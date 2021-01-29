Президент бывал там как минимум четыре раза, утверждают журналисты.

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«Дворец» во время строительства в 2011 году Фото, предоставленное одним из строителей

Журналисты «Медузы» пообщались с теми, кто работает в Прасковеевке, где расположен «дворец Путина», и изучили документы, касающиеся этой стройки. Они рассказали, какие неточности оказались в фильме Навального, о том, какие ещё объекты есть на территории резиденции, и кто надзирает за её строительством — которое продолжается до сих пор.

О визитах Путина

По данным «Медузы», Владимир Путин бывал в резиденции минимум четыре раза. Со ссылкой на одного из подрядчиков издание сообщает, что с 2007 по 2014 год президент приезжал на мыс Идокопас трижды. Руководитель другой компании, приехавший в резиденцию в 2008-году застал только два визита. Один из собеседников «Медузы» рассказал, что когда «первое лицо» приезжало на объект, рабочих «приходилось куда-то убирать», а стройку показывал «начальник из ФСО».

О неточностях в фильме Навального

Один из прорабов заявил, что во дворце «нет никакого золота». «Есть помещения и в пастельных тонах. Мрамор — да, что-то типа оникса — да. Но не золото!» — говорит он. «Фильм Навального как будто свёлся к стоимости ёршиков и диванов», — пожаловался другой строитель. По его словам, большая часть затрат приходится на сложные капитальные работы. По его словам, в фильме не указан резервуарный парк, где хранится и пресная, и морская вода специально для бассейна. Также там есть очистные сооружения.

О 16-этажном подземном комплексе

Горный инженер Виктор (имя изменено) рассказал о 16-этажном подземном комплексе, насквозь пронзившем мыс Идокопас. По его словам, вход в подземную часть находится всего в 30-40 метрах от угла дворца. Он рассказал, что под домом находится «целый муравейник». На 14-15 уровне — верхний блок технических помещений. На восьмом — винотека (из которой, по данным ФБК, прорублено окно, чтобы любоваться закатом). По словам Виктора, при нём там планировали сделать балкон, нависающий над морем.

В самом низу находятся ещё одни технические помещения и стометровый тоннель, выходящий на пляж. Виктор рассказал, что у основного VIP-выхода в пляжную зону предполагался траволатор. Через этот же комплекс в случае необходимости будут эвакуировать жильцов.

По словам строителя, все эти годы он воспринимал свой бывший проект как народное достояние, а не как частный дом, строительство которого нужно скрывать. «Эвакуационная штольня, вертикальный ствол с лифтовой шахтой — это беспрецедентный подземный объект, аналогов по сложности и насыщенности в России просто нет. В мире — может быть, но не в России», — говорит он.

План комплекса Копия сайта проектной компании «Метро-стиль» в web.archive.org

По оценкам собеседника «Медузы», строительство комплекса обошлось примерно в три миллиарда рублей. Таких комплексов должно было быть два, говорит он, но от идеи отказались из-за экономического кризиса в 2008 году.

Про «аквадискотеку» и «склад грязи»

«Аквадискотека» во дворце — это светодинамический фонтан с барной стойкой, сообщил «Медузе» его проектировщик. «Подсветка струй фонтана — это типовое решение: оно применяется и в городских фонтанах, и чуть ли не в приусадебных. Элементарная и не особо дорогая вещь», — рассказал бывший инженер-конструктор компании «Боронд», работавшей над фонтаном. Согласно чертежам, ещё одна «аквадискотека» есть на территории шато при винодельческом хозяйстве в поселке Дивноморском. По данным ФБК, эта территория тоже входит в состав резиденции. Для этого фонтана разработали 16 светомузыкальных композиций, в плейлист входят аргентинские и бразильские мелодии, французский шансон, ZAZ, Ванесса Мэй, Enya, Кайли Миноуг и трек из фильма «Матрица».

Сотрудник одного из подрядчиков рассказал, что помещение, обозначенное на планах как «склад грязи», действительно является специально обустроенным местом для хранения лечебных грязей. «Грязевые ванны же не просто так образуются: нужны засушенные брикеты с лечебной грязью — и они должны храниться где-то при правильной температуре», — пояснил он.

О «Диминой даче»

В расследовании ФБК Навальный удивлялся, зачем в десяти километрах о дворца нужен ещё один дом. Один из собеседников «Медузы» назвал шато в Дивноморском и окружающие его виноградники «Диминой дачей». Согласно документам, объект начали строить в годы президентства Дмитрия Медведева.

О компаниях-подрядчиках

«Медуза» насчитала восемь компаний, которые писали о работе в Прасковеевке на своих сайтах — часто называя резиденцию «объектом „Пансионат“ в городе Геленджик» (так же она называется на чертежах, которые есть у издания). Информация там хранилась годами. Например, на сайте «АБЛ-Инженеринг Групп» указано, что общая площадь всех строений резиденции — 40 тысяч квадратных метров.

У царя должен быть дворец! Или президент должен на съёмной квартире жить? Если человек любит красоту, разве в этом есть что-то плохое? Вот вы смотрели «Великолепный век» — почему у турок и арабов должно быть шикарно, а у нашего соотечественника должно быть дерьмо? один из бывших строителей дворца

Об участии Федеральной службы охраны

Как рассказали «Медузе» четверо подрядчиков и инженеров строительства, ФСО полностью руководит стройкой. Сотрудники спецслужбы отвечают за дисциплину и порядок, передают подрядчикам поручения заказчика; они же водят «первое лицо» по объекту. По словам одного из подрядчиков, фсошники «люди разносторонние», с «очень хорошим вкусом», а «их мнение не солдафонское». Имена сотрудников ФСО сохранились и на чертежах, оказавшихся в распоряжении «Медузы».

О продолжающемся строительстве

Участники строительства рассказали, что в поместье постоянно что-то меняется и переделывается. У многих из них сложилось впечатление, что у проекта нет ни концепции, ни даже «управляющей воли», пишет «Медуза». Другие отмечают, что такое огромное хозяйство требует постоянного ухода и починки того, что вышло из строя. Например, за последние три года из резиденции исчезли все белые мраморные статуи, потому что они покрылись чем-то зеленым от соли и сырости.

Неуютно, так скажем! Вот приехать сюда большой компанией друзей на один-два дня, покутить хорошенько и уехать — это да. А жить там — нет. один из подрядчиков

Двухчасовое расследование ФБК о «дворце Путина» вышло 19 января. В нём подробно описывается, что есть на территории усадьбы, внутреннее убранство дома, рассказывается о прилежащих виноградниках, а также том, откуда на всё это взялись деньги.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал расследование «чушью и компиляцией», а сам Путин заявил, что ни ему, ни его близким родственникам дворец не принадлежит. Позже Песков сообщил, что зданием владеет один или несколько предпринимателей, но разглашать их имена Кремль отказался, посчитав это некорректным.