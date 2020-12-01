Только в Центральном районе Волгограда их получили 80 человек.

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Следственный комитет начал рассылать повестки выжившим очевидцам Сталинградской битвы. Об этом пишет «Новая газета».

Внук 94-летнего волгоградца Василия Н. рассказал изданию, что нашёл повестку в почтовом ящике родственника. Там было написано, что 1 декабря пенсионеру «надлежит явиться» на допрос в качестве свидетеля. В документе отмечается, что СК расследует уголовное дело «по факту совершения немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками убийств не менее 1700 советских граждан из числа мирного населения в период оккупации Сталинградской области».

Когда я увидел это письмо, был безумно возмущён формой. Неужели, чтобы расспросить пожилого человека, узника лагерей, о Сталинграде, нужно вызывать его на допрос к следователю? На мой взгляд, эту работу можно было бы доверить историкам, архивистам. Можно было бы пригласить моего дедушку на беседу, но не на следственные действия. Денис Чистяков внук Василия Н.

По словам мужчины, он не стал рассказывать деду о вызове в СК, опасаясь за его здоровье. Чистяков связался со следователем, имя которого значилось в документе. «Он сказал, что аналогичные повестки рассылаются по всей России: только в Центральном районе Волгограда — 80 адресатов», — рассказал мужчина. По его словам, следователь пообещал не применять санкций за отказ явиться на допрос, так как «понимает возмущение» родственников.

В Следственном комитете «Новой газете» подтвердили информацию о рассылке повесток. По словам собеседника газеты, это сейчас происходит по всей России. Он добавил, что «основные следственные действия — это всё-таки экспертизы и полевые раскопки, направленные на установление личностей убитых мирных жителей и самих нацистов».

Уголовное дело по ст. 357 УК РФ (геноцид) возбудили в июле 2020 года. «Целью расследования является установление конкретных лиц из числа немецко-фашистских захватчиков и их пособников, причастных к убийствам мирного населения, которым удалось избежать ответственности за свои злодеяния», — говорится в сообщении СК.