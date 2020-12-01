Новости
Алексей Боржонов
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Илон Маск хотел назвать свой бренд текилы Teslaquila, но Мексика ему запретила Материал редакции

Напиток в итоге вышел, но под другим названием.

32 комментария
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Tesla Tequila Фото с сайта Tesla

В ноябре 2020 года Tesla выпустила текилу под своим брендом, назвав её Tesla Tequila. Однако основатель компании Илон Маск, как утверждает The Verge, собирался назвать напиток по-другому, но из-за правил Мексики не смог этого сделать.

Впервые предприниматель упомянул Teslaquila в первоапрельском твите в 2018 году. Тогда он пошутил о банкротстве компании и опубликовал своё фото, подписав его: «Илона обнаружили потерявшим сознание возле Tesla Model 3 в окружении бутылок Teslaquilla».

Elon Musk @elonmusk
Elon was found passed out against a Tesla Model 3, surrounded by "Teslaquilla" bottles, the tracks of dried tears still visible on his cheeks.

This is not a forward-looking statement, because, obviously, what's the point?

Happy New Month! https://t.co/YcouvFz6Y1

Спустя несколько месяцев Маск опубликовал ещё один твит, где написал: «Скоро появится Teslaquilla», и потом опубликовал фото логотипа на бутылке. Business Insider пишет, что тогда Маск, вероятно, и решил сделать текилу элементом брендинга компании, однако по закону он должен был сначала получить разрешение на выпуск напитка у Мексики — единственной страны, где производится текила.

Elon Musk @elonmusk
Visual approximation https://t.co/sMn3Pv476Y

Tesla попыталась зарегистрировать Teslaquila в Мексике, но ей отказали, поскольку бренд сильно напоминает слово «текила», которое нельзя зарегистрировать как собственность. The Verge поясняет, что «текила» обозначает место происхождения продукта, а права на него принадлежат только агропромышленному комплексу по производству текилы. Именно он контролирует выпуск напитка в пяти мексиканских штатах и устанавливает стандарты для него.

Если бы Tesla разрешили регистрацию бренда, то могла бы возникнуть путаница о происхождении продукта, объяснил мексиканский Совет по надзору за производством текилы (CRT). Компания Маска пыталась оспорить запрет в суде, заявив, что Teslaquila — это вариант слова Tesla с суффиксом -quila, но её аргументы отвергли. Позже Мексиканский институт промышленной собственности окончательно утвердил, что не зарегистрирует бренд Teslaquila.

Однако это не значило, что Tesla не может выпускать текилу — компании только нужно было выбрать другое название. Хавьер Вердура, директор по дизайну продукции Tesla, в разговоре с The Verge отказался раскрыть подробности о том, как это повлияло на планы компании.

Напиток в итоге появился в продаже 5 ноября на официальном сайте Tesla под названием Tesla Tequila. Бутылка объёмом 0,75 литра продавалась за 250 долларов (около 19 тысяч), и всю партию распродали в первый день продаж.

#новости #маск #tesla

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32 комментария
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Худой Илья

16
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Danil Oputin

Худой
3

Ладно, опередила

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master of mastery

12

"Teslaquila" зарегистрировать нельзя, а "Tesla Tequila" можно?
 

Ответить

Константин Курасов

master
0

с мексиканцами лучше не шутить, они опасные ребята
пришлют к тебе трес амигос и засунут чили перец, где лампочка ильича не светила

Ответить

Александр Ярви

Константин
1

Пришлют Быстрого Гонсалеса, который проделает всё вышеперечисленное

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Анальное Сало

Алексан…
3

Весна. По доpоге идут паpень с девушкой. Вокpуг кpасота, птички поют, чеpвячки пеpеплетаются. Паpень намекает, мол, давай зайдем в лесок. Девушка в ответ кивает головой. Заходят они в лесок, нашли подходящую полянку, pазложились, ну и долбятся. Hо вдpуг, паpню pезко пpиспичило по малой. Он и говоpит:
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Анальное Сало

Анальное
1

Идут двое влюбленных по лесу, выходят на опушку. Парень предлагает девушке заняться сексом, та ему в ответ:
— Ты что, разве не знаешь — в этом лесу живет Медленный Родригез!
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Занимаются они сексом и уходят. На следующий день грибник собирает на опушке грибы, нагибается за сыроежкой и засовывает палец в жопу Медленному Родригезу.

Ответить

alexferman

10

Это же значок Винампа

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Максим Ерохин

alexferman
5

Простите.

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Максим Ерохин

Максим
0

А не, я долбоеб. Нихуя не похоже.

Ответить

Shlomo Goldenberg

2

Текила один из самых отвратных напитков среди дистиллятов. Не понимаю что ей столько внимания уделяют, типа круто штоле

Ответить

alexferman

Shlomo
2

Да всё херня, кроме чистой водки)

Ответить

Кремлевский файл

alexferman
0

Русский стандарт топчик

Ответить

Shlomo

Кремлев…
3
Ответить

Скрытый

Кремлев…
0

ＳＴＯＬＩＣＨＮＡＹＡ

Ответить

Shlomo Goldenberg

alexferman
0

Если хорошая, то можно. Если виски коллекционный, тоже можно. Но в очень небольших количествах. А вообще, лучше вина ничего больше нет

Ответить

alexferman

Shlomo
0

Мне от вина спать охота

Ответить

alexferman

alexfer…
2

Один раз прямо на девке заснул, было неловко

Ответить

Shlomo

alexfer…
0

Так и хорошо. Выпил перед сном и баиньки 

Ответить

Александр Ярви

Shlomo
0

Меня как-то пропёрло (в хорошем смысле) от татранского чая

Ответить

Dmitry Teplyakov

2

Tres comas

Ответить

Shlomo Goldenberg

Dmitry
0

Fuck, yeah

Ответить

aliftin

0

Кажется у маска не хватило testiculus. 

Ответить

Ivan

aliftin
0

чтобы что?

Ответить

aliftin

Ivan
–3

Что бы стоять на своём варианте и забить на правила Мексики. 

Ответить

ТыжЮзер

aliftin
2

Мексиканское правительство является фактическим владельцем названия «tequila». Каждый, кто захочет заниматься производством текилы, должен получить разрешение или лицензию от правительства Мексики через мексиканский институт промышленной собственности (IMPI).

Ответить

Ivan

aliftin
0

и проебать денег в суде потом?

Ответить

allah213

0

Двачеры заебали

Ответить

André

0

Это примерно как с Шампань - текилу можно только в Мексике. 
А из пива ослиную мочу можно только в США.  

Антимонопольной службы на них нет...

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Danil Oputin

0

Неповторимый оригинал

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Gagarkin

0

то есть рэперу T-Killah запрещено использовать слово как псевдоним? что по этому поводу думает Мексика????

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Виктор Мерзляков

0

Tequisla

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