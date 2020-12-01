Вы достигли предела
По курсу — карьерное препятствие
Что дальше?
(function (d, w) { function _typeof(obj) { "@babel/helpers - typeof"; if (typeof Symbol === "function" && typeof Symbol.iterator === "symbol") { _typeof = function _typeof(obj) { return typeof obj; }; } else { _typeof = function _typeof(obj) { return obj && typeof Symbol === "function" && obj.constructor === Symbol && obj !== Symbol.prototype ? "symbol" : typeof obj; }; } return _typeof(obj); } var mainClass = "skill-factory-bn"; var bn = d.querySelector(".".concat(mainClass, '[data-location="entry"]')); if (!bn) { return; } var ship = bn.querySelector(".".concat(mainClass, "__ship")); var location = bn.dataset.location; var isBumped = false; var isClicked = false; var sendEvent = function sendEvent(label) { var action = arguments.length > 1 && arguments[1] !== undefined ? arguments[1] : "Click"; var value = "Skillfactory Nov \u2014 " .concat(location, " \u2014 ") .concat(label, " \u2014 ") .concat(action); // console.log("Analytics: %c".concat(value), "color: #E87E04"); if (w.dataLayer !== undefined) { w.dataLayer.push({ event: "data_event", data_description: value }); } }; var isElementInViewport = function isElementInViewport(el) { var rect = el.getBoundingClientRect(); return ( rect.top >= 0 && rect.left >= 0 && rect.bottom <= (w.innerHeight || d.documentElement.clientHeight) && rect.right <= (w.innerWidth || d.documentElement.clientWidth) ); }; var onScroll = function onScroll() { if (isElementInViewport(bn)) { play(); w.removeEventListener("scroll", onScroll); } }; var goto = function goto() { if (!isBumped || !isClicked) { return; } bn.classList.remove("".concat(mainClass, "--bump")); bn.classList.add("".concat(mainClass, "--letsgo")); setTimeout(function () { w.location.href = "https://tjournal.ru/promo/236885-korotko-skillfactory-snizila-stoimost-kursov-na-50"; }, 1000); sendEvent("Promo"); }; var play = function play() { bn.classList.add("".concat(mainClass, "--play")); sendEvent("Project", "In-viewport"); }; var bump = function bump() { bn.classList.add("".concat(mainClass, "--bump")); isBumped = true; goto(); }; var next = function next() { isClicked = true; goto(); }; ship.addEventListener("animationend", bump, { once: true }); bn.addEventListener("click", next, { once: true }); sendEvent("Project", "Show"); if (isElementInViewport(bn)) { play(); } else { w.addEventListener("scroll", onScroll); } if ((typeof Air === "undefined" ? "undefined" : _typeof(Air)) === "object") { var ajaxify = Air.import("module.ajaxify"); ajaxify.one("Before page changed", function () { ship.removeEventListener("animationend", bump); bn.removeEventListener("click", next); w.removeEventListener("scroll", onScroll); }); } })(document, window);
Новости
Ольга Щербинина
1771

СК в рамках дела о геноциде начал вызывать на допросы очевидцев Сталинградской битвы Материал редакции

Только в Центральном районе Волгограда их получили 80 человек.

54 комментария
В закладки

Следственный комитет начал рассылать повестки выжившим очевидцам Сталинградской битвы. Об этом пишет «Новая газета».

Внук 94-летнего волгоградца Василия Н. рассказал изданию, что нашёл повестку в почтовом ящике родственника. Там было написано, что 1 декабря пенсионеру «надлежит явиться» на допрос в качестве свидетеля. В документе отмечается, что СК расследует уголовное дело «по факту совершения немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками убийств не менее 1700 советских граждан из числа мирного населения в период оккупации Сталинградской области».

Когда я увидел это письмо, был безумно возмущён формой. Неужели, чтобы расспросить пожилого человека, узника лагерей, о Сталинграде, нужно вызывать его на допрос к следователю? На мой взгляд, эту работу можно было бы доверить историкам, архивистам. Можно было бы пригласить моего дедушку на беседу, но не на следственные действия.

Денис Чистяков
внук Василия Н.

По словам мужчины, он не стал рассказывать деду о вызове в СК, опасаясь за его здоровье. Чистяков связался со следователем, имя которого значилось в документе. «Он сказал, что аналогичные повестки рассылаются по всей России: только в Центральном районе Волгограда — 80 адресатов», — рассказал мужчина. По его словам, следователь пообещал не применять санкций за отказ явиться на допрос, так как «понимает возмущение» родственников.

В Следственном комитете «Новой газете» подтвердили информацию о рассылке повесток. По словам собеседника газеты, это сейчас происходит по всей России. Он добавил, что «основные следственные действия — это всё-таки экспертизы и полевые раскопки, направленные на установление личностей убитых мирных жителей и самих нацистов».

Уголовное дело по ст. 357 УК РФ (геноцид) возбудили в июле 2020 года. «Целью расследования является установление конкретных лиц из числа немецко-фашистских захватчиков и их пособников, причастных к убийствам мирного населения, которым удалось избежать ответственности за свои злодеяния», — говорится в сообщении СК.

#новости

Ольга Щербинина PLUS
+63 011
но есть и хорошие новости?
4
15
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Ольга Щербинина", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 54, "likes": 15, "favorites": 4, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 243280, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Tue, 01 Dec 2020 15:49:28 +0300", "is_special": false }
Объявление на TJ Отключить рекламу
Мероприятия на vc.ru
Поиск ближайших лекций, конференций, вебинаров и других событий в digital-сфере
Перейти
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
54 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Shlomo Goldenberg

33

Свидетелей ледового побоища ещё пусть вызовут 

Ответить

alexferman

Shlomo
1

Мы так однотипно шутим((

Ответить

Shlomo Goldenberg

alexferman
1

На одной волне

Ответить

alexferman

Shlomo
6

Ебанько FM))

Ответить

Abram Dikoy

alexferman
0

Это самый базовый, первый слой юмора так сказать. Для быстрой реакции больше и не требуется

Ответить

Существенный бас

14

лучше б архивы гэбухи с 17 по 53 год открыли бы

Ответить

Kir Kirsky

Существенный
5

Это другое

Ответить

alexferman

Существенный
5

Опасно, так все скрепы проебать можно

Ответить

Rodion Kutsaev

8
Ответить

alexferman

5

Ждём расследования военных преступлений Наполеона. С вызовом очевидцев, конечно.

Ответить

Школьный браслет

alexferman
1

Я Наполеон. Какие вопросы?

Ответить

GoodSanta

Школьный
0

Каково это - быть одновременно котом, великим, но по итогу униженным полководцем и тортом?

Ответить

Школьный браслет

GoodSan…
1

Отвечу так, когда я видел пушки под Ватерлоо, я восхитился их красотой. И в честь этого я написал рецепт тортика. А про кота - это ебаная реинкарнация

Ответить

alexferman

Школьный
0

когда я видел пушки под Ватерлоо, я восхитился их красотой

Всё ясно - латентный геюга

Ответить

Школьный браслет

alexfer…
0

Бля, извинись перед великим императором Франции

Ответить

alexferman

Школьный
0

Какой же ты великий, коротышка?

Ответить

Школьный браслет

alexfer…
0

Это средний рост для 18 века! Жду извинений или я соберу Великую армию и приду с ней к тебе домой!

Ответить

alexferman

Школьный
0

Давай, у нас тут как раз первая суровая зима за многие годы выдалась)

Ответить

Школьный браслет

alexfer…
1

@Космический кот @Котицыд отправляемся армией карать этого непросвещенного русского варвара!

Ответить

Shlomo

GoodSan…
0

Во Франции этот торт называют мильфей 

Ответить

Школьный браслет

GoodSan…
0

Чтоб вы знали, я консультировал самого Понасенкова!

Ответить

Саша Ринцлер

Школьный
0

Что делал слон?

Ответить

Школьный браслет

Саша
0

На поле он срал

Ответить

Andrew

Саша
0

Зеленый?

Ответить

Roman Golovin

alexferman
0

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/100-%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B_1812_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
Раздел "живые ветераны"

Ответить

Andrew

alexferman
0

Посредством спиритического сеанса?

Ответить

alexferman

Andrew
0

Спиртического сеанса

Ответить

Ilya.A—Petya.A's bro

4

Предлагаю завести дело на следователей за создание угрозы здоровью ветеранов

Ответить

ТыжЮзер

3

«Целью расследования является установление конкретных лиц из числа немецко-фашистских захватчиков и их пособников, причастных к убийствам мирного населения, которым удалось избежать ответственности за свои злодеяния»

- хотят дедов 90+ объявить в уголовный розыск на территории РФ и заморозить им банковские счета?)

Ответить

Иван Трофимов

ТыжЮзер
1

Не знаю, чего хотят. Лучше бы расследованию Карагодина поспособствовали, найдя таких же у себя.

Ответить

Школьный браслет

ТыжЮзер
0

А вдруг он пенсию получает? Сразу лишат за пособничество нацизму

Ответить

Ленинский браслет

3

А что Нюрнбернский процесс не поставил точку в разбирательстве? Кому они будут предъявлять обвинения? Гитлеру, Герингу, Геббельсу и т.д.? Все и так знают, кто они такие без этих разбирательств. А потом по окончанию следствия и разбирательства раздадут себе наград, вроде ордена мужества с премиями и квартирами? 

Ответить

Школьный браслет

Ленинский
0

Ну не расследовать же расстрелы советской гэбни невинных граждан

Ответить

Иван Трофимов

2

Понятно, почему они архивы не рассекречивают - ведь ещё столько дел предстоит раскрыть.

Ответить

Школьный браслет

Иван
2

Это как ответы к кроссворду. Сначала сам пытаешься разгадать, а потом лезешь в ответы

Ответить

Kir Kirsky

Иван
0

И без архивов запарка

Ответить

Иван Трофимов

Kir
0

Эти подождут ещё 80 лет

Ответить

Дионисий Висла

2

Вот у дедов флешбеки начнутся, к товарищу следователю зайти просят.

Ответить

Школьный браслет

Дионисий
0

Часть дедов любят вспоминать, как фрицев били

Ответить

fucking-design

0

А потом что? Вызовут немецко-фашистских захватчиков на допрос в качестве обвиняемых?

Ответить

Школьный браслет

fucking-design
3

Потом скажут Меркель - плати репарации за геноцид

Ответить

Руслан Астратов

Школьный
1

Стартап, который мы заслужили 

Ответить

Ilya.A—Petya.A's bro

fucking-design
3

А потом получат новые звёздочки

Ответить

Дружеский ГОСТ

1

И ржать хочется и плеваться одновременно

Ответить

Руслан Астратов

1
Ответить

true iBegginer

0

есть какая-то статья в УК за растрату денег налогоплательщиков?

Ответить

Kir Kirsky

true
0

Подобные действия ни в одной стране не подвести под статью.

Ответить

Bad Mother Fucker

Kir
0

под статью об увольнении - вполне

Ответить

true iBegginer

Kir
0

бессмысленность в действиях -> неадекват -> несоответствие служебному положению -> досвидос со службы

Ответить

Соколов Андрей

0

Блядь, какие-то жалкие обоссанцы... 

Ответить

Саша Ринцлер

0

Они изобрели машину времени и хотят к Нюрнбергскому процессу еще материалов приобщить?

Ответить

Луиджи Вампа

0

Когда же с некоторых тупорылые СКшников начнут срывать погоны и на землю Франца Иосифа строить великое будущее. 

Ответить

Bad Mother Fucker

0

вот видите - работают органы, делом заняты

Ответить

Школьный браслет

Bad
0

Убийство царской семьи раскрыли. Осталось узнать, как Миллер и Шлецер выполняли антирусский заказ

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
Умер основатель бренда «Б.Ю. Александров» Борис Александров
Он находился на ИВЛ после положительного теста на коронавирус.
241
Новости
ТАСС: следователи нашли в высказываниях Навального призывы к насильственному изменению конституционного строя РФ
По данным источника журналистов, следователи начали проверку.
170
Путешествия
Что делать, если полиция острова Бали нашла у тебя наркотики?
Эта статья – своего рода инструкция для тех, кто по своей наивности или легкомыслию нарушил закон Индонезии о хранении наркотиков и оказался на первом этапе многоуровневого квеста индонезийского правосудия.
193
Популярное за три дня
Путешествия
Что делать, если полиция острова Бали нашла у тебя наркотики?
Эта статья – своего рода инструкция для тех, кто по своей наивности или легкомыслию нарушил закон Индонезии о хранении наркотиков и оказался на первом этапе многоуровневого квеста индонезийского правосудия.
193
Животные
2
Новости
Pussy Riot привязали «омоновца» к столбу возле Кремля. Это была акция против полицейского насилия
Полиция задержала одного из участников акции.
72
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Комментарии

alexferman

СК в рамках дела о геноциде…

Григорий Петренко

Гость TJ: Алексей Поляринов…

Станислав Тицкий

Обсуждение: Истории, которые…

Бармаглот

Петербургский Ледовый дворец…

Jason Bourne

Запись в подсайте Telegram

Аналитика на Диване

Западные СМИ осудили пародию на…

Степан Анейчик

Западные СМИ осудили пародию на…

Константин Курасов

Джен Псаки вернётся в Белый…

Leha Shum

Западные СМИ осудили пародию на…

Твиттерский Жук

Как создать онлайн-курс…

Евгений Клочков

Как создать онлайн-курс…

последний герой…

Западные СМИ осудили пародию на…

Иван Грозный

Трэд: Свидетель Иеговы…

alexferman

ТАСС: следователи нашли в…

Ярослав

В Татарстане задержали…

Паша Красников

ТАСС: следователи нашли в…

Al

Западные СМИ осудили пародию на…

Кот Василий

СК в рамках дела о геноциде…

Leha Shum

Западные СМИ осудили пародию на…
null