Сотрудник ФСО совершил самоубийство на территории Кремля во время службы Материал редакции
Причиной могли стать сложные условия работы.
Сотрудник Федеральной службы охраны застрелился на территории Кремля во время исполнения обязанностей, сообщила Baza, а позже подтвердил источник ТАСС. По информации Baza, погибшим был Михаил Захаров из личной охраны Владимира Путина, но собеседник ТАСС отрицает, что он работал в подразделении, отвечающем за безопасность президента.
Официальной информации о произошедшем к моменту публикации заметки нет. Baza со ссылкой на коллег погибшего утверждает, что причиной самоубийства могли стать переработки и «равнодушное отношение» со стороны руководства. По их словам, сотрудникам ФСО из-за нехватки кадров часто приходится перерабатывать, при этом дополнительные часы службы не оплачиваются.
Кроме того, утверждает Baza, Захаров готовился к разводу с женой и собирался официально оформить его в декабре.
А мог бы деда с собой забрать.
Или его двойника. Попробуй их различить.
Должны делать вид, что различают)
Он бункерного с собой забрал, думаю пока временно на банкетного заменят (и народ заодно повеселит, а то грустно всё из-за короны)
Так а зачем?
P.S уважаемые сотрудники ФСБ, я никого не хотела оскорбить и ни к чему такому не призываю, не бейте:(
Товарный космос
*тук-тук*
А может он и пытался его убить, просто охрана сработала и вальнули его первого. А историю выдумали, чтобы смуту на нагонять. Ху ноуз.
Вряд ли, путин же в бункере сидит, не в кремле.
это точно не его личный охранник, фсо занимается в том числе охраной кремля.
С чего ты взял что он именно из его ближайшего круга охраны? Скорее всего он был в отделе по охране президента, но охранял какие-нибудь сральные горшки в кремле. Думаю у подпущенных непосредственно к телу проблем с бесплатными переработками нет.
Я бы поставил тебе плюсик, но товарищ майор говорит мне этого не делать. Прости(
Пеперь ты кремлевский кот подстилка
может и забрал.. он лежит ща как Сталин, а они не знают как сообщить ещё... кому и куда.
Ещё чуть-чуть и мог бы круто повлиять на историю
Пиздец, даже там переработки не оплачиваются
Даже?
Может государи реально бессмертные.
Не платить деньги единственным в мире людям, которые при оружии и рядом с тобой находятся, это конечно мда
Скорее всего, деньги выделяются в достаточном объёме, но до работников не доходят. Мы же знаем про блестящий талант Путина окружать себя честнейшими людьми.
Да и хуй с ним
ФСОшник уволился 2 недели назад
Нехороший торшер
Забудут через пару дней
Настоящий фитиль
Да там этих камней уже...
Причиной могли стать сложные условия работы.
Желтушники ебаные.
Да пиздец, чувак. Ну ебана в рот. Ну все равно выпиливался, не мог плешивого с собой захватить?
Несменяемый рано или поздно умрёт. Лучше, конечно же, для всех, чтобы рано.
И в петле на Красной площади)
Типичная тюрьма внутри головы, хех
Так блять, напоминаю, что ты такой смелый потому что из Казахстана ))
Нехватка кадров в ФСО? Интересно а сколько там платят.
Сотрудник ФСО совершил самоубийство на территории Кремля во время службы
хе-хе
Еще там номер части очень интересный. Охранять не бросим... ну вы понели