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Новости
Артём Мазанов
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Парламент Франции на фоне протестов отозвал на доработку законопроект о запрете распространения фото силовиков Материал редакции

Депутаты пообещали предоставить «полностью переработанный вариант».

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Правящая коалиция в Национальном собрании (нижней палате парламента) Франции 30 ноября отозвала статью 24 находящегося на рассмотрении законопроекта «О глобальной безопасности». Об этом пишет Le Figaro.

Лидер фракции партии «Вперёд, республика!» Кристоф Кастанер рассказал, что депутаты уже вернулись к работе над документом. Законопроект отозвали из-за протестных акций и беспорядков.

Кастанер заявил, что при создании документа «ни в коем случае не преследовалась цель ограничить свободу прессы или свободу распространения и получения информации». Его хотели принять для защиты полицейских от травли. Депутат уточнил, что законопроект не запрещает фиксировать на фото и видео работу силовиков во время задержаний и публиковать эти снимки в интернете.

Рассмотрение законопроекта «О глобальной безопасности» началось 18 ноября. После этого во Франции начались массовые протестные акции. 28 ноября, по подсчётам МВД, на улицы вышли 133 тысячи человек, по словам организаторов — около 500 тысяч человек.

Во Франции хотят принять закон о запрете…
Сотни тысяч человек выходят на акции против «репрессивного» закона.
tjournal.ru

#новости #франция

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Виктор Бельский

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Где-то взгрустнул один усатый таракашка, который очень хотел потыкать пальцем и сказать "а вот у вас самих"

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alexferman

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по подсчётам МВД, на улицы вышли 133 тысячи человек

Странно что власти обращают внимание на эти 4% отщепенцев, могли бы просто покидать их в тюрьмы и всё

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