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Сергей Звезда

Певца Тиму Белорусских задержали в Минске из-за гашиша. На него возбудили уголовное дело Статьи редакции

Телеграм-каналы сообщали о двух килограммах, но, по данным СК, при обыске у него нашли только 0,4 грамма.

166 166 комментариев
16 047 просмотров
Фото из его «ВКонтакте»

В начале января белорусского исполнителя Тиму Белорусских (Тимофея Морозова) задержали в Минске с гашишем. Сначала информация появилась в телеграм-каналах. Её отверг артист, но затем частично подтвердил Следственный комитет.

По версии СМИ:

  • Артиста задержали 10 января;
  • С двумя килограммами гашиша;
  • Их нашли в машине;
  • Его отправили под домашний арест.

По версии СК:

  • Артиста задержали 6 января;
  • С 0,4 граммами гашиша;
  • Их нашли в клубе;
  • Его освободили под залог.

Сначала в телеграм-каналах сообщили о задержании Тимы Белорусских

Белорусского исполнителя Тиму Белорусских (Тимофея Морозова) задержали 10 января после обнаружения у него двух килограммов гашиша в машине, сообщил Mash без указания источника. Super, Daily Storm и белорусский Sputnik написали, что представитель артиста подтвердил им эту информацию.

По данным СМИ, Белорусских хранил два килограмма гашиша у себя дома, для личного пользования и знакомых, и не планировал их сбывать. Представитель артиста якобы уточнил в разговоре с журналистами, что «вскоре ожидается суд».

В сообщениях СМИ не указано, что якобы вменяется музыканту, но Super обратило внимание, что статья 328 белорусского Уголовного кодекса об обороте наркотических средств предполагает наказание до пяти лет лишения свободы.

Затем Белорусских опубликовал опровержение и назвал новости «неправдой»

Вскоре после публикаций в телеграм-каналах, около 16:00 по Москве, Белорусских в одном из инстаграм-аккаунтов опроверг информацию о задержании. У этого профиля нет верификации, но ссылка на него есть на официальном сайте музыканта.

Заявляю вам открыто в лоб о том, что всё, что вы читаете, это неправда. Я нахожусь дома, но я не под арестом. Всё как всегда. Наркотики — это плохо, это надо понимать. Не знаю, что вы там прочитали, но расходимся.

Тима Белорусских

Но появились новые подтверждения: дело возбудили, но не за «два килограмма»

После этого, в 16:11 по мск, в телеграм-канале белорусского Агентства телевизионных новостей опубликовали фотографию артиста в отделе полиции. АТН тоже заявило, что Тима Белорусских задержан в Минске с наркотиками и находится под домашним арестом, а также уточнило, что ожидает официального комментария Следственного комитета или МВД.

Агентство телевизионных новостей

В 16:35 белорусское издание Onliner опубликовало комментарий управления Следственного комитета по Минску. СК подтвердил, что Белорусских задержали — но не 10, а 6 января.

В ведомстве также заявили, что при артисте нашли 0,4 грамма гашиша, а не два килограмма, как сообщалось в телеграм-каналах. На Белорусских возбудили дело за незаконный оборот наркотических средств, отметили следователи.

По данным следствия, ночью 6 января в помещении одного из игровых клубов в Минске сотрудниками милиции задержан 22-летний молодой человек, при личном обыске у которого обнаружено опасное наркотическое средство – гашиш, массой 0,4 грамма.

В отношении минчанина возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 328 Уголовного кодекса Беларуси. К нему применена мера пресечения в виде залога.

Проведены неотложные следственные действия. Назначены химические и судебно-генетические экспертизы, производство которых поручено экспертам ГКСЭ. Расследование уголовного дела продолжается.

полный комментарий УСК по Минску

Mash предложил объяснение тому, что версии СМИ и СК отличаются

По данным Mash, Белорусских договорился с органами, пообещав отказаться от поддержки протестов в своей стране. В обмен, как пишет издание, ему «снизили» размер изъятого гашиша с двух килограммов до 0,4 грамм и смягчили меру пресечения.

Белорусских надеялся получить условку, а инфу про задержание должны были держать в тайне. А потом про это написали мы.

Mash

В августе Белорусских поддержал протестующих соотечественников: «Сегодня, со слезами на глазах, я пишу этот пост с тремя громкими „Горжусь, горжусь, горжусь!“». Он назвал белорусов «самым миролюбивым, самым искренним и самым честным народом».

#новости #происшествия #наркотики

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Сергей Звезда

Как вы видите, информация обновлялась в реальном времени и много раз исправлялась, но теперь я официально представляю вам окончательную версию этого поста. Та-дам!

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Константин Панфилов

98

Это витаминки

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Романелло Кивогенс

Константин
14

Незабудки.

Ответить

Андрей Галицкий

Романелло
9

твой любимый цветок

Ответить

Романелло

Андрей
8

Но он сожрёт тебя как цветок тля.

Ответить

drama llama

Константин
1

Рассаду в питомнике купил.

Ответить

Ваша Закладко

drama
1

адики

Ответить

Neurotoxin001

44
Ответить

Легкость Бытия

Neurotoxin001
8

бляяя вголос

Ответить

Словесный Интервент

43

Музыкант в ответ на публикации в телеграм-каналах заявил, что находится дома, а не под домашним арестом.

находится дома, а не под домашним арестом.

АУФ

Ответить

Экономический Паша

Словесный
8

А Тимофей выйдет погулять?

Ответить

Ваша Закладко

Экономический
8

из окна скинет

Ответить

Экономический

Ваша
16

а вот и сбыт

Ответить

Ваша Закладко

Экономи…
1

расходимся

Ответить

ТыжЮзер

Словесный
0

Под мамкиным арестом)

Ответить

ivan p

19

Теперь он сможет начать писать ганста реп

Ответить

#realfiddy

ivan
7

Он же петух, какой ганста рэп

Ответить

Никита Борисова

#realfiddy
11

Так всё же сходится.

Ответить

#realfiddy

Никита
4

Сходится у тебя меж булок дилдо 

Ответить

ivan p

21

Мне с пацанами на два раза пыхнуть, сказал он в оправдание 

Ответить

Михаил Зеленин

17

за 2 кг всего 5 лет? Какие однако в Белоруссии мягкие законы по наркоте. В Сингапуре бы казнили 

Ответить

Ваша Закладко

Михаил
4

поэтому усатый и не ли кван ю

Ответить

Zeynal Verdiyev

Ваша
7

не понял посыл. усатый и так не кван ю.

Ответить

Джордж Харви

Zeynal
13

Никто не Ли Куан Ю, кроме Ли Куан Ю

Ответить

GoodSanta

Михаил
3

мягкие законы по наркоте

Президент располагает

Ответить

Педагогический турник

Михаил
0

В России 10-ка, минимум

Ответить

Михаил Зеленин

Педагогический
4

Не, по Гашишу у нас лимиты большие. Это крупный до 10 лет 

Ответить

Педагогический

Михаил
0

Хорошо у вас

Ответить

Мистер Блондин

Педагогический
0

бразильку из ро за 16кг дали 6 лет он отсидел 5

Ответить

Педагогический

Мистер
0

Там что притянут так и посадят. Ему не повезло

Ответить

Мистер Блондин

Педагог…
1

Возможно твой знакомый был барыгой
Судя по судебной практике барыг ебут во всю, а тех кто для личного пользования ебут не на максималках 

Ответить

Педагогический

Мистер
0

Так как барыга и сел. Ты заебешься доказывать, что тебе для личного пользования. Я хрен знает как РО вообще съехали с таким весом. Там сбыт группой в сговоре. Занесли куда надо, скорее всего

Ответить

Грамотный

Мистер
–1

ну то бразилец, не русский

Ответить

Грамотный микроскоп

Педагогический
0
Участникам группы Рыночные Отношения вынесен…
Бразилец и Ост получили по шесть и шесть с половиной лет тюрьмы.
the-flow.ru
Ответить

Педагогический

Грамотн…
0

Лол, моего знакомого за 50г посадили на 10

Ответить

Мистер Блондин

Педагог…
0

сдается мне твой знакомый пиздабол
50г даже не крупный размер. Возможно было что-то еще в деле

Ответить

Педагогический

Мистер
0

Я ему об этом скажу как он выйдет

Ответить

Мистер Блондин

Педагог…
5

Как будет грустно если в день его выхода произойдет легалайз 

Ответить

Dmitry

Мистер
3

Вспомнилась последняя сцена из "Мглы")) Но я на ней ржал, а не грустил)

Ответить

Педагогиче

Мистер
0

Ему да, мы поржем

Ответить

Мистер

Педагог…
2

поржем и обкуримся 

Ответить

Педагогиче

Мистер
0

Бросил я это дело

Ответить

Мистер

Педагог…
1

а я и не начинал
но через 10 лет то можно уже на пенсии расслабиться 

Ответить

Dmitry Yashin

Михаил
0

Хм, как быстро за время прочтения два килограмма разбухли до трёх.

Ответить

Михаил Зеленин

Dmitry
0

Исправил даже до твоего коммента. 2 и 3 на клавиатуре рядом находятся.

Ответить

Dmitry Yashin

Михаил
0

Лучше бы оставил

Ответить

Evgeny Volnov

Михаил
0

Ты принципиально не проверяешь информацию из СМИ? Можно сроки погуглить было.

Ответить

AZP

Михаил
0

В Беларуси за другое казнят.

Ответить

Андрей Иванов

1

Теперь понятно что за муза вдохновляла творца.

Ответить

Хитрый чайник

Андрей
26

как будто что-то плохое

Ответить

Ren Nu

Хитрый
22

как будто что-то хорошее 

Ответить

Azat Khalilov

Ren
1

Как будто что-то 

Ответить

Oldfag TV

Azat
0

Как будто

Ответить

Oldfag TV

Oldfag
0

Как

Ответить

Slow Dimon

Oldfag
0

.

Ответить

Groosha

Slow
0

Ответить

#realfiddy

Ren
0

Согласен, лучше героинить как Цой

Ответить

Педагогический турник

Андрей
5

Творческие люди упарываются наркотой. Для кого-то это открытие?

Ответить

Ivanka Barron

Педагогический
1

В каком месте он творческий?

Ответить

Педагогический

Ivanka
7

Он занимается творчеством, музыкой. Нравится ли тебе это творчество - это другой вопрос. Черный квадрат - это тоже творчество

Ответить

Вован Джапан

Педагог…
–1

очередной сосунок, блеющий под автотюн

музыка

Ответить

Педагогический

Вован
10

Да, нынче это называется музыкой. Ещё раз говорю, что если тебе не нравится это творчество, то это не значит, что оно им не является.

Ответить

Вован Джапан

Педагог…
0

А он хоть тексты себе сам пишет? Про биты вообще не спрашиваю.

Ответить

Педагогиче

Вован
0

А если не пишет?

Ответить

Вован

Педагог…
0

То это едва ли творчество. Просто торговля еблом.

Ответить

Педагогиче

Вован
2

Мадонна - творческий человек?

Ответить

Вован

Педагог…
–3

Не в курсе её деятельности. 

Ответить

Педагогиче

Вован
4

Конечно, конечно

Ответить

Педагогиче

Вован
0

Ну да ладно, исполнитель - это тоже творческий человек

Ответить

Вован

Педагог…
0

Мадонна, если верить вики, ещё и автор собственных песен.

Ответить

Педагогиче

Вован
0

Единиц своих песен

Ответить

Педагогиче

Вован
0

Плюс есть такое понятие как гострайтинг, которым пользовались и пользуются не только певцы, но и писатели.

Ответить

Служебный

Вован
0

Да, сам

Ответить

Вован

Служебн…
1

Просто не был уверен, умеют ли подобные деятели вообще писать.

Ответить

AZP

Вован
0

Пишут на сиськах фанаток

Ответить

chrevougodie666

Педагог…
2

При чем тут черный квадрат? Сравнение вообще ни к месту. Черный квадрат – произведение искусства, конец фигуративной живописи, а то, что производит объект обсуждения – коммерческий продукт и китч.

Ответить

Педагогический

chrevou…
2

Чёрный квадрат - это ебаный черный квадрат. То, что вы сами себе навыдумывали и увидели в нем - это сугубо ваши проблемы

Ответить

chrevougodie666

Педагог…
4

Это именно так и есть. Это просто черный квадрат. В этом и есть новаторская концепция супрематизма. Больше ста лет прошло с появления черного квадрата, а у людей до сих пор горит жопа от такой авангардной дерзости. Относительно "проблем" – я лишь обозначила историческое место произведения искусства.

Ответить

Педагогиче

chrevou…
0

Дерзость. Смешно. Мне все эти попытки понять, что "имел в виду автор" всегда напоминают вот это
https://www.google.com/amp/s/tjournal.ru/amp/120257
Это просто чёрный квадрат, за которым ничего не стоит. И новаторского в нем - 0

Ответить

Rmn Rmn

Педагог…
2

Если ты действительно думаешь, что за чёрным квадратом ничего стоит, а все смыслы — надуманное зрителем, то ты ошибаешься. Это не просто черная фигурка в отрыве от всего, но высказывание, оформленное в черную фигурку. Если хочешь, эмодзи, отправленная тогдашнему миру искусства. Это было именно овеществлением и закреплением художественных поисков Малевича, его системы, о которой он сам писал, обсуждал, декларировал. То есть тут даже не надо додумывать за автора, потому что автор всё сам сказал. 

А если ты просто троллишь, то забудь всё, что я написал выше.

▪️

Ответить

Педагогиче

Rmn
0

Музыка Тимы - это не просто завывание под автотюн, а послание поколению. Или это другое?

Ответить

Rmn Rmn

Педагог…
0

Я отвечал на твоё заявление о чёрном квадрате. 

Дискуссия о Тиме Белорусских и его творчестве может быть очень интересной (про запрос общества и наличие соответствующей реакции в виде такого вот творчества, про то, как точно он (его команда) попал в этот молодёжный нерв), но вступать в неё не буду.

Ответить

Полезный

chrevou…
0

Бля, выходи за меня.

Ответить

Служебный файл

Педагог…
0

Осенью 2015 были опубликованы результаты исследований (методом рентгеноскопии), которые подтвердили наличие под изображением «Чёрного квадрата» двух других цветных изображений. Первоначальное изображение — это кубофутуристическая композиция, а лежащая под «Чёрным квадратом» это протосупрематическая композиция. Также учёные расшифровали надпись на картине, которая считается авторской (по почерку). Фраза звучит как «Битва негров в тёмной пещере» и отсылает к известному монохромному полотну Альфонса Алле «Битва негров в пещере глубокой ночью», созданном в 1882 году, произведению, которое художник никогда не видел (но вполне мог слышать и оценить её юмор, что и подтверждается фактом наличия поспешно сделанной им карандашной надписи просто для памяти на краю указанной протосупрематической композиции). «Надпись выполнена чёрным карандашом по высохшему слою белил, состоит из трех слов и прочитана нами как „битва негров“, предположительно, „ночью“», — рассказала сотрудник отдела научной экспертизы Екатерина Воронина на презентации книги Ирины Вакар «Казимир Малевич. Чёрный супрематический квадрат».

Ответить

Педагогиче

Служебн…
1

В курсе. Но это не отменяет того факта, что автор просто закрасил работу, которая ему не понравилась и не угарнул с надписью.
Понимаешь ли, скрытый смысл можно найти в чем угодно. И выдвинуть миллион теорий.
Ты уверен, что следующие поколения не будут искать возможный скрытый смысл в песнях нынешних исполнителей?

Ответить

Служебный

Педагог…
2

Синдром поиска глубинного смысла был и будет всегда.

Ответить

Педагогиче

Служебн…
0

Вот и я о том же

Ответить

Социалистический цветок

10

Тима Гашишусских

Ответить

Сергей Звезда

8

Как вы видите, информация обновлялась в реальном времени и много раз исправлялась, но теперь я официально представляю вам окончательную версию этого поста. Та-дам!

Ответить

Прохладный калькулятор

Сергей
4

21 век: пока пишешь новость, она меняется два раза =)

Ответить

Прохладный калькулятор

Сергей
1

Ещё не всё 
https://t.me/breakingmash/23252
По данным источника Mash, Тима Белорусских был задержан с гашишем и достаточно быстро дал признательные показания.

При этом певцу удалось договориться (почему он сейчас на домашнем) — парень пообещал отказаться от поддержки местных протестов в обмен на снижение размера изъятого (с двух кило до 0,4 грамм) и смягчение меры пресечения.

Белорусских надеялся получить условку, а инфу про задержание должны были держать в тайне. А потом про это написали мы.

Ответить

Сергей Звезда

Прохладный
0

ага, добавлено

Ответить

Иван Грозный

7

двумя килограммами 

грозит до пяти лет

и в тоже время в другом случае
у него было 0,044 г марихуаны.

дали 11 лет и 6 месяцев

Ответить

Педагогический турник

Иван
2

0.044г это что-то из сказок. Могли докинуть, да, но за такой объем никого не посадят

Ответить

Иван Грозный

Педагогический
3

в РБ в любой наркотической статье сбыт идет автоматом, как бонус. Именно и-з-за "сбыта" и получают такие сроки. там вроде от 12 лет

Ответить

Педагогический

Иван
0

И в России максимально пытаются привязать сбыт. Но объем минимальный есть. С 6г начинается криминализация. Но если не хватает, то могут помочь

Ответить

Иван Грозный

Педагог…
0

в рб похуй - дыхнул дымом - сбыт

Ответить

GoodSanta

Иван
0

Ну а за сбыт в РБ накидывают еще 3 - итого максимум на 8 лет мы избавлены от новых альбомов

Ответить

Helgi Magic

GoodSan…
1

У тентасьена до сих пор выходят

Ответить

Иван Грозный

Иван
0

сука 
ведь 100% не приплетут сбыт, как это делают всегда, во всех случаях
а сбыт это - поделился с другом, дал затянуться, встретился с приятелем когда дома были пакеты и все вот это вот.

Ответить

Таинственный Валера

6

Тиму Белорусских (Тимофею Морозову)

Как будто женщину задержали

Ответить

Обосранный унитаз

5

Тима Беларуських

Ответить

Web Developer

4

Хотелось бы посмотреть как выглядят 2 кг гашиша)

Ответить

Владимир Стародубов

Web
4
Ответить

Denis Gritsenko

Web
1

Как ириска на 2кг, наверное)

Ответить

Rantier

5

В тюрьме в Новополоцке на днях покончил с собой парень, у которого нашли 0,044 грамма марихуанны в 2016. Его тогда приплели к массовому "Делу 37-ми" и дали 11 лет. Это не разовый случай, а системный, ведь в Беларуси возможно все. Самое смешное, что многие годы те, кто сейчас жалуется на жестокость власти, тысячами писали комментарии на тут.бай и онлайнере, что "так им и надо, наркоманам этим". 

Ответить

Глеб Бут

4

Он же с лейбла собираться уходить.
По-любому, с весом и раньше двигался, а то, что именно сейчас его решили стопануть, это уже интересное совпадение. 

Ответить

Erika Erka

3

КОВЕР на стене. Откуда появились эти ковры на стенах гос заведений? В школе висел флаг-ковер, в консульстве РБ в СПб тебя встрчает настенный ковер флаг+герб. Я даже рассмеялась. Выглядит максимально колхозно. Вот уж настоящий символ лукашистской Беларуси.

Ответить

daler.k

1

малолетний дебил

Ответить

Прохладный калькулятор

1

Сам исполнитель заявил в своём Instagram о том, что данная информация — вброс.

В то же время источники @motolkohelp сообщают: «Тима Белорусских подозревается по ч1 ст 328 УК РБ. Задержан был в одном из клубов Минска. Ни о каких 2 кг гашиша речи не было. Он сейчас освобождён под залог».

Ответить

Прохладный калькулятор

Прохладный
2

Многие СМИ написали о задержании рэпера Тимы Белорусских.

Сам он опроверг это в своем инстаграме.

«Ребятки, заявляю вам открыто в лоб: все, что вы читаете — неправда, я нахожусь дома, но не под арестом».

Ответить

Прохладный калькулятор

Прохладный
7

Хаха пиздабол

Телеграм-канал АТН опубликовал (https://t.me/ATN_BTRC/18834) фото Тимы Белорусских в РУВД.

«Первые минуты после задержания в одном из РУВД Минска», — пишет канал.

«Известный в молодежной среде Тима (настоящая фамилия Морозов) попался с 2 кг гашиша вроде 10 января, а потом его арестовали. Сейчас рэпер под домашним арестом», — говорится в сообщении.

Ответить

Международный

Прохлад…
2

На лице написано что малый повзрослел

Ответить

Прохладный

Прохлад…
0

@Сергей Звезда  дополняй ещё)

Ответить

Данил Ларионов

Прохлад…
0

Del

Ответить

Прохладный

Прохлад…
0

Источник Onliner сообщил, что Тима Белорусских действительно ждет суда. «Было маски-шоу, их „приняли“. Но речь не идет про 2 килограмма. Так что певец сейчас не находится под домашним арестом».
https://people.onliner.by/2021/01/29/timu-belorusskix-zaderzhali-v-minske

Ответить

Сергей Звезда

Прохлад…
0

я всё вижу, спасибо

Ответить

Anton Gostev

Прохладный
0

О гашише речи не идёт. Через пару часов узнают, что у него решили найти.

Ответить

Cерьёзный Валера

2

Не пость такое больше.

Ответить

Ваша Закладко

Cерьёзный
0

это тизер нового трэка прост

Ответить

Tommy Drowning

2

Не исключено, что закинули. Полицию белорусскую не знаете?)

Ответить

Maksim Romanenko

1

Спасибо, узнал кто это

Ответить

GoodSanta

Maksim
3

Подсудимый, все верно

Ответить

Аврора

–4

Не "певца задержали" а "наркомана, увлекающегося пением". 

Ответить

Denis Manchenko

Аврора
0

Не правильно, стоит говорить так.
Пропагандиста всяких "легалайзов", под прикрытием Путина и чеченской мафии.

Ответить

rossoshmap

1
Ответить

Peter Brand

1

Наркоманы ибаныи

Ответить

Данила Флаер

1

Кто это?

Ответить

Мишански

1

находится дома, а не под домашним арестом

одно другому никак не мешает

Ответить

Slam Dunk

1

певцу. азазаза

Ответить

Иван Сидоров

0

правильно Беларуских

Ответить

кум кумич

–1
Ответить

Действительный вентилятор

0

Когда уходил Трамп, он амнистировал несколько реперов. Сделает ли так же Лукашенко?

Ответить

Вова А.

Действительный
1

Конечно, осталось только Тиме начать карьеру репера

Ответить

Педагогический турник

0

Он больше не напишет

Ответить

Lukas Novak

0

Так он опроверг уже

Ответить

Зарегистрировался только что

Lukas
0

хде

Ответить

Крепкий стоячок

0

Продюсеры слили походу

Ответить

GoodSanta

Крепкий
0

или дилер

Ответить

GoodSanta

0

с двумя килограммами

грозит до пяти лет колонии

По 328 УК РБ, такая санкция для партии без цели сбыта
Два килограмма - это явно покушение на сбыт.
@Сергей Звезда там по ч.2 статьи - до 8 лет будет

Ответить

Комментарий удален

Иван Грозный

0

ВЫ ВСЕ ВРЁТИ

Ответить

Вертикальный жар

0

мб заявляет что вброс, чтобы замять темку и спокойно откупиться

Ответить

Denis Manchenko

0

И правильно, не с того протест начинают. Или Вы хотите как в Индонезии ?

Ответить

Талантливый кот

0

Не опроверг, а отверг @Сергей Звезда 

Ответить

Андрей Галицкий

0

мокрый в кроссах 

Ответить

Профессиональный дым

0

@Сергей Звезда

Onliner ✔
Официальный комментарий по поводу Тимы Белорусских, который дали Onliner в УСК по Минску.:

«По данным следствия, ночью 6 января в помещении одного из игровых клубов в Минске сотрудниками милиции задержан 22-летний молодой человек, при личном обыске у которого обнаружено опасное...
Официальный комментарий по поводу Тимы Белорусских, который дали Onliner в УСК по Минску.:

«По данным следствия, ночью 6 января в помещении одного из игровых клубов в Минске сотрудниками милиции задержан 22-летний молодой человек, при личном обыске у которого обнаружено опасное наркотическое средство – гашиш, массой 0,4 грамма.

В отношении минчанина возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 328 Уголовного кодекса Беларуси. К нему применена мера пресечения в виде залога.

Проведены неотложные следственные действия. Назначены химические и судебно-генетические экспертизы, производство которых поручено экспертам ГКСЭ. Расследование уголовного дела продолжается»
Ответить

Volodja Mihailov

0

блин а ведь если легализует наш, с самым высоким доверием в стране, то боюсь он станет моим президентом

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Andrey Hladki