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Новости
Алексей Боржонов
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Петербургский Ледовый дворец закроют после концерта Басты. Роспотребнадзор выявил нарушения коронавирусных правил Материал редакции

Такие массовые мероприятия ведомство назвало недопустимыми.

33 комментария
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Видео с концерта

Концерт Басты в петербургском Ледовом дворце прошёл с нарушением правил, введённых из-за распространения коронавируса, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Трансляцию вела «Россия 24».

Ведомство провело расследование и выявило превышение допустимой численности людей на мероприятии. Из-за этого Роспотребнадзор вынес протокол о приостановке работы заведения, материалы переданы в суд. Попова сказала, что в сложившейся эпидемиологической ситуации «недопустимо проводить такого рода мероприятия», подвергающие риску людей.

Мишустин сказал, что если вина организаторов мероприятия будет доказана, то нужно применить административные меры. «Пренебрегать безопасностью наших сограждан ради коммерческой выгоды недопустимо. Тем более есть чётко установленные Роспотребнадзором и региональными нормативными документами правила организации подобных мероприятий», — сообщил премьер-министр.

28 ноября СМИ обратили внимание, что во время прошедшего накануне концерта Басты не соблюдалась соцдистанция, а зрители не носили масок. Однако организаторы отрицали это и настаивали, что все меры соблюдались. Комитет по культуре Петербурга провёл проверку и не выявил нарушений, после чего власти города организовали дополнительную проверку.

СМИ рассказали о нарушении коронавирусных правил…
По их словам, на концерте соблюли все меры, а «видео нечётко всё отображает».
tjournal.ru

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33 комментария
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Adir Hartmann

21

Аминь

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Павел Сметанин

Adir
2
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Ваша Закладко

Павел
0

ну как подышали?

Ответить

Президентский диод

18

 Роспотребнадзор выявил нарушения коронавирусных правил

 Ведомство провело расследование и выявило превышение допустимой численности людей

Невероятно, как они так быстро это определили? 

Ответить

Leonid Celevra

7

Ой, ой, ой, как же так? Одно ведомство говорит одно, а второе - совершенно другое. Вот ведь странно, никогда такого не было. 

Ответить

Максим Шпилёв

Leonid
0

И главное, тому ведомству, что врёт, ничего не будет за это

Ответить

Дружеский ГОСТ

Максим
0

Комитет по культуре Петербурга провёл проверку и не выявил нарушений. 

По культуре блдб. Баста поцан ровный культурный, откуда нарушения? 

Ответить

Целесообразный файл

4

А должны были закрыть Басту после концерта. 

Ответить

Официальный пёс_анон

2

А красную площадь не закроют за то что там всякие песковы без масок гоняют и куча зрителей? Жаль, что нет 

Ответить

Ничтожный кофе

0

Почему открытие катка - норм, а концерт - уже много? Точно такой же вопрос про маленькие питерские пабы/бары, которые закрывали.

Ответить

Специфический динозавр

Ничтожный
0

почему тебя беспокоит каток, концерт и питерские пабы 
у тебя что, внутри своей страны вопросов не возникает? 

Ответить

Ничтожный кофе

Специфический
1

Я пытаюсь понять логику. События ж из новостей происходят в РФ

Ответить

Специфический

Ничтожн…
0

логика-хуегика, понятно? 

Ответить

Ничтожный кофе

Специфи…
1

Тише, тише, не бузи

Ответить

rossoshmap

Ничтожн…
0

Когда уже выборы? 

Ответить

Ничтожный кофе

rossosh…
0

У нас уже были недавно, а у вас?

Ответить

rossoshmap

Ничтожн…
0

Каждый сентябрь какие-то 

Ответить

Ничтожный кофе

rossosh…
0

Теперь почти год ждать 

Ответить

Специфический

Ничтожн…
0

Пожалуйста

Ответить

Существенный бас

Ничтожн…
1

потому что площадка под концерт недавний - кого надо площадка, но кто надо не настолько кто надо чем те, кто открыли каток, потому когда пошел шум - кого надо немножечко пожурят 

Ответить

Луиджи Вампа

Ничтожный
0

А тебя количество людей в метро или какой нибудь МЕГИ на смущает
 МЕГУ посещает куда больше людишек в денью

Ответить

Ничтожный кофе

Луиджи
0

Тоже смущает

Ответить

Всякий череп

0

Так раньше же говорили, что не было нарушений

Ответить

Влажный франт

0

Ой, так ведь "зал наполовину был только заполнен" и все дела, не? Кому верить?

Ответить

Алексей Акулов

0

Ура, запреты! Это правильные или нет, а то я что-то запутался? 

Ответить

Максим Шпилёв

0

Когда иностранцы следят:
«Локомотив» оштрафован за нарушение регламента УЕФА Return to play. За нарушение «антиковидного» регламента зрителями (социальная дистанция и отсутствие масок) нижнего яруса южной трибуны во время домашнего матча Лиги чемпионов клуб оштрафован на 5000 евро.

Ответить

Ник Хартман

0

Ждем извенения басты в духе, я не понял что там за вирус, я думал мы вирус, завирусились ЙОУ, я старый пес 56 летней породы, который до сих пор не может в музыку, а еще децл во снах приходит и смеется. 

Ответить

Словесный Интервент

0

Баста опубликовал видео, где все нарушения опровергает

https://www.instagram.com/tv/CIN_eG0nElm/?igshid=1huqtc55tefly

Ответить

Elijah Garrison

0

Главного вовремя выявил

Ответить

Королевский Данила

0

Замдиректора Ледового дворца Георгий Николов сказал, что на концерте соблюли все необходимые требования коронавирусной безопасности. «Видео нечётко всё отображает. Партер у нас был выстроен. В соответствии с последним постановлением

Видео нечётко отображает, бля…

Ответить

Мистер Блондин

–2

Когда меня не станет
я буду комментить словами
своих подписчиком 

Ответить

Лёша Любимцев

Мистер
0

А прощальный рэп запишешь?

Ответить

Целесообразный файл

Лёша
0

Прощальный дикпик

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