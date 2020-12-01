СМИ сообщили о задержании «поволжского маньяка», подозреваемого в убийстве десятков пенсионерок с 2011 года Материал редакции
Он проникал в квартиру к пожилым женщинам и душил их — так погибли до 32 человек.
В Казани задержали 38-летнего Радика Тагирова, которого неофициально называют «поволжским маньяком», сообщают «Интерфакс» и KazanFirst со ссылкой на источники. Мужчину подозревают в серии убийств пенсионерок в 2011-2012 годах и разыскивают в течение нескольких лет.
По данным KazanFirst, Тагирова задержали утром 1 декабря, он признал вину и раскаялся. Наводка на него якобы поступила из федерального центра. Официальной информации о задержании нет.
Мужчину подозревают в убийстве нескольких десятков пенсионерок, но точное число жертв неизвестно — оно разнится в официальных источниках (на сайтах региональных управлений МВД и Следственного комитета). «Поволжскому маньяку» приписывают от 19 до 32 убийств, совершённых на территории Татарстана, Удмуртии, Марий Эл, Пермского края, Самарской области, Свердловской области и других регионов.
В 2017 году Следственный комитет заявлял, что на тот момент достоверно установлено 22 убийства, совершённых «поволжским маньяком». Большинство из них произошли в Казани.
Следствие утверждало, что жертвы всех преступлений были женщинами в возрасте от 75 до 90 лет, проживающие в «хрущёвках». Злоумышленник представлялся им сотрудником соцслужб или членом товарищества собственников жилья, проникал в квартиру и душил женщин, используя верёвку, пояс от халата или другие средства. Последние три зафиксированных убийства произошли в 2012 году в Уфе.
Фото с Mash. Ничего общего с фотороботами.
А теперь?
Да это же Говард!
Говард же снимался в СЕРИАЛЕ, а убийца СЕРИЙНЫЙ маньяк, сука все сходится
и у маньяка было несколько...ЭПИЗОДОВ убийств
И Говард всегда был ДУШНЫМ типом
Причём с нездоровой связью со своей пожилой мамашей, возможно, тут кроется бессознательный мотив
Адам Сендлер?
Рашн эдишон
Фоторобот не гарантирует ничего общего с реальным изображением преступника.
Здесь уже похож больше.
Из-за процветающего ковида прежняя программа пенсионного фонда РФ стала неактуальной, можно сворачивать
Очевидно, что нет.
Что ж они тогда столько лет ждали, если это было так просто привлечь левого человека.
Некоторых преступников и по несколько десятков лет не находят.
Кто то владеет информацией касательно использования нейросетей в розыскных мероприятиях? Или слишком футуристично
Джейсон Борн
"Фоторобот, распространяемый в 2017 году"
распространявшийся! уже прошло это
а зачем он это делал? просто ради маньячного кайфа или забирал из квартир ценности