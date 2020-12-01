Мэру города вынесли второе представление.

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Прокуратура Приморского края провела проверку действий администрации Владивостока, направленных на ликвидацию последствий ледяного дождя в регионе. Об этом сообщается её на сайте.

Ведомство заявило, что «ненадлежащее взаимодействие» служб, ответственных за ликвидацию последствий циклона, привело к затягиванию восстановления города после стихии.

Ненадлежащее содержание администрацией города объектов инженерной инфраструктуры, не актуализация перечня резервных и автономных источников электроснабжения на случай чрезвычайных ситуаций в период возникшей стихии привели к несогласованным действиям оперативного штаба Владивостока. прокуратура Приморского края

По данным прокуратуры, мэрия заранее не предусмотрела плавсредства для помощи населению расположенных в регионе островов. «Кроме того, чрезвычайная ситуация показала недостаточность имеющегося ресурса в виде одного плавредства для удовлетворения потребности населения островных территорий», — сообщили в ведомстве.

Мэру Владивостока вынесли представление «с требованием рассмотреть вопросы обеспечения надежного электроснабжения, а также обеспечения транспортной доступности жителей островных территорий». За несколько дней до этого ему внесли представление из-за плохой уборки снега.

19 ноября в Приморье прошёл ледяной дождь, сопровождавшийся сильным ветром: обрушились многие деревья, перегородив дороги и повредив автомобили. Более 150 тысяч человек в 40 населённых пунктах остались без света. 21 ноября из-за обрушения льда перекрыли мост на остров Русский — людей с него будут эвакуировать на пароме.