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Новости
Артём Мазанов
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Moderna оценила в 100% эффективность вакцины против тяжёлых форм Covid-19 Материал редакции

В остальных случаях эффективность составила 94,1%.

36 комментариев
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Американская компания Moderna рассказала о результатах третьей фазы клинических испытаний вакцины mRNA-1273 на 30 тысячах добровольцах. Об этом сообщается на сайте компании.

Среди добровольцев выявили 196 случаев заражения коронавирусом, из них 185 случаев — у получивших плацебо. У 30 участников испытаний развилось тяжёлое течение коронавируса, все они получили плацебо. Среди добровольцев, получивших вакцину, никто коронавирусом в тяжёлой форме не заболел.

От коронавируса умер один человек, входивший в группу плацебо.

Эффективность [вакцины] была одинаковой вне зависимости от возраста, расы, этнической принадлежности и гендера.

Moderna

Moderna подаст заявку в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) на разрешение на экстренное использование вакцины. Вакцину также планируют зарегистрировать у Европейского агентства лекарственных средств (EMA).

16 ноября Moderna оценила эффективность своей вакцины от Covid-19 в 94,5%, тогда это основывалось на анализе 95 случаев.

#новости #вакцинаотcovid19

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36 комментариев
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Андрей Рядькин

2

Ждем ответ Cпутник V

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Рыбный микроскоп

Андрей
23

146%

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Alena

Андрей
8

Воскрешает умерших с вероятностью 3% для жертв тяжёлой формы и 146% для умерших от осложнений основного заболевания,  обострившегося на фоне короны.

Ответить

Романелло Кивогенс

Андрей
4

Производители отечественной вакцины в этот момент.

Ответить

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Андрей
1

Скажут, что спутник для всех форм 100%.

Ответить

Тепловой супер_стар

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1

146%

Ответить

Магомед Шереметьев

8

Пиздос. Думает человек что ему лекарство вкололи, а это плацебо и он умирает.

Ответить

Антон Пострунин

Магомед
5

Нет, им всем говорят, что может плацебо, а может лекарство. Может вы умрете от отсутствия лекарства, может от самого лекарства.

Ответить

Maxim Semenov

Магомед
1

Об этом заранее объявлено, поэтому сам дурак если не соблюдал меры безопасности до тех пор пока у тебя не найдут антитела.

Ответить

Masha Kovalyova

Магомед
1

А зачем он думает, что ему лекарство вкололи, если он принимает участие в плацебо-контролируемом исследовании?

Ответить

Строгий велосипед

Магомед
0

В таком случае люди подписывают бумажки, где говорится, что вы соглашаетесь на такие риски

Ответить

Магомед Шереметьев

Строгий
1

Так риска нет у того, которому плацебо дали. Рискуют именно испытатели лекарства. 

Ответить

Timur Muratshin

Магомед
1

Так альтернативы у человека нет, так что хуже ему явно не стало, если бы не участвовал, ровно так же бы и умер

Ответить

Nick Rosenberg

Timur
1

Он обкололся и пошел по кабакам и ковидарям шляться, а так бы дома сидел.

Ответить

Timur Muratshin

Nick
1

Не прошёл iq тест

Ответить

Магомед

Timur
0

Заранее-то не известно

Ответить

Строгий

Магомед
1

Так все равно такие вещи обговариваются - что так и так, вы можете оказаться среди "контрольной группы" подопытных, которым вкололи плацебо, потому есть риск при подхвате заразы поболеть или даже умереть 

Ответить

Madao

Строгий
0

И что? Смысл коммента не в этом. 

Ответить

Строгий

Madao
0

ну да, наверно умирать, думая что тебя возможно вакцинировали, обиднее вдвойне 

Ответить

Masha Kovalyova

Строгий
0

А представьте как обидно испытывающим всевозможные препараты от рака, например

Ответить

Серый томагавк_два

2

Где купитб??? Дайте ссылочьку

Ответить

Данила Романов

Серый
0

хочешь мРНК вакцину, которых на рынке 0 и никто не знает их  долгосрочного влияния?

Ответить

Masha Kovalyova

Данила
3

Да

Ответить

Masha Kovalyova

Данила
0

Кстати, напомните, сколько там на рынке вакцин на базе вирусных векторов и кто знает их "долгосрочное влияние"?

Ответить

Слава Инженеров

Серый
0

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Алексей Логачев

–2

Русофобы сранные

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Иван Косьяненко

0

и гендера

Лол

Ответить

Dmitry Sursin

Иван
0

Ух. Опять леваки разделяют нашу физиологию на гендеры.
Ничего святого нет.

Ответить

Нехороший торшер

0

Вау, охренительная статистика! Круто!

Ответить

Maxim Semenov

Нехороший
0

россиян все равно спутником поколят, а вот кремль наверняка уже заказал ящик-другой у модерны

Ответить

Нехороший торшер

Maxim
0

А смысл? Числа ведь явно говняные. 100% не бывает никогда.

Ответить

Maxim Semenov

Нехорош…
0

бывает

Ответить

Нехороший торшер

Maxim
1

Нет

Ответить

Victor Ganin

0

Так так так, что тут у нас, опять жёлтые статьи. Надо было маленьким текстом это написать в конце с пометкой *
В остальных случаях эффективность составила 94,1%.

Ответить

Flow Glow

0

Когда они уже вытянут до 146%... не патриотичненько как-то. 

Ответить

Михаил Боярсков

0

Ждем ответочку от наших с 201% эффективности......

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