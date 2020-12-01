Илон Маск хотел назвать свой бренд текилы Teslaquila, но Мексика ему запретила Материал редакции
Напиток в итоге вышел, но под другим названием.
В ноябре 2020 года Tesla выпустила текилу под своим брендом, назвав её Tesla Tequila. Однако основатель компании Илон Маск, как утверждает The Verge, собирался назвать напиток по-другому, но из-за правил Мексики не смог этого сделать.
Впервые предприниматель упомянул Teslaquila в первоапрельском твите в 2018 году. Тогда он пошутил о банкротстве компании и опубликовал своё фото, подписав его: «Илона обнаружили потерявшим сознание возле Tesla Model 3 в окружении бутылок Teslaquilla».
Спустя несколько месяцев Маск опубликовал ещё один твит, где написал: «Скоро появится Teslaquilla», и потом опубликовал фото логотипа на бутылке. Business Insider пишет, что тогда Маск, вероятно, и решил сделать текилу элементом брендинга компании, однако по закону он должен был сначала получить разрешение на выпуск напитка у Мексики — единственной страны, где производится текила.
Tesla попыталась зарегистрировать Teslaquila в Мексике, но ей отказали, поскольку бренд сильно напоминает слово «текила», которое нельзя зарегистрировать как собственность. The Verge поясняет, что «текила» обозначает место происхождения продукта, а права на него принадлежат только агропромышленному комплексу по производству текилы. Именно он контролирует выпуск напитка в пяти мексиканских штатах и устанавливает стандарты для него.
Если бы Tesla разрешили регистрацию бренда, то могла бы возникнуть путаница о происхождении продукта, объяснил мексиканский Совет по надзору за производством текилы (CRT). Компания Маска пыталась оспорить запрет в суде, заявив, что Teslaquila — это вариант слова Tesla с суффиксом -quila, но её аргументы отвергли. Позже Мексиканский институт промышленной собственности окончательно утвердил, что не зарегистрирует бренд Teslaquila.
Однако это не значило, что Tesla не может выпускать текилу — компании только нужно было выбрать другое название. Хавьер Вердура, директор по дизайну продукции Tesla, в разговоре с The Verge отказался раскрыть подробности о том, как это повлияло на планы компании.
Напиток в итоге появился в продаже 5 ноября на официальном сайте Tesla под названием Tesla Tequila. Бутылка объёмом 0,75 литра продавалась за 250 долларов (около 19 тысяч), и всю партию распродали в первый день продаж.
"Teslaquila" зарегистрировать нельзя, а "Tesla Tequila" можно?
с мексиканцами лучше не шутить, они опасные ребята
пришлют к тебе трес амигос и засунут чили перец, где лампочка ильича не светила
Пришлют Быстрого Гонсалеса, который проделает всё вышеперечисленное
Весна. По доpоге идут паpень с девушкой. Вокpуг кpасота, птички поют, чеpвячки пеpеплетаются. Паpень намекает, мол, давай зайдем в лесок. Девушка в ответ кивает головой. Заходят они в лесок, нашли подходящую полянку, pазложились, ну и долбятся. Hо вдpуг, паpню pезко пpиспичило по малой. Он и говоpит:
- Слушай, доpогая, я сейчас отлучусь в кусы, отолью, веpнусь и мы с тобой пpодолжим.
- Ты что, не знаешь? В этом лесу живет быстpый Гонзалес!
- ...?
- Hу, как только ты отойдешь, он пpибежит и начнет меня ебать.
- Hу хоpошо, тогда я отвеpнусь, отолью, повеpнусь и мы с тобой пpодолжим.
- Hет, ты не понял - это быстpый, очень быстpыйй Гонзалес.
- Hеужели такой быстpый?
- Да пиздец какой быстpый.
- Хоpошо. Тогда я выну, отвеpну в стоpону, отолью, а тебе заткну пальчиком, чтоб Гонзалес ничего не сделал.
Девушка, подумав, соглашается. Паpень достает, отвоpачивает, и засовывает палец в жопу быстpому Гонзалесу.
Идут двое влюбленных по лесу, выходят на опушку. Парень предлагает девушке заняться сексом, та ему в ответ:
— Ты что, разве не знаешь — в этом лесу живет Медленный Родригез!
— Ну и что?
— И правда.
Занимаются они сексом и уходят. На следующий день грибник собирает на опушке грибы, нагибается за сыроежкой и засовывает палец в жопу Медленному Родригезу.
Это же значок Винампа
Простите.
Текила один из самых отвратных напитков среди дистиллятов. Не понимаю что ей столько внимания уделяют, типа круто штоле
Да всё херня, кроме чистой водки)
Кремлевский файл
Русский стандарт топчик
Если хорошая, то можно. Если виски коллекционный, тоже можно. Но в очень небольших количествах. А вообще, лучше вина ничего больше нет
Мне от вина спать охота
Tres comas
Кажется у маска не хватило testiculus.
Это примерно как с Шампань - текилу можно только в Мексике.
А из пива ослиную мочу можно только в США.
Антимонопольной службы на них нет...
то есть рэперу T-Killah запрещено использовать слово как псевдоним? что по этому поводу думает Мексика????