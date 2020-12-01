Компания будет формировать рейтинг пользователей, по нему можно сделать вывод о надёжности продавца и покупателя.

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На «Яндекс.Объявлениях» можно купить продать, обменять или отдать даром любые товары. В ближайшие дни выйдут приложения для iOS и Android. Об этом компания рассказала TJ.

Одной из особенностей сервиса «Яндекс» называет показатель активности продавцов и покупателей — чем дольше человек пользуется продуктами компании, чем активнее он взаимодействует с ними, тем выше показатель. Он отображается на странице товара.

Общаться с покупателем можно в мессенджере, он есть у всех пользователей «Яндекса», номер телефона указывать не обязательно. Компания планирует добавить проверку отправляемых ссылок и предупреждать о подозрительных действиях.

«Объявления» используют данные «Маркета», из-за этого искать товары можно по множеству параметров. В будущем их можно будет указать прямо в поисковой строке (например, «7-скоростной велосипед с планетарной втулкой»).

К объявлениям можно добавлять личные заметки, их не увидят другие пользователи.

Ограничений на количество размещаемых объявлений пока нет.