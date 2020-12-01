СК в рамках дела о геноциде начал вызывать на допросы очевидцев Сталинградской битвы Материал редакции
Только в Центральном районе Волгограда их получили 80 человек.
Следственный комитет начал рассылать повестки выжившим очевидцам Сталинградской битвы. Об этом пишет «Новая газета».
Внук 94-летнего волгоградца Василия Н. рассказал изданию, что нашёл повестку в почтовом ящике родственника. Там было написано, что 1 декабря пенсионеру «надлежит явиться» на допрос в качестве свидетеля. В документе отмечается, что СК расследует уголовное дело «по факту совершения немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками убийств не менее 1700 советских граждан из числа мирного населения в период оккупации Сталинградской области».
По словам мужчины, он не стал рассказывать деду о вызове в СК, опасаясь за его здоровье. Чистяков связался со следователем, имя которого значилось в документе. «Он сказал, что аналогичные повестки рассылаются по всей России: только в Центральном районе Волгограда — 80 адресатов», — рассказал мужчина. По его словам, следователь пообещал не применять санкций за отказ явиться на допрос, так как «понимает возмущение» родственников.
В Следственном комитете «Новой газете» подтвердили информацию о рассылке повесток. По словам собеседника газеты, это сейчас происходит по всей России. Он добавил, что «основные следственные действия — это всё-таки экспертизы и полевые раскопки, направленные на установление личностей убитых мирных жителей и самих нацистов».
Уголовное дело по ст. 357 УК РФ (геноцид) возбудили в июле 2020 года. «Целью расследования является установление конкретных лиц из числа немецко-фашистских захватчиков и их пособников, причастных к убийствам мирного населения, которым удалось избежать ответственности за свои злодеяния», — говорится в сообщении СК.
Свидетелей ледового побоища ещё пусть вызовут
Мы так однотипно шутим((
На одной волне
Это самый базовый, первый слой юмора так сказать. Для быстрой реакции больше и не требуется
Ждём расследования военных преступлений Наполеона. С вызовом очевидцев, конечно.
Школьный браслет
Я Наполеон. Какие вопросы?
Отвечу так, когда я видел пушки под Ватерлоо, я восхитился их красотой. И в честь этого я написал рецепт тортика. А про кота - это ебаная реинкарнация
когда я видел пушки под Ватерлоо, я восхитился их красотой
Всё ясно - латентный геюга
Бля, извинись перед великим императором Франции
Какой же ты великий, коротышка?
Это средний рост для 18 века! Жду извинений или я соберу Великую армию и приду с ней к тебе домой!
Давай, у нас тут как раз первая суровая зима за многие годы выдалась)
@Космический кот @Котицыд отправляемся армией карать этого непросвещенного русского варвара!
Что делал слон?
Посредством спиритического сеанса?
Предлагаю завести дело на следователей за создание угрозы здоровью ветеранов
«Целью расследования является установление конкретных лиц из числа немецко-фашистских захватчиков и их пособников, причастных к убийствам мирного населения, которым удалось избежать ответственности за свои злодеяния»
- хотят дедов 90+ объявить в уголовный розыск на территории РФ и заморозить им банковские счета?)
Не знаю, чего хотят. Лучше бы расследованию Карагодина поспособствовали, найдя таких же у себя.
Школьный браслет
А вдруг он пенсию получает? Сразу лишат за пособничество нацизму
А что Нюрнбернский процесс не поставил точку в разбирательстве? Кому они будут предъявлять обвинения? Гитлеру, Герингу, Геббельсу и т.д.? Все и так знают, кто они такие без этих разбирательств. А потом по окончанию следствия и разбирательства раздадут себе наград, вроде ордена мужества с премиями и квартирами?
Школьный браслет
Ну не расследовать же расстрелы советской гэбни невинных граждан
Понятно, почему они архивы не рассекречивают - ведь ещё столько дел предстоит раскрыть.
Школьный браслет
Это как ответы к кроссворду. Сначала сам пытаешься разгадать, а потом лезешь в ответы
И без архивов запарка
Вот у дедов флешбеки начнутся, к товарищу следователю зайти просят.
А потом что? Вызовут немецко-фашистских захватчиков на допрос в качестве обвиняемых?
Школьный браслет
Потом скажут Меркель - плати репарации за геноцид
есть какая-то статья в УК за растрату денег налогоплательщиков?
Подобные действия ни в одной стране не подвести под статью.
бессмысленность в действиях -> неадекват -> несоответствие служебному положению -> досвидос со службы
Они изобрели машину времени и хотят к Нюрнбергскому процессу еще материалов приобщить?
Когда же с некоторых тупорылые СКшников начнут срывать погоны и на землю Франца Иосифа строить великое будущее.
вот видите - работают органы, делом заняты
Школьный браслет
Убийство царской семьи раскрыли. Осталось узнать, как Миллер и Шлецер выполняли антирусский заказ