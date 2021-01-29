Парламент Португалии одобрил закон о легализации эвтаназии

Теперь его должен рассмотреть президент.
Парламент Португалии большинством голосов одобрил закон, легализующий эвтаназию. «За» высказались 136 членов парламента, «против» — 78, четверо воздержались, сообщает Reuters.
Законопроект разрешает эвтаназию людям старше 18 лет, если они неизлечимо больны и страдают от длительной и невыносимой боли. Их также должны признать психически пригодными для принятия такого решения. Процедура будет доступна только гражданам страны и тех, кто живёт там законно.
Теперь закон должен подписать президент страны Марселу Ребелу де Соуза. Он будет рассматривать его в течение 20 дней. Некоторые политики раскритиковали время голосования, заявив, что во время пандемии испытывают большее беспокойство, связанное с проблемами жизни и смерти
Эвтаназия разрешена в Нидерландах, Бельгии, Германии, Канаде, нескольких американских Штатах. Министр здравоохранения России Вероника Скворцова ранее отмечала, что министерство изменит своё отношение к процедуре ещё не скоро. Она отметила, что в таких странах, как Нидерланды, Бельгия, Люксембург и США, злоупотребляют этим правом.
При текущей обстановке нет, как и смертная казнь.
Ты имеешь в виду уровень медицины?
Мощный фитиль
Это уже шиза какая-то, инструментов устранения у репрессивной машины и так хватает, а вот у безнадежно больных нет никаких вменяемых инструментов, чтоб закончить этот пиздец
Таким образом может устранять не только репрессивная машина, но и криминальные элементы.
Сложно что ли справочки получить, что пациент сам.
Процесс эвтаназии состоит из нескольких этапов, так что не всё так просто.
Интересно какие аргументы против эвтаназии..
Творческий ГОСТ
О какой качественной экспертизе на вменяемость и реальном желании у пациента умереть можно говорит в этом государстве
Навальный впадает в кому, в его номере отеля обнаруживают подписанное им согласие на эвтаназию.
То что тебя могут убить под различными предлогами
в этом случае предлог только один - человек хочет умереть)
в статье указаны условия
Значит этот человек болен. Никто в здравом уме не должен хотеть себе смерти
Если при свовременном антиправовом режиме - то это прямое продолжение истории с абортами в пнд, весь человеческий нелеквид вместе с престарелыми начнуть в тихую отправлять к праотцам.
Мощный фитиль
Процедура будет доступна только гражданам страны
Жаль
Педагогический турник
Да, проще выйти в окно
но немного больновато)
Мазью Вишневского что ли?
Электролитом в попу
Я б сказал что современной России нужна эвтаназия...
Не убивайте, плз ((
да не гражданам, а властям
Если у нас легализуют эвтаназию, у нас митингующих начнут добровольно-принудительно ей подвергать
Творческий ГОСТ
.
Чё с ней? Горяча?
Первая уедет после легализации эвтаназии
Надеюсь, ко мне домой
Творческий ГОСТ
Хамства....
Она и так у нас есть.
Доведение до смерти работой.
Причем, каждый это сам выбирает.
>Эвтаназия разрешена в Нидерландах, Бельгии, Германии, Канаде, нескольких американских Штатах.
В Германии эвтаназия не разрешена. Только пассивная помощь при смерти, когда уже совсем шляпа и можно убрать все медикаменты и ток морфин и жидкости немного оставить.
Вообще — нужна. Но потом когда-нибудь. Эвтаназия — вещь хорошая, только проверки нормальные надо. Но не в нашей стране, вы же понимаете, да... А так, есть много хороших документалок на эту тему, где прямо плакать хочется от того, как людям иногда плохо, а их заставляют умереть "естественно".