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Ольга Щербинина

Парламент Португалии одобрил закон о легализации эвтаназии

Теперь его должен рассмотреть президент.

Парламент Португалии большинством голосов одобрил закон, легализующий эвтаназию. «За» высказались 136 членов парламента, «против» — 78, четверо воздержались, сообщает Reuters.

Законопроект разрешает эвтаназию людям старше 18 лет, если они неизлечимо больны и страдают от длительной и невыносимой боли. Их также должны признать психически пригодными для принятия такого решения. Процедура будет доступна только гражданам страны и тех, кто живёт там законно.

Теперь закон должен подписать президент страны Марселу Ребелу де Соуза. Он будет рассматривать его в течение 20 дней. Некоторые политики раскритиковали время голосования, заявив, что во время пандемии испытывают большее беспокойство, связанное с проблемами жизни и смерти

Эвтаназия разрешена в Нидерландах, Бельгии, Германии, Канаде, нескольких американских Штатах. Министр здравоохранения России Вероника Скворцова ранее отмечала, что министерство изменит своё отношение к процедуре ещё не скоро. Она отметила, что в таких странах, как Нидерланды, Бельгия, Люксембург и США, злоупотребляют этим правом.

Нужна ли эвтаназия в России?
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#португалия

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Dmitry Teplyakov

21

При текущей обстановке нет, как и смертная казнь.

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Bkmz Иванов

Dmitry
0

Ты имеешь в виду уровень медицины?

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Ху Эмай

Bkmz
18

Он имет в виду, что это может стать инструментом устранения.

Ответить

Мощный фитиль

Ху
5

Это уже шиза какая-то, инструментов устранения у репрессивной машины и так хватает, а вот у безнадежно больных нет никаких вменяемых инструментов, чтоб закончить этот пиздец

Ответить

Ху Эмай

Мощный
2

Согласен, я так-то за эфтаназию обеими руками.

Ответить

Твоего деда дед

Мощный
0

Таким образом может устранять не только репрессивная машина, но и криминальные элементы.
Сложно что ли справочки получить, что пациент сам.

Ответить

Владимир Филатов

Ху
3

Процесс эвтаназии состоит из нескольких этапов, так что не всё так просто.

Ответить

Dmitry Teplyakov

Bkmz
2

Уровень законодательной власти в основном.

Ответить

Александр Антонов

3

Интересно какие аргументы против эвтаназии..

Ответить

Творческий ГОСТ

Александр
16

О какой качественной экспертизе на вменяемость и реальном желании у пациента умереть можно говорит в этом государстве

Ответить

#realfiddy

Творческий
1

В России всегда хочется жить!

Ответить

Иплувен Максимал

Александр
8

Навальный впадает в кому, в его номере отеля обнаруживают подписанное им согласие на эвтаназию.

Ответить

Митя Мурасов

Александр
2

необратимость процесса

Ответить

#realfiddy

Александр
0

То что тебя могут убить под различными предлогами

Ответить

Александр Антонов

#realfiddy
2

в этом случае предлог только один - человек хочет умереть)
в статье указаны условия

Ответить

#realfiddy

Алексан…
0

Значит этот человек болен. Никто в здравом уме не должен хотеть себе смерти

Ответить

Ростислав Алабужев

6

Если при свовременном антиправовом режиме - то это прямое продолжение истории с абортами в пнд, весь человеческий нелеквид вместе с престарелыми начнуть в тихую отправлять к праотцам.

Ответить

Педагогический турник

4

Еееее суицидальный туризм в Португалию

Ответить

Мощный фитиль

Педагогический
4

Процедура будет доступна только гражданам страны

Жаль

Ответить

Педагогический турник

Мощный
1

Да, проще выйти в окно

Ответить

imevän munaa

Педагог…
2

но немного больновато)

Ответить

Педагогический

imevän
0

Быстро пройдет

Ответить

Твоего деда дед

imevän
0

Так ты выходи не из третьего этажа

Ответить

Подробный бас

2

Только если это живительная эвтаназия 

Ответить

AttentiveMilk

Подробный
4

Мазью Вишневского что ли? 

Ответить

Творческий ГОСТ

AttentiveMilk
3

Электролитом в попу

Ответить

AttentiveMilk

Творчес…
4

Тебе лишь бы в попу

Ответить

Митя Мурасов

3

Я б сказал что современной России нужна эвтаназия...

Ответить

AttentiveMilk

Митя
0

Не убивайте, плз ((

Ответить

Митя Мурасов

AttentiveMilk
2

да не гражданам, а властям

Ответить

Ростислав

Митя
3

а ВОТ ТУТ аккуратно молодой человек !!!

Ответить

Митя Мурасов

Ростисл…
3

они и с ней срукожопят

Ответить

Andre Macareno

1

Если у нас легализуют эвтаназию, у нас митингующих начнут добровольно-принудительно ей подвергать

Ответить

Творческий ГОСТ

Andre
0

.

Ответить

Мистер Блондин

Творческий
0

:

Ответить

Творческий ГОСТ

Мистер
0

Ответить

Stanley H. Tweedle

1

Товарищи россияне до таких игрушек развитых стран ещё не доросли.

Ответить

Чуждый томагавк_два

1

Кстати, даже в той стране, где эвтаназия легальна, попытка суицида приведет к принудительной госпитализации в психушке.

Ответить

Творческий ГОСТ

0

Бабулю Навального не жалко??

Ответить

AttentiveMilk

Творческий
0

Чё с ней? Горяча? 

Ответить

Творческий ГОСТ

AttentiveMilk
0

Первая уедет после легализации эвтаназии

Ответить

AttentiveMilk

Творчес…
0

Надеюсь, ко мне домой

Ответить

Творческий ГОСТ

Attenti…
0

Хамства....

Ответить

AttentiveMilk

Творчес…
0

нет

Ответить

AttentiveMilk

Attenti…
1

Только любовь

Ответить

ouxen

0

Нужна, но врашке так будут устранять конкурентов ¯\_(ツ)_/¯

Ответить

-vinopa-

0

Она и так у нас есть.
Доведение до смерти работой.
Причем, каждый это сам выбирает.

Ответить

Alexander Sol.

0

>Эвтаназия разрешена в Нидерландах, Бельгии, Германии, Канаде, нескольких американских Штатах.

В Германии эвтаназия не разрешена. Только пассивная помощь при смерти, когда уже совсем шляпа и можно убрать все медикаменты и ток морфин и жидкости немного оставить.

Ответить

Ferraghamo von-Seth

0

Вообще — нужна. Но потом когда-нибудь. Эвтаназия — вещь хорошая, только проверки нормальные надо. Но не в нашей стране, вы же понимаете, да... А так, есть много хороших документалок на эту тему, где прямо плакать хочется от того, как людям иногда плохо, а их заставляют умереть "естественно".

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Максим Манчестер

0

В России если легализуют такое, то только для оппозиции.

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