Apple не подчинилась предписанию ФАС изменить правила App Store и подала на ведомство в суд Материал редакции
До окончания разбирательства предписание ФАС приостановили.
Российский филиал Apple подал в суд на Федеральную антимонопольную службу. Иск зарегистрировали 23 ноября — с тех пор предписание ФАС заморожено до вынесения решения суда. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на карточку дела.
30 ноября истекал срок предписания ФАС: ведомство требовало от Apple изменить правила App Store и убрать из них пункт о возможности отклонить любое приложение. Помимо этого в ФАС предписывали компании «не допускать преимуществ для своих приложений перед другими разработчиками», но не уточнили, о чём именно идёт речь и каким образом Apple должна этого не допустить.
Компания должна была сообщить об устранении нарушений в течение пяти дней с момента выполнения предписания. В противном случае ей мог грозить штраф в размере от 300 до 500 тысяч рублей. В Apple тогда заявили, что обжалуют решение.
В августе ФАС объявила о завершении расследования дела в отношении «Эппл Рус» после жалобы «Лаборатории Касперского» двухлетней давности. Причиной заявления российской компании стало временное исключение из магазина её приложения Safe Kids, однако за время с момента подачи жалобы компании урегулировали разногласия.
Мне кажется, что требование нормальное. Отклоняете - мотивируйте, либо делайте возможность установки приложений не только через Аппстор.
в ФАС предписывали компании «не допускать преимуществ для своих приложений перед другими разработчиками», но не уточнили, о чём именно идёт речь и каким образом Apple должна этого не допустить
Мы вам говорим а вы там сами в ваших тырнетах решайте
Примеры? Я только одно нелогичное решение от ФАС за последнее время помню - при выборе компании на реконструкцию аэропорта в Благовещенске, но не более.
Я вообще удивляюсь, как можно всерьез воспринимать ФАС в стране, где есть, например, РЖД.
Плюс вот ещё
https://actualcomment.ru/rossiyskuyu-ekonomiku-dushat-karteli-1703011447.html
Причём не прошло и пары месяцев после этого заявления, а у ФАС уже новый глава...
ну в данном случае это супер верный шаг по моему мнению. Если они грамотно описали претензии, то пусть сама компания решает, как ? тоу странить, чтобы сделать это максимально удобно для себя. ФАС же не может знать о всех внутренних бизнес процессах и вмешиваться внутрь компании такая себе идея.
"Эппл Рус", вроде не касается содержимого AppStore.
Если я не ошибаюсь, там группа не местная оркестрирует "наполнение".
Представитель Эппл в России, не? Не знаю как это работает наверняка
Соглашение разработчики из РФ заключают с Эппл Рус на растространение приложений