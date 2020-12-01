ТАСС: следователи нашли в высказываниях Навального призывы к насильственному изменению конституционного строя РФ Материал редакции
По данным источника журналистов, следователи начали проверку.
Московские следователи проводят проверку после высказываний основателя ФБК Алексея Навального на радиостанции «Эхо Москвы» 27 апреля. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Следователи проводят проверку на наличие признаков публичных призывов к экстремистской деятельности (часть 2 статьи 280 УК РФ). Какое именно высказывание стало поводом для проверки, не уточнятся.
27 апреля Навальный говорил на «Эхе Москвы» о помощи населению в пандемию. В расшифровке приводится фраза оппозиционера: «Такую власть нужно точно свергать прямо сейчас, вполне вероятно, даже насильственный образом».
Посвящается долбоёбам с их "хотели бы отравить - отравили бы". Зачем добивать оппозиционера, если можно просто сделать так, чтобы он уехал и не вернулся под угрозой длительного срока?
Могу поверить в то, что траванули и облажались. Потом роняя кал, стали придумывать новый план. Удивительно как это совпало с митингами в Беларуси, где после созвона, кого-то тоже вынудили покинуть страну, а потом обьявили террористом/
нет, это был предупредительный. и им санкции не нужны и что хуйло убийца. это для них пиздец и по сути политическое самоубийство. они просто приняли мягкий план и разбили на стадии внедрения.
это для них пиздец и по сути политическое самоубийство
Чувааааак, да похуй им абсолютно. Какое политическое самоубийство, если Путин никем не контролируется и никому не подотчётен? Кто ему что бы сделал? Очередные санкции ввели извне? Похуй ему, за санкции ты и остальные россияние расплачивались бы. Или очередные митинги бы устроили внутри? Их разогнали бы в тысячный раз, покидав в тюрьмы самых активных.
Я не перестаю удивляться некоторым людям, которые, походу, упорно не понимают при каком политическом режиме живут, и продолжают рассуждать про какую-то политическую репутацию, электоральные рейтинги и всё такое.
"Да разве стал бы Сталин реально устраивать голодомор, это же политическое самоубийство!"
"Как мог Хрущёв приказать расстрелять рабочих, он бы из-за этого на выборах проиграл!"
Ага, да, всё так и есть
в том и дело, я тоже не перестаю удивляться некоторым людям, которые сравнивают два политических строя и двух людей, противоположных, во многом, в своей политике. для тех кто не понял, тогда, кроме внутренней политики, не было никакой международной. а значит и не нет и не будет никакого политического самоубийства. и срать сталин хотел на это всё, а хуйло нет. тут можно долго дискутировать, но...
а хуйло нет
Это твоё убеждение прямо противоречит фактам.
это каким именно фактам?
Погугли, например, как Путин общался с французским, что ли, президентом - толкал ему в уши всякую дичь в стиле российских федканалов, откровенно держа за идиота, из-за чего тот возмутился. Человек, которому важно мнение иностранных коллег, так себя не ведёт.
И это не единственный пример.
это практически единичный случай. але, и я нигде не говорил, что он умный и красавчик))) и тот же макрон или саркози тоже отжигали иногда не плохо. и ему даже важно не мнение, а пока его ПРИНИМАЮТ и жмут руку, входит в их круги и всякие семерки. он что, не в курсе что его считают диктатором?! конечно, да. ну и все прочие его, так же да.
это практически единичный случай
Ясно, понятно
и ему даже важно не мнение, а пока его ПРИНИМАЮТ и жмут руку
Потому что ты в это веруешь
входит в их круги и всякие семерки
В какие семёрки он входит, лол? Была восьмёрка, из которой Россию выкинули, и что Путин, ринулся исправлять положение? да поебать ему
что ясно понятно? ну приведи еще с десяток примеров. я не верую)) я констатирую факт. под всякие семерки это образно конечно...всякие международные организации и где на саммите, или подобных, стоит табличка Russia.
ну приведи еще с десяток примеров
Чтобы ты ещё 10 раз провилял? скучно
неееее, он самовлюбленный нарцисс)) ему надо быть на обложке лайф и потусить с меркель, продавать оружие эрдогану и еще сгонять к байдену. а ЕСЛИ, то он будет на обложке с подписью убийца и террорист, а он этого позволить не может. и оставь уже эти сказки для врем на первом по типу нам санкции по кую. все там хорошо работает.и да, а на всё остальное он срать хотел. зы я расплачиваться не буду))) так как не могу)
ему надо быть на обложке лайф и потусить с меркель, продавать оружие эрдогану и еще сгонять к байдену. а ЕСЛИ, то он будет на обложке с подписью убийца и террорист, а он этого позволить не может
Откуда ты это взял вообще? Вот с чего?
здрасьте, а чем он занимается последнии 20 лет?!))) страной или упивается властью, с каждым годом укрепляя внутри тоталитаризм?
Строит свою уютную империю, приятно напоминающую империю его молодости. Ему, судя по всему, даже на россиян поебать, не то что на мир за пределами России.
Святой
Согласен с х****м, ты ещё забываешь, что у всей элиты там бизнесы, недвига, внж. Какие-то детские у тебя рассуждения, с СССР сравнил лол
Лол, так почти всю эту элиту и не трогают. Банят обычно военных, которых и так особо не пускали, а их семьи могут продолжать и так. Навальный как раз недавно предлагал начать банить именно элиту, ну а сегодня вот это/
у всей элиты там бизнесы, недвига, внж
Путину на это похуй
эээээ, ну эт даже не смешно, сорян. у них там ВСЁ, а ты выкидываешь хуйлу похуй?!
Зато твои рассуждения очень смешные.
ну как, почти поебать на своих))) но на мир, нееет. мне даже удивительно, кто этого не видит и не понимает. он эгоист, упивается властью и конечно нарцисс...
У меня есть подозрение, что власть не столько хочет запугать Навального, сколько получить новое основание не допускать его до президентских выборов. Потому как наказание по делу о Кировлесе вскоре истечёт. И если Пыня и в самом деле уйдёт раньше срока например по медицинским основаниям, тогда новые выборы состоятся раньше 2024 года. Навальный очевидно будет на них крайне нежелательным гостем.
до чего ж ссыкливые, а
сказал рандомный чувак в интернете с ненастоящим никнеймом
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С реальным именем в интернете сидит только тупой. И не долго.
Сколько следователей кормятся на Навальном и ФБК, при этом сидят на бюджетных деньгах
Вы против коррупции и произвола?
Если да - все, это призыв изменения конституционного строя РФ.
Могли бы привести цитаты.
Т.е они официально признают, что они хотят оставить голодными 60 миллионов человек?
Власть просто бесится и истерит от того, что Навального признали мировым политиком.Что с ним встречаются и общаются мировые лидеры.
А теперь представьте, что бы подумал Путин если бы о таком ему сказали год назад? Наверное покрутил бы пальцем у виска.
Ну, все. Герой. Настоящий революционер.
Ленинский браслет
Твой бумерский "сарказм" вполне себе уместен для Одноклассников,но не на ТЖ.
Королевский
Отличный ход!
Когда не знаешь до чего доебаться, доебись до пробела.
Наверное что-то вроде "Путин должен уйти, власть должна смениться"
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Скорее как раньше - запрет на выезд. И с дочкой будет только по zoom общаться.
Милов в последнем эфире дал понять, что Навальный собирается продолжать бурную деятельность (эфиры, расследования) только после возвращения в РФ, с аргументацией почему. Просматривающие эфир эшники или кто там ещё, в породах мразей не разбираюсь, поняли-приняли-обработали, и было принято решение не пускать. Вот и всё.
Почему следователи не находят проблем в том что один человек правит страной 20 лет?
Московские следователи проводят проверку после высказываний Алексея Навального на радиостанции «Эхо Москвы» о свержении конституционного строя в России.
В эфире передачи, о которой идет речь, Навальный, в частности, рассуждал о тяжелой экономической ситуации, в которой оказались многие россияне из-за введенных карантинных мер, и вины государства. Во время разговора ведущий передачи отметил, что даже если власть планировала оказать поддержку людям, то после того, как Навальный предложил это сделать, «власть никогда этого не сделает». В ответ Навальный заявил: «Я слышал такое мнение. Но знаете, если наша власть такова, что она ради того, чтобы не сделать мне что-то приятное, они хотят оставить голодными 60 миллионов человек, — такую власть нужно точно свергать прямо сейчас, вполне вероятно, даже насильственный образом. Слушайте, если они сейчас говорят о том, что вот Навальный приобретет себе какие-то политические очки, потому что он предлагал, поэтому черт с ним, пусть они сидят голодными, — ну, тогда такая власть заслуживает самого худшего обращения просто».
Видимо кто-то очень хочет отжать квартиру Навального для своего подрастающего ребенка.
Ну так он говорил о Гондурасе, например, в этой фразе.
Причём тут РФ?
Сдалась ему Россия.
Поскорее бы его уже посадили лет на восемьсот.
Пока Путин у власти Навальному ничего не грозит
А как вы хотели? Нынче в моде другие оппозиционеры, например Катс, а Навальный уже прошлое.
он вчера обосрался с "делом синей галочки" в твиттере. Только не говорите что "а власти тоже врут и манипулируют".