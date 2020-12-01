Такие массовые мероприятия ведомство назвало недопустимыми.

В закладки

Видео с концерта

Концерт Басты в петербургском Ледовом дворце прошёл с нарушением правил, введённых из-за распространения коронавируса, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Трансляцию вела «Россия 24».

Ведомство провело расследование и выявило превышение допустимой численности людей на мероприятии. Из-за этого Роспотребнадзор вынес протокол о приостановке работы заведения, материалы переданы в суд. Попова сказала, что в сложившейся эпидемиологической ситуации «недопустимо проводить такого рода мероприятия», подвергающие риску людей.

Мишустин сказал, что если вина организаторов мероприятия будет доказана, то нужно применить административные меры. «Пренебрегать безопасностью наших сограждан ради коммерческой выгоды недопустимо. Тем более есть чётко установленные Роспотребнадзором и региональными нормативными документами правила организации подобных мероприятий», — сообщил премьер-министр.