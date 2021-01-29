Журналисты утверждают, что имя настоящего владельца всё ещё под вопросом.

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Mash выпустил репортаж из «дворца Путина» в Краснодарском крае. Главный редактор проекта Максим Иксанов рассказал, что попасть туда помог «представитель технического надзора». Он якобы несколько раз отказывался, но потом согласился впустить журналистов в здание.

Когда снято видео, не уточняется. Иксанов сказал, что журналистам поставили условие: объект можно снимать внутри и снаружи без ограничений, но только в течение часа.

Mash употребляет фразу «дворец Путина» только со ссылкой на то, что его так именовали в СМИ. «Разобраться до конца в предназначении здания мне не удалось. Равно как и узнать имя владельца», — сказал Иксанов в конце ролика.



Показывая интерьеры здания, ведущий неоднократно указывает на продолжающееся строительство. «Описать локацию довольно просто — это один сплошной бетон. По сути, всё находится на нулевом этапе строительства», — сказал Иксанов. По его словам, за час он увидел «каждую комнату» и «каждый уголок» здания.

Mash перечисляет некоторые комнаты, визуализированные в расследовании ФБК, и показывает, как они выглядят. Иксанов среди прочего отмечает, что на месте «склада грязи» запланировано строительство душевых, а на входе во дворец нет ворот.

Парадный вход

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Аквадискотека

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Кальянная

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Бассейн и находящийся рядом склад грязи

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Что в итоге увидел я? Фасад здания на 10/10. Он полностью закончен, на стенах виден мрамор. А что внутри? Внутри всё не так идеально. Примерно 16 одинаковых помещений под спальни, ванные, иногда даже гардеробные, плюс несколько просторных помещений, назначение которых мне совершенно неизвестно. Максим Иксанов главный редактор Mash

Репортаж Mash опубликовали спустя десять дней после выхода расследования ФБК. В материале Фонда борьбы с коррупцией сказано, что в здании продолжается ремонт, а интерьеры дворца воссозданы на основе планов дома и фотографий, сделанных внутри дворца рабочими несколько лет назад;



Авторы расследования утверждали, что шесть лет назад строительство было завершено, однако из-за появившейся в здании плесени пришлось возобновить ремонт.

ФБК заявил, что подтверждал подлинность снимков, на которых видны интерьеры, и архитектурных планов. После этого он заказал 3D-визуализацию и воссоздал интерьеры;

В ролике Mash не упомянуты фотографии из «дворца», попадавшие в сеть. Издание не подтверждает и не опровергает подлинность показанных на них интерьеров и мебели. В конце ролика Иксанов говорит: «Мы показали в этом видео только то, что сами увидели и узнали. Всё остальное уже решать вам».