоже удивлен.

Ответить

Несчастный

Алериф
1

Их штампуют в одном месте, только в одном чане творог смешивают, а в другом - кончу с ванилином

Ответить

AttentiveMilk

Алериф
0

Разная ЦА – разные продукты. Всё логично

Ответить

Романелло Кивогенс

Несчастный
3

Не знаю, читал тесты трёх различных экспертиз - и везде с этим сырком были проблемы. 

https://roscontrol.com/product/sirok-byu-aleksandrov-tvorogniy/

https://rskrf.ru/goods/140013/syrok-tvorozhnyy-glazirovannyy-v-molochnom-shokolade-s-vanilyu-b-yu-aleksandrov/

https://www.1tv.ru/shows/kontrolnaya-zakupka/vypuski/kontrolnaya-zakupka-vypusk-ot-16052016

Справедливости ради, при повторной закупке в исследовании Роскачества оценка поднялась с 2,05 до 4,7 балла. Так что возможно дело не столько в сырках, сколько в их неправильном хранении. 

Ответить

Несчастный мангал

Романелло
1

Хорошо, что денег хватает только на Светлогорье

Ответить

Романелло

Несчаст…
4

Люблю я этот контрастный душ при переходе с DTF на TJ и обратно. Там живо ругают торговые сети за дефицит PS5 за полсотни тысяч рублей и сетуют на отсутствие новых видеокарточек примерно за ту же сумму. А тут не все могут позволить себе сырок от Александрова )

Ответить

KSA

Романел…
1

И это одни и те же люди

Ответить

Несчастный

Романел…
0

Потому что через месяц пс5 можно будет ухватить, а сырок подорожает из-за инфляций и нологов на творожок

Ответить

ТыжЮзер

Романел…
0

А еще на vc.ru в аналогичной новости по пунктикам разложат все ошибки в его бизнес-модели производства сырков) 

Ну а после пойдут зубрить учебник по истории России за 9 класс)

Ответить

Крестьянский

Несчаст…
0

Угнетаешь белорусов :(

Ответить

Несчастный

Крестья…
0

Чем? 

Ответить

Крестьянский

Несчаст…
0

я видимо объебался и перепутал с белорусским брендом

Ответить

Несчастный мангал

Романелло
0

Это нищеброды кипятком ссут, что сырок 45р. стоит

Ответить

Тимур Титов

Несчастный
1

Люблю тебя

Ответить

Несчастный мангал

Тимур
0

Это намек на это... поедание сырка около падика?

Ответить

Сергей Новиков

Несчастный
0

Есть клуб где каждый день, в 18:00, мы едим сырки Б.Ю. Александров. Приходи.

Ответить

Несчастный мангал

Сергей
0

Зовите, когда разбогатею

Ответить

-M-O-S-K-O-V-S-K-I-Y-

47

Земля ему творогом и бельгийским шоколадом

Ответить

Товарный космос

42

Это мои любимые сырки.

Ответить

Мистер Блондин

26

Надеюсь тут не будет как со стивом джобсом при эппле и они не начнут делать хуёвые сырки 

Ответить

Серый томагавк_два

Мистер
11

У нас вообще ничего и никогда не будет как со Стивом Джобсом

Ответить

Мистер Блондин

Серый
21

ДА???? ДА НАШИ СЫРКИ ЛЮБОЙ СТРАНЕ НОС УТРУТ 
ВПЕРЕД РОССИЯ

Ответить

Илья Ерохин

Мистер
6

РА-СИ-Я! РА-СИ-Я!

Ответить

Виктор Черненко

Мистер
2

Спойлер: начнут.

Ответить

Товарный космос

Мистер
0

Пойдем скупать последние партии и в криозаморозку их?

Ответить

Мистер Блондин

Товарный
0

Угощаешь?

Ответить

Товарный космос

Мистер
0

Предлагаю скинуться всем тж'шникам. И скупить все, что сможем.

Ответить

Мистер Блондин

Товарный
1

Главное по скидке. Никогда не покупал сырки за полную стоимость. 

Ответить

Товарный космос

Мистер
0

Конечно, по другому никак.

Ответить

Александр Демьяненко

28

Б.Ю. Александров в интервью Forbes, февраль 2020

Ответить

Bulky Blackcrappie

Александр
6

В те времена половина TJ придерживалась подобной позиции

Ответить

Условный Гоша

Александр
–2

Деду было 73 года и он болел онкологией. ЕБУЧИЕ 73 ГОДА БЛЯДЬ И ОНКОЛОГИЯ. Сука, как заебала ковидобесня.

Я его ещё сильнее зауважал. Не прогнулся под надсмотрщиков и прожил остаток жизни как хотел, а не в наморднике.

Жаль 90летних стариков, на которых насильно напяливают вонючие тряпки да ещё и запрещают с внуками видеться под предлогом того, что им надо обязательно в одиночном заключении и в наморднике дожить до 91 года.

Ответить

Kat Z

Условный
3

Извини, но в 2020 от других болезней не умирают... 

Ответить

Alexandr Panasyuk

Александр
0

Ой да так 50% интернета в феврале говорили. Если б он при смерти от короны имел ту же точку зрения, тогда можно было б и пололлировать

Ответить

Leha Shum

Александр
1

Все правильно сказал.

Ответить

Технический космос

Александр
–4

...

Ответить

KSA

Технический
–1

Ты же не понимаешь что такое премия Дарвина

Ответить

ad unguem

–64
Ответить

Товарный космос

ad
32

За сырки и двор стреляю в упор.

Ответить

Сергей Новиков

ad
0

Слыш, быстро убрал картинку, иначе завезём ещё несколько фур с дизлайками. 

Ответить

ad unguem

Сергей
0

За каждый дизлайк я убиваю невинного таракана.

Ответить

Сергей Новиков

ad
1

Мне показалось или ты сравнил великого Б. Ю. Александрова с тараканом?!!!!!!!

Ответить

over and over

ad
0

А за лайк что делаешь?

Ответить

Сергей Новиков

over
0

Думаю что лучше не знать...

Ответить

ad unguem

over
0
Ответить

Интеллектуальный танк88

9

Бесчувственный сукин 2020 год! Бьёт уже по самому больному и святому! 

Ответить

Tape Arsonist

7

ПОМНИМ.
ЛЮБИМ.
ЕДИМ.

Ответить

Стас Рыльский

Tape
5
Ответить

Предельный Валера

Tape
0

Лучшее!

Ответить

Marat Khamadeev

4

Кажется, крестовый поход Тимура Каргинова против БЮ Александрова из-за того, что они не сделали Коняева амбассадором, отменяется

Ответить

Иван Иванович

Marat
9

тимур каргинов - несмешной квнщик. извините, накипело

Ответить

Данный кавалер

Иван
5

тимур каргинов - не самый несмешной квнщик.

Ответить

Иван Иванович

Данный
0

это безусловно)

Ответить

Тяжкий инструмент

Иван
3

И судя по куджи иногда тупенький.

Ответить

Давид Карпенко

Иван
2

Главное, что куджи сделал!

Ответить

KSA

Marat
1

Галустяна знаю, Слепакова знаю, каргинова не знаю

Ответить

Романелло Кивогенс

KSA
0

Забавно. Если бы не написали, что он из "Пирамиды", я бы в жизни не вспомнил. Хотя смотрел почти все её выступления.

Ответить

Серый томагавк_два

7

Двигает продажи даже на своей смерти

Ответить

Несчастный мангал

Серый
0

Акция: всего три дня сырки БЮАлександрова по цене сырка Ростагропрома за 5 р. 

Ответить

Олег Вокс

5
Ответить

КИКШАТ

5

по 50 грамм сырка каждому тж-шнику - помянем!

Ответить

Особый Кирилл

3

Сырки реально очень вкусные, но сука после них весь чешусь и шелушусь.
И они на себя подсаживают жестко. Хуже герыча. Я не знаю что там внутри. Он унёс секрет с собой в землю. Пусть земля ему будет сырком

Ответить

Предельный Валера

Особый
6

Зачем ты колешься творожными сырками?

Ответить

Несчастный мангал

Особый
0

Как назло, подешевке продают три сырка, покупаешь три и съедаешь их по дороге домой. Да, наркотик еще тот

Ответить

Особый Кирилл

Несчастный
7

Я тут в магазине у дома напарывался на воровство сырков. Я бывало раньше брал целыми упаковками по 20 штук (или сколько их там), приходил домой, а часть из них были пустыми внутри. Кто-то в магазине доставал их из упаковок , и клал обратно в коробку.

Теперь сука каждый сырок трясу чтобы проверить наличие сырка внутри

Со стороны выглядит крипово, как будто я поехавший испанец с маракасами, но зато теперь ни одна сука меня так не наебет

Ответить

Несчастный

Особый
1

Шпана ебаная! Раньше киндеры совали в коробку из-под яиц, а тут покусились на сырки!

Ответить

Условный Гоша

Особый
0

Такого дохуя вообще во всех упаковках. Сырки, конфеты, я один раз даже плавленый сыр видел такой, коробочка приоткрыта и оттуда вытащены слайсы.

Ответить

Строгий

Особый
0

я так чуть с каким-то алкоголем не попал
решил заглянуть в коробку - а там "святой источник" вместо искомого

Ответить

Особый Кирилл

Строгий
0

Удобно

Ответить

Настоящий фитиль

Особый
0

Вспомнилось https://tjournal.ru/internet/147495

В Твиттере всерьёз обсуждают, можно ли воровать…
После заявления о том, что «воровство еды — это не воровство», дискуссия перетекла в спор о…
tjournal.ru
Ответить

Уверенный Денис

Особый
1

после них весь чешусь и шелушусь.

К сожалению, несмотря на мем, эти сырки производятся с серьезными нарушениями

Ответить

Mio Mio

0

Блять, пуш то зачем?

Ответить

Oldfag TV

Mio
10

Интеграция с брендом.

Ответить

Андрей Кнорозов

3

Бля сегодня утром ел их

Ответить

Несчастный мангал

Андрей
1

И сожрал сырок, где хранилась смерть БЮАлександрова. Убийца!

Ответить

Shepard

Несчастный
1

Это был последний крестраж

Ответить

Vlad Steyck

2

Нужен гроб в виде упаковки от сырка

Ответить

Денис Перевозчиков

Vlad
4

А ты смешной, съем тебя последним

Ответить

Grave Digger

Vlad
1

Упаковки и так выглядят, как мемориальные плиты 🙃

Ответить

Максим Ковалев

3

Добрая память. Хороший бизнес делал, качественный продукт

Ответить

Илья Казаков

2

Светлая память! 😢

Ответить

Джордж Харви

2
Ответить

Ху Эмай

2

Помню его по вот этой статье

https://www.fontanka.ru/2020/02/27/68989234/

«Да тебя, скотина, вырастили на этом молоке…
Ерундой и идиотизмом назвал отказ от молочных продуктов основатель бренда глазированных сырков «Б.Ю.
www.fontanka.ru
Ответить

Alex Macher

2

У него очень крутая книга про жизнь, всем рекомендую.

Ответить

Shepard

0

Мы лишились ещё одного мема...

Ответить

Ваша Закладко

Shepard
0

сырки антикилер

Ответить

KSA

–4

Жалко мужика, даже пожить не успел

Ответить

Налоговый меч

KSA
0

Мы все видели

Ответить

Ху Эмай

Налоговый
0

что там было?

Ответить

KSA

Ху
1

Признание в любви

Ответить

Ху Эмай

KSA
0

жаль, а то я бы лайк поставил

Ответить

KSA

Ху
1

Не держи в себе

Ответить

какой-то Саша

1

Только сегодня завтракал его сырками🥲

Ответить

Типичный Программист

1

Помянем (

Ответить

over and over

0

Ладно, куплю сегодня один сырок. Чисто память почтить.

Ответить

Artem Kashaykin

0

Сырок с ковидлом:( 

Ответить

Дмитрий Кондрашов

0

Сырки норм были

Ответить

Особый Кирилл

Дмитрий
1

Почему были?

Ответить

Саша Иоспа

0

Боже, очень жаль( Земля пухом...

Ответить

Egor K

0

F

Ответить

Nemiro Ilia

0

боль

Ответить

Люц Шнайдер

0

У меня как раз жена просила купить сырков, придётся переться в Пятёрочку или где они там продаются.

Ответить

Zero-one-one

0

Жаль

Ответить

Глеб Горохов

0

Он заслужил вечную память.

Ответить

Dmitry Teplyakov

0

Жаль, сырки великолепные просто!

Ответить

Sasha Mitryk

0

Ушла эпоха...

Ответить

Алексей Егоров

0

Приторные они какие-то. Слишком сладкие как по мне.

Ответить

Бесплатный звук

0

F

Ответить

Даниэль Фельдман

0

Охрененный мужик был, жалко

Ответить

VΛΔZIM

0

Гроб в форме сырка будет, надеюсь?

Ответить

HSmzg

0

Только что 2 сырка съел

ну впрочем пофиг

Ответить

Аккаунт

0

Придется накупить кучу сырков по скидке, почтить память...

Ответить

Авторский самолет

0

б ю александров все сырки скачать 

Ответить

Grave Digger

0

Зумеры, ставьте фото сырков на авы

Ответить

Условный Гоша

0

Боюсь, что в ближайший год качество всей продукции Ростагроэкспорта резко полетит нахуй, запомните этот твит.

Ответить

конгруэ́нтный

0

жестко 

Ответить

сироп от щекотки

0
Ответить

Алексей Иванов

0

В ноябре ты умираешь от короны, но в феврале ты сначала такой:

Ответить

Максим Чистов

Алексей
0

Он от рака умер, а не от ковида

Ответить

Арчи

0

F

Ответить

MEGAtraXXXer666

0

Пожалуй лучший российский премиальный бренд

Ответить

Lian Niko

0

Почитал его интервью форбсу по ссылке из статьи. Интересный персонаж, любил совок, хоть в те времена денег не хватало, в тюрьме отсидел и работать пришлось не по специальности. Затем рассказывает о том, как прекрасен Китай и КПК и как низко пала Европа, при этом ездит на мерсе и роллс-ройсе, а интервью дает на своих угодьях в Латвии. Двуличненько)

Ответить

Universe

–2

https://twitter.com/a_konyaev/status/1333365243666444289?s=20

Андрей Коняев @a_konyaev
Я СОЗДАЛ ПЕТИЦИЮ ГО ПОДПИСЫВАТЬ

«Народ России: Переименуем Александровский сад в Б Ю Александровский сад»

http://chng.it/BGxGDBST
Ответить

Фамилия и имя

–2

Знаменитости, умершие в 2018 году от короновируса.
Иосиф Кобзон (1937–2018)
Михаил Державин (1936–2018)
Виктор Анпилов (1945–2018)
Людмила Сенчина (1950–2018)
Олег Табаков (1935–2018)
Стивен Хокинг (1942–2018)
Сергей Мавроди (1955–2018)
Милош Форман (1932–2018)
Нина Дорошина (1934–2018)
Вадим Мулерман (1938–2018)
Олег Анофриев (1930–2018)
Владимир Войнович (1932–2018)
Дмитрий Брусникин (1957–2018)
Тамара Дегтярева (1944–2018)
Елена Гремина (1956–2018) и Михаил Угаров (1956–2018)
Александр Аскольдов (1932–2018)
Шарль Азнавур (1924–2018)
Роман Карцев (1939–2018)
Монтсеррат Кабалье (1933–2018)
Анатолий Гладилин (1935–2018)
Кира Муратова (1934–2018)
Станислав Говорухин (1936–2018)
Эдуард Успенский (1937–2018)
Николай Зиновьев (1945–2018)
Кофи Аннан (1938–2018)
Наум Коржавин (1925–2018)
Андрей Дементьев (1928–2018)
Николай Караченцов (1944–2018)
Оскар Рабин (1928–2018)
Игорь Лученок (1938–2018)
Евгений Осин (1964–2018)
Эймунтас Някрошюс (1952–2018)
Джордж Буш-старший (1924–2018)
Андрей Битов (1937–2018)
Людмила Алексеева (1927–2018)
Бернардо Бертолуччи
Стэн Ли
Берт Рейнольдс
Джон Маккейн
Милош Форман
Джон Гэвин
Долорес О’Риордан
Список не полный...

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Комментарии

Mmmax

Сотрудник ФСО совершил…

alexferman

Сотрудник ФСО совершил…

Peter Brand

Сотрудник ФСО совершил…

Космический кот

Сотрудник ФСО совершил…

miha pntv

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Ольга Высоких

Сотрудник ФСО совершил…

Liquid Porcupine

Сотрудник ФСО совершил…

Ольга Высоких

Сотрудник ФСО совершил…

Данислав Жуков

Сотрудник ФСО совершил…

Dmitry Teplyakov

Сотрудник ФСО совершил…

ТыжЮзер

Умер основатель бренда «Б.Ю…

aliftin

Мем: Героиня «Хода королевы…

Зелибоба

Сотрудник ФСО совершил…

Salty Dog

Сотрудник ФСО совершил…
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