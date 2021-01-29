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Ольга Щербинина

Олега Навального и Любовь Соболь отправили под домашний арест по «санитарному делу» Статьи редакции

Олега Степанова, Анастасию Васильеву и Марию Алёхину тоже.

14 14 комментариев
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В Тверском районном суде Москвы 29 января прошли заседания по избранию меры пресечения фигурантам уголовного дела, возбуждённого по итогам протестов 23 января. Координатора московского штаба Алексея Навального Олега Степанова, Олега Навального, главу «Альянса врачей» Анастасию Васильеву, участницу Pussy Riot Марию Алёхину и юриста ФБК Любовь Соболь отправили под домашний арест до 23 марта.

Их обвиняли в том, что прошедшие акции нарушили санитарно-эпидемиологические ограничения, введённые из-за пандемии коронавируса (ч. 1 ст. 236 УК).

Заседание проходило в закрытом режиме, журналистов на него не пустили из-за коронавирусных ограничений. Адвокат Любови Соболь ещё до начала слушания подтвердил, что для неё и остальных запросят домашний арест.

27 января в Москве прошли масштабные обыски у сторонников Навального и других оппозиционеров. После этого Любовь Соболь, Олега Навального, Марию Алёхину и Анастасию Васильеву задержали на 48 часов. На следующий день задержали Олега Степанова.

#новости #суд #23января

14 14 комментариев
44
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14 комментариев
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Slam Dunk

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Санитары подземелий

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Армейский крюк

Slam
3

Норм игруха

Ответить

Slam Dunk

Армейский
0

Ага, хорошая!

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Вован Джапан

8

Просто с ни хуя.

Ответить

Двойной якорь

4

и каждое лицо по политическому делу выглядит академическим. чего никак не сказать про госдуму.

Ответить

Natalia Al

Двойной
1

У Насти Васильевой есть ученая степень, к слову)) 

Ответить

Двойной якорь

Natalia
0

Она крутецкая ✊🏻👊🏻👏🏻👍🏻

Ответить

Anton Zakharikhin

1

А куда Люся Штейн пропала?

Ответить

Denis Manchenko

1

Санитары активировались ? )))
Это уже совсем круто. 
Нашли самых больных ?

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Джон Кроули

0
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Роман Яремчук

Джон
0

Жир потек 

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shkipper_77

0

Меня одного смущает, как Соболь свернула книжку? Это вообще законно? 

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Основной клуб

0

Жаль что под домашний.

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Комментарий удален

Marhal_New _Arleana

–10
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