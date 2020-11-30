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Новости
Дамир Камалетдинов
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Apple не подчинилась предписанию ФАС изменить правила App Store и подала на ведомство в суд Материал редакции

До окончания разбирательства предписание ФАС приостановили.

16 комментариев
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Российский филиал Apple подал в суд на Федеральную антимонопольную службу. Иск зарегистрировали 23 ноября — с тех пор предписание ФАС заморожено до вынесения решения суда. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на карточку дела.

30 ноября истекал срок предписания ФАС: ведомство требовало от Apple изменить правила App Store и убрать из них пункт о возможности отклонить любое приложение. Помимо этого в ФАС предписывали компании «не допускать преимуществ для своих приложений перед другими разработчиками», но не уточнили, о чём именно идёт речь и каким образом Apple должна этого не допустить.

Компания должна была сообщить об устранении нарушений в течение пяти дней с момента выполнения предписания. В противном случае ей мог грозить штраф в размере от 300 до 500 тысяч рублей. В Apple тогда заявили, что обжалуют решение.

В августе ФАС объявила о завершении расследования дела в отношении «Эппл Рус» после жалобы «Лаборатории Касперского» двухлетней давности. Причиной заявления российской компании стало временное исключение из магазина её приложения Safe Kids, однако за время с момента подачи жалобы компании урегулировали разногласия.

#новости #apple #касперский #фас

Дамир Камалетдинов PLUS
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Главный по технологиям на TJ. По работе писать damir@tjournal.ru. Twitter — для коротких быстрых мнений Facebook — для работы Instagram — красивые (и не очень) фоточки из жизни
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16 комментариев
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Алексей Логачев

1

Мне кажется, что требование нормальное. Отклоняете - мотивируйте, либо делайте возможность установки приложений не только через Аппстор. 

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GoodSanta

1

в ФАС предписывали компании «не допускать преимуществ для своих приложений перед другими разработчиками», но не уточнили, о чём именно идёт речь и каким образом Apple должна этого не допустить

Мы вам говорим а вы там сами в ваших тырнетах решайте

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André

GoodSanta
1

Ладно это было бы только в сфере интернета. Во всех остальных ФАС работает точно так же. 

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hshvhsvh qwdqd

André
0

Примеры? Я только одно нелогичное решение от ФАС за последнее время помню - при выборе компании на реконструкцию аэропорта в Благовещенске, но не более. 

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André

hshvhsvh
1

Я работаю в сфере, где ФАС - один из главных регуляторов (фарма). 
Если я начну приводить примеры, мы все охуеем. 

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Никон Макиенко

hshvhsvh
0

Да

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ass1sya1 .

hshvhsvh
0

Я вообще удивляюсь, как можно всерьез воспринимать ФАС в стране, где есть, например, РЖД.

Плюс вот ещё 
https://actualcomment.ru/rossiyskuyu-ekonomiku-dushat-karteli-1703011447.html

Причём не прошло и пары месяцев после этого заявления, а у ФАС уже новый глава...

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GoodSanta

ass1sya1
0

Что РЖД, что Газпром уже грешно причислять к обычному "бизнесу".
По сути это Росжелдор и Ространсгаз давно

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Валентин Жетонофф

GoodSanta
0

ну в данном случае это супер верный шаг по моему мнению. Если они грамотно описали претензии, то пусть сама компания решает, как ? тоу странить, чтобы сделать это максимально удобно для себя. ФАС же не может знать о всех внутренних бизнес процессах и вмешиваться внутрь компании такая себе идея. 

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Тепловой супер_стар

1

но не уточнили, о чём именно идёт речь и каким образом Apple должна этого не допустить.

Теперь введите слово music в app store

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Denis Manchenko

0

"Эппл Рус", вроде не касается содержимого AppStore.
Если я не ошибаюсь, там группа не местная оркестрирует "наполнение".

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Yura Svinaryov

Denis
1

Представитель Эппл в России, не? Не знаю как это работает наверняка

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Зелибоба

Yura
1

Это дочка Apple, которая представляет интересы головной компании в России.

Ответить

André

Yura
0

В том и дело, что оно так не работает)
Дочка не имеет никакого отношения в действиям головной компании, тем более не может влиять на российский Апстор, который управляется из-за рубежа. 

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Валентин

André
0

боже и что? Штраф то один хуй головной компании платить, офк сейчас он минимален, но потом блокировка будет. Разгребать все на вверху

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Алексей Логачев

Denis
0

Соглашение разработчики из РФ заключают с Эппл Рус на растространение приложений

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