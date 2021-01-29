Mash показал интерьеры «дворца Путина»: стройка и «один сплошной бетон» Статьи редакции
Журналисты утверждают, что имя настоящего владельца всё ещё под вопросом.
Mash выпустил репортаж из «дворца Путина» в Краснодарском крае. Главный редактор проекта Максим Иксанов рассказал, что попасть туда помог «представитель технического надзора». Он якобы несколько раз отказывался, но потом согласился впустить журналистов в здание.
Когда снято видео, не уточняется. Иксанов сказал, что журналистам поставили условие: объект можно снимать внутри и снаружи без ограничений, но только в течение часа.
Показывая интерьеры здания, ведущий неоднократно указывает на продолжающееся строительство. «Описать локацию довольно просто — это один сплошной бетон. По сути, всё находится на нулевом этапе строительства», — сказал Иксанов. По его словам, за час он увидел «каждую комнату» и «каждый уголок» здания.
Mash перечисляет некоторые комнаты, визуализированные в расследовании ФБК, и показывает, как они выглядят. Иксанов среди прочего отмечает, что на месте «склада грязи» запланировано строительство душевых, а на входе во дворец нет ворот.
Парадный вход
Аквадискотека
Кальянная
Бассейн и находящийся рядом склад грязи
- Репортаж Mash опубликовали спустя десять дней после выхода расследования ФБК. В материале Фонда борьбы с коррупцией сказано, что в здании продолжается ремонт, а интерьеры дворца воссозданы на основе планов дома и фотографий, сделанных внутри дворца рабочими несколько лет назад;
- Авторы расследования утверждали, что шесть лет назад строительство было завершено, однако из-за появившейся в здании плесени пришлось возобновить ремонт.
- ФБК заявил, что подтверждал подлинность снимков, на которых видны интерьеры, и архитектурных планов. После этого он заказал 3D-визуализацию и воссоздал интерьеры;
В ролике Mash не упомянуты фотографии из «дворца», попадавшие в сеть. Издание не подтверждает и не опровергает подлинность показанных на них интерьеров и мебели. В конце ролика Иксанов говорит: «Мы показали в этом видео только то, что сами увидели и узнали. Всё остальное уже решать вам».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не смотрели ролик Mash.
Удобный Женя
А ты как будто и не знал 😆
Трудовой динозавр
Я то по владельцам знал, но все равно дохера людей считает это оппозицией. Что-то на уровне Ленты или РБК
Адекватный звук
Я вот как раз из этих людей, потому что до последнего считала mash если не оппозицией, то более-менее адекватными. Признаваться себе в том, что ты долбоеб - тяжело, но мне придется.
Лента перестала быть оппозицией, когда разогнали прошлую команду еще несколько лет назад, с тех пор это такой же рупор апэшечки, как и все остальное. Мэш изначально был детищем Лайф.ру и никогда в оппозиционной деятельности замечен не был
Постоянный нос
и Лента и РБК уже давно не оппозиция, в лучшем случае держат нейтралитет
Лента за все это время ни разу не упомянула дворец
Трудовой
Я к тому, что народ считает Ленту до сих пор оппозицией, хотя вся оппозиция ленты сейчас на медузе
у меня год был переходный период на медузу. Теперь уже пару лет на ленту не заходил, ток случайно если. А раньше каждый день начинался с неё
Трудовой
Потому что Медуза та еще помойка. Крайность оппозиции, или "левачье головного мозга"
Да медуза - залупа конская. Больше того, открыто оппозиционные СМИ уже так дико заебали тоже. Абсолютно наряду с провластными. Шо то, шо то, как говорится.
А что насчет упомянутой ленты.ру, то это был прекрасный новостной сайт когда-то. И он не был совсем уж оппозиционным официальной позиции российских властей. Это как раз до поры до времени была попытка в нейтралитет и объективное многовекторное освещение событий. Но они сначала посходили с ума со своим этим неполживым бредом, а уже следом такие же упоротые провластные силы их помножили на ноль. Это реально очень грустная страница истории рунета.
Лента уже лет пять как желтушная помойка с упором на новости криминального мира и с заголовками "фото Волочковой в Инстаграме взбудоражило общественность"
Возможный файл
Где фото?
Казенный паркур
Лента-то пиздец какая оппозиция, со дня на день Путина свергнет.
Лена
РБК
оппозиция
так Лента и РБК это есть что-то на уровне Мэша, только в противоположном смысле
Мэш и его питерское подразделение Мэш на Мойке регулярно набрасывают инфу против оппозиции и занимают провластные позиции. Доброе утро, проснулись-потянулись.
Выуверены, что это съмки 2021года, а не архив, когда строительство подходило к отделке?
Такой охраняемый, что над ним спокойно пролетел дрон, спокойно подплыла лодка, утек ПОЛНЫЙ ПЛАН.
Вот вы видели план бункера Путина в Ямантау? Нет? Вот то то же.
Трудовой динозавр
Одно дело дрон (еще Буки и Кубы не ставили), другое дело войти во дворец, который охраняет фсо и фсб
Что не отменяет того что называть его "самый охраняемый комплекс страны" некорректно
И че? Где в оригинальном сообщении хоть слово об этом? Либерахи как всегда раздули и отказываются
Хотели бы убить - убили. Хотели бы слезть с нефтяной иглы - слезли. Хотели бы сбивать дроны - сбили.
В чем проблема с полетами дронов? Даже на красной площади взлететь можно. Прибегают очень быстро, правда. Я в Зарядье летал нормально. Ты не можешь глушить полностью дроны, т.к. это частоты общего пользования. Поэтому во многих странах ведутся разработки по борьбе с дронами: тренируют птиц, придумывают дронов-охотников и используют узконаправленные пушки-глушилки.
А то обыватели думают, что глушилка, это какая-то волшебная коробочка, нажал на кнопку и в дроны в Х радиусе перестали взлетать.
У Кремля насколько я помню даже GPS сигналы подменяются.
Можно не только глушить, хотя на "самом охраняемом объекте страны" как заявляют некоторые можно и глушить, рядом то почти никого. Можно и пеленговать и таки да быстро добраться до источника сигнала.
А то что 2 чувака сидят в лодке в прямой видимости и к ним даже патрульный катер не прислали как бы многое говорит о том насколько "самый охраняемый объект в стране" реально является самым охраняемым.
Сбивать настройки GPS - это очень простая технология, а не ДАЖЕ ПОДМЕНЯЮТ 🙀
Кто говорил про самый охраняемый объект в стране? Обычные методы маскировки: бесполетная зона, закрытая береговая линия. Никто не будет маршировать вдоль берега круглыми сутками, высматривать любую лодку и видеть в ней врагов. В этой области достаточно активное движение, если не нарушать границу, подозрения ты не вызовешь.
К тому же при отсутствии в доме хозяина, нет смысла повышенной охраны, обычный пропускной режим.
кто говорил? Да корневой коммент в ветке как бы, на который я и отвечал.
лол, ты даже его лайкнул
Посмотри лучше как работает зашита Хмейнима
Вот простые дроны сотнями сбивается системой ПВО Хмеймима
Притом, что даже военная техника кое как справляется с обнаружением бпла, чет тут писать про дроны? У панцирей эффективность против бпла всего 30%.
А тут нахуй дроны. Кстати, их можно перенастроить и на другие частоты, если что. На такую хуйню могли банально не рассчитывать охрану дворца
волна пошла
Мэш - это выкидыш Lifenews. Очередной кремлёвский проект для определенной аудитории
Как обычно: "тем хуже для аргументов..."
Почему вы даже на секунду не допускаете, что ФБК может приукрашивать свои расследования для большего эффекта?
То, что MASH никакие не оппозиционеры понятно из сравнения их ленты и например Базы.
База также Кремлевские
У mash и baza одни основатели
Богатый щит
самый охраняемый комплекс страны
Чего?
в марямире либерах нет ядерного оружия и военных баз, учи лор
Ковальчук и Кабаева отжимают у Габрелянова канал Mash
https://compromat.t30p.ru/post/Kovaljchuk-i-Kabaeva-otzhimayut-u-Gabrelyanova-kanal-Mash.aspx
самый цвет оппозиции...
Интересно какого года эти съёмки, путинойды из Мэш? В каком архиве вы их нашли? Кто вам делал фотомонтаж, с вашими рожами? Ждём ваших репортажей из горящего Рейхстага в Берлине в мае 1945 года...
Какой позор-то.
"Мы уговорили строителя показать дворец".
Ладно, ладно, предположим, что Мэш реально в срочном порядке отправили снимать дворец.
Они серьёзно полагают, что сюжет в стиле "да, тут есть аквадискотека, театр и кальянная, но они пока только строятся" может успокоить или переубедить людей? Типа, а, ну ладно, раз пока только строится, то норм.
И главный идиотизм: раз там такая стройка, значит, это дополнительные к 100млрд деньги. На ремонт и прочее
Вероятный томагавк_два
Но вообще мне нравится. Кайфно, что все провластные и властные дураки каждым своим утверждением и заявлением лишь подтверждают, что история с дворцом - правда.
А главное, они укрепили самое слабое место в расследовании Навального. Планы дворца были предоставлены анонимным источником, подтвердить их нельзя, и можно было сказать, что Навальный сам все выдумал, а правдоподобно отрендерил только те участки, которые совпадают с фотографиями рабочих.
Теперь же мэш фактически подтвердил достоверность как минимум планировки.
и существование аквадискотеки ^_^
К вопросу о "неправильном переводе" фонтана в аквадискотеку - у этого "фонтана" нет стенок, зато будто есть ступеньки, что намекает на интерактивность
Ага, про грязь тоже "опровергали") "Неправильный перевод, это лечебная грязь просто!"
Ну так а кто-то не понял, что речь о складе ЛЕЧЕБНОЙ ГРЯЗИ идёт что ли????
Я посмотрел старые фотки, там вообще перила в фонтан идущие. Какой же это фонтан тогда?
ну это конечно многое меняет, теперь Путину точно конец #мирныйпротест
Это меняет то, что Мэш хотел Опровергнуть, а на деле - Доказал.
и что от этого поменялось? наверное, миллионы сомневающихся, не вышедших на улицы в прошлые выходные, обязательно это сделают в следующий раз, тут ведь меш доказал то, что хотел опровергнуть. Путин явно опять в бункере закрылся после такой коммуникационной бомбы
Натуральный Даниль
главное засрать мозги как это делали с Боингом, шоб толпа олухов потом сказала : там бля нихуя не понятно, все не так однозначно, мутная тема, нада разбирацца.
Вероятный
Эт да, наверное, ты прав. Хотя не отказываюсь и от своей теории, что они там все окончательно деградировали и в панике вообще не понимают, что творят
Натуральный
если бы они окончательно деградировали, то что-то бы на наших глазах уже начало рушиться, но пока ничего кроме инфоповодов мы не видим. Как стоял монолит, так и стоит. При всем уважении к твоему оптимистическому настрою, мы пока никаких изменений в поведении не видим
Все как ты сказал. Это буквально цитата. Кажется кто-то из политологов у Редакции такое говорил
Натуральный
Возможно, но редакцию не смотрю , помню просто как многоверсийность по боингу вкидывалась и это тогда сработало
Комментарий удален
Только не толпа олухов. Им то достаточно версии "ваш дворец? Нет"
А вот для тех, кто обладает критическим мышлением, но не хочет тратить много времени на разбор ситуации, это создаст ощущение "не все так однозначно"
А мне нравится что мы может помечать пометкой "Агент АП" всех кто скрывался) Если что я сейчас не только про меш
Как провластные дураки должны ответить чтобы опровергнуть, что история с дворцом - правда?
Они серьёзно полагают, что сюжет в стиле "да, тут есть аквадискотека, театр и кальянная, но они пока только строятся" может успокоить или переубедить людей?
Они скорее тень бросают на всё расследование. Чтобы можно было потом съехать на "Если они с этим ошиблись/обманули, то наверно и со всем остальным тоже могли?".
И так начнут раскручивать спиральку "Преувеличили => додумали => обманули => да и не было ничего".
Международный пришелец
Так нэвэльный и говорит что он внутри ободран и перестраивается
Всё так. Но команда Навального показывает визуализацию и фото интерьера (А нет, там только бетон скажут они), сообщает что дворец за 3-мя кордонами и ФСО , снять его изнутри невозможно (А нас пустили скажут они) и т.п.
А тут уже не важно опровергает репортаж Mash расследование или нет, они будут работать по механике "Самый громкий голос в комнате" (Привет Fox News) и набрасывать как можно больше и громче, а сторонники здравого смысла утонут в многословных попытках объяснить почему это не опровержение.
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Комментарий удален
это начало кампании по мнимизации репутационных потерь
Самое смешное, что дед теперь туда точно ни ногой. Зашкварен дворец-то, теперь официально.
Теперь привинтят каких-нибудь бизнесменов для виду (клоун из сималенда или поехавший булочник-гомофоб подошли бы) и постепенно всё придёт в упадок.
Народные деньги в унитаз, что ты наделал, Навальный!?
А ещё дичнее, если дворец уже был достроен, но чтобы сделать этот материал, они все разобрали, завезли рабочих и стройматериалы. А учитывая, что ремонт Пушкинской площади в Москве организовали за пару дней, то моя идея не кажется такой бредовой, у них ведь было 10 дней.
Навальни: Ддворец был готов, но недавно снова начали стройку
Кремлевская помойка Мэш: мы дали бутылку охраннику и проникли во дворец, и там стройка! Наверное это дом престарелых пук-пук