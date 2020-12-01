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Новости
Ольга Щербинина
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Автор законопроекта о похоронном деле в России рассказал о снижении цен на ритуальные услуги в случае принятия документа Материал редакции

Благодаря реформе повысится конкуренция в этой сфере, что улучшит качество услуг.

16 комментариев
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Цены на ритуальные услуги в России снизятся после принятия законопроекта, направленного на рассмотрения в Госдуму. Об этом в интервью «Парламентской газете» заявил депутат Антон Жарков.

Жарков пояснил, что документ посвящен созданию единых федеральных требований к деятельности похоронных служб и обязанностям властей. На регионы предлагают возложить обязанности по содержанию кладбищ, чтобы повысить госконтроль в похоронном деле. Согласно документу, должны появиться реестр недобросовестных компаний и диспетчерские центры для приёма заявок на похороны.

На рынке ритуальных услуг смогут работать только конторы или похоронные агенты, заключившие соглашения с органами местного самоуправления. По мнению депутата, если контроль за участниками рынка повысится, то вырастет конкуренция, что приведёт к удешевлению ритуальных услуг.

«Вводится запрет на продажу должностными лицами информации о факте смерти, чтобы эти сведения не „сливали“ агентам. Это позволит исключить коррупцию на местах и защитить родственников от навязывания ритуальных услуг», — добавил Жарков.

#новости #законы

Ольга Щербинина PLUS
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но есть и хорошие новости?
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16 комментариев
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alexferman

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если контроль за участниками рынка повысится, то вырастет конкуренция

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alexferman

alexferman
7

Не, ну разве это не прекрасно?

На рынке ритуальных услуг смогут работать только конторы или похоронные агенты, заключившие соглашения с органами местного самоуправления

Благодаря реформе повысится конкуренция в этой сфере

Ответить

Существенный бас

alexferman
4

теперь сращивание местных администраций с похоронной мафией легализовано, ы

Ответить

Roman Trifonov

5

Вводится запрет на продажу должностными лицами информации о факте смерти

Запрет запретом, а ответственность какая? Штраф 500 рублей?

Ответить

Максим Шпилёв

Roman
1

Ещё интересно, что "вводится". То есть раньше должностное лицо могло продавать информацию?

Ответить

Петербургский Мика

Roman
0

Да ладно ответственность. Как доказывать-то будут?
Ещё можно запретить таксистам и курьерам продавать номера телефонов в "службу поддержки сбербанка".

Ответить

Михаил Зеленин

Петербургский
0

Если штраф будет не 500, а посущественнее.
То цепочка работы следствия такая:
заявление-прослушка-свидетельские показания. 

Ответить

Петербургский Мика

2

На рынке ритуальных услуг смогут работать только конторы или похоронные агенты, заключившие соглашения с органами местного самоуправления

повысится качество услуг

Ответить

Ярослав

1

«Вводится запрет на продажу должностными лицами информации о факте смерти, чтобы эти сведения не „сливали“ агентам. Это позволит исключить коррупцию на местах 

На рынке ритуальных услуг смогут работать только конторы или похоронные агенты, заключившие соглашения с органами местного самоуправления.

Что же могло пойти не так

Ответить

Немой звук

0

Как они это собираются реализовывать?

Ответить

Дмитрий Григорьев

0

Можно ли назвать повышение качества ритуальных услуг повышением качества жизни?

Ответить

Всякий череп

Дмитрий
0

Ну, для родственников усопшего - да.

Ответить

Дмитрий Григорьев

Всякий
0

Умер один, а лучше стало многим. Мультипликатор качества, можно сказать.

Ответить

Военный браслет

Дмитрий
0

В любом случае все умрут, безусловная полезность

Ответить

Всякий череп

0

На рынке ритуальных услуг смогут работать только конторы или похоронные агенты, заключившие соглашения с органами местного самоуправления

если контроль за участниками рынка повысится, то вырастет конкуренция

Этих контор в каждом городе и так по пальцам одной руки фрезеровщика-неудачника сосчитать. Откуда новым взяться? Откуда конкуренция?

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Вова А.

0

Будут кремировать на мангале и хоронить в банке из-под кофе

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