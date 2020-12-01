Автор законопроекта о похоронном деле в России рассказал о снижении цен на ритуальные услуги в случае принятия документа Материал редакции
Благодаря реформе повысится конкуренция в этой сфере, что улучшит качество услуг.
Цены на ритуальные услуги в России снизятся после принятия законопроекта, направленного на рассмотрения в Госдуму. Об этом в интервью «Парламентской газете» заявил депутат Антон Жарков.
Жарков пояснил, что документ посвящен созданию единых федеральных требований к деятельности похоронных служб и обязанностям властей. На регионы предлагают возложить обязанности по содержанию кладбищ, чтобы повысить госконтроль в похоронном деле. Согласно документу, должны появиться реестр недобросовестных компаний и диспетчерские центры для приёма заявок на похороны.
На рынке ритуальных услуг смогут работать только конторы или похоронные агенты, заключившие соглашения с органами местного самоуправления. По мнению депутата, если контроль за участниками рынка повысится, то вырастет конкуренция, что приведёт к удешевлению ритуальных услуг.
«Вводится запрет на продажу должностными лицами информации о факте смерти, чтобы эти сведения не „сливали“ агентам. Это позволит исключить коррупцию на местах и защитить родственников от навязывания ритуальных услуг», — добавил Жарков.
если контроль за участниками рынка повысится, то вырастет конкуренция
Не, ну разве это не прекрасно?
На рынке ритуальных услуг смогут работать только конторы или похоронные агенты, заключившие соглашения с органами местного самоуправления
Благодаря реформе повысится конкуренция в этой сфере
Существенный бас
теперь сращивание местных администраций с похоронной мафией легализовано, ы
Вводится запрет на продажу должностными лицами информации о факте смерти
Запрет запретом, а ответственность какая? Штраф 500 рублей?
Ещё интересно, что "вводится". То есть раньше должностное лицо могло продавать информацию?
Петербургский Мика
Да ладно ответственность. Как доказывать-то будут?
Ещё можно запретить таксистам и курьерам продавать номера телефонов в "службу поддержки сбербанка".
Если штраф будет не 500, а посущественнее.
То цепочка работы следствия такая:
заявление-прослушка-свидетельские показания.
«Вводится запрет на продажу должностными лицами информации о факте смерти, чтобы эти сведения не „сливали“ агентам. Это позволит исключить коррупцию на местах
На рынке ритуальных услуг смогут работать только конторы или похоронные агенты, заключившие соглашения с органами местного самоуправления.
Что же могло пойти не так
Можно ли назвать повышение качества ритуальных услуг повышением качества жизни?
Всякий череп
Ну, для родственников усопшего - да.
Умер один, а лучше стало многим. Мультипликатор качества, можно сказать.
На рынке ритуальных услуг смогут работать только конторы или похоронные агенты, заключившие соглашения с органами местного самоуправления
если контроль за участниками рынка повысится, то вырастет конкуренция
Этих контор в каждом городе и так по пальцам одной руки фрезеровщика-неудачника сосчитать. Откуда новым взяться? Откуда конкуренция?