В остальных случаях эффективность составила 94,1%.

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Американская компания Moderna рассказала о результатах третьей фазы клинических испытаний вакцины mRNA-1273 на 30 тысячах добровольцах. Об этом сообщается на сайте компании.

Среди добровольцев выявили 196 случаев заражения коронавирусом, из них 185 случаев — у получивших плацебо. У 30 участников испытаний развилось тяжёлое течение коронавируса, все они получили плацебо. Среди добровольцев, получивших вакцину, никто коронавирусом в тяжёлой форме не заболел.

От коронавируса умер один человек, входивший в группу плацебо.

Эффективность [вакцины] была одинаковой вне зависимости от возраста, расы, этнической принадлежности и гендера. Moderna

Moderna подаст заявку в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) на разрешение на экстренное использование вакцины. Вакцину также планируют зарегистрировать у Европейского агентства лекарственных средств (EMA).

16 ноября Moderna оценила эффективность своей вакцины от Covid-19 в 94,5%, тогда это основывалось на анализе 95 случаев.