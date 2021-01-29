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Ольга Щербинина

16-этажный «бункер», две аквадискотеки и «Димина дача»: «Медуза» узнала от строителей о других объектах «дворца Путина» Статьи редакции

Президент бывал там как минимум четыре раза, утверждают журналисты.

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«Дворец» во время строительства в 2011 году Фото, предоставленное одним из строителей

Журналисты «Медузы» пообщались с теми, кто работает в Прасковеевке, где расположен «дворец Путина», и изучили документы, касающиеся этой стройки. Они рассказали, какие неточности оказались в фильме Навального, о том, какие ещё объекты есть на территории резиденции, и кто надзирает за её строительством — которое продолжается до сих пор.

О визитах Путина

По данным «Медузы», Владимир Путин бывал в резиденции минимум четыре раза. Со ссылкой на одного из подрядчиков издание сообщает, что с 2007 по 2014 год президент приезжал на мыс Идокопас трижды. Руководитель другой компании, приехавший в резиденцию в 2008-году застал только два визита. Один из собеседников «Медузы» рассказал, что когда «первое лицо» приезжало на объект, рабочих «приходилось куда-то убирать», а стройку показывал «начальник из ФСО».

О неточностях в фильме Навального

Один из прорабов заявил, что во дворце «нет никакого золота». «Есть помещения и в пастельных тонах. Мрамор — да, что-то типа оникса — да. Но не золото!» — говорит он. «Фильм Навального как будто свёлся к стоимости ёршиков и диванов», — пожаловался другой строитель. По его словам, большая часть затрат приходится на сложные капитальные работы. По его словам, в фильме не указан резервуарный парк, где хранится и пресная, и морская вода специально для бассейна. Также там есть очистные сооружения.

О 16-этажном подземном комплексе

Горный инженер Виктор (имя изменено) рассказал о 16-этажном подземном комплексе, насквозь пронзившем мыс Идокопас. По его словам, вход в подземную часть находится всего в 30-40 метрах от угла дворца. Он рассказал, что под домом находится «целый муравейник». На 14-15 уровне — верхний блок технических помещений. На восьмом — винотека (из которой, по данным ФБК, прорублено окно, чтобы любоваться закатом). По словам Виктора, при нём там планировали сделать балкон, нависающий над морем.

В самом низу находятся ещё одни технические помещения и стометровый тоннель, выходящий на пляж. Виктор рассказал, что у основного VIP-выхода в пляжную зону предполагался траволатор. Через этот же комплекс в случае необходимости будут эвакуировать жильцов.

По словам строителя, все эти годы он воспринимал свой бывший проект как народное достояние, а не как частный дом, строительство которого нужно скрывать. «Эвакуационная штольня, вертикальный ствол с лифтовой шахтой — это беспрецедентный подземный объект, аналогов по сложности и насыщенности в России просто нет. В мире — может быть, но не в России», — говорит он.

План комплекса Копия сайта проектной компании «Метро-стиль» в web.archive.org

По оценкам собеседника «Медузы», строительство комплекса обошлось примерно в три миллиарда рублей. Таких комплексов должно было быть два, говорит он, но от идеи отказались из-за экономического кризиса в 2008 году.

Про «аквадискотеку» и «склад грязи»

«Аквадискотека» во дворце — это светодинамический фонтан с барной стойкой, сообщил «Медузе» его проектировщик. «Подсветка струй фонтана — это типовое решение: оно применяется и в городских фонтанах, и чуть ли не в приусадебных. Элементарная и не особо дорогая вещь», — рассказал бывший инженер-конструктор компании «Боронд», работавшей над фонтаном. Согласно чертежам, ещё одна «аквадискотека» есть на территории шато при винодельческом хозяйстве в поселке Дивноморском. По данным ФБК, эта территория тоже входит в состав резиденции. Для этого фонтана разработали 16 светомузыкальных композиций, в плейлист входят аргентинские и бразильские мелодии, французский шансон, ZAZ, Ванесса Мэй, Enya, Кайли Миноуг и трек из фильма «Матрица».

Сотрудник одного из подрядчиков рассказал, что помещение, обозначенное на планах как «склад грязи», действительно является специально обустроенным местом для хранения лечебных грязей. «Грязевые ванны же не просто так образуются: нужны засушенные брикеты с лечебной грязью — и они должны храниться где-то при правильной температуре», — пояснил он.

Главный мем о «дворце Путина» — склад грязи. Но…
Есть версия, что за странным названием скрывается слово mudroom — прихожая. В ФБК говорят, что…
tjournal.ru

О «Диминой даче»

В расследовании ФБК Навальный удивлялся, зачем в десяти километрах о дворца нужен ещё один дом. Один из собеседников «Медузы» назвал шато в Дивноморском и окружающие его виноградники «Диминой дачей». Согласно документам, объект начали строить в годы президентства Дмитрия Медведева.

О компаниях-подрядчиках

«Медуза» насчитала восемь компаний, которые писали о работе в Прасковеевке на своих сайтах — часто называя резиденцию «объектом „Пансионат“ в городе Геленджик» (так же она называется на чертежах, которые есть у издания). Информация там хранилась годами. Например, на сайте «АБЛ-Инженеринг Групп» указано, что общая площадь всех строений резиденции — 40 тысяч квадратных метров.

У царя должен быть дворец! Или президент должен на съёмной квартире жить? Если человек любит красоту, разве в этом есть что-то плохое? Вот вы смотрели «Великолепный век» — почему у турок и арабов должно быть шикарно, а у нашего соотечественника должно быть дерьмо?

один из бывших строителей дворца

Об участии Федеральной службы охраны

Как рассказали «Медузе» четверо подрядчиков и инженеров строительства, ФСО полностью руководит стройкой. Сотрудники спецслужбы отвечают за дисциплину и порядок, передают подрядчикам поручения заказчика; они же водят «первое лицо» по объекту. По словам одного из подрядчиков, фсошники «люди разносторонние», с «очень хорошим вкусом», а «их мнение не солдафонское». Имена сотрудников ФСО сохранились и на чертежах, оказавшихся в распоряжении «Медузы».

О продолжающемся строительстве

Участники строительства рассказали, что в поместье постоянно что-то меняется и переделывается. У многих из них сложилось впечатление, что у проекта нет ни концепции, ни даже «управляющей воли», пишет «Медуза». Другие отмечают, что такое огромное хозяйство требует постоянного ухода и починки того, что вышло из строя. Например, за последние три года из резиденции исчезли все белые мраморные статуи, потому что они покрылись чем-то зеленым от соли и сырости.

Неуютно, так скажем! Вот приехать сюда большой компанией друзей на один-два дня, покутить хорошенько и уехать — это да. А жить там — нет.

один из подрядчиков

Двухчасовое расследование ФБК о «дворце Путина» вышло 19 января. В нём подробно описывается, что есть на территории усадьбы, внутреннее убранство дома, рассказывается о прилежащих виноградниках, а также том, откуда на всё это взялись деньги.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал расследование «чушью и компиляцией», а сам Путин заявил, что ни ему, ни его близким родственникам дворец не принадлежит. Позже Песков сообщил, что зданием владеет один или несколько предпринимателей, но разглашать их имена Кремль отказался, посчитав это некорректным.

Mash выпустил репортаж из «дворца Путина», в котором показал его интерьеры, указывая на продолжающееся строительство. Когда было снято видео, не уточняется.

#новости #дворецпутина

234 234 комментария
1
394
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234 комментария
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Адекватный звук

277

Да откуда это в головах у людей, Я НИПАНИМАЮ(

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Митя Мурасов

Адекватный
151

сначала своих подданных накорми, потом дворцы строй, блять

Ответить

Mikha Nanullov

Митя
103

так подданные уже не знают куда миллиарды по хатам солить

Ответить

Ilya Filin

Mikha
0

Для этого отлично подходят коробки из под обуви. 

Ответить

Mikha Nanullov

Ilya
3

путинская многоножка

Ответить

Ваша Закладко

Митя
7

скажут - подданные ему не принадлежат

Ответить

Садовый дым

Митя
5

зачем ты нужен подданным если они не голодные

Ответить

Митя Мурасов

Садовый
1

Сколько волка не корми

Ответить

Садовый дым

Митя
7

а он всё на свои цитаты дрочетб)

Ответить

Иплувен Максимал

Адекватный
67

Вот только есть страны, где президенты живут в съемных квартирах. И там по удивительному совпадению уровень жизни граждан гораздо выше, чем в тех странах, где президенты живут во дворцах.

Ответить

Anton Golovanov

Иплувен
128

Опять же, вопрос совершенно неправильно поставлен.

Если население России это устраивает, пусть у президента РФ будет официальная очень дорогая резиденция. Пусть на нее выделят открыто деньги из федерального бюджета, пусть презизент открыто перед своими избирателями подпишет закон о выделении себе 100 млрд рублей на строительство дворца. Будем хвастаться им перед английской королевой там.

Проблема же не только в том, что у президента дворец. Самая главная херня же в том, что это все скрывается и абсолютно все построенно на откровенно ворованные деньги. И тут эта отговорка типа "а че у нашего не должно быть хорошо?" — это просто увод от темы совершения крупного экономического преступления, вообще говоря.

Ответить

Евгений Глебов

Anton
3

Если население России это устраивает, пусть у президента РФ будет официальная очень дорогая резиденция.

Вот в том то и дело. Действующая средневековая крепость всех устраивает, хоть и жрет миллиарды денег. Но устраивает она всех именно потому, что это историческое наследие и никому лично не принадлежит. А тут какой-то дворец, который даже госсобственностью не является и кто владелец не известно. Млять... Это же не дача в 10 соток.

Ответить

Специализированн

Anton
1

+ ко всему, это никакой и ещё и не дворец ко всему перечисленному. Отсюда и гнев!

Ответить

#realfiddy

Anton
–24

Чел, у Путина друзей миллиардеров знаешь сколько? Этот дворец даже не его, а вы уже все пищите от зависти. 

Ответить

Михаил Кометов

Иплувен
3

В тех странах президенты. У нас - царь

Ответить

#realfiddy

Михаил
0

Есть еще королева. Та что на острове. 

Ответить

#realfiddy

Иплувен
0

Что за страны?

Ответить

Сергей Яковенко

Адекватный
68

Может кто-то скажет ему, что великолепный век о средневековой Османской империи?

Ответить

Соколов Андрей

Сергей
12

Для тотар, кубаноедов , цыган это нормальное мышление

Ответить

Трудовой

Соколов
8

Слыш, чем Татары тебе не нравятся?

Ответить

Alex Blake

Трудовой
11

Они предали монголов

Ответить

Соколов Андрей

Alex
0

Едят лошадей

Ответить

Соколов Андрей

Трудовой
0

Тем что и даги с чеченами.

Ответить

Иван Трофимов

Адекватный
46

Так у него и так дерьмо, к красоте не имеющее никакого отношения. Типичный продукт мышления нувориша из 90-х.

Ответить

Натуральный Даниль

Адекватный
22

все верно, ну хотят люди себе царя, почему это кого-то удивляет? Путин для большинства – царь, хватит уже делать из этого сенсацию. При чем похоже, все это в мире понимают, что Россия конечно не Саудовская Аравия, но и не демократическая Европа точно, что-то посередине. Не зря же Макрон про крестьян вспоминал. Только малое количество россиян в это поверить не может. Впрочем, декабристы 200 лет назад так же думали. Как видите, ничего не меняется. Удивительно. 

Ответить

Международный пришелец

Натуральный
33

Меняется. У царя что главное - божественное разрешение на царствование. А нынешний крысюк себе такое позволить не может, косит под демократию, какую то легитимность пытается притянуть

Ответить

Натуральный

Междуна…
3

Да, прогибается под дух времени.

Ответить

Международный

Натурал…
2

Рано или поздно прогнется до конца

Ответить

Письменный Слава

Натуральный
3

Атлант, из какой там страны ты родом, что так безапелляционно рассуждаешь об РФ?
Большинство постсоветских обывателей при слове "царь" по старой наследственной привычке начинают нервно дергаться, а Путина называют так лишь в крайне ироническом ключе. Русскую монархию постсоветский обыватель любит примерно в такой же степени, в какой и Ельцина с Чубайсом.

Ответить

Натуральный

Письмен…
6

Речь идёт не конкретно о монархии, а об отношении русского человека к президенту. К этой фигуре отношение сакральное. Или ты не согласен?

Ответить

Письменный Слава

Натурал…
13

Не-а.
Самая распространенная "лоялистская" позиция, которую наблюдаю, сводится к тому, что худой мир лучше доброй ссоры, хотим стабильность, и вообще оппозиция ничем не лучше, при этом того же Путина и всех-всех-всех человек может поносить, на чем свет стоит. В головах у людей абсолютнейший хаос, выражающийся в недоверии вообще ко всем на свете. Сакральным отношением страдает только какая-то часть выживших из ума стариков и госслужащие на тепленьких местах, которым солнцеликий платит достаточно хорошо.

Ответить

Натуральный

Письмен…
2

а как люди относятся подобной информации о Дворце за 100 миллиард, как они себе ее объясняют? 

Ответить

Письменный Слава

Натурал…
1

"Экая невидаль"

Ответить

Nikolay Kapustin

Письмен…
1

Поносит не поносит, а ежегодно смотрит и ТВ и кривую линию, и это был тяжелый год 31 числа. Именно что сакрализация. В разговоре может вести себя так, но на деле это именно оно.

Ответить

alexferman

Письмен…
0

В головах у людей абсолютнейший хаос, выражающийся в недоверии вообще ко всем на свете

Точняк

Ответить

Словесный Интервент

Адекватный
24

Понасенков верно сказал на днях

Евгений Понасенков @Ponasenkov
Что такое люди? Пойдут по трупу! https://t.co/kp5UmjraSx
Ответить

Казенный паркур

Словесный
11

Маэстро как всегда великолепен

Ответить

Шило

Адекватный
15

У нас только 160 лет назад крепостное право отменили, не требуйте многого от людей.

Ответить

Дмитрий Кораблёв

Адекватный
8

проблема в том, что у него уже есть дворцы) Разные резиденции президентские и т.д.

Ответить

Шило

Дмитрий
22

Один банкетному, второй удмурту и тд...

Ответить

Charles Cross

Адекватный
5

А я и не знал что Говорун, после закрытия "Страны игр", пошёл в строители

Ответить

Адекватный звук

Charles
31

не выглядеть обсосами на встречах с бизнесменами

Шёл 2021 год, а у некоторых в голове все ещё прочно сидело мнение, что чем больше бриллиантов в часах, тем они пизже в чьих-то глазах... хотя, вероятно, во многих кругах так и есть(

Ответить

Романелло Кивогенс

Charles
13

Дачи-то были, но не такие роскошные, и именно, что государственные и оставались у государства после смены Генсека. Вдобавок, если руководствоваться логикой кому что положено, тогда можно оправдать за взятки большинство осуждённых чиновников - им-то ведь тоже положено, они ведь тоже не хотя выглядеть обсосами на встречах с бизнесменами. Да что там чиновников - практически любого человека, потому как никто не хочет выглядеть обсосом или неудачником в глазах жены (мужа), соседей или на встрече одноклассников.

Ответить

k-trif

Charles
4

Говорун, блин.. ну как так?!
Вы были моим любимым редактором Страны Игр.
Я ваши журналы покупал!
Вот так и низвергаются кумиры на наших глазах (

Ответить

Anton Golovanov

Charles
2

не выглядеть обсосами на встречах с бизнесменами

У меня есть какое-то смутное ощущение, что между "не выглядеть обсосом" и "у меня дворец за миллиард баксов" есть некоторый диапазон.

Ответить

Clear

Charles
2

Внезапно Логвинов на его фоне стал весьма здравомысляще выглядеть

Ответить

Polina Malahova

Адекватный
5

Не дерьмо, а "лечебная грязь".

Ответить

Дмитрий Чернышов

Адекватный
3

Я жил бы в съёмной. Мне было бы неуютно из-за чужих людей дома, а даже просто огромную квартиру убирать запаришься.

Ответить

Дмитрий Чернов

Адекватный
3

Пускай живёт как хочет, но не на налоги граждан

Ответить

Творческий ГОСТ

Адекватный
1

Обществознание и историю прогуливал

Ответить

Юрий Король

Адекватный
1

Царский дворец - это в первую очередь административное помещение, а не жилплощадь.  Вот хорошо написано: https://vk.com/v_notepad?w=wall-141128285_3785

Ладно, кто о чём, а лысый о расчёске... | V…
Ладно, кто о чём, а лысый о расчёске. Давайте по поводу того, что Путин - новый царь, дворец…
vk.com
Ответить

Октябрёнок

Юрий
0

Какой же псевдосторический бред.

Ответить

Тамерлан Хазбулаев

Адекватный
1

Думаю это вброшенный темник, при этом неофициальный, потому как только он станет официальным, то Федеративную Республику придется переименовывать в Монархию.

Ответить

Ivan Knyazev

Адекватный
1

Что не понятно? Мы имеем дело с гением логики и ассоциаций. Скорее всего у них даже свой специальный тест есть при приеме на работу.

Ответить

Садовый холод

Адекватный
1

блэт, я хотел этот же отрывок запостить из материала медузы)
ставлю лукас за опережение

Если человек — президент, ему все можно «Медуза…
Команда Алексея Навального 19 января опубликовала расследование о «дворце Путина» под Геленджиком…
meduza.io
Ответить

apranzo

Адекватный
0

Люди разные, там один такое заявил

Ответить

Адекватный звук

apranzo
1

Там выше комментарий есть, Путин реально для многих в России царь

Ответить

Голодный пистолет

Адекватный
0

Ну вообще всё по фактам, не в хрущевке же жить! Но можно было всё же и поменьше дворец построить, а то уж слишком огромный

Ответить

Словесный Интервент

125

А можно сдать по гарантии эту версию баклажана? Рвётся очень быстро. 

Ответить

Oleg Rusakov

Словесный
60

Походу у тухлого овоща свежая тактика :)

Ответить

Dmitry Teplyakov

Oleg
17

Шифер-то сдуло всё-таки

Ответить

Комментарий удален

Дмитрий Зосенко

Словесный
20

Слушай, ну дед вон дачу за 100 млрд по гарантии сдать не может и мучается, а ты хочешь 15-рублевый баклажан вернуть.

Совесть-то имей.

Ответить

Шило

Словесный
7

Он за последние дни потерял 3к кармы, вот и бесится.

Ответить

syrslava

Шило
7

Там либо совсем потеряно логическое мышление (не ставил бы на это), либо целенаправленный кармасуицид... хотя, на что тут эта штука влияет кроме оценок?

Ответить

Лев Нотин

syrslava
0

Была же какая-то ролеплейная биржа TJ, может он там инсайдерский торговлей занимается с твинков?

Ответить

Zzzzzzz

Шило
4

Мне кажется, что наооборот, слишком медленно сливалась карма, решил забустить

Ответить

Dmitry Teplyakov

Шило
1

Он за неделю слил чуть более 10к)

Ответить

Владислав Косинов

Словесный
0

Сдать всегда можно, только вы бы его помыли для начала, а то его поди использовали "и вглубь и вширь" кто ни пoпaдя, порвали вон в разных местах, не хорошо получается.

Ответить

Поверхностный ГОСТ

Словесный
0

порвался? Ну наконец-то!!!

Ответить

Александр Крофт

Словесный
0

А я только хотел его похвалить, что при всем неадеквате, в отличие от остальных, он, по крайней мере не раздаёт минуса. Порвался 🤷🏼‍♀️

Ответить

Неплохой динозавр

108

Ура, Медуза ответила на единственный вопрос, который у меня оставался после фильма Навального: как рядом с этим памятником девяностых - совершенно безвкусным и вульгарным дворцом - появилось вполне себе стильное современное шато? Явно же не мог его себе построить Путин - человек, как выясняется, без всякого представления о прекрасном. Ответ оказался элементарным, а это и не Путина, его себе Димон отгрохал, а Путин как был провинциалом из девяностых в своих вкусах, так им и остался. 

Ответить

Неплохой динозавр

Неплохой
59

Я об этом если что

Ответить

Alex Blake

Неплохой
29

Это Путин построил отдельный дом для паркура

Ответить

Недовольный

Alex
2

Ждем новое творение Ubisoft в новой локации

Ответить

Дмитрий

Alex
0

Это пристройка для слуг

Ответить

onemanshow

Неплохой
5

Это что за закос под Каирские трущобы?

Ответить

Олег Иванов

Неплохой
1

Внатуре аквадискотека слева

Ответить

Борис Котов

Неплохой
–2

Не поддерживаю Путина, но нужно быть редким извращенцем, чтобы уродливое, хаотичное нагромождение бетона и стекла считать лучше, чем добротный неоклассицизм на уровне сталинских домов (интерьеры — отдельная тема, они у Пыни действительно не очень). Вы, наверное, из тех, кто поддерживает современное «искусство» вроде картины, которая 47 дней провисела вверх ногами, прежде чем кто-то это заметил.

Le Bateau
Le Bateau ("The Boat") is a paper-cut from 1953 by Henri Matisse. The picture is composed from…
en.wikipedia.org
Ответить

alexferman

Борис
0

нужно быть редким извращенцем, чтобы

Да, мы такие

Ответить

Evgeny M

Неплохой
9

Chad Димон катается по своим поместьям, пьет собственное вино, ходит в найках. Virgin Путен прячется в бункере, не в состоянии построить дом, закидывает всех деньгами лишь бы не ебанули

Ответить

Максим Павлов

Неплохой
3

так выходит ершик за 700 евро у Димона? )))

Ответить

Неплохой динозавр

Максим
4

Получается что так. Впрочем, тут тоже ничего нового :)

Ответить

Bulat Akhmetshin

Максим
3

Ершик за 700 евро же не в этом доме, а на винном заводе вообще на другом участке. Смотрите внимательнее.

Ответить

Митя Мурасов

103

Мне кажется , на те же деньги можно было построить Улей из Resident Evil , и еще бы на Немезиду деньги остались

Ответить

Андрей Стаховский

Митя
33

Кто его знает, что там под землей... Путин сделал себе анклав. Уйдет с президентства, заедет в дворец, нажмет кнопку, территория куполом закроется. А под землей у него там ядерные шахты. И все, хер выкуришь уебка :)

Ответить

Митя Мурасов

Андрей
30

А мы Новичка в вентиляцию ебанем

Ответить

Ilya.A—Petya.A's

Митя
4

А там фильтро-вентиляционные установки его отфильтруют)

Ответить

Alexandr

Ilya.A…
1

Русская смекалка что-нибудь придумает)

Ответить

ouxen

Alexandr
0

запустить таймер на динамите и крадясь в режиме воровства переложить в карман врага?

Ответить

Чужой химик

Андрей
0

Ну ты и фантазер.
«Уйдет с президенства», мдаа...

Ответить

ouxen

Андрей
0

ты ряженый олд, анклав в океане ☝🏿

Ответить

Никита Борисова

Митя
18

Кто-то уже шутил про
Да нет у меня никакого дворца! Небоскрёб под океаном это абсурд!

Владимир Владимирович, он про тот, что в Геленджике 

Этого у меня тоже нет!

Ответить

apranzo

Митя
0

А ковид откуда думаешь? 

Ответить

Митя Мурасов

apranzo
4

Black Mesa

Ответить

Кирилл Сосновский

Митя
1

Тоже об этом подумал, когда читал. Не удивлюсь, если они там П-вирус разрабатывают.

Ответить

Лев Атаманов

Митя
0

Ля, я б глянул расследование Навального о том как Путин десятилетиями втихаря испытывал паразитов "немезис"

Ответить

Митя Мурасов

Лев
0

так он и испытывал, кто его охраняет

Ответить

GoodSanta

56

президент хранит в резиденции личные подарки. «Ему [бывший президент Казахстана Нурсултан] Назарбаев подарил огромную беседку из бревен! — говорит Михаил. — Которую местные краснодарские жучки съели за один год: осенью ее поставили — через год убрали». (По открытым данным, за время своего президентства Путин получил в Казахстане только два подарка: гвозди, завязанные в узел местным силачом, и камчу — казахскую нагайку для верховой езды.)

Бля, я так в Скайриме построил себе дом на озере с кучей витрин и стоек с оружием - и там выставляю зачарованное оружие и броню, которое дарят за квесты. Охуенное чувство, понимаю ВладимВладимыча

Ответить

Alex Baystruykin

GoodSanta
5

Кстати, в Ф4 есть остров на застройку, так вот я сейчас вдруг понял, что прямо по проекту фигачил, там и казино, и подсобки и фабрика воды и жратва в закрытых теплицах выращивается. Аквадискотеки нет, зато есть АЭС. Надо блин записать видео с экскурсией.

Ответить

GoodSanta

Alex
4

Надо блин записать видео с экскурсией

Ты смотри - а то вдруг дед отожмет

Ответить

Недовольный велосипед

Alex
1

Что творишь содомит, аж заново поставить захотелось

Ответить

Творческий ГОСТ

57

Как и у американский королевы, так положено.

Ответить

Парижский цвет

54
Ответить

ouxen

Парижский
1
Ответить

Митя Мурасов

51

Я так понимаю, это фаза торга пошла

Ответить

ouxen

Митя
1

торга, как быстрее передать власть? ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Ответить

Митя Мурасов

ouxen
0

фаст-мув

Ответить

ouxen

Митя
2

ultimate seduction

Ответить

Митя Мурасов

ouxen
2

snoop dogg  - sensual seduction

Ответить

ouxen

Митя
1

@Cерьёзный Валера

Ответить

Подсолнух

50

Нормально, въебать 100 лярдов, а скорее всего и больше, чтобы за 10 лет туда 4 раза сгонять. У них реально крыша едет от шального украденного бабла.

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Милый колос

46

Народный поэт Семён С. уже прокомментировал расследование Медузы новым искромётным стихотворением:

"Вывсёврёти вывсёврёти,
Дайте ссылку на RT,
Ваши доказательства
Совсем не доказательства",

- написал Семён в своём Instagram, принадлежащем тоталитарной репрессивной капиталистической корпорации Facebook. Подписчики и коллеги по творческому цеху восхитились смелостью и талантом Семёна.

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Натуральный Даниль

Милый
6

 тоталитарной репрессивной капиталистической корпорации 

ебать май фюрер охуеншен 

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anvarich

39

Где-то заплакали жители городов где так и не построили метро

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Charles Cross

anvarich
11

Куда уж до метро, если в моем городе не включают фонтан, потому что "экономят деньги на воду". Никакой "аквадискотеки" 

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Неплохой динозавр

Charles
15

Ладно фонтан, в Новороссийске и том самом Геленджике вообще горячая вода по расписанию несколько часов в день

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Сергей Синденов

Неплохой
0

И холодная тоже

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Недовольный велосипед

anvarich
0

В Омске могло стать больше одной станции!

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Садовый холод

31
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Жабка

13

Mash и Медуза общались с одним и тем же строителем?

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Руслан Турченко

Жабка
13

Вообще это самое непонятное место истории, как так просто можно пообщаться со строителями такого объекта и они все сливают? Учитывая прогрессирующую паранойю Пыни, то там все зодчие должны были быть с погонами, допусками и подпиской..)) Как вариант, полная деквалификация, где все службы деградировали под напором такой клептоманской вакханалии.. :))  

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Хитрый чайник

Руслан
84

блять они дворец не могут 15 лет построить без плесени, и за стройку отвечают солдафоны без образования из ФСО. исключительный бардак во всём. профессионализм спецслужб вокруг путина - это миф, выдуманный самими же этими спецслужбами

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Руслан Турченко

Хитрый
2

Увожай ФСО! :)) 

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Сергей Яковенко

Руслан
37

По нормальному строителей надо было в стену дворца замуровать 

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Руслан Турченко

Сергей
3

Не стоит приводить вредных исторических аналогий. ФСОшники-клептоманьяки могут взять на вооружение. :)) 

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Anton Golovanov

Руслан
35

Это как с основной проблемой любых теорий заговора. Суть в том, что с увеличением числа людей держать тайну становится экспоненциально сложно, кто-то да сольет информацию. Там настолько большой масштаб всей этой стройки, что вовлечено оргомное число подрядчиков (которые притом все чисто по-человечески жутко хотят похвастаться тем, что строили САМОМУ ПУТИНУ). Да и вообще профессионализм — это явно не то, что характеризует современный государственный строй в России.

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Максим Павлов

Руслан
1

там десятки тысяч человек поработали за 15 лет...
И я думаю большинство в темную.
Строители в принципе не гении, могут и не понимать теоретической опасности для себя...

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Volodja Mihailov

Руслан
0

ну например если эти строители или проектировщики, и их конторы не граждане РФ и не СНГ. Наши "стратегические партнеры" всегда протянут руку помощи. Единственное, что часть клиентов они лишаться, но сто очков заработают у других, будущих клиентов....

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Роман Величкин

Жабка
0

Медуза больше с бывшими строителями.

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A big purple banana 🍆

–96

16-этажный

Уже даже мужики на стройке стебут либерах

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Dra

A
35

Почему тебе это кажется совершенно невероятным, что в этой резиденции не предусмотрели бункер "для первых лиц государства"?

Ответить

Пригарное покрытие

Dra
42

Просто перестань отвечать ему конструктивно, он этого не заслуживает.

Ответить

A big purple banana 🍆

Dra
–98

про этот особняк теперь можно любую хуйню сочинять, как я понимаю. окатыши всё сожрут

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Колямба

A
23

Обиделся :(

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Nick Rosenberg

Колямба
28

@Вахтёр банан настроил бота который автоматически минусит комменты людей ставящих минусы ему. Можете проверить по таймингам.

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Шило

Nick
10

Та у него мозгов не хватит, не преувеличивайте его способности)

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Groosha

Шило
7

Ну почему же, у него неплохой сайтик по поиску лайкеров/дизлайкеров, так что в API он шарит https://tj-likers.netlify.app/ (а исходники закрысил в итоге)

Что, разумеется, не отменяет того факта, что этот человек мерзок и невоспитан

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Dra

Nick
9

Кстати, да. Заметил тоже.

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Nick Rosenberg

Dra
7

Порвался похоже.

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Dra

A
25

У тебя ведь есть глаза, чтобы рассмотреть те фотки, которые доступны? Ты же видишь, что там всё строится с читом на бесконечные деньги? Ты же понимаешь, в каком месте расположен дворец, какова его площадь? Что удивительного в том, что там есть бункер, построенный с таким же размахом?

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Комментарий удален

Dra

A
25

ПАЧИМУ МИНЯ МИНУСЯТ!! ВАХТЁР! ЗАБАНЬ МИНУСУЮЩИХ!!1

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Иван Клюхин

A
–48

Да там уже поебать вообще что писать: целевая аудитория готова жрать что угодно.

Я, по глупости, перешёл по ссылке и сразу вспомнил почему не читаю Медузу. Какой-то высосанный из пальца и шитый белыми нитками вброс, написанный под дивизом "пруфов не будет".

Короче, вот из-за такой оппозиции в стране ничего и не меняется: ни один человек с трёхзначным IQ (как бы сильно ему не хотелось перемен) не будет солидаризироваться с позицией людей выбегающих на митинги под впечатлением от подобных "разоблачений".

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