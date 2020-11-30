В Госдуме заявили, что госслужащий может скрыть второе гражданство и находиться на должности до тех пор, пока не начнётся проверка.

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Законопроект запрещает лицам, имеющим вид на жительство в других странах или гражданство других государств, занимать посты в государственных и муниципальных органах власти РФ. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Запрет будет распространяться на губернаторов, главу Банка России, депутатов, сотрудников госохраны, таможни, военнослужащих, росгвардейцев, работников МЧС, СВР, ФСИН, сотрудников МВД и СК, дипломатов и их супругов.

Чиновников, которые в течение полугода после вступления документа в силу не подтвердят отсутствие иностранного гражданства, уволят. Сотрудников можно будет перевести на должность, которая не предусматривает доступа к гостайне.

Член комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Вячеслав Лысаков рассказал «Открытым медиа», что госслужащий может скрыть информацию о ВНЖ или втором гражданстве и остаться на должности, но за сокрытие такой информации могут ввести уголовную ответственность.

Понятно, что можно проверить всех губернаторов или госпожу Набиуллину, но всех госслужащих и муниципальных, вы понимаете, это миллионы человек, не получится. Вячеслав Лысаков депутат

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный рассказал, что после вступления закона в силу всех чиновников проверять не будут. Основанием для проверки могут стать в том числе публикации СМИ. Недавно принятые законы позволяют прокуратуре проводить проверки за пределами России.