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Новости
Алексей Боржонов
2120

СМИ сообщили о задержании «поволжского маньяка», подозреваемого в убийстве десятков пенсионерок с 2011 года Материал редакции

Он проникал в квартиру к пожилым женщинам и душил их — так погибли до 32 человек.

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Фоторобот от 2015 года Изображение с сайта следственного управления СК по Самарской области

В Казани задержали 38-летнего Радика Тагирова, которого неофициально называют «поволжским маньяком», сообщают «Интерфакс» и KazanFirst со ссылкой на источники. Мужчину подозревают в серии убийств пенсионерок в 2011-2012 годах и разыскивают в течение нескольких лет.

По данным KazanFirst, Тагирова задержали утром 1 декабря, он признал вину и раскаялся. Наводка на него якобы поступила из федерального центра. Официальной информации о задержании нет.

Мужчину подозревают в убийстве нескольких десятков пенсионерок, но точное число жертв неизвестно — оно разнится в официальных источниках (на сайтах региональных управлений МВД и Следственного комитета). «Поволжскому маньяку» приписывают от 19 до 32 убийств, совершённых на территории Татарстана, Удмуртии, Марий Эл, Пермского края, Самарской области, Свердловской области и других регионов.

В 2017 году Следственный комитет заявлял, что на тот момент достоверно установлено 22 убийства, совершённых «поволжским маньяком». Большинство из них произошли в Казани.

Следствие утверждало, что жертвы всех преступлений были женщинами в возрасте от 75 до 90 лет, проживающие в «хрущёвках». Злоумышленник представлялся им сотрудником соцслужб или членом товарищества собственников жилья, проникал в квартиру и душил женщин, используя верёвку, пояс от халата или другие средства. Последние три зафиксированных убийства произошли в 2012 году в Уфе.

Фоторобот от 2017 года Изображение с сайта Управления МВД по Тульской области

#новости #криминал

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23 комментария
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Василий Назаров

4

Фото с Mash. Ничего общего с фотороботами.

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Anton Gostev

Василий
4

А теперь?

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Dmitry Teplyakov

Anton
10

Да это же Говард!

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человек-петушок

Dmitry
3

Говард же снимался в СЕРИАЛЕ, а убийца СЕРИЙНЫЙ маньяк, сука все сходится

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Алихан Бексеитов

человек…
2

и у маньяка было несколько...ЭПИЗОДОВ убийств 

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человек-петушок

Алихан
2

И Говард всегда был ДУШНЫМ типом

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alexferman

человек…
1

Причём с нездоровой связью со своей пожилой мамашей, возможно, тут кроется бессознательный мотив

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Maksytoff

Anton
0
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Bradstreet Smith

Василий
6

Адам Сендлер?

Ответить

Закомплексованная Душа

Bradstreet
2

Рашн эдишон

Ответить

Anton Gostev

Закомпл…
0

Чача Иванов

Ответить

Владимир Земсков

Василий
3

Фоторобот не гарантирует ничего общего с реальным изображением преступника.
Здесь уже похож больше.

Ответить

Ленинский браслет

Василий
0

Хм, интересно. 

Ответить

alexferman

6

Из-за процветающего ковида прежняя программа пенсионного фонда РФ стала неактуальной, можно сворачивать

Ответить

Немой звук

3

Первого таджика на улице за руку взяли и готово

Ответить

Владимир Земсков

Немой
1

Очевидно, что нет.
Что ж они тогда столько лет ждали, если это было так просто привлечь левого человека.
Некоторых преступников и по несколько десятков лет не находят.

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Кисель Имбиревич

0

Кто то владеет информацией касательно использования нейросетей в розыскных мероприятиях? Или слишком футуристично 

Ответить

Существенный бас

Кисель
4

так распознавание лиц вовсю применяется 

Ответить

умный человек

Кисель
1

Джейсон Борн

Ответить

Святой Абдужаббор

умный
0

что надо?

Ответить

Евгений Миронов

1

"Фоторобот, распространяемый в 2017 году"

распространявшийся! уже прошло это

Ответить

Super 72

0

Пишут, по ДНК взяли. 

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Алихан Бексеитов

0

а зачем он это делал? просто ради маньячного кайфа или забирал из квартир ценности 

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