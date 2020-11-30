Moderna оценила в 100% эффективность вакцины против тяжёлых форм Covid-19 Материал редакции
В остальных случаях эффективность составила 94,1%.
Американская компания Moderna рассказала о результатах третьей фазы клинических испытаний вакцины mRNA-1273 на 30 тысячах добровольцах. Об этом сообщается на сайте компании.
Среди добровольцев выявили 196 случаев заражения коронавирусом, из них 185 случаев — у получивших плацебо. У 30 участников испытаний развилось тяжёлое течение коронавируса, все они получили плацебо. Среди добровольцев, получивших вакцину, никто коронавирусом в тяжёлой форме не заболел.
От коронавируса умер один человек, входивший в группу плацебо.
Moderna подаст заявку в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) на разрешение на экстренное использование вакцины. Вакцину также планируют зарегистрировать у Европейского агентства лекарственных средств (EMA).
16 ноября Moderna оценила эффективность своей вакцины от Covid-19 в 94,5%, тогда это основывалось на анализе 95 случаев.
Ждем ответ Cпутник V
Пиздос. Думает человек что ему лекарство вкололи, а это плацебо и он умирает.
Нет, им всем говорят, что может плацебо, а может лекарство. Может вы умрете от отсутствия лекарства, может от самого лекарства.
Об этом заранее объявлено, поэтому сам дурак если не соблюдал меры безопасности до тех пор пока у тебя не найдут антитела.
А зачем он думает, что ему лекарство вкололи, если он принимает участие в плацебо-контролируемом исследовании?
Строгий велосипед
В таком случае люди подписывают бумажки, где говорится, что вы соглашаетесь на такие риски
Так риска нет у того, которому плацебо дали. Рискуют именно испытатели лекарства.
Так альтернативы у человека нет, так что хуже ему явно не стало, если бы не участвовал, ровно так же бы и умер
Он обкололся и пошел по кабакам и ковидарям шляться, а так бы дома сидел.
Строгий
Так все равно такие вещи обговариваются - что так и так, вы можете оказаться среди "контрольной группы" подопытных, которым вкололи плацебо, потому есть риск при подхвате заразы поболеть или даже умереть
Строгий
ну да, наверно умирать, думая что тебя возможно вакцинировали, обиднее вдвойне
А представьте как обидно испытывающим всевозможные препараты от рака, например
хочешь мРНК вакцину, которых на рынке 0 и никто не знает их долгосрочного влияния?
Кстати, напомните, сколько там на рынке вакцин на базе вирусных векторов и кто знает их "долгосрочное влияние"?
и гендера
Лол
Ух. Опять леваки разделяют нашу физиологию на гендеры.
Ничего святого нет.
россиян все равно спутником поколят, а вот кремль наверняка уже заказал ящик-другой у модерны
А смысл? Числа ведь явно говняные. 100% не бывает никогда.
Так так так, что тут у нас, опять жёлтые статьи. Надо было маленьким текстом это написать в конце с пометкой *
В остальных случаях эффективность составила 94,1%.