Путин внёс в Госдуму законопроект о запрете второго гражданства для чиновников. Они должны сами рассказать о нём Материал редакции
В Госдуме заявили, что госслужащий может скрыть второе гражданство и находиться на должности до тех пор, пока не начнётся проверка.
Законопроект запрещает лицам, имеющим вид на жительство в других странах или гражданство других государств, занимать посты в государственных и муниципальных органах власти РФ. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.
Запрет будет распространяться на губернаторов, главу Банка России, депутатов, сотрудников госохраны, таможни, военнослужащих, росгвардейцев, работников МЧС, СВР, ФСИН, сотрудников МВД и СК, дипломатов и их супругов.
Чиновников, которые в течение полугода после вступления документа в силу не подтвердят отсутствие иностранного гражданства, уволят. Сотрудников можно будет перевести на должность, которая не предусматривает доступа к гостайне.
Член комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Вячеслав Лысаков рассказал «Открытым медиа», что госслужащий может скрыть информацию о ВНЖ или втором гражданстве и остаться на должности, но за сокрытие такой информации могут ввести уголовную ответственность.
Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный рассказал, что после вступления закона в силу всех чиновников проверять не будут. Основанием для проверки могут стать в том числе публикации СМИ. Недавно принятые законы позволяют прокуратуре проводить проверки за пределами России.
Они должны сами рассказать о нём
В Госдуме заявили, что госслужащий может скрыть второе гражданство и находиться на должности до тех пор, пока не начнётся проверка
Проверку должен инициировать сам чиновник
Ну приняли, чтобы дополнительный рычаг управления поиметь. Чуть начнёт кто-то попёздывать, хуяк - проверка. Также демонстрирует пропасть между обывателем и чиновником. Выходит, если такой закон принимают, значит у бОльшей части чиновников это гражданство имеется. В то время, как у большинства россиян даже загран. паспорта нет.
Путин напоследок решил потроллить дружков?
Надеюсь, следующий сезон будет подинамичнее. Арка с поисками приемника затянулась.
Пиздец, второе гражданство это же не Ковид, чего бы и не проверить всех чинуш?
Они годами воевали с интернетами пытаясь заблокировать Дурова, вот что было не выполнимо, а последовательно пробивать чинушу за чинушей аки Навальный задача пореальней будет.
Каким таким образом? Алло, Мальта, не хотите ли слить всех держателей ваших паспортов из РФ?
"В Кремле надеются что этот закон найдёт поддержку в народе и получит название "о плохих боярах"
после вступления закона в силу всех чиновников проверять не будут
удобно
комментарий был глуп
В Госдуме заявили, что госслужащий может скрыть второе гражданство и находиться на должности до тех пор, пока не начнётся проверка.
А схуяли она начнется м на каком основании? И кем?
Чиновников, которые в течение полугода после вступления документа в силу не подтвердят отсутствие иностранного гражданства, уволят.
Как блять подтвердить то чего нет?
Ты типо должен уведомить уфмс о втором гржданстве
Для чего этот показушный цирк? Кто-нибудь объяснит?
Путин запретил импосторам вырезать крюмейтов. Импостер может продолжать резать их до тех пор, пока его не выявят на митинге.