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Новости
Артём Мазанов
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ТАСС: следователи нашли в высказываниях Навального призывы к насильственному изменению конституционного строя РФ Материал редакции

По данным источника журналистов, следователи начали проверку.

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Московские следователи проводят проверку после высказываний основателя ФБК Алексея Навального на радиостанции «Эхо Москвы» 27 апреля. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Следователи проводят проверку на наличие признаков публичных призывов к экстремистской деятельности (часть 2 статьи 280 УК РФ). Какое именно высказывание стало поводом для проверки, не уточнятся.

27 апреля Навальный говорил на «Эхе Москвы» о помощи населению в пандемию. В расшифровке приводится фраза оппозиционера: «Такую власть нужно точно свергать прямо сейчас, вполне вероятно, даже насильственный образом».

#новости #навальный

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alexferman

37

Посвящается долбоёбам с их "хотели бы отравить - отравили бы". Зачем добивать оппозиционера, если можно просто сделать так, чтобы он уехал и не вернулся под угрозой длительного срока?

Ответить

Лысина Арика

alexferman
31

Могу поверить в то, что траванули и облажались. Потом роняя кал, стали придумывать новый план. Удивительно как это совпало с митингами в Беларуси, где после созвона, кого-то тоже вынудили покинуть страну, а потом обьявили террористом/

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Orbital_Cat

Лысина
–3

нет, это был предупредительный. и им санкции не нужны и что хуйло убийца. это для них пиздец и по сути политическое самоубийство. они просто приняли мягкий план и разбили на стадии внедрения.

Ответить

alexferman

Orbital…
13

это для них пиздец и по сути политическое самоубийство

Чувааааак, да похуй им абсолютно. Какое политическое самоубийство, если Путин никем не контролируется и никому не подотчётен? Кто ему что бы сделал? Очередные санкции ввели извне? Похуй ему, за санкции ты и остальные россияние расплачивались бы. Или очередные митинги бы устроили внутри? Их разогнали бы в тысячный раз, покидав в тюрьмы самых активных.

Ответить

alexferman

alexfer…
15

Я не перестаю удивляться некоторым людям, которые, походу, упорно не понимают при каком политическом режиме живут, и продолжают рассуждать про какую-то политическую репутацию, электоральные рейтинги и всё такое.

"Да разве стал бы Сталин реально устраивать голодомор, это же политическое самоубийство!"

"Как мог Хрущёв приказать расстрелять рабочих, он бы из-за этого на выборах проиграл!"

Ага, да, всё так и есть

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Orbital_Cat

alexfer…
0

в том и дело, я тоже не перестаю удивляться некоторым людям, которые сравнивают два политических строя и двух людей, противоположных, во многом, в своей политике. для тех кто не понял, тогда, кроме внутренней политики, не было никакой международной. а значит и не нет и не будет никакого политического самоубийства. и срать сталин хотел на это всё, а хуйло нет. тут можно долго дискутировать, но...

Ответить

alexferman

Orbital…
0

а хуйло нет

Это твоё убеждение прямо противоречит фактам.

Ответить

Orbital_Cat

alexfer…
0

это каким именно фактам?

Ответить

alexferman

Orbital…
0

Погугли, например, как Путин общался с французским, что ли, президентом - толкал ему в уши всякую дичь в стиле российских федканалов, откровенно держа за идиота, из-за чего тот возмутился. Человек, которому важно мнение иностранных коллег, так себя не ведёт.

И это не единственный пример.

Ответить

Orbital_Cat

alexfer…
0

это практически единичный случай. але, и я нигде не говорил, что он умный и красавчик))) и тот же макрон или саркози тоже отжигали иногда не плохо. и ему даже важно не мнение, а пока его ПРИНИМАЮТ и жмут руку, входит в их круги и всякие семерки. он что, не в курсе что его считают диктатором?! конечно, да. ну и все прочие его, так же да.

Ответить

alexferman

Orbital…
0

это практически единичный случай

Ясно, понятно

и ему даже важно не мнение, а пока его ПРИНИМАЮТ и жмут руку

Потому что ты в это веруешь

входит в их круги и всякие семерки

В какие семёрки он входит, лол? Была восьмёрка, из которой Россию выкинули, и что Путин, ринулся исправлять положение? да поебать ему

Ответить

Orbital_Cat

alexfer…
0

что ясно понятно? ну приведи еще с десяток примеров. я не верую)) я констатирую факт. под всякие семерки это образно конечно...всякие международные организации и где на саммите, или подобных, стоит табличка Russia.

Ответить

alexferman

Orbital…
0

ну приведи еще с десяток примеров

Чтобы ты ещё 10 раз провилял? скучно

Ответить

Orbital_Cat

alexfer…
–2

неееее, он самовлюбленный нарцисс)) ему надо быть на обложке лайф и потусить с меркель, продавать оружие эрдогану и еще сгонять к байдену. а ЕСЛИ, то он будет на обложке с подписью убийца и террорист, а он этого позволить не может. и оставь уже эти сказки для врем на первом по типу нам санкции по кую. все там хорошо работает.и да, а на всё остальное он срать хотел. зы я расплачиваться не буду))) так как не могу)

Ответить

alexferman

Orbital…
0

ему надо быть на обложке лайф и потусить с меркель, продавать оружие эрдогану и еще сгонять к байдену. а ЕСЛИ, то он будет на обложке с подписью убийца и террорист, а он этого позволить не может

Откуда ты это взял вообще? Вот с чего?

Ответить

Orbital_Cat

alexfer…
0

здрасьте, а чем он занимается последнии 20 лет?!))) страной или упивается властью, с каждым годом укрепляя внутри тоталитаризм?

Ответить

alexferman

Orbital…
2

Строит свою уютную империю, приятно напоминающую империю его молодости. Ему, судя по всему, даже на россиян поебать, не то что на мир за пределами России.

Ответить

Святой

alexfer…
0

Согласен с х****м, ты ещё забываешь, что у всей элиты там бизнесы, недвига, внж. Какие-то детские у тебя рассуждения, с СССР сравнил лол

Ответить

Лысина Арика

Святой
1

Лол, так почти всю эту элиту и не трогают. Банят обычно военных, которых и так особо не пускали, а их семьи могут продолжать и так. Навальный как раз недавно предлагал начать банить именно элиту, ну а сегодня вот это/

Ответить

alexferman

Святой
0

у всей элиты там бизнесы, недвига, внж

Путину на это похуй

Ответить

Orbital_Cat

alexfer…
0

эээээ, ну эт даже не смешно, сорян. у них там ВСЁ, а ты выкидываешь хуйлу похуй?! 

Ответить

alexferman

Orbital…
0

Зато твои рассуждения очень смешные.

Ответить

Orbital_Cat

alexfer…
0

?!)))

Ответить

Orbital_Cat

alexfer…
0

ну как, почти поебать на своих))) но на мир, нееет. мне даже удивительно, кто этого не видит и не понимает. он эгоист, упивается властью и конечно нарцисс...

Ответить

Романелло Кивогенс

alexferman
3

У меня есть подозрение, что власть не столько хочет запугать Навального, сколько получить новое основание не допускать его до президентских выборов. Потому как наказание по делу о Кировлесе вскоре истечёт. И если Пыня и в самом деле уйдёт раньше срока например по медицинским основаниям, тогда новые выборы состоятся раньше 2024 года. Навальный очевидно будет на них крайне нежелательным гостем.

Ответить

Plan 🇧&🇨

Романелло
1

как будто если бы он даже мог зарегистрироваться на выборы, его бы допустили. ну камон, сколько лет в Россиюшке живешь?

Ответить

Bad Mother Fucker

18

до чего ж ссыкливые, а

Ответить

Денис Лапин

Bad
–23

сказал рандомный чувак в интернете с ненастоящим никнеймом

Ответить

Maxim Sinyak

Денис
10

До чего ж ссыкливые

Ответить

Целесообразный файл

Денис
2

С реальным именем в интернете сидит только тупой. И не долго. 

Ответить

Рыжий

Целесоо…
0

А как отсутствие реального имени спасет от гостей?

Ответить

Денис Воронкин

Денис
1

До чего ж ссыкливые, а

Ответить

Престижный магнит

Денис
0

А у тебя прямо фиксация

Ответить

Вова А.

6

Сколько следователей кормятся на Навальном и ФБК, при этом сидят на бюджетных деньгах

Ответить

onemanshow

Вова
9

Пора уже ведомственную медаль вводить "За взятие Навального"

Ответить

Вова А.

6

Вы против коррупции и произвола?
Если да - все, это призыв изменения конституционного строя РФ.

Ответить

Marhal_New _Arleana

3

Могли бы привести цитаты.

Ответить

Dmitry Sursin

Marhal_New
2

https://youtu.be/65OV2AJOMj8?t=779

Ответить

Marhal_New _Arleana

Dmitry
2

Спасибо

Ответить

МимяФамилия

Dmitry
0

Т.е они официально признают, что они хотят оставить голодными 60 миллионов человек?

Ответить

Alex Dark

3

Власть просто бесится и истерит от того, что Навального признали мировым политиком.Что с ним встречаются и общаются мировые лидеры.

А теперь представьте, что бы подумал Путин если бы  о таком ему сказали  год назад? Наверное покрутил бы пальцем у виска.

Ответить

-vinopa-

–13

Ну, все. Герой. Настоящий революционер.

Ответить

Ленинский браслет

-vinopa-
4

Твой бумерский "сарказм" вполне себе уместен для Одноклассников,но не на ТЖ.

Ответить

-vinopa-

Ленинский
–7

Но я правда так считаю.
А твоя запятая без пробела вполне себе уместна для Одноклассников но не для ТЖ.

Ответить

Королевский

-vinopa-
0

Отличный ход!
Когда не знаешь до чего доебаться, доебись до пробела.

Ответить

Илья Щ

-vinopa-
0

Заходят как-то два одноклассника на тж

Ответить

Ленинский

Илья
0

- И говорят: "А где у вас тут, на ТЖ, пидоры собираются?"
- ....Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались!...

Ответить

Станислав Масюта

2

Не 27 ноября, а 27 апреля. Что как бы еще больший пиздец

Ответить

Существенный бас

0

Так а что он сказал-то

Ответить

alexferman

Существенный
4

Наверное что-то вроде "Путин должен уйти, власть должна смениться"

Ответить

Немой звук

1

Щяс заставят не возвращаться в РФ 

Ответить

Целесообразный файл

Немой
0

Скорее как раньше - запрет на выезд. И с дочкой будет только по zoom общаться. 

Ответить

Vyacheslav Gorin

1

Милов в последнем эфире дал понять, что Навальный собирается продолжать бурную деятельность (эфиры, расследования) только после возвращения в РФ, с аргументацией почему. Просматривающие эфир эшники или кто там ещё, в породах мразей не разбираюсь, поняли-приняли-обработали, и было принято решение не пускать. Вот и всё.

Ответить

Опасный колос

1

Во, переняли наконец практику из Беларуси.

Ответить

IO

1

Почему следователи не находят проблем в том что один человек правит страной 20 лет?

Ответить

Ипполит Воробьянинов

IO
0

Это другое

Ответить

Madsons

1

Московские следователи проводят проверку после высказываний Алексея Навального на радиостанции «Эхо Москвы» о свержении конституционного строя в России.

В эфире передачи, о которой идет речь, Навальный, в частности, рассуждал о тяжелой экономической ситуации, в которой оказались многие россияне из-за введенных карантинных мер, и вины государства. Во время разговора ведущий передачи отметил, что даже если власть планировала оказать поддержку людям, то после того, как Навальный предложил это сделать, «власть никогда этого не сделает». В ответ Навальный заявил: «Я слышал такое мнение. Но знаете, если наша власть такова, что она ради того, чтобы не сделать мне что-то приятное, они хотят оставить голодными 60 миллионов человек, — такую власть нужно точно свергать прямо сейчас, вполне вероятно, даже насильственный образом. Слушайте, если они сейчас говорят о том, что вот Навальный приобретет себе какие-то политические очки, потому что он предлагал, поэтому черт с ним, пусть они сидят голодными, — ну, тогда такая власть заслуживает самого худшего обращения просто».

Ответить

Слава Инженеров

0

Свинья везде грязь найдет

Ответить

Eduard Vakhitov

0

Ну вот и всё...

Ответить

Сладкий бинокль

0

Помните был хэштег #жалкий

Я тож не помню

Ответить

Антон Лисин

0

Видимо кто-то очень хочет отжать квартиру Навального для своего подрастающего ребенка.

Ответить

Богдан Пухальский

0

за яхты ус(м)анного к берегам белоруссии - ваще баян. посадить нахоу

Ответить

Евгений Иванов

0

Ну так он говорил о Гондурасе, например, в этой фразе.

Причём тут РФ?

Сдалась ему Россия.

Ответить

Руслан Астратов

0

Когда ты тупой и не знаешь как ещё доебаться до собеседника 

Ответить

Dmitry Yashin

–1

Поскорее бы его уже посадили лет на восемьсот.

Ответить

alexferman

Dmitry
0

Нормально рвёт бандитского подсосника

Ответить

Mikhail Pukas

Dmitry
0

Он уже 20 лет сидит у власти. 

Ответить

KSA

–1

Пока Путин у власти Навальному ничего не грозит

Ответить

Andy

KSA
–1

пытались убить

ничего не грозит

Ну не ебанутый ли?

Ответить

KSA

Andy
–1

Сейчас бы рутиный кремлевский пиар спойлера считать попыткой убийства
Еще скажи, что фсбшный Телеграм на самом деле хотели заблокировать, но не смогли

Ответить

Andy

KSA
0

Откуда такие поехавшие появляются, интересно.

Ответить

YeezySpace

–1

А как вы хотели? Нынче в моде другие оппозиционеры, например Катс, а Навальный уже прошлое.

Ответить

Сварщик

–1

он вчера обосрался с "делом синей галочки" в  твиттере. Только не говорите что "а власти тоже врут и манипулируют". 

Ответить

Zero-one-one

–1

Всё ребят. Лёшка больше не вернётся, ещё одно уголовное дело заведут

Ответить
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