Певца Тиму Белорусских задержали в Минске из-за гашиша. На него возбудили уголовное дело Статьи редакции
Телеграм-каналы сообщали о двух килограммах, но, по данным СК, при обыске у него нашли только 0,4 грамма.
В начале января белорусского исполнителя Тиму Белорусских (Тимофея Морозова) задержали в Минске с гашишем. Сначала информация появилась в телеграм-каналах. Её отверг артист, но затем частично подтвердил Следственный комитет.
По версии СМИ:
- Артиста задержали 10 января;
- С двумя килограммами гашиша;
- Их нашли в машине;
- Его отправили под домашний арест.
По версии СК:
- Артиста задержали 6 января;
- С 0,4 граммами гашиша;
- Их нашли в клубе;
- Его освободили под залог.
Сначала в телеграм-каналах сообщили о задержании Тимы Белорусских
Белорусского исполнителя Тиму Белорусских (Тимофея Морозова) задержали 10 января после обнаружения у него двух килограммов гашиша в машине, сообщил Mash без указания источника. Super, Daily Storm и белорусский Sputnik написали, что представитель артиста подтвердил им эту информацию.
По данным СМИ, Белорусских хранил два килограмма гашиша у себя дома, для личного пользования и знакомых, и не планировал их сбывать. Представитель артиста якобы уточнил в разговоре с журналистами, что «вскоре ожидается суд».
В сообщениях СМИ не указано, что якобы вменяется музыканту, но Super обратило внимание, что статья 328 белорусского Уголовного кодекса об обороте наркотических средств предполагает наказание до пяти лет лишения свободы.
Затем Белорусских опубликовал опровержение и назвал новости «неправдой»
Вскоре после публикаций в телеграм-каналах, около 16:00 по Москве, Белорусских в одном из инстаграм-аккаунтов опроверг информацию о задержании. У этого профиля нет верификации, но ссылка на него есть на официальном сайте музыканта.
Но появились новые подтверждения: дело возбудили, но не за «два килограмма»
После этого, в 16:11 по мск, в телеграм-канале белорусского Агентства телевизионных новостей опубликовали фотографию артиста в отделе полиции. АТН тоже заявило, что Тима Белорусских задержан в Минске с наркотиками и находится под домашним арестом, а также уточнило, что ожидает официального комментария Следственного комитета или МВД.
В 16:35 белорусское издание Onliner опубликовало комментарий управления Следственного комитета по Минску. СК подтвердил, что Белорусских задержали — но не 10, а 6 января.
В ведомстве также заявили, что при артисте нашли 0,4 грамма гашиша, а не два килограмма, как сообщалось в телеграм-каналах. На Белорусских возбудили дело за незаконный оборот наркотических средств, отметили следователи.
Mash предложил объяснение тому, что версии СМИ и СК отличаются
По данным Mash, Белорусских договорился с органами, пообещав отказаться от поддержки протестов в своей стране. В обмен, как пишет издание, ему «снизили» размер изъятого гашиша с двух килограммов до 0,4 грамм и смягчили меру пресечения.
В августе Белорусских поддержал протестующих соотечественников: «Сегодня, со слезами на глазах, я пишу этот пост с тремя громкими „Горжусь, горжусь, горжусь!“». Он назвал белорусов «самым миролюбивым, самым искренним и самым честным народом».
Это витаминки
Незабудки.
твой любимый цветок
Рассаду в питомнике купил.
Музыкант в ответ на публикации в телеграм-каналах заявил, что находится дома, а не под домашним арестом.
находится дома, а не под домашним арестом.
АУФ
Экономический Паша
А Тимофей выйдет погулять?
из окна скинет
Теперь он сможет начать писать ганста реп
Он же петух, какой ганста рэп
Так всё же сходится.
за 2 кг всего 5 лет? Какие однако в Белоруссии мягкие законы по наркоте. В Сингапуре бы казнили
поэтому усатый и не ли кван ю
не понял посыл. усатый и так не кван ю.
Педагогический турник
В России 10-ка, минимум
Не, по Гашишу у нас лимиты большие. Это крупный до 10 лет
бразильку из ро за 16кг дали 6 лет он отсидел 5
Там что притянут так и посадят. Ему не повезло
Возможно твой знакомый был барыгой
Судя по судебной практике барыг ебут во всю, а тех кто для личного пользования ебут не на максималках
Так как барыга и сел. Ты заебешься доказывать, что тебе для личного пользования. Я хрен знает как РО вообще съехали с таким весом. Там сбыт группой в сговоре. Занесли куда надо, скорее всего
Педагогический
Лол, моего знакомого за 50г посадили на 10
сдается мне твой знакомый пиздабол
50г даже не крупный размер. Возможно было что-то еще в деле
Я ему об этом скажу как он выйдет
Как будет грустно если в день его выхода произойдет легалайз
Хм, как быстро за время прочтения два килограмма разбухли до трёх.
Исправил даже до твоего коммента. 2 и 3 на клавиатуре рядом находятся.
Ты принципиально не проверяешь информацию из СМИ? Можно сроки погуглить было.
Теперь понятно что за муза вдохновляла творца.
Хитрый чайник
как будто что-то плохое
Как будто что-то
Педагогический турник
Творческие люди упарываются наркотой. Для кого-то это открытие?
В каком месте он творческий?
Педагогический
Он занимается творчеством, музыкой. Нравится ли тебе это творчество - это другой вопрос. Черный квадрат - это тоже творчество
очередной сосунок, блеющий под автотюн
музыка
Педагогический
Да, нынче это называется музыкой. Ещё раз говорю, что если тебе не нравится это творчество, то это не значит, что оно им не является.
А он хоть тексты себе сам пишет? Про биты вообще не спрашиваю.
А если не пишет?
Мадонна - творческий человек?
Ну да ладно, исполнитель - это тоже творческий человек
При чем тут черный квадрат? Сравнение вообще ни к месту. Черный квадрат – произведение искусства, конец фигуративной живописи, а то, что производит объект обсуждения – коммерческий продукт и китч.
Педагогический
Чёрный квадрат - это ебаный черный квадрат. То, что вы сами себе навыдумывали и увидели в нем - это сугубо ваши проблемы
Это именно так и есть. Это просто черный квадрат. В этом и есть новаторская концепция супрематизма. Больше ста лет прошло с появления черного квадрата, а у людей до сих пор горит жопа от такой авангардной дерзости. Относительно "проблем" – я лишь обозначила историческое место произведения искусства.
Педагогиче
Дерзость. Смешно. Мне все эти попытки понять, что "имел в виду автор" всегда напоминают вот это
https://www.google.com/amp/s/tjournal.ru/amp/120257
Это просто чёрный квадрат, за которым ничего не стоит. И новаторского в нем - 0
Если ты действительно думаешь, что за чёрным квадратом ничего стоит, а все смыслы — надуманное зрителем, то ты ошибаешься. Это не просто черная фигурка в отрыве от всего, но высказывание, оформленное в черную фигурку. Если хочешь, эмодзи, отправленная тогдашнему миру искусства. Это было именно овеществлением и закреплением художественных поисков Малевича, его системы, о которой он сам писал, обсуждал, декларировал. То есть тут даже не надо додумывать за автора, потому что автор всё сам сказал.
А если ты просто троллишь, то забудь всё, что я написал выше.
▪️
Педагогиче
Музыка Тимы - это не просто завывание под автотюн, а послание поколению. Или это другое?
Я отвечал на твоё заявление о чёрном квадрате.
Дискуссия о Тиме Белорусских и его творчестве может быть очень интересной (про запрос общества и наличие соответствующей реакции в виде такого вот творчества, про то, как точно он (его команда) попал в этот молодёжный нерв), но вступать в неё не буду.
Служебный файл
Осенью 2015 были опубликованы результаты исследований (методом рентгеноскопии), которые подтвердили наличие под изображением «Чёрного квадрата» двух других цветных изображений. Первоначальное изображение — это кубофутуристическая композиция, а лежащая под «Чёрным квадратом» это протосупрематическая композиция. Также учёные расшифровали надпись на картине, которая считается авторской (по почерку). Фраза звучит как «Битва негров в тёмной пещере» и отсылает к известному монохромному полотну Альфонса Алле «Битва негров в пещере глубокой ночью», созданном в 1882 году, произведению, которое художник никогда не видел (но вполне мог слышать и оценить её юмор, что и подтверждается фактом наличия поспешно сделанной им карандашной надписи просто для памяти на краю указанной протосупрематической композиции). «Надпись выполнена чёрным карандашом по высохшему слою белил, состоит из трех слов и прочитана нами как „битва негров“, предположительно, „ночью“», — рассказала сотрудник отдела научной экспертизы Екатерина Воронина на презентации книги Ирины Вакар «Казимир Малевич. Чёрный супрематический квадрат».
В курсе. Но это не отменяет того факта, что автор просто закрасил работу, которая ему не понравилась и не угарнул с надписью.
Понимаешь ли, скрытый смысл можно найти в чем угодно. И выдвинуть миллион теорий.
Ты уверен, что следующие поколения не будут искать возможный скрытый смысл в песнях нынешних исполнителей?
Ещё не всё
https://t.me/breakingmash/23252
По данным источника Mash, Тима Белорусских был задержан с гашишем и достаточно быстро дал признательные показания.
При этом певцу удалось договориться (почему он сейчас на домашнем) — парень пообещал отказаться от поддержки местных протестов в обмен на снижение размера изъятого (с двух кило до 0,4 грамм) и смягчение меры пресечения.
Белорусских надеялся получить условку, а инфу про задержание должны были держать в тайне. А потом про это написали мы.
двумя килограммами
грозит до пяти лет
и в тоже время в другом случае
у него было 0,044 г марихуаны.
дали 11 лет и 6 месяцев
Педагогический турник
0.044г это что-то из сказок. Могли докинуть, да, но за такой объем никого не посадят
в РБ в любой наркотической статье сбыт идет автоматом, как бонус. Именно и-з-за "сбыта" и получают такие сроки. там вроде от 12 лет
Педагогический
И в России максимально пытаются привязать сбыт. Но объем минимальный есть. С 6г начинается криминализация. Но если не хватает, то могут помочь
в рб похуй - дыхнул дымом - сбыт
сука
ведь 100% не приплетут сбыт, как это делают всегда, во всех случаях
а сбыт это - поделился с другом, дал затянуться, встретился с приятелем когда дома были пакеты и все вот это вот.
Хотелось бы посмотреть как выглядят 2 кг гашиша)
В тюрьме в Новополоцке на днях покончил с собой парень, у которого нашли 0,044 грамма марихуанны в 2016. Его тогда приплели к массовому "Делу 37-ми" и дали 11 лет. Это не разовый случай, а системный, ведь в Беларуси возможно все. Самое смешное, что многие годы те, кто сейчас жалуется на жестокость власти, тысячами писали комментарии на тут.бай и онлайнере, что "так им и надо, наркоманам этим".
Он же с лейбла собираться уходить.
По-любому, с весом и раньше двигался, а то, что именно сейчас его решили стопануть, это уже интересное совпадение.
КОВЕР на стене. Откуда появились эти ковры на стенах гос заведений? В школе висел флаг-ковер, в консульстве РБ в СПб тебя встрчает настенный ковер флаг+герб. Я даже рассмеялась. Выглядит максимально колхозно. Вот уж настоящий символ лукашистской Беларуси.
Сам исполнитель заявил в своём Instagram о том, что данная информация — вброс.
В то же время источники @motolkohelp сообщают: «Тима Белорусских подозревается по ч1 ст 328 УК РБ. Задержан был в одном из клубов Минска. Ни о каких 2 кг гашиша речи не было. Он сейчас освобождён под залог».
Многие СМИ написали о задержании рэпера Тимы Белорусских.
Сам он опроверг это в своем инстаграме.
«Ребятки, заявляю вам открыто в лоб: все, что вы читаете — неправда, я нахожусь дома, но не под арестом».
Хаха пиздабол
Телеграм-канал АТН опубликовал (https://t.me/ATN_BTRC/18834) фото Тимы Белорусских в РУВД.
«Первые минуты после задержания в одном из РУВД Минска», — пишет канал.
«Известный в молодежной среде Тима (настоящая фамилия Морозов) попался с 2 кг гашиша вроде 10 января, а потом его арестовали. Сейчас рэпер под домашним арестом», — говорится в сообщении.
@Сергей Звезда дополняй ещё)
Источник Onliner сообщил, что Тима Белорусских действительно ждет суда. «Было маски-шоу, их „приняли“. Но речь не идет про 2 килограмма. Так что певец сейчас не находится под домашним арестом».
https://people.onliner.by/2021/01/29/timu-belorusskix-zaderzhali-v-minske
О гашише речи не идёт. Через пару часов узнают, что у него решили найти.
Не пость такое больше.
Спасибо, узнал кто это
Не "певца задержали" а "наркомана, увлекающегося пением".
Не правильно, стоит говорить так.
Пропагандиста всяких "легалайзов", под прикрытием Путина и чеченской мафии.
Так он опроверг уже
Продюсеры слили походу
с двумя килограммами
грозит до пяти лет колонии
По 328 УК РБ, такая санкция для партии без цели сбыта
Два килограмма - это явно покушение на сбыт.
@Сергей Звезда там по ч.2 статьи - до 8 лет будет
Комментарий удален
«По данным следствия, ночью 6 января в помещении одного из игровых клубов в Минске сотрудниками милиции задержан 22-летний молодой человек, при личном обыске у которого обнаружено опасное...
«По данным следствия, ночью 6 января в помещении одного из игровых клубов в Минске сотрудниками милиции задержан 22-летний молодой человек, при личном обыске у которого обнаружено опасное наркотическое средство – гашиш, массой 0,4 грамма.
В отношении минчанина возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 328 Уголовного кодекса Беларуси. К нему применена мера пресечения в виде залога.
Проведены неотложные следственные действия. Назначены химические и судебно-генетические экспертизы, производство которых поручено экспертам ГКСЭ. Расследование уголовного дела продолжается»
блин а ведь если легализует наш, с самым высоким доверием в стране, то боюсь он станет моим президентом