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Новости
Алексей Боржонов
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Сотрудник ФСО совершил самоубийство на территории Кремля во время службы Материал редакции

Причиной могли стать сложные условия работы.

76 комментариев
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Фото Baza

Сотрудник Федеральной службы охраны застрелился на территории Кремля во время исполнения обязанностей, сообщила Baza, а позже подтвердил источник ТАСС. По информации Baza, погибшим был Михаил Захаров из личной охраны Владимира Путина, но собеседник ТАСС отрицает, что он работал в подразделении, отвечающем за безопасность президента.

Официальной информации о произошедшем к моменту публикации заметки нет. Baza со ссылкой на коллег погибшего утверждает, что причиной самоубийства могли стать переработки и «равнодушное отношение» со стороны руководства. По их словам, сотрудникам ФСО из-за нехватки кадров часто приходится перерабатывать, при этом дополнительные часы службы не оплачиваются.

Кроме того, утверждает Baza, Захаров готовился к разводу с женой и собирался официально оформить его в декабре.

#новости #происшествия

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76 комментариев
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Зелибоба

95

А мог бы деда с собой забрать.

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Товарный космос

Зелибоба
18

Или его двойника. Попробуй их различить.

Ответить

Зелибоба

Товарный
32

ФСОшники должны различать

Ответить

Dmitry Teplyakov

Зелибоба
5

Должны делать вид, что различают)

Ответить

Товарный космос

Dmitry
9

Они должны делать вид, что не замечают двойников.

Ответить

Серебряный Джонни

Товарный
4

Он бункерного с собой забрал, думаю пока временно на банкетного заменят (и народ заодно повеселит, а то грустно всё из-за короны)

Ответить

Ольга Высоких

Товарный
0

Так а зачем?
P.S уважаемые сотрудники ФСБ, я никого не хотела оскорбить и ни к чему такому не призываю, не бейте:(

Ответить

Товарный космос

Ольга
4

*тук-тук*

Ответить

Ольга Высоких

Товарный
5

Аааааааа!!!!!!!!! Нет!!!

Ответить

Константин Курасов

Товарный
0

на всех двойников патронов не хватит

Ответить

Алексей Панкратов

Зелибоба
18

А может он и пытался его убить, просто охрана сработала и вальнули его первого. А историю выдумали, чтобы смуту на нагонять. Ху ноуз. 

Ответить

Nick Rosenberg

Алексей
5

Вряд ли, путин же в бункере сидит, не в кремле.

Ответить

Аккуратный

Nick
3

Где Путин сидит, то место Кремлём и считается

Ответить

Алексей

Nick
0

Так это и был его личный охранник. Где бы Путин не сидел, они сидят с ним. НУ кроме очка. Наверно. 

Ответить

Марк Рязанцев

Алексей
1

это точно не его личный охранник, фсо занимается в том числе охраной кремля.

Ответить

Nick Rosenberg

Алексей
0

С чего ты взял что он именно из его ближайшего круга охраны? Скорее всего он был в отделе по охране президента, но охранял какие-нибудь сральные горшки в кремле. Думаю у подпущенных непосредственно к телу проблем с бесплатными переработками нет.

Ответить

Товарный космос

Зелибоба
8

Я бы поставил тебе плюсик, но товарищ майор говорит мне этого не делать. Прости(

Ответить

Evgenij Koval

Товарный
5

Пеперь ты кремлевский кот подстилка

Ответить

Товарный космос

Evgenij
0

*тук-тук* Это полиция, откройте дверь.

Ответить

Аккуратный

Товарный
1

*мяу мяу*

Ответить

Андрей Парусников

Зелибоба
0

может и забрал.. он лежит ща как Сталин, а они не знают как сообщить ещё... кому и куда.

Ответить

Серебряный Джонни

Андрей
0

Ага, что аж baza уже новость выпустили

Ответить

Alex Dark

Зелибоба
0

Он бесмертный.

Ответить

AZP

Зелибоба
0

Не мог бы. Учитывая паранойю Пыни,за каждым охранником следит снайпер, который чуть что - завалит его.

Ответить

Андрон

Зелибоба
0

Героем бы стал и в историю попал навсегда.

Ответить

Bulky Blackcrappie

46

Ещё чуть-чуть и мог бы круто повлиять на историю

Ответить

Тепловой супер_стар

Bulky
2

Произошла бы полная синхронизация как в Assassin's creed

Ответить

Денис Лапин

39

Пиздец, даже там переработки не оплачиваются

Ответить

Ольга Высоких

Денис
1

Даже?

Ответить

Анна Давыдова

Ольга
7

Казалось бы, все деньги мира у них

Ответить

Тепловой

Анна
3

у НИХ, а не у них

Ответить

Магомед

Тепловой
1

У (((них)))

Ответить

Тепловой

Магомед
0

В Шереметьево бесплатный допуск в vip залы с такой фамилией? Или шмонают чаще?

Ответить

Саша Ринцлер

21

Может государи реально бессмертные.

Не платить деньги единственным в мире людям, которые при оружии и рядом с тобой находятся, это конечно мда

Ответить

alexferman

Саша
30

Скорее всего, деньги выделяются в достаточном объёме, но до работников не доходят. Мы же знаем про блестящий талант Путина окружать себя честнейшими людьми.

Ответить

alexferman

8

Да и хуй с ним

Ответить

1 2

alexferman
3

ФСО lives matters

Ответить

Иван Иванов

1
1

ошибка, епта

Ответить

Серый томагавк_два

6

Вот это камень в огород кремля

Ответить

Дмитрий Алексеевич

Серый
11

ФСОшник уволился 2 недели назад

Ответить

Серый томагавк_два

Дмитрий
0

Совпадение не думаю, кек 

Ответить

Нехороший торшер

Серый
2

Забудут через пару дней 

Ответить

ivan kalita

Нехороший
1

Пару минут.

Ответить

Настоящий фитиль

Серый
1

Да там этих камней уже...

Ответить

wmhy

Настоящий
0

В Кремле их давно на асфальт заменили

Ответить

Sam Lowry

Серый
0

Неужели после новости о том, что ФСОшникам даже одноразовых масок не выдают, если они не работают при журналистах, эта новость - камень?

Ответить

Алексей Михайлов

6

Совершил самоубийство произведя три выстрела себе в затылок.

Ответить

Dmitry Yashin

4

 Причиной могли стать сложные условия работы.

Желтушники ебаные.

Ответить

Neketa Fo

Dmitry
6

А могли и не стать

Ответить

Decadence

Dmitry
1

Ну, как говорится,  "знакомые знакомых" мне месяца ещё два назад рассказывали, что там стали неадекватные смены из-за  дефицита персонала и нового руководства. Они реально там задроченные, а зп не прямо большие (хуйня по меркам Мск, честно говоря).

И эти деда не охраняют.

Ответить

Глеб Савчик

4

Бля. А можно было сначала деда, а уж потом самому??? 

Ответить

Алексей Панкратов

4

Да пиздец, чувак. Ну ебана в рот. Ну все равно выпиливался, не мог плешивого с собой захватить? 

Ответить

Лишний космос

–21

нахуй вы просите, чтобы он деда забрал, хотите чтобы в стране был новый герой из спец. служб? вы ебнулись?

Ответить

Данислав Жуков

Лишний
10

Несменяемый рано или поздно умрёт. Лучше, конечно же, для всех, чтобы рано.

Ответить

alexferman

Данислав
3

И в петле на Красной площади)

Ответить

Андрей

alexfer…
0

ах, прекрасная россия будущего!

Ответить

Глеб Савчик

Лишний
1

Хочу, чтоб в стране был новый. 

Ответить

Mmmax

Лишний
0

За мягкой, но жесткой лапкой Димона соскучились

Ответить

Litnikov Danil

Mmmax
0

Давненько ничего в граните не отливал

Ответить

Лишний космос

Лишний
–2

меня минусят менты? че рветесь?

Ответить

Тепловой супер_стар

3

У деда во сне палец на ПМ'е дрогнул, вот и минусанулся ФСОшник

Ответить

Peter Brand

1
Ответить

Александр Гонтарев

1

промазал

Ответить

bor_vn

0

@Вахтёр  Хоть комменты и заплюсованы, но отправил вам напоминалку.
Не хотелось бы, чтобы ресурс заблокировали или комментаторов посадили.

Ответить

alexferman

bor_vn
2

Типичная тюрьма внутри головы, хех

Ответить

bor_vn

alexferman
0

Садят за меньшее :)

Ответить

onemanshow

alexferman
–2

Так блять, напоминаю, что ты такой смелый потому что из Казахстана ))

Ответить

Серебряный Джонни

bor_vn
1

@Вахтёр У нас тут доносчик, вызывайте чёрный воронок

Ответить

Denis Manchenko

0

И его даже Дед обделил !
Ну нечистая сила !

Ответить

Eugene Arbatsky

0

Просто он заеб*лся охранять цветок в горшке на базе

Ответить

Seon

0

Нехватка кадров в ФСО? Интересно а сколько там платят.

Ответить

GoodSanta

Seon
2

Ну ставка  там небольшая, но надбавки огромные - от сдачи физ. нормативов, до уровней доступа к гос.тайне.

Ответить

Mmmax

0

Сотрудник ФСО совершил самоубийство на территории Кремля во время службы

хе-хе

Ответить

Зелибоба

Mmmax
0

Зря вы хрюкаете.

Ответить

Обосранный унитаз

0

Еще там номер части очень интересный. Охранять не бросим... ну вы понели

Ответить

законопослушный гражданин

0

"сложные условия работы"

прям на столько сложные?

Ответить
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