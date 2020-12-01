Напиток в итоге вышел, но под другим названием.

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Tesla Tequila Фото с сайта Tesla

В ноябре 2020 года Tesla выпустила текилу под своим брендом, назвав её Tesla Tequila. Однако основатель компании Илон Маск, как утверждает The Verge, собирался назвать напиток по-другому, но из-за правил Мексики не смог этого сделать.

Впервые предприниматель упомянул Teslaquila в первоапрельском твите в 2018 году. Тогда он пошутил о банкротстве компании и опубликовал своё фото, подписав его: «Илона обнаружили потерявшим сознание возле Tesla Model 3 в окружении бутылок Teslaquilla».

Elon Musk @elonmusk



This is not a forward-looking statement, because, obviously, what's the point?



Happy New Month! Elon was found passed out against a Tesla Model 3, surrounded by "Teslaquilla" bottles, the tracks of dried tears still visible on his cheeks.This is not a forward-looking statement, because, obviously, what's the point?Happy New Month! https://t.co/YcouvFz6Y1

Спустя несколько месяцев Маск опубликовал ещё один твит, где написал: «Скоро появится Teslaquilla», и потом опубликовал фото логотипа на бутылке. Business Insider пишет, что тогда Маск, вероятно, и решил сделать текилу элементом брендинга компании, однако по закону он должен был сначала получить разрешение на выпуск напитка у Мексики — единственной страны, где производится текила.

Tesla попыталась зарегистрировать Teslaquila в Мексике, но ей отказали, поскольку бренд сильно напоминает слово «текила», которое нельзя зарегистрировать как собственность. The Verge поясняет, что «текила» обозначает место происхождения продукта, а права на него принадлежат только агропромышленному комплексу по производству текилы. Именно он контролирует выпуск напитка в пяти мексиканских штатах и устанавливает стандарты для него.

Если бы Tesla разрешили регистрацию бренда, то могла бы возникнуть путаница о происхождении продукта, объяснил мексиканский Совет по надзору за производством текилы (CRT). Компания Маска пыталась оспорить запрет в суде, заявив, что Teslaquila — это вариант слова Tesla с суффиксом -quila, но её аргументы отвергли. Позже Мексиканский институт промышленной собственности окончательно утвердил, что не зарегистрирует бренд Teslaquila.

Однако это не значило, что Tesla не может выпускать текилу — компании только нужно было выбрать другое название. Хавьер Вердура, директор по дизайну продукции Tesla, в разговоре с The Verge отказался раскрыть подробности о том, как это повлияло на планы компании.