Парламент Португалии одобрил закон о легализации эвтаназии

Теперь его должен рассмотреть президент.

Парламент Португалии большинством голосов одобрил закон, легализующий эвтаназию. «За» высказались 136 членов парламента, «против» — 78, четверо воздержались, сообщает Reuters.

Законопроект разрешает эвтаназию людям старше 18 лет, если они неизлечимо больны и страдают от длительной и невыносимой боли. Их также должны признать психически пригодными для принятия такого решения. Процедура будет доступна только гражданам страны и тех, кто живёт там законно.

Теперь закон должен подписать президент страны Марселу Ребелу де Соуза. Он будет рассматривать его в течение 20 дней. Некоторые политики раскритиковали время голосования, заявив, что во время пандемии испытывают большее беспокойство, связанное с проблемами жизни и смерти

Эвтаназия разрешена в Нидерландах, Бельгии, Германии, Канаде, нескольких американских Штатах. Министр здравоохранения России Вероника Скворцова ранее отмечала, что министерство изменит своё отношение к процедуре ещё не скоро. Она отметила, что в таких странах, как Нидерланды, Бельгия, Люксембург и США, злоупотребляют этим правом.

Нужна ли эвтаназия в России? Да Нет Мне всё равно Показать результаты Переголосовать Проголосовать