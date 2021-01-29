16-этажный «бункер», две аквадискотеки и «Димина дача»: «Медуза» узнала от строителей о других объектах «дворца Путина» Статьи редакции
Президент бывал там как минимум четыре раза, утверждают журналисты.
Журналисты «Медузы» пообщались с теми, кто работает в Прасковеевке, где расположен «дворец Путина», и изучили документы, касающиеся этой стройки. Они рассказали, какие неточности оказались в фильме Навального, о том, какие ещё объекты есть на территории резиденции, и кто надзирает за её строительством — которое продолжается до сих пор.
О визитах Путина
По данным «Медузы», Владимир Путин бывал в резиденции минимум четыре раза. Со ссылкой на одного из подрядчиков издание сообщает, что с 2007 по 2014 год президент приезжал на мыс Идокопас трижды. Руководитель другой компании, приехавший в резиденцию в 2008-году застал только два визита. Один из собеседников «Медузы» рассказал, что когда «первое лицо» приезжало на объект, рабочих «приходилось куда-то убирать», а стройку показывал «начальник из ФСО».
О неточностях в фильме Навального
Один из прорабов заявил, что во дворце «нет никакого золота». «Есть помещения и в пастельных тонах. Мрамор — да, что-то типа оникса — да. Но не золото!» — говорит он. «Фильм Навального как будто свёлся к стоимости ёршиков и диванов», — пожаловался другой строитель. По его словам, большая часть затрат приходится на сложные капитальные работы. По его словам, в фильме не указан резервуарный парк, где хранится и пресная, и морская вода специально для бассейна. Также там есть очистные сооружения.
О 16-этажном подземном комплексе
Горный инженер Виктор (имя изменено) рассказал о 16-этажном подземном комплексе, насквозь пронзившем мыс Идокопас. По его словам, вход в подземную часть находится всего в 30-40 метрах от угла дворца. Он рассказал, что под домом находится «целый муравейник». На 14-15 уровне — верхний блок технических помещений. На восьмом — винотека (из которой, по данным ФБК, прорублено окно, чтобы любоваться закатом). По словам Виктора, при нём там планировали сделать балкон, нависающий над морем.
В самом низу находятся ещё одни технические помещения и стометровый тоннель, выходящий на пляж. Виктор рассказал, что у основного VIP-выхода в пляжную зону предполагался траволатор. Через этот же комплекс в случае необходимости будут эвакуировать жильцов.
По словам строителя, все эти годы он воспринимал свой бывший проект как народное достояние, а не как частный дом, строительство которого нужно скрывать. «Эвакуационная штольня, вертикальный ствол с лифтовой шахтой — это беспрецедентный подземный объект, аналогов по сложности и насыщенности в России просто нет. В мире — может быть, но не в России», — говорит он.
По оценкам собеседника «Медузы», строительство комплекса обошлось примерно в три миллиарда рублей. Таких комплексов должно было быть два, говорит он, но от идеи отказались из-за экономического кризиса в 2008 году.
Про «аквадискотеку» и «склад грязи»
«Аквадискотека» во дворце — это светодинамический фонтан с барной стойкой, сообщил «Медузе» его проектировщик. «Подсветка струй фонтана — это типовое решение: оно применяется и в городских фонтанах, и чуть ли не в приусадебных. Элементарная и не особо дорогая вещь», — рассказал бывший инженер-конструктор компании «Боронд», работавшей над фонтаном. Согласно чертежам, ещё одна «аквадискотека» есть на территории шато при винодельческом хозяйстве в поселке Дивноморском. По данным ФБК, эта территория тоже входит в состав резиденции. Для этого фонтана разработали 16 светомузыкальных композиций, в плейлист входят аргентинские и бразильские мелодии, французский шансон, ZAZ, Ванесса Мэй, Enya, Кайли Миноуг и трек из фильма «Матрица».
Сотрудник одного из подрядчиков рассказал, что помещение, обозначенное на планах как «склад грязи», действительно является специально обустроенным местом для хранения лечебных грязей. «Грязевые ванны же не просто так образуются: нужны засушенные брикеты с лечебной грязью — и они должны храниться где-то при правильной температуре», — пояснил он.
О «Диминой даче»
В расследовании ФБК Навальный удивлялся, зачем в десяти километрах о дворца нужен ещё один дом. Один из собеседников «Медузы» назвал шато в Дивноморском и окружающие его виноградники «Диминой дачей». Согласно документам, объект начали строить в годы президентства Дмитрия Медведева.
О компаниях-подрядчиках
«Медуза» насчитала восемь компаний, которые писали о работе в Прасковеевке на своих сайтах — часто называя резиденцию «объектом „Пансионат“ в городе Геленджик» (так же она называется на чертежах, которые есть у издания). Информация там хранилась годами. Например, на сайте «АБЛ-Инженеринг Групп» указано, что общая площадь всех строений резиденции — 40 тысяч квадратных метров.
Об участии Федеральной службы охраны
Как рассказали «Медузе» четверо подрядчиков и инженеров строительства, ФСО полностью руководит стройкой. Сотрудники спецслужбы отвечают за дисциплину и порядок, передают подрядчикам поручения заказчика; они же водят «первое лицо» по объекту. По словам одного из подрядчиков, фсошники «люди разносторонние», с «очень хорошим вкусом», а «их мнение не солдафонское». Имена сотрудников ФСО сохранились и на чертежах, оказавшихся в распоряжении «Медузы».
О продолжающемся строительстве
Участники строительства рассказали, что в поместье постоянно что-то меняется и переделывается. У многих из них сложилось впечатление, что у проекта нет ни концепции, ни даже «управляющей воли», пишет «Медуза». Другие отмечают, что такое огромное хозяйство требует постоянного ухода и починки того, что вышло из строя. Например, за последние три года из резиденции исчезли все белые мраморные статуи, потому что они покрылись чем-то зеленым от соли и сырости.
Двухчасовое расследование ФБК о «дворце Путина» вышло 19 января. В нём подробно описывается, что есть на территории усадьбы, внутреннее убранство дома, рассказывается о прилежащих виноградниках, а также том, откуда на всё это взялись деньги.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал расследование «чушью и компиляцией», а сам Путин заявил, что ни ему, ни его близким родственникам дворец не принадлежит. Позже Песков сообщил, что зданием владеет один или несколько предпринимателей, но разглашать их имена Кремль отказался, посчитав это некорректным.
Mash выпустил репортаж из «дворца Путина», в котором показал его интерьеры, указывая на продолжающееся строительство. Когда было снято видео, не уточняется.
сначала своих подданных накорми, потом дворцы строй, блять
так подданные уже не знают куда миллиарды по хатам солить
Для этого отлично подходят коробки из под обуви.
зачем ты нужен подданным если они не голодные
Сколько волка не корми
Вот только есть страны, где президенты живут в съемных квартирах. И там по удивительному совпадению уровень жизни граждан гораздо выше, чем в тех странах, где президенты живут во дворцах.
Опять же, вопрос совершенно неправильно поставлен.
Если население России это устраивает, пусть у президента РФ будет официальная очень дорогая резиденция. Пусть на нее выделят открыто деньги из федерального бюджета, пусть презизент открыто перед своими избирателями подпишет закон о выделении себе 100 млрд рублей на строительство дворца. Будем хвастаться им перед английской королевой там.
Проблема же не только в том, что у президента дворец. Самая главная херня же в том, что это все скрывается и абсолютно все построенно на откровенно ворованные деньги. И тут эта отговорка типа "а че у нашего не должно быть хорошо?" — это просто увод от темы совершения крупного экономического преступления, вообще говоря.
Если население России это устраивает, пусть у президента РФ будет официальная очень дорогая резиденция.
Вот в том то и дело. Действующая средневековая крепость всех устраивает, хоть и жрет миллиарды денег. Но устраивает она всех именно потому, что это историческое наследие и никому лично не принадлежит. А тут какой-то дворец, который даже госсобственностью не является и кто владелец не известно. Млять... Это же не дача в 10 соток.
Специализированн
+ ко всему, это никакой и ещё и не дворец ко всему перечисленному. Отсюда и гнев!
Чел, у Путина друзей миллиардеров знаешь сколько? Этот дворец даже не его, а вы уже все пищите от зависти.
В тех странах президенты. У нас - царь
Может кто-то скажет ему, что великолепный век о средневековой Османской империи?
Для тотар, кубаноедов , цыган это нормальное мышление
Трудовой
Слыш, чем Татары тебе не нравятся?
Они предали монголов
Так у него и так дерьмо, к красоте не имеющее никакого отношения. Типичный продукт мышления нувориша из 90-х.
Натуральный Даниль
все верно, ну хотят люди себе царя, почему это кого-то удивляет? Путин для большинства – царь, хватит уже делать из этого сенсацию. При чем похоже, все это в мире понимают, что Россия конечно не Саудовская Аравия, но и не демократическая Европа точно, что-то посередине. Не зря же Макрон про крестьян вспоминал. Только малое количество россиян в это поверить не может. Впрочем, декабристы 200 лет назад так же думали. Как видите, ничего не меняется. Удивительно.
Международный пришелец
Меняется. У царя что главное - божественное разрешение на царствование. А нынешний крысюк себе такое позволить не может, косит под демократию, какую то легитимность пытается притянуть
Письменный Слава
Атлант, из какой там страны ты родом, что так безапелляционно рассуждаешь об РФ?
Большинство постсоветских обывателей при слове "царь" по старой наследственной привычке начинают нервно дергаться, а Путина называют так лишь в крайне ироническом ключе. Русскую монархию постсоветский обыватель любит примерно в такой же степени, в какой и Ельцина с Чубайсом.
Речь идёт не конкретно о монархии, а об отношении русского человека к президенту. К этой фигуре отношение сакральное. Или ты не согласен?
Не-а.
Самая распространенная "лоялистская" позиция, которую наблюдаю, сводится к тому, что худой мир лучше доброй ссоры, хотим стабильность, и вообще оппозиция ничем не лучше, при этом того же Путина и всех-всех-всех человек может поносить, на чем свет стоит. В головах у людей абсолютнейший хаос, выражающийся в недоверии вообще ко всем на свете. Сакральным отношением страдает только какая-то часть выживших из ума стариков и госслужащие на тепленьких местах, которым солнцеликий платит достаточно хорошо.
а как люди относятся подобной информации о Дворце за 100 миллиард, как они себе ее объясняют?
Поносит не поносит, а ежегодно смотрит и ТВ и кривую линию, и это был тяжелый год 31 числа. Именно что сакрализация. В разговоре может вести себя так, но на деле это именно оно.
В головах у людей абсолютнейший хаос, выражающийся в недоверии вообще ко всем на свете
Точняк
Понасенков верно сказал на днях
У нас только 160 лет назад крепостное право отменили, не требуйте многого от людей.
проблема в том, что у него уже есть дворцы) Разные резиденции президентские и т.д.
А я и не знал что Говорун, после закрытия "Страны игр", пошёл в строители
Адекватный звук
не выглядеть обсосами на встречах с бизнесменами
Шёл 2021 год, а у некоторых в голове все ещё прочно сидело мнение, что чем больше бриллиантов в часах, тем они пизже в чьих-то глазах... хотя, вероятно, во многих кругах так и есть(
Дачи-то были, но не такие роскошные, и именно, что государственные и оставались у государства после смены Генсека. Вдобавок, если руководствоваться логикой кому что положено, тогда можно оправдать за взятки большинство осуждённых чиновников - им-то ведь тоже положено, они ведь тоже не хотя выглядеть обсосами на встречах с бизнесменами. Да что там чиновников - практически любого человека, потому как никто не хочет выглядеть обсосом или неудачником в глазах жены (мужа), соседей или на встрече одноклассников.
не выглядеть обсосами на встречах с бизнесменами
У меня есть какое-то смутное ощущение, что между "не выглядеть обсосом" и "у меня дворец за миллиард баксов" есть некоторый диапазон.
Я жил бы в съёмной. Мне было бы неуютно из-за чужих людей дома, а даже просто огромную квартиру убирать запаришься.
Царский дворец - это в первую очередь административное помещение, а не жилплощадь. Вот хорошо написано: https://vk.com/v_notepad?w=wall-141128285_3785
Думаю это вброшенный темник, при этом неофициальный, потому как только он станет официальным, то Федеративную Республику придется переименовывать в Монархию.
Что не понятно? Мы имеем дело с гением логики и ассоциаций. Скорее всего у них даже свой специальный тест есть при приеме на работу.
Садовый холод
блэт, я хотел этот же отрывок запостить из материала медузы)
ставлю лукас за опережение
Люди разные, там один такое заявил
Адекватный звук
Там выше комментарий есть, Путин реально для многих в России царь
Голодный пистолет
Ну вообще всё по фактам, не в хрущевке же жить! Но можно было всё же и поменьше дворец построить, а то уж слишком огромный
А можно сдать по гарантии эту версию баклажана? Рвётся очень быстро.
Походу у тухлого овоща свежая тактика :)
Комментарий удален
Слушай, ну дед вон дачу за 100 млрд по гарантии сдать не может и мучается, а ты хочешь 15-рублевый баклажан вернуть.
Совесть-то имей.
Сдать всегда можно, только вы бы его помыли для начала, а то его поди использовали "и вглубь и вширь" кто ни пoпaдя, порвали вон в разных местах, не хорошо получается.
А я только хотел его похвалить, что при всем неадеквате, в отличие от остальных, он, по крайней мере не раздаёт минуса. Порвался 🤷🏼♀️
Ура, Медуза ответила на единственный вопрос, который у меня оставался после фильма Навального: как рядом с этим памятником девяностых - совершенно безвкусным и вульгарным дворцом - появилось вполне себе стильное современное шато? Явно же не мог его себе построить Путин - человек, как выясняется, без всякого представления о прекрасном. Ответ оказался элементарным, а это и не Путина, его себе Димон отгрохал, а Путин как был провинциалом из девяностых в своих вкусах, так им и остался.
Неплохой динозавр
Я об этом если что
Это Путин построил отдельный дом для паркура
Не поддерживаю Путина, но нужно быть редким извращенцем, чтобы уродливое, хаотичное нагромождение бетона и стекла считать лучше, чем добротный неоклассицизм на уровне сталинских домов (интерьеры — отдельная тема, они у Пыни действительно не очень). Вы, наверное, из тех, кто поддерживает современное «искусство» вроде картины, которая 47 дней провисела вверх ногами, прежде чем кто-то это заметил.
так выходит ершик за 700 евро у Димона? )))
Ершик за 700 евро же не в этом доме, а на винном заводе вообще на другом участке. Смотрите внимательнее.
Мне кажется , на те же деньги можно было построить Улей из Resident Evil , и еще бы на Немезиду деньги остались
Кто его знает, что там под землей... Путин сделал себе анклав. Уйдет с президентства, заедет в дворец, нажмет кнопку, территория куполом закроется. А под землей у него там ядерные шахты. И все, хер выкуришь уебка :)
А мы Новичка в вентиляцию ебанем
Кто-то уже шутил про
Да нет у меня никакого дворца! Небоскрёб под океаном это абсурд!
Владимир Владимирович, он про тот, что в Геленджике
Этого у меня тоже нет!
Тоже об этом подумал, когда читал. Не удивлюсь, если они там П-вирус разрабатывают.
Ля, я б глянул расследование Навального о том как Путин десятилетиями втихаря испытывал паразитов "немезис"
президент хранит в резиденции личные подарки. «Ему [бывший президент Казахстана Нурсултан] Назарбаев подарил огромную беседку из бревен! — говорит Михаил. — Которую местные краснодарские жучки съели за один год: осенью ее поставили — через год убрали». (По открытым данным, за время своего президентства Путин получил в Казахстане только два подарка: гвозди, завязанные в узел местным силачом, и камчу — казахскую нагайку для верховой езды.)
Бля, я так в Скайриме построил себе дом на озере с кучей витрин и стоек с оружием - и там выставляю зачарованное оружие и броню, которое дарят за квесты. Охуенное чувство, понимаю ВладимВладимыча
Кстати, в Ф4 есть остров на застройку, так вот я сейчас вдруг понял, что прямо по проекту фигачил, там и казино, и подсобки и фабрика воды и жратва в закрытых теплицах выращивается. Аквадискотеки нет, зато есть АЭС. Надо блин записать видео с экскурсией.
Я так понимаю, это фаза торга пошла
фаст-мув
snoop dogg - sensual seduction
Нормально, въебать 100 лярдов, а скорее всего и больше, чтобы за 10 лет туда 4 раза сгонять. У них реально крыша едет от шального украденного бабла.
Народный поэт Семён С. уже прокомментировал расследование Медузы новым искромётным стихотворением:
"Вывсёврёти вывсёврёти,
Дайте ссылку на RT,
Ваши доказательства
Совсем не доказательства",
- написал Семён в своём Instagram, принадлежащем тоталитарной репрессивной капиталистической корпорации Facebook. Подписчики и коллеги по творческому цеху восхитились смелостью и талантом Семёна.
Натуральный Даниль
тоталитарной репрессивной капиталистической корпорации
ебать май фюрер охуеншен
Где-то заплакали жители городов где так и не построили метро
Куда уж до метро, если в моем городе не включают фонтан, потому что "экономят деньги на воду". Никакой "аквадискотеки"
Неплохой динозавр
Ладно фонтан, в Новороссийске и том самом Геленджике вообще горячая вода по расписанию несколько часов в день
Mash и Медуза общались с одним и тем же строителем?
Вообще это самое непонятное место истории, как так просто можно пообщаться со строителями такого объекта и они все сливают? Учитывая прогрессирующую паранойю Пыни, то там все зодчие должны были быть с погонами, допусками и подпиской..)) Как вариант, полная деквалификация, где все службы деградировали под напором такой клептоманской вакханалии.. :))
Хитрый чайник
блять они дворец не могут 15 лет построить без плесени, и за стройку отвечают солдафоны без образования из ФСО. исключительный бардак во всём. профессионализм спецслужб вокруг путина - это миф, выдуманный самими же этими спецслужбами
По нормальному строителей надо было в стену дворца замуровать
Не стоит приводить вредных исторических аналогий. ФСОшники-клептоманьяки могут взять на вооружение. :))
Это как с основной проблемой любых теорий заговора. Суть в том, что с увеличением числа людей держать тайну становится экспоненциально сложно, кто-то да сольет информацию. Там настолько большой масштаб всей этой стройки, что вовлечено оргомное число подрядчиков (которые притом все чисто по-человечески жутко хотят похвастаться тем, что строили САМОМУ ПУТИНУ). Да и вообще профессионализм — это явно не то, что характеризует современный государственный строй в России.
там десятки тысяч человек поработали за 15 лет...
И я думаю большинство в темную.
Строители в принципе не гении, могут и не понимать теоретической опасности для себя...
ну например если эти строители или проектировщики, и их конторы не граждане РФ и не СНГ. Наши "стратегические партнеры" всегда протянут руку помощи. Единственное, что часть клиентов они лишаться, но сто очков заработают у других, будущих клиентов....
16-этажный
Уже даже мужики на стройке стебут либерах
Просто перестань отвечать ему конструктивно, он этого не заслуживает.
про этот особняк теперь можно любую хуйню сочинять, как я понимаю. окатыши всё сожрут
@Вахтёр банан настроил бота который автоматически минусит комменты людей ставящих минусы ему. Можете проверить по таймингам.
Ну почему же, у него неплохой сайтик по поиску лайкеров/дизлайкеров, так что в API он шарит https://tj-likers.netlify.app/ (а исходники закрысил в итоге)
Что, разумеется, не отменяет того факта, что этот человек мерзок и невоспитан
У тебя ведь есть глаза, чтобы рассмотреть те фотки, которые доступны? Ты же видишь, что там всё строится с читом на бесконечные деньги? Ты же понимаешь, в каком месте расположен дворец, какова его площадь? Что удивительного в том, что там есть бункер, построенный с таким же размахом?
Да там уже поебать вообще что писать: целевая аудитория готова жрать что угодно.
Я, по глупости, перешёл по ссылке и сразу вспомнил почему не читаю Медузу. Какой-то высосанный из пальца и шитый белыми нитками вброс, написанный под дивизом "пруфов не будет".
Короче, вот из-за такой оппозиции в стране ничего и не меняется: ни один человек с трёхзначным IQ (как бы сильно ему не хотелось перемен) не будет солидаризироваться с позицией людей выбегающих на митинги под впечатлением от подобных "разоблачений".