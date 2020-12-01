В Татарстане задержали «поволжского маньяка», подозреваемого в убийстве десятков пенсионерок с 2011 года Материал редакции
Он проникал в квартиру к пожилым женщинам и душил их — так погибли до 32 человек.
В Казани задержали 38-летнего Радика Тагирова, которого неофициально называют «поволжским маньяком», сообщают «Интерфакс» и KazanFirst со ссылкой на источники. Мужчину подозревают в серии убийств пенсионерок в 2011-2012 годах и разыскивают в течение нескольких лет.
По данным KazanFirst, Тагирова задержали утром 1 декабря, он признал вину и раскаялся. Наводка на него якобы поступила из федерального центра. Официальной информации о задержании нет.
Мужчину подозревают в убийстве нескольких десятков пенсионерок, но точное число жертв неизвестно — оно разнится в официальных источниках (на сайтах региональных управлений МВД и Следственного комитета). «Поволжскому маньяку» приписывают от 19 до 32 убийств, совершённых на территории Татарстана, Удмуртии, Марий Эл, Пермского края, Самарской области, Свердловской области и других регионов.
В 2017 году Следственный комитет заявлял, что на тот момент достоверно установлено 22 убийства, совершённых «поволжским маньяком». Большинство из них произошли в Казани.
Следствие утверждало, что жертвы всех преступлений были женщинами в возрасте от 75 до 90 лет, проживающие в «хрущёвках». Злоумышленник представлялся им сотрудником соцслужб или членом товарищества собственников жилья, проникал в квартиру и душил женщин, используя верёвку, пояс от халата или другие средства. Последние три зафиксированных убийства произошли в 2012 году в Уфе.
Фото с Mash. Ничего общего с фотороботами.
А теперь?
Да это же Говард!
Говард же снимался в СЕРИАЛЕ, а убийца СЕРИЙНЫЙ маньяк, сука все сходится
и у маньяка было несколько...ЭПИЗОДОВ убийств
И Говард всегда был ДУШНЫМ типом
Причём с нездоровой связью со своей пожилой мамашей, возможно, тут кроется бессознательный мотив
Точно, его же постоянно доебывала мать, классика маньякостроения
Адам Сендлер?
Рашн эдишон
Фоторобот не гарантирует ничего общего с реальным изображением преступника.
Здесь уже похож больше.
Из-за процветающего ковида прежняя программа пенсионного фонда РФ стала неактуальной, можно сворачивать
Очевидно, что нет.
Что ж они тогда столько лет ждали, если это было так просто привлечь левого человека.
Некоторых преступников и по несколько десятков лет не находят.
Кто то владеет информацией касательно использования нейросетей в розыскных мероприятиях? Или слишком футуристично
так распознавание лиц вовсю применяется
Интересно по части именно фотороботов, пытаются ли "очеловечить" Их тк то что выкладывают обычно выглядит как мазня 50летней давности
Ширяев некоторое время назад тут писал про это дело, и про связанные этические проблемы - что могут по фотороботу от нейросетки арестовать не того
Блин, помню только про алгоритм который высчитывал участок города на котором может быть совершено преступление, а такое пропустил видимо
Джейсон Борн
"Фоторобот, распространяемый в 2017 году"
распространявшийся! уже прошло это
Пишут, по ДНК взяли.
а зачем он это делал? просто ради маньячного кайфа или забирал из квартир ценности
Точно психопат с какой-то фиксацией на бабушек. Такое часто бывает у маньяков с психотравмой. Тут ~20 жертв и одинаковый способ убийства.