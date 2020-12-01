Он проникал в квартиру к пожилым женщинам и душил их — так погибли до 32 человек.

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Фоторобот от 2015 года Изображение с сайта следственного управления СК по Самарской области

В Казани задержали 38-летнего Радика Тагирова, которого неофициально называют «поволжским маньяком», сообщают «Интерфакс» и KazanFirst со ссылкой на источники. Мужчину подозревают в серии убийств пенсионерок в 2011-2012 годах и разыскивают в течение нескольких лет.

По данным KazanFirst, Тагирова задержали утром 1 декабря, он признал вину и раскаялся. Наводка на него якобы поступила из федерального центра. Официальной информации о задержании нет.

Мужчину подозревают в убийстве нескольких десятков пенсионерок, но точное число жертв неизвестно — оно разнится в официальных источниках (на сайтах региональных управлений МВД и Следственного комитета). «Поволжскому маньяку» приписывают от 19 до 32 убийств, совершённых на территории Татарстана, Удмуртии, Марий Эл, Пермского края, Самарской области, Свердловской области и других регионов.

В 2017 году Следственный комитет заявлял, что на тот момент достоверно установлено 22 убийства, совершённых «поволжским маньяком». Большинство из них произошли в Казани.

Следствие утверждало, что жертвы всех преступлений были женщинами в возрасте от 75 до 90 лет, проживающие в «хрущёвках». Злоумышленник представлялся им сотрудником соцслужб или членом товарищества собственников жилья, проникал в квартиру и душил женщин, используя верёвку, пояс от халата или другие средства. Последние три зафиксированных убийства произошли в 2012 году в Уфе.