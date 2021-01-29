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Алексей Боржонов

Mash показал интерьеры «дворца Путина»: стройка и «один сплошной бетон» Статьи редакции

Журналисты утверждают, что имя настоящего владельца всё ещё под вопросом.

433 433 комментария
42 350 просмотров

Mash выпустил репортаж из «дворца Путина» в Краснодарском крае. Главный редактор проекта Максим Иксанов рассказал, что попасть туда помог «представитель технического надзора». Он якобы несколько раз отказывался, но потом согласился впустить журналистов в здание.

Когда снято видео, не уточняется. Иксанов сказал, что журналистам поставили условие: объект можно снимать внутри и снаружи без ограничений, но только в течение часа.

Mash употребляет фразу «дворец Путина» только со ссылкой на то, что его так именовали в СМИ. «Разобраться до конца в предназначении здания мне не удалось. Равно как и узнать имя владельца», — сказал Иксанов в конце ролика.

Показывая интерьеры здания, ведущий неоднократно указывает на продолжающееся строительство. «Описать локацию довольно просто — это один сплошной бетон. По сути, всё находится на нулевом этапе строительства», — сказал Иксанов. По его словам, за час он увидел «каждую комнату» и «каждый уголок» здания.

Mash перечисляет некоторые комнаты, визуализированные в расследовании ФБК, и показывает, как они выглядят. Иксанов среди прочего отмечает, что на месте «склада грязи» запланировано строительство душевых, а на входе во дворец нет ворот.

Парадный вход

Аквадискотека

Кальянная

Бассейн и находящийся рядом склад грязи

Что в итоге увидел я? Фасад здания на 10/10. Он полностью закончен, на стенах виден мрамор. А что внутри? Внутри всё не так идеально. Примерно 16 одинаковых помещений под спальни, ванные, иногда даже гардеробные, плюс несколько просторных помещений, назначение которых мне совершенно неизвестно.

Максим Иксанов
главный редактор Mash
  • Репортаж Mash опубликовали спустя десять дней после выхода расследования ФБК. В материале Фонда борьбы с коррупцией сказано, что в здании продолжается ремонт, а интерьеры дворца воссозданы на основе планов дома и фотографий, сделанных внутри дворца рабочими несколько лет назад;
  • Авторы расследования утверждали, что шесть лет назад строительство было завершено, однако из-за появившейся в здании плесени пришлось возобновить ремонт.
  • ФБК заявил, что подтверждал подлинность снимков, на которых видны интерьеры, и архитектурных планов. После этого он заказал 3D-визуализацию и воссоздал интерьеры;

В ролике Mash не упомянуты фотографии из «дворца», попадавшие в сеть. Издание не подтверждает и не опровергает подлинность показанных на них интерьеров и мебели. В конце ролика Иксанов говорит: «Мы показали в этом видео только то, что сами увидели и узнали. Всё остальное уже решать вам».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не смотрели ролик Mash.

Навальный выпустил расследование про «дворец…
«С этого момента миллионы россиян смогут побывать дома у Путина».
tjournal.ru

#новости #навальный #дворецпутина

433 433 комментария
1
134
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433 комментария
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Трудовой динозавр

397

"Оппозиционное издание" пробралось в самый охраняемый комплекс страны?
И кто то после этого не верит, что Мэшем рулит АП?

Ответить

Удобный Женя

Трудовой
82

А ты как будто и не знал 😆

Ответить

Трудовой динозавр

Удобный
61

Я то по владельцам знал, но все равно дохера людей считает это оппозицией. Что-то на уровне Ленты или РБК

Ответить

Адекватный звук

Трудовой
149

Я вот как раз из этих людей, потому что до последнего считала mash если не оппозицией, то более-менее адекватными. Признаваться себе в том, что ты долбоеб - тяжело, но мне придется.

Ответить

Илья П.

Адекват…
14

Я тоже так думал, пока они не начали игнорировать протесты и другие важные темы, о которых другие каналы во всю рассказывали. Ну и еще из-за их "гениальной" нативной рекламы

Ответить

Садовый холод

Адекват…
9
Как Telegram-каналы стали инструментом власти
Власть хорошо научилась играть на рынке анонимных Telegram-каналов. Рассказываем, кто стоит за…
www.proekt.media
Ответить

Дмитрий Кораблёв

Адекват…
7

Ещё держи на прицеле BAZA, тоже ещё та помойка. 

Ответить

onemanshow

Адекват…
1
Ответить

Denis Smirnov

Трудовой
72

Лента перестала быть оппозицией, когда разогнали прошлую команду еще несколько лет назад, с тех пор это такой же рупор апэшечки, как и все остальное. Мэш изначально был детищем Лайф.ру и никогда в оппозиционной деятельности замечен не был

Ответить

Постоянный нос

Трудовой
31

и Лента и РБК уже давно не оппозиция, в лучшем случае держат нейтралитет

Ответить

Азат Салихьянов

Постоян…
16

Лента за все это время ни разу не упомянула дворец

Ответить

Eugen T

Азат
13

Лол. Лента сейчас написала про «видева из дворца». Теперь понятно, что будут форсить эту мульку

Ответить

Трудовой

Постоян…
12

Я к тому, что народ считает Ленту до сих пор оппозицией, хотя вся оппозиция ленты сейчас на медузе

Ответить

Евгений Миронов

Трудовой
4

у меня год был переходный период на медузу. Теперь уже пару лет на ленту не заходил, ток случайно если. А раньше каждый день начинался с неё

Ответить

Трудовой

Евгений
14

Потому что Медуза та еще помойка. Крайность оппозиции, или "левачье головного мозга"

Ответить

Pa Chu

Трудовой
12

Да медуза - залупа конская. Больше того, открыто оппозиционные СМИ уже так дико заебали тоже. Абсолютно наряду с провластными. Шо то, шо то, как говорится.

А что насчет упомянутой ленты.ру, то это был прекрасный новостной сайт когда-то. И он не был совсем уж оппозиционным официальной позиции российских властей. Это как раз до поры до времени была попытка в нейтралитет и объективное многовекторное освещение событий. Но они сначала посходили с ума со своим этим неполживым бредом, а уже следом такие же упоротые провластные силы их помножили на ноль. Это реально очень грустная страница истории рунета.

Ответить

Никита Литвинов

Трудовой
32

Лента уже лет пять как желтушная помойка с упором на новости криминального мира и с заголовками "фото Волочковой в Инстаграме взбудоражило общественность"

Ответить

AZP

Никита
7

Волочкова впервые сфотографировалась одетой?

Ответить

Возможный файл

Никита
0

Где фото?

Ответить

Твоего деда дед

Возможн…
0

Ты не захочешь этого видеть

Ответить

Никита Литвинов

Возможн…
0

В Инстаграме, ну

Ответить

Казенный паркур

Трудовой
12

Лента-то пиздец какая оппозиция, со дня на день Путина свергнет.

Ответить

законопослушный

Трудовой
9

Лена
РБК
оппозиция

Ответить

Передний татарин

законоп…
1

иэх, где же та лента при гале тимченко

Ответить

Che Khov

Трудовой
5

Той старой Ленты давно уже нет, часть бывших редакторов и журналистов основали Медузу. В РБК тоже собственники поменялись (и редакционная политика в некотором разе) после статей о бизнесе и жизни дочек Пу. Я не понимаю, о каких "дохера людей" идёт речь.

Ответить

Pavel Kirillov

Трудовой
1

А что с РБК не так?

Ответить

Иван Сидоров

Трудовой
–9

ФБК забыл еще

Ответить

Roma Dmitriev

Трудовой
0

так Лента и РБК это есть что-то на уровне Мэша, только в противоположном смысле

Ответить

Ivan Shalom

Трудовой
59

Мэш и его питерское подразделение Мэш на Мойке регулярно набрасывают инфу против оппозиции и занимают провластные позиции. Доброе утро, проснулись-потянулись.

Ответить

Влад

Ivan
–47

пофиг какое это издание, факт в том что Навальный лоханулся с достоверностью информации. Он сам в этом и виноват.

Ответить

Al

Влад
34

И где лоханулся? Он говорил, что дворец переделывают ЕЩЕ В САМОМ НАЧАЛЕ ВИДЕО. 

Ответить

Евгений Миронов

Al
11

ничёнизнаю лаханууулсясяяяя 🤪

Ответить

Al

Евгений
1

Чел, он же в самом начале об этом сказал. 

Ответить

Alexandr

Al
1

Полагаю, это была ирония, сарказм.

Ответить

Анатолий

Влад
0

Интересно какого года эти съёмки, путинойды? В каком архиве их нашли? Кто делал фотомонтаж, с рожами путинских корреспондентов? Ждём новых разблачающих репортажей от Мэша из горящего Рейхстага в Берлине в мае 1945 года...

Ответить

John Doe

Трудовой
36

Мэш - опозиционноне издание? Вы из какого года в интернет пишете?

Ответить

П

Трудовой
31

Как человек, имеющий непосредственное отношение к крупным стройкам могу сказать: даже руководитель службы технадзора не может повлиять на охрану и «попросить» пустить посторонних. Это однозначно заказ.

Ответить

Анатолий Брусникин

П
0

Выуверены, что это съмки 2021года, а не архив, когда строительство подходило к отделке?

Ответить

Che Khov

Трудовой
27

Я вообще впервые слышу, что кто-то считал мэш оппозицией. Это же лайфсру всегда был.

Ответить

Соколов Андрей

Трудовой
16

Новости из разряда "обнаружен жж Артемия Лебедева!"

Ответить

Михаил Зеленин

Трудовой
–47

Такой охраняемый, что над ним спокойно пролетел дрон, спокойно подплыла лодка, утек ПОЛНЫЙ ПЛАН. 
Вот вы видели план бункера Путина в Ямантау? Нет? Вот то то же. 

Ответить

Трудовой динозавр

Михаил
36

Одно дело дрон (еще Буки и Кубы не ставили), другое дело войти во дворец, который охраняет фсо и фсб

Ответить

Михаил Зеленин

Трудовой
4

Что не отменяет того что  называть его "самый охраняемый комплекс страны" некорректно 

Ответить

Al

Михаил
10

Гражданский комплекс, как минимум. Ты можешь заработать хоть 10 млрд долларов, но никогда в жизни не получишь защиту ФБС и ФСО на твоей даче. 

Ответить

Михаил Зеленин

Al
–13

И че? Где в оригинальном сообщении хоть слово об этом? Либерахи как всегда раздули и отказываются 

Ответить

Al

Михаил
0

В каком нахуй оригинальном сообщении? 

Ответить

Михаил

Al
0

На которое я отвечал гений

Ответить

Al

Михаил
5

Ебать лол, ты можешь по картам увидеть бесполетную зону и тот факт, что от нее нужно держаться за 1 милю. Какой нахуй бизнесмен может себе тао позволить. личную блядь охрану фсб? 

Ответить

Михаил

Al
–2

Ты читать разучился что ли? 
""Оппозиционное издание" пробралось в самый охраняемый комплекс страны?"
 

Ответить

Al

Михаил
0

И? Там нет охраны ФСБ и ФСО? 

Ответить

Михаил

Al
0

И? Охрана ФСБ и ФСО делает объект самым охраняемым в стране? 

Ответить

Al

Михаил
0

Среди гражданских - да. 

Ответить

Михаил

Al
0

Перечитай ветку вверх, я не вижу смысла повторять это по кругу.

Ответить

Al

Михаил
2

Тебе лишь бы доебаться. Ни одно частное лицо, даже вротенберг не может позволить себе охрану фсб и фсо. 

Ответить

Михаил

Al
0

Потому что нехрен писать всякую фигню, чтобы потом придумывать отмазки про "гражданский объект" и прочее

Ответить

Al

Михаил
0

С каких хуев это фигня и отмазки? Ни один гражданский ни за какие деньги себе не может позволить такую охрану, че ты за хуйню пишешь? 

Ответить

Михаил

Al
0

Где ты увидел в верхнем сообщении слово "гражданский"
Нет, чтобы признать что сморозили херню, и исправиться, нет будут лепить отмазки и минусами закидывать.

Ответить

Al

Михаил
0

Нет блядь это нахуй не хуйня. Тупость - это сравнивать охрану ЧАСТНОГО дворца и охрану ГОСУДАРСТВЕННОГО ядерного объекта. 

Ответить

Михаил

Al
0

Конечно это тупость, вот ровно эту тупость и написал первый комментатор

Ответить

Al

Михаил
0

Доебался с нихуя. Лучше бы ты так доебался до долбаебизма журналистов с россии24.
Самрите, ершики то обычные!

Ответить

Михаил

Al
0

До чего хочу до того и доебываюсь. 
Как будто я осуждаю доебки до ершиков. 

Ответить

Al

Михаил
0

Давай нахйу еще доебись и напиши, что охрана у ядерных объектов еще лучше. 

Ответить

Ростислав

Михаил
5

ну да, есть же ап и кремлёвский замок

Ответить

Михаил Кометов

Михаил
12

Хотели бы убить - убили. Хотели бы слезть с нефтяной иглы - слезли. Хотели бы сбивать дроны - сбили.

Ответить

Александр Крофт

Михаил
6

В чем проблема с полетами дронов? Даже на красной площади взлететь можно. Прибегают очень быстро, правда. Я в Зарядье летал нормально. Ты не можешь глушить полностью дроны, т.к. это частоты общего пользования. Поэтому во многих странах ведутся разработки по борьбе с дронами: тренируют птиц, придумывают дронов-охотников и используют узконаправленные пушки-глушилки.
А то обыватели думают, что глушилка, это какая-то волшебная коробочка, нажал на кнопку и в дроны в Х радиусе перестали взлетать.

Ответить

Михаил Зеленин

Алексан…
1

У Кремля насколько я помню даже GPS сигналы подменяются.
Можно не только глушить, хотя на "самом охраняемом объекте страны" как заявляют некоторые можно и глушить, рядом то почти никого. Можно и пеленговать  и таки да быстро добраться до источника сигнала.
А то что 2 чувака сидят в лодке в прямой видимости и к ним даже патрульный катер не прислали как бы многое говорит о том насколько "самый охраняемый объект в стране" реально является самым охраняемым.

Ответить

Sergey Smirnov

Михаил
2

Типичная секта свидетелей РЭБ.

Ответить

Александр Крофт

Михаил
1

Сбивать настройки GPS - это очень простая технология, а не ДАЖЕ ПОДМЕНЯЮТ 🙀
Кто говорил про самый охраняемый объект в стране? Обычные методы маскировки: бесполетная зона, закрытая береговая линия. Никто не будет маршировать вдоль берега круглыми сутками, высматривать любую лодку и видеть в ней врагов. В этой области достаточно активное движение, если не нарушать границу, подозрения ты не вызовешь.
К тому же при отсутствии в доме хозяина, нет смысла повышенной охраны, обычный пропускной режим.

Ответить

Михаил Зеленин

Алексан…
0

кто говорил? Да корневой коммент в ветке как бы, на который я и отвечал. 
лол, ты даже его лайкнул

Ответить

Al

Михаил
1

Напомни плиз, как там обосрались панцири с БПЛА? 

Ответить

Михаил Зеленин

Al
0

Посмотри лучше как работает зашита Хмейнима

Ответить

Al

Михаил
1

А че ты переобуваешься, тут ВПК срет в штаны от БПЛА. А тут простые дроны. 

Ответить

Михаил Зеленин

Al
1

Вот простые дроны сотнями сбивается системой ПВО Хмеймима

Ответить

Al

Михаил
1

Нет, тот же панцирь СУПЕР ПУПЕР НОВЫЙ тупо их пропускал. 

Ответить

Михаил

Al
0

Тупо панцырь суперпупер новый это отдельная машина.
Система ПВО не просто так называется СИСТЕМОЙ.

Ответить

Al

Михаил
0

Система не работает против дронов. 

Ответить

Михаил

Al
0

именно против дронов она замечательно работает сбивая их сотнями

Ответить

Al

Михаил
0

Не пизди, даже военные с панцирями это признали, что они нихуя не работают. Тупо детектируют птиц, но не БПЛА. А БПЛА еще жирнее, чем такие писюльки дроны с камерами.
Да и то, что дрон могли не обнаружить можно назвать банальным распиздяйством. 

Ответить

Михаил

Al
0

Причем тут панцири.  Ещё раз повторяю хмеймим регулярно сбивает продлетающие беспилотники

Ответить

Al

Михаил
0

Притом, что даже военная техника кое как справляется с обнаружением бпла, чет тут писать про дроны? У панцирей эффективность против бпла всего 30%. 

А тут нахуй дроны. Кстати, их можно перенастроить и на другие частоты, если что. На такую хуйню могли банально не рассчитывать охрану дворца 

Ответить

Михаил

Al
0

Я тебе уже писал до про систему пво, а не панцырь в поле, который и не для противодействия дронам создан

Ответить

Al

Михаил
0

А, ну теперь он еще и не для этого создан. Ясно, понятно. ВПК пук сренькает перед дронами массой 200 грамм. 

Ответить

Михаил

Al
0

200 граммовый дрон у тебя просто не долетит

Ответить

Al

Михаил
0

Их трудно обнаружить. Да даже если бы и обнаружили команду навального у дворца с дроном, чтобы им сделали? Ничего. Они там не сутками же были. 

Ответить

Михаил

Al
0

Как минимум досмотрели бы,  охраняйся объект, как стратегические комплексы страны. Ибо хз что это за чуваки со стороны открытого моря приплыли объект анализировать.   

Ответить

Al

Михаил
0

Системы обнаружения регулярно бы обнаруживали птиц. А тот дрон летал от силы минут 15. 

Ответить

Eugen T

Трудовой
13

пробралось в самый охраняемый комплекс страны и покрутилось на шесте в кальянной

Ответить

Eldar

Трудовой
8

Ну смысл этой заказухи в том, что у ватанов будет аргумент : "если это дворец Путина и его охраняет ФСО, как туда пробрались журналюги? То-то же".

Ответить

ＫＩＢØＵＮＥ

Трудовой
6

И внезапно они продвигают такую же версию, как запутинцы

Ответить

Nikita Resh

Трудовой
3

Ты шизик ? Меш это лайф ньюс . Какая оппозиция?

Ответить

Иван Сидоров

Трудовой
–33

ну кто-то же верит, что Навальным не рулит АП, в чем разница? 

Ответить

законопослушный гражданин

Трудовой
2

волна пошла

Ответить

Irina Markova

законопослушный
1

конечно бы пустили, по инициативе самого Путина)

Ответить

Алексей Сорока

Трудовой
2

Мэш - это выкидыш Lifenews. Очередной кремлёвский проект для определенной аудитории

Ответить

Евгений Глебов (Катышев)

Трудовой
0

Как обычно: "тем хуже для аргументов..."
Почему вы даже на секунду не допускаете, что ФБК может приукрашивать свои расследования для большего эффекта?
То, что MASH никакие не оппозиционеры понятно из сравнения их ленты и например Базы. 

Ответить

Nikita Resh

Евгений
2

База также Кремлевские

Ответить

azbr

Nikita
0

вот насчет этого не уверен.
пруфы ?

Ответить

Nikita Resh

azbr
2

У mash и baza одни основатели

Ответить

azbr

Nikita
0

по-моему, база - могутин, а мэш габрелянов ?
да и последнее расследование от них про шувалова точно не относит их к кремлевским.

Ответить

Nikita Resh

azbr
6

Бля одни и теже основатели

Ответить

Влад

Трудовой
0

что то там не очень видно чтобы каждого рабочего прям охраняли..

Ответить

Al

Влад
1

4 блок поста, лол. Да и нахуй им охранять челядь? И так пашут за 25к, найдут другую, если будут вякать. 

Ответить

Богатый щит

Трудовой
0

самый охраняемый комплекс страны

Чего?

Ответить

A big purple banana 🍆

Богатый
–15

в марямире либерах нет ядерного оружия и военных баз, учи лор

Ответить

andrej

Трудовой
0

Ковальчук и Кабаева отжимают у Габрелянова канал Mash
https://compromat.t30p.ru/post/Kovaljchuk-i-Kabaeva-otzhimayut-u-Gabrelyanova-kanal-Mash.aspx
самый цвет оппозиции...

Ответить

Анатолий Брусникин

Трудовой
0

Интересно какого года эти съёмки, путинойды из Мэш? В каком архиве вы их нашли? Кто вам делал фотомонтаж, с вашими рожами? Ждём ваших репортажей из горящего Рейхстага в Берлине в мае 1945 года...

Ответить

Андрей Парусников

Трудовой
0

да все верят вроде.. это же помойка

Ответить

Вероятный томагавк_два

218

Какой позор-то.
"Мы уговорили строителя показать дворец".
Ладно, ладно, предположим, что Мэш реально в срочном порядке отправили снимать дворец.
Они серьёзно полагают, что сюжет в стиле "да, тут есть аквадискотека, театр и кальянная, но они пока только строятся" может успокоить или переубедить людей? Типа, а, ну ладно, раз пока только строится, то норм.
И главный идиотизм: раз там такая стройка, значит, это дополнительные к 100млрд деньги. На ремонт и прочее

Ответить

Вероятный томагавк_два

Вероятный
145

Но вообще мне нравится. Кайфно, что все провластные и властные дураки каждым своим утверждением и заявлением лишь подтверждают, что история с дворцом - правда.

Ответить

Иплувен Максимал

Вероятный
121

А главное, они укрепили самое слабое место в расследовании Навального. Планы дворца были предоставлены анонимным источником, подтвердить их нельзя, и можно было сказать, что Навальный сам все выдумал, а правдоподобно отрендерил только те участки, которые совпадают с фотографиями рабочих.
Теперь же мэш фактически подтвердил достоверность как минимум планировки. 

Ответить

Евгений Миронов

Иплувен
55

и существование аквадискотеки ^_^

Ответить

Илья Гераськин

Евгений
1

К вопросу о "неправильном переводе" фонтана в аквадискотеку - у этого "фонтана" нет стенок, зато будто есть ступеньки, что намекает на интерактивность

Ответить

Евгений Миронов

Илья
4

Ага, про грязь тоже "опровергали") "Неправильный перевод, это лечебная грязь просто!"
Ну так а кто-то не понял, что речь о складе ЛЕЧЕБНОЙ ГРЯЗИ идёт что ли????

Ответить

Илья Гераськин

Евгений
2

Нет, все думали что в эту комнату грязь со всего дома сметают.

Ответить

Сергей

Илья
0

А еще там барная стойка

Ответить

Илья Гераськин

Сергей
0

Я посмотрел старые фотки, там вообще перила в фонтан идущие. Какой же это фонтан тогда?

Ответить

Иван Сидоров

Иплувен
–21

ну это конечно многое меняет, теперь Путину точно конец #мирныйпротест 

Ответить

Евгений Миронов

Иван
13

Это меняет то, что Мэш хотел Опровергнуть, а на деле - Доказал. 

Ответить

Иван Сидоров

Евгений
–13

и что от этого поменялось? наверное, миллионы сомневающихся, не вышедших на улицы в прошлые выходные, обязательно это сделают в следующий раз, тут ведь меш доказал то, что хотел опровергнуть. Путин явно опять в бункере закрылся после такой коммуникационной бомбы

Ответить

Евгений Миронов

Иван
2

Ну, планета ход свой не остановила, это да.

Ответить

Ростислав

Иплувен
0

В топ ваш коммент !!!

Ответить

Саша Королев

Иплувен
0

И что дальше?

Ответить

Birzhan

Иплувен
0

Google maps уже давно все подтвердил)

Ответить

Натуральный Даниль

Вероятный
57

главное засрать мозги как это делали с Боингом, шоб толпа олухов потом сказала : там бля нихуя не понятно, все не так однозначно, мутная тема, нада разбирацца.

Ответить

Вероятный

Натурал…
4

Эт да, наверное, ты прав. Хотя не отказываюсь и от своей теории, что они там все окончательно деградировали и в панике вообще не понимают, что творят

Ответить

Натуральный

Вероятн…
11

если бы они окончательно деградировали, то что-то бы на наших глазах уже начало рушиться, но пока ничего кроме инфоповодов мы не видим. Как стоял монолит, так и стоит. При всем уважении к твоему оптимистическому настрою, мы пока никаких изменений в поведении не видим 

Ответить

Seva Melnikov

Натурал…
1

Все как ты сказал. Это буквально цитата. Кажется кто-то из  политологов у Редакции такое говорил

Ответить

Натуральный

Seva
0

Возможно, но редакцию не смотрю , помню просто как многоверсийность по боингу вкидывалась и это тогда сработало 

Ответить

Комментарий удален

Натуральный

Владимир
0

потому что никто ничего не терпел, просто жили

Ответить

Натуральный

Натурал…
4

Пока Дима, рад был увидеть тебя 

Ответить

Комментарий удален

Denis Voznyuk

Натурал…
0

Только не толпа олухов. Им то достаточно версии "ваш дворец? Нет"
А вот для тех, кто обладает критическим мышлением, но не хочет тратить много времени на разбор ситуации, это создаст ощущение "не все так однозначно"

Ответить

Marhal_New _Arleana

Вероятный
2

могут себе позволить.

Ответить

Сергей Воробьёв

Вероятный
1

А мне нравится что мы может помечать пометкой "Агент АП" всех кто скрывался) Если что я сейчас не только про меш 

Ответить

Гриша Почуев

Вероятный
0

Как провластные дураки должны ответить чтобы опровергнуть, что история с дворцом - правда? 

Ответить

Дмитрий Алексеев

Гриша
0

Хорошая попытка, товарищ майор

Ответить

Павел Мухунов

Вероятный
28

Они серьёзно полагают, что сюжет в стиле "да, тут есть аквадискотека, театр и кальянная, но они пока только строятся" может успокоить или переубедить людей?

Они скорее тень бросают на всё расследование. Чтобы можно было потом съехать на "Если они с этим ошиблись/обманули, то наверно и со всем остальным тоже могли?".
И так начнут раскручивать спиральку "Преувеличили => додумали => обманули => да и не было ничего".

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Международный пришелец

Павел
7

Так нэвэльный и говорит что он внутри ободран и перестраивается

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Павел Мухунов

Междуна…
17

Всё так. Но команда Навального показывает визуализацию и фото интерьера (А нет, там только бетон скажут они), сообщает что дворец за 3-мя кордонами и ФСО , снять его изнутри невозможно (А нас пустили скажут они) и т.п.
А тут уже не важно опровергает репортаж Mash расследование или нет, они будут работать по механике "Самый громкий голос в комнате" (Привет Fox News) и набрасывать как можно больше и громче, а сторонники здравого смысла утонут в многословных попытках объяснить почему это не опровержение.

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Alex Baystruykin

Вероятный
8

Главное то они показали - деда действительно нет в бассейне! 

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Комментарий удален

Комментарий удален

законопослушный гражданин

Вероятный
3

это начало кампании по мнимизации репутационных потерь

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Дмитрий Григорьев

Вероятный
2

Самое смешное, что дед теперь туда точно ни ногой. Зашкварен дворец-то, теперь официально. 

Теперь привинтят каких-нибудь бизнесменов для виду (клоун из сималенда или поехавший булочник-гомофоб подошли бы) и постепенно всё придёт в упадок. 

Народные деньги в унитаз, что ты наделал, Навальный!?

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haunter

Вероятный
0

Успокоит и переубедит конечно, а если нкт-то уже всех активных "давят"  в супер быстром режиме. 

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Александр Крофт

Вероятный
0

А ещё дичнее, если дворец уже был достроен, но чтобы сделать этот материал, они все разобрали, завезли рабочих и стройматериалы. А учитывая, что ремонт Пушкинской площади в Москве организовали за пару дней, то моя идея не кажется такой бредовой, у них ведь было 10 дней.

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apranzo

148

Навальни: Ддворец был готов, но недавно снова начали стройку
Кремлевская помойка Мэш: мы дали бутылку охраннику и проникли во дворец, и там стройка! Наверное это дом престарелых пук-пук

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Денис .

apranzo
85

Дом престарелого

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Neten

Денис
1

Дом престарелой принцессы

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Neten

Neten
5

@A big purple banana 🍆 заебал жопу рвать. Уже весь пол в говне, хватит!

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Обосранный унитаз