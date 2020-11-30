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Новости
Артём Мазанов
2021

Путин внёс в Госдуму законопроект о запрете второго гражданства для чиновников. Они должны сами ​рассказать о нём Материал редакции

В Госдуме заявили, что госслужащий может скрыть второе гражданство и находиться на должности до тех пор, пока не начнётся проверка.

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Законопроект запрещает лицам, имеющим вид на жительство в других странах или гражданство других государств, занимать посты в государственных и муниципальных органах власти РФ. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Запрет будет распространяться на губернаторов, главу Банка России, депутатов, сотрудников госохраны, таможни, военнослужащих, росгвардейцев, работников МЧС, СВР, ФСИН, сотрудников МВД и СК, дипломатов и их супругов.

Чиновников, которые в течение полугода после вступления документа в силу не подтвердят отсутствие иностранного гражданства, уволят. Сотрудников можно будет перевести на должность, которая не предусматривает доступа к гостайне.

Член комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Вячеслав Лысаков рассказал «Открытым медиа», что госслужащий может скрыть информацию о ВНЖ или втором гражданстве и остаться на должности, но за сокрытие такой информации могут ввести уголовную ответственность.

Понятно, что можно проверить всех губернаторов или госпожу Набиуллину, но всех госслужащих и муниципальных, вы понимаете, это миллионы человек, не получится.

Вячеслав Лысаков
депутат

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный рассказал, что после вступления закона в силу всех чиновников проверять не будут. Основанием для проверки могут стать в том числе публикации СМИ. Недавно принятые законы позволяют прокуратуре проводить проверки за пределами России.

#новости #право #законы #конституция

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39 комментариев
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alexferman

23

Они должны сами ​рассказать о нём

В Госдуме заявили, что госслужащий может скрыть второе гражданство и находиться на должности до тех пор, пока не начнётся проверка

Ответить

Сергей Королевский

alexferman
11

Проверку должен инициировать сам чиновник

Ответить

badResistor

Сергей
4

и сам вынести решение о наказании - повышение или премия?

Ответить

Вова А.

Сергей
0

Садомазо какое-то

Ответить

bor_vn

alexferman
0

"Сообщество", 4 серия 4 сезона

Ответить

Alexander Petcoglo

16

Ну приняли, чтобы дополнительный рычаг управления поиметь. Чуть начнёт кто-то попёздывать, хуяк - проверка. Также демонстрирует пропасть между обывателем и чиновником. Выходит, если такой закон принимают, значит у бОльшей части чиновников это гражданство имеется. В то время, как у большинства россиян даже загран. паспорта нет.

Ответить

Здешний клуб

5

тут то мне карта и поперла

Ответить

Nick Rosenberg

2

Путин напоследок решил потроллить дружков? 

Ответить

ouxen

Nick
5

напоследок перед окончанием первой половины своего правления?

Ответить

коренной нарниец

ouxen
7

Надеюсь, следующий сезон будет подинамичнее. Арка с поисками приемника затянулась.

Ответить

Dr. Acula

коренной
4

когда уже пляжная арка и арка с предательством...

Ответить

Nick Rosenberg

Dr.
1

Пляжная была же 

Ответить

Dr. Acula

Nick
0

лан, пляжная не зашла, жду с предательством

Ответить

ouxen

Dr.
0

арка главного штаба блеать

Ответить

Евгений Кочин

4

Пиздец, второе гражданство это же не Ковид, чего бы и не проверить всех чинуш? 

Ответить

André

Евгений
0

А как ты это сделаешь?
Думаешь, все страны легко дают информацию о гражданстве без оснований на то?

Ответить

Евгений Кочин

André
3

Они годами воевали с интернетами пытаясь заблокировать Дурова, вот что было не выполнимо, а последовательно пробивать чинушу за чинушей аки Навальный задача пореальней будет.

Ответить

Артур Логвинов

Евгений
–1

Каким таким образом? Алло, Мальта, не хотите ли слить всех держателей ваших паспортов из РФ?

Ответить

Печатный колос

4

На очереди закон о коррупции: чиновник должен сам себя проверить и, в случае чего, сам на себя заявить. 

Ответить

ouxen

Печатный
0

было уже такое вроде

Ответить

Печатный колос

ouxen
0

Хорошее начинание повторить не грех. 
Шутка, повторенная дважды, в два раза смешнее. 

Ответить

ouxen

3

сами рассказать

И тогда не считается?

Ответить

Aleksej Fedko

2

"В Кремле надеются что этот закон найдёт поддержку в народе и получит название "о плохих боярах"

Ответить

крэпкый картошек

1

после вступления закона в силу всех чиновников проверять не будут

удобно

Ответить

A big purple banana 🍆

1

комментарий был глуп

Ответить

ouxen

A
0

А ты не слишком категоричен к себе

Ответить

ouxen

0

В Госдуме заявили, что госслужащий может скрыть второе гражданство и находиться на должности до тех пор, пока не начнётся проверка.

А схуяли она начнется м на каком основании? И кем?

Ответить

ouxen

0

Чиновников, которые в течение полугода после вступления документа в силу не подтвердят отсутствие иностранного гражданства, уволят.

Как блять подтвердить то чего нет?

Ответить

Артём Мазанов

ouxen
0

Пару лет назад брал справку в МВД  об отсутствии гражданства другого государства. Но конечно она не так называлась. Они по базам просто пробивают, если ли инфа о втором паспорте 

Ответить

ouxen

Артём
0

и что у них есть базы всех стран? в шивом захолустном мвд? чет не верится

Ответить

Марк Рязанцев

ouxen
0

Ты типо должен уведомить уфмс о втором гржданстве

Ответить

ouxen

Марк
0

не уведомил, как узнают?

Ответить

Марк Рязанцев

ouxen
0

Если на границе не спалишься то никак

Ответить

ouxen

Марк
0

удобно

Ответить

Ник Хартман

0

Для чего этот показушный цирк? Кто-нибудь объяснит?

Ответить

ouxen

Ник
0

у населения территорий есть запрос на то, чтобы и чиновники хоть в чем то жили так же хуево, как и они. Есть анекдот на эту тему про 1917 год

Ответить

Jesus Surfer

0

Лучше пусть это будет, чем этого не будет.

Ответить

Andre Macareno

0

Путин запретил импосторам вырезать крюмейтов. Импостер может продолжать резать их до тех пор, пока его не выявят на митинге.

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Тепловой супер_стар

0

Хуета не будет работать 

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