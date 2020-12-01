Петербургский Ледовый дворец закроют после концерта Басты. Роспотребнадзор выявил нарушения коронавирусных правил Материал редакции
Такие массовые мероприятия ведомство назвало недопустимыми.
Концерт Басты в петербургском Ледовом дворце прошёл с нарушением правил, введённых из-за распространения коронавируса, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Трансляцию вела «Россия 24».
Ведомство провело расследование и выявило превышение допустимой численности людей на мероприятии. Из-за этого Роспотребнадзор вынес протокол о приостановке работы заведения, материалы переданы в суд. Попова сказала, что в сложившейся эпидемиологической ситуации «недопустимо проводить такого рода мероприятия», подвергающие риску людей.
Мишустин сказал, что если вина организаторов мероприятия будет доказана, то нужно применить административные меры. «Пренебрегать безопасностью наших сограждан ради коммерческой выгоды недопустимо. Тем более есть чётко установленные Роспотребнадзором и региональными нормативными документами правила организации подобных мероприятий», — сообщил премьер-министр.
28 ноября СМИ обратили внимание, что во время прошедшего накануне концерта Басты не соблюдалась соцдистанция, а зрители не носили масок. Однако организаторы отрицали это и настаивали, что все меры соблюдались. Комитет по культуре Петербурга провёл проверку и не выявил нарушений, после чего власти города организовали дополнительную проверку.
Аминь
Ой, ой, ой, как же так? Одно ведомство говорит одно, а второе - совершенно другое. Вот ведь странно, никогда такого не было.
И главное, тому ведомству, что врёт, ничего не будет за это
Дружеский ГОСТ
Комитет по культуре Петербурга провёл проверку и не выявил нарушений.
По культуре блдб. Баста поцан ровный культурный, откуда нарушения?
Специфический динозавр
почему тебя беспокоит каток, концерт и питерские пабы
у тебя что, внутри своей страны вопросов не возникает?
Ничтожный кофе
Я пытаюсь понять логику. События ж из новостей происходят в РФ
логика-хуегика, понятно?
Ничтожный кофе
Тише, тише, не бузи
Когда уже выборы?
У нас уже были недавно, а у вас?
Каждый сентябрь какие-то
Существенный бас
потому что площадка под концерт недавний - кого надо площадка, но кто надо не настолько кто надо чем те, кто открыли каток, потому когда пошел шум - кого надо немножечко пожурят
А тебя количество людей в метро или какой нибудь МЕГИ на смущает
МЕГУ посещает куда больше людишек в денью
Когда иностранцы следят:
«Локомотив» оштрафован за нарушение регламента УЕФА Return to play. За нарушение «антиковидного» регламента зрителями (социальная дистанция и отсутствие масок) нижнего яруса южной трибуны во время домашнего матча Лиги чемпионов клуб оштрафован на 5000 евро.
Ждем извенения басты в духе, я не понял что там за вирус, я думал мы вирус, завирусились ЙОУ, я старый пес 56 летней породы, который до сих пор не может в музыку, а еще децл во снах приходит и смеется.
Баста опубликовал видео, где все нарушения опровергает
https://www.instagram.com/tv/CIN_eG0nElm/?igshid=1huqtc55tefly
Когда меня не станет
я буду комментить словами
своих подписчиком
А прощальный рэп запишешь?