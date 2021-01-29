Олега Степанова, Анастасию Васильеву и Марию Алёхину тоже.

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В Тверском районном суде Москвы 29 января прошли заседания по избранию меры пресечения фигурантам уголовного дела, возбуждённого по итогам протестов 23 января. Координатора московского штаба Алексея Навального Олега Степанова, Олега Навального, главу «Альянса врачей» Анастасию Васильеву, участницу Pussy Riot Марию Алёхину и юриста ФБК Любовь Соболь отправили под домашний арест до 23 марта.

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Их обвиняли в том, что прошедшие акции нарушили санитарно-эпидемиологические ограничения, введённые из-за пандемии коронавируса (ч. 1 ст. 236 УК).

Заседание проходило в закрытом режиме, журналистов на него не пустили из-за коронавирусных ограничений. Адвокат Любови Соболь ещё до начала слушания подтвердил, что для неё и остальных запросят домашний арест.