«Яндекс» запустил сервис по продаже и обмену товаров «Объявления» — аналог Avito и «Юлы» Материал редакции
Компания будет формировать рейтинг пользователей, по нему можно сделать вывод о надёжности продавца и покупателя.
На «Яндекс.Объявлениях» можно купить продать, обменять или отдать даром любые товары. В ближайшие дни выйдут приложения для iOS и Android. Об этом компания рассказала TJ.
Одной из особенностей сервиса «Яндекс» называет показатель активности продавцов и покупателей — чем дольше человек пользуется продуктами компании, чем активнее он взаимодействует с ними, тем выше показатель. Он отображается на странице товара.
Общаться с покупателем можно в мессенджере, он есть у всех пользователей «Яндекса», номер телефона указывать не обязательно. Компания планирует добавить проверку отправляемых ссылок и предупреждать о подозрительных действиях.
«Объявления» используют данные «Маркета», из-за этого искать товары можно по множеству параметров. В будущем их можно будет указать прямо в поисковой строке (например, «7-скоростной велосипед с планетарной втулкой»).
К объявлениям можно добавлять личные заметки, их не увидят другие пользователи.
Ограничений на количество размещаемых объявлений пока нет.
зачем?! боже, авита, юла, обоссаный яндекс теперь
для чего делать копию авита, если в моем мухосранске всё равно не выложат/не продам барахло, потому что, кроме авита ничего не знают
Всякий череп
Специально в твоём мухосранске заблокируют доступ к этому сервису, чтобы ты не бухтел
ааааааааа))
Да там PR толком не нужен, достояно того что в Авито даже поиска нормально нет. Не говорю уж про обилие мошеннических схем которые живут там годами.
Муниципальный вентилятор
ну юла можно не считать, про нее никто не знает и никто не пользуется.
Сейчас где-то заплакал директор по стратегическим коммуникациям "ЮЛЫ" Никита Лихачёв... 😢
А помните, такая функция была в ВК? 🐻
Нет, чё за ВК?
Властелин Колец
Burger King
Здравствуйте, мне пожалуйста Воппер комбо увеличенный с двойным сыром, картошка по-деревенски с сырным соусом, и колу со льдом, с сырным ароматом.
Надеюсь они сделают AI чтобы банить миллионы перекупщиков, которые после каждого размещенного объявления пишут сотни сообщений в личку "куплю прямо сейчас за 1 т.р."
Многодетные матери уже выстроились за колясками и айфонами
Жопа. Что там было, объява уже удалена?
кто-то продавал акк с рейтингом 20к
В TJ акк?
нет, блядь, в космосе
Было бы забавно если бы на превью были объявления о продаже колонок от яндекса и форма их доставки еды.
Легендарный «Снежный ком Авито» — чем больше людей пользуются авито, тем больше людей пользуются авито.
Чтобы хоть как-то начать конкурировать с Авито — придётся вложить в раскрутку овердохера денег и делать это постоянно, иначе люди просто не будут ходить туда, где нет аудитории.
у яндекса должно хватить ресурсов. Они не впервые заходят на чей-то огород забрасывая все деньгами. Плюс верю, что сервис они сделают удобнее чем авито
Генеральный лолипоп
А есть пример удачного захода в чей-то огород?
Я не верю в то, что у Яндекса получится )
Там пока так пусто, редкий момент. По всему СПб 3 объявления о продаже комплектухи, забавно.
Яндекс запустил внеочередной сервис, который сперва будет ничего так, но со временем скатится в помойку.
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