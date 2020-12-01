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Новости
Артём Мазанов
1919

«Яндекс» запустил сервис по продаже и обмену товаров «Объявления» — аналог Avito и «Юлы» Материал редакции

Компания будет формировать рейтинг пользователей, по нему можно сделать вывод о надёжности продавца и покупателя.

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На «Яндекс.Объявлениях» можно купить продать, обменять или отдать даром любые товары. В ближайшие дни выйдут приложения для iOS и Android. Об этом компания рассказала TJ.

Одной из особенностей сервиса «Яндекс» называет показатель активности продавцов и покупателей — чем дольше человек пользуется продуктами компании, чем активнее он взаимодействует с ними, тем выше показатель. Он отображается на странице товара.

Общаться с покупателем можно в мессенджере, он есть у всех пользователей «Яндекса», номер телефона указывать не обязательно. Компания планирует добавить проверку отправляемых ссылок и предупреждать о подозрительных действиях.

«Объявления» используют данные «Маркета», из-за этого искать товары можно по множеству параметров. В будущем их можно будет указать прямо в поисковой строке (например, «7-скоростной велосипед с планетарной втулкой»).

К объявлениям можно добавлять личные заметки, их не увидят другие пользователи.

Ограничений на количество размещаемых объявлений пока нет.

#новости #яндекс

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50 комментариев
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Michael F.

–4

зачем?! боже, авита, юла, обоссаный яндекс теперь

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IO

Michael
39

То вы ноете что дохуя монополистов, то ноете что дохуя выбора. Пиздец.

Ответить

Michael F.

IO
0

для чего делать копию авита, если в моем мухосранске всё равно не выложат/не продам барахло, потому что, кроме авита ничего не знают

Ответить

Всякий череп

Michael
10

Специально в твоём мухосранске заблокируют доступ к этому сервису, чтобы ты не бухтел

Ответить

Стас Фарбер

Всякий
0

бузотер)

Ответить

ТыжЮзер

Michael
0

Интересно, какой процент жителей твоего мухосранска ищет авито в Яндексе)

Ответить

Michael F.

ТыжЮзер
0

ааааааааа))

Ответить

ТыжЮзер

Michael
1

Ну вместо авто.ру (сервис Яндекса) будет их барахолка)

Ответить

Ivan

Michael
–1

авито говно ебучее потому что

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solawind

Michael
12

ну юла можно не считать, про нее никто не знает и никто не пользуется.  У яндекса хватит бабла чтобы в PR своей параши ввалить, вполне могут нормального конкурента создать. Тем более авито такое говно, что сделать лучше не сложно.

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Elijah Garrison

solawind
6

Да там PR толком не нужен, достояно того что в Авито даже поиска нормально нет. Не говорю уж про обилие мошеннических схем которые живут там годами. 

Ответить

Муниципальный вентилятор

solawind
0

 ну юла можно не считать, про нее никто не знает и никто не пользуется.

Сейчас где-то заплакал директор по стратегическим коммуникациям "ЮЛЫ" Никита Лихачёв... 😢

Ответить

Максим Шпилёв

5

товарищ майор хорошо его знает

Ответить

Grave Digger

5

А помните, такая функция была в ВК? 🐻

Ответить

onemanshow

Grave
3

Нет, чё за ВК?

Ответить

Volodymyr

onemanshow
3

Властелин Колец

Ответить

Max Diviani

Volodym…
3

Burger King

Ответить

Lofoten Forsake

Max
0

Здравствуйте, мне пожалуйста Воппер комбо увеличенный с двойным сыром, картошка по-деревенски с сырным соусом, и колу со льдом, с сырным ароматом. 

Ответить

Alexander Golovnin

Grave
1

Был и будет.

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Классифайд предоставляет покупателям доступ к единому каталогу предложений от пользователей…
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solawind

6

Надеюсь они сделают AI чтобы  банить миллионы перекупщиков, которые после каждого размещенного объявления пишут сотни сообщений в личку "куплю прямо сейчас за 1 т.р." 

Ответить

Вова А.

4

Многодетные матери уже выстроились за колясками и айфонами

Ответить

Святой Абдужаббор

Вова
4

очередной выдуманный диалог для пикабу

Ответить

Существенный бас

3

А там доставка как-то связана с яндексовскими курьерами и такси, или не?

Ответить

Elijah Garrison

Существенный
5

Уверен будет. 

Ответить

Elijah Garrison

3

Пока, Авито, ты мне никогда не нравился. 

Ответить

Влажный франт

3

Вроде и ок, но выдача - пиздец. Банально неудобно же смотреть товары. Классическим списком куда удобнее, зачем усложнять? Ещё и время публикации из за этого не помещается, а ведь тоже важный параметр

Ответить

Паша Цветомузыка

3

фаак, теперь придется и тут искать вещи, которые у меня спиздили

Ответить

Немой звук

2

Зачем убитому Дитковскому шлем??

Ответить

Всякий череп

2

В будущем их можно будет указать прямо в поисковой строке

ФАС уже готовит бланки для обращений от подобных сервисов

Ответить

Michael F.

2

опа https://o.yandex.ru/card/22276810074476544

Ответить

Посторонний

Michael
0

Жопа. Что там было, объява уже удалена?

Ответить

Michael F.

Посторонний
0

кто-то продавал акк с рейтингом 20к

Ответить

Посторонний

Michael
0

В TJ акк?

Ответить

Michael F.

Посторо…
0

нет, блядь, в космосе

Ответить

Посторонний

Michael
0

Действительно, только в TJ есть рейтинг.

Ответить

aliftin

1

Было бы забавно если бы на превью были объявления о продаже колонок от яндекса и форма их доставки еды. 

Ответить

Генеральный лолипоп

0

Легендарный «Снежный ком Авито» — чем больше людей пользуются авито, тем больше людей пользуются авито.
Чтобы хоть как-то начать конкурировать с Авито — придётся вложить в раскрутку овердохера денег и делать это постоянно, иначе люди просто не будут ходить туда, где нет аудитории.

Ответить

Neketa Fo

Генеральный
0

у яндекса должно хватить ресурсов. Они не впервые заходят на чей-то огород забрасывая все деньгами. Плюс верю, что сервис они сделают удобнее чем авито 

Ответить

Генеральный лолипоп

Neketa
0

А есть пример удачного захода в чей-то огород?
Я не верю в то, что у Яндекса получится )

Ответить

Ivan

Генерал…
2

доставка хрючева?

Ответить

Генеральный

Ivan
–1

с машинками согласен, доставка — еда да, лавка - нет

Ответить

Ivan

Генерал…
1

лавка хз что такое, я замкадышь

Ответить

Ivan

Генерал…
2

калшеринг?

Ответить

Ivan

Генерал…
2

такси?

Ответить

Всякий череп

0

чем дольше человек пользуется продуктами компании, чем активнее он взаимодействует с ними, тем выше показатель

барыги-перекупы

Ответить

Ivan

0

Балян яндекс последнии лет 7 херню делает.

Ответить

Дмитрий Григорьев

0

Там пока так пусто, редкий момент. По всему СПб 3 объявления о продаже комплектухи, забавно.

Ответить

FOX

Дмитрий
0

«Яндекс» запустил сервис

сегодня

Ответить

Подсолнух

0

Яндекс запустил внеочередной сервис, который сперва будет ничего так, но со временем скатится в помойку.

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Комментарий удален

Всякий череп

0

Моём Мухосранске уже шесть объявлений (первые три - от одного человека, вторые три - от другого)

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