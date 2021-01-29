«Здесь как-то совсем не по-царски — грязно, идут строительные работы».

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Скриншот из сюжета

На телеканале «Россия 1» показали сюжет Александра Рогаткина о «дворце Путина» под Геленджиком (в ролике по ссылке — с 45:39). Это первый репортаж федерального канала из этого места — он выпущен через 11 дней после выхода расследования Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. В репортаже «России 1» говорится, что в здании есть только голые бетонные стены и «нет даже намёка на то, что показано» в фильме ФБК.

«По всему зданию идут отделочные работы. Тут не то что полов, даже стяжки ещё нет. Все пластиковые трубы только недавно проложили», — рассказывает Рогаткин и добавляет, что стройка идёт больше десяти лет, а сам объект перепродавался несколько раз.

В репортаже показали представителя «нового застройщика». Его представили Игорем без указания фамилии, а лицо его скрыто медицинской маской. Он рассказал корреспонденту, что здание задумано как апарт-отель «с номерами, общими зонами, бассейном». По его словам, всего в этой «гостинице для состоятельных людей» будет 16 номеров — 11 на втором этаже и пять на первом. У некоторых из них будет несколько зон.

Но в своём фильме, напичканном компьютерной графикой, Навальный рисует другое — совсем не отель. Зритель должен ужаснуться от восточного китча и пошлой роскоши. из сюжета «России 1»

«А где кальянщики у вас?» — спросил Рогаткин строителя. «Вон, с перфораторами работают, заняты сейчас», — ответил тот. Корреспондент после этого пошутил, что комбинезоны строителей — это «спецодежда для стриптизёров».

Скриншот из сюжета

В репортаже показали дорогу к «дворцу». Она перегорожена шлагбаумами, но «людей с автоматами и пулемётчиков» сотрудники «России-1» не заметили. Согласно сюжету, объект охраняет не ФСО и не ФСБ, а обычное частное охранное предприятие: авторы приводят заявление некого охранника Николая, который не имеет отношения ни к одному из ведомств и ни разу не видел Путина. По его словам, комплекс принадлежит «одной транспортной компании».

Владельцы гостиничного комплекса просили не называть своих имён, справедливо опасаясь, что вся эта история ударит по их родственникам. из сюжета «России 1»

В сюжете говорится, что на берегу моря у подножья горы, где располагается комплекс, находится трёхэтажное здание пограничной службы, ведомства ФСБ. Именно этим объяснили бесполётную зону над объектом и даже запрет на съёмку. Ссылаясь на строителей и пограничников, в сюжете говорят, что рыбачить у мыса Идокопас можно было всегда.

В репортаже вспомнили и про «склад грязи». Рогаткин упомянул теорию, по которой авторы расследования неправильно перевели с английского слово «прихожая». «Похоже, сценарий фильма писался на английском языке, а на русский его перевели автоматически, не вникая в подробности», — говорится в сюжете. Также там показали помещение, где, как утверждается, будет концертный зал, в который «не поместятся двухъярусные ложи». В фильме ФБК говорится, что это дворцовый театр.

Скриншот из сюжета

В репортаже «России 1» назвали аквадискотеку обычным фонтаном. На вопрос, можно ли туда залезть с ногами, строитель говорит, что «можно залезть и с ногами, и целиком, но вообще этот фонтан для купания не предусмотрен».

Если у Навального кругом компьютерная графика и фотошоп, то где гарантия, что и все остальные так называемые документы и фотографии подлинные? Кто в них после этого поверит? Естественно, что подросткам и прочим тиктокерам понятнее красивая наглядна картинка. На это и были и рассчитаны эти виртуальные туры. из сюжета «России 1»

Авторы сюжета также обвинили ФБК в том, что фильм «явно делали не россияне», так как на рендере ворот оказался не российский орёл, а черногорский. «Всё это вместе точно не называется документальным расследованием. Впрочем, никто сильно не заморачивался», — говорится в ролике. В конце сюжета Рогаткин сказал, что нашёл в строительном туалете «те самые баснословно дорогие ёршики», и показал обычный туалетный ёршик.

Расследование ФБК о «дворце Путина» вышло 19 января. За десять дней оно набрало более 100 миллионов просмотров на ютубе. Согласно расследованию, президент владеет комплексом через сеть фирм, связанных с его сторонниками и близкими людьми. Навальный оценил затраты на дворец в 100 миллиардов рублей.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал расследование «чушью и компиляцией», а сам Путин заявил, что ни ему, ни его близким родственникам дворец не принадлежит.

29 января, до «России 1», издание Mash опубликовало свой репортаж из «дворца Путина». Рогаткин рассказал «Открытым медиа», что обе съёмочные группы хоть и ездили «в разное время», но «люди [которые организовали поездку] одни». Это был, по сути, согласованный пресс-тур, пояснил он. По данным Insider, главный редактор Mash связан с администрацией президента.

И «Россия 1», и Mash акцентируют внимание на том, что на объекте ведётся стройка. Однако Навальный в фильме говорил, что из-за «плесени и разгильдяйства» там всё решили переделать — «ободрали стены, ободрали мрамор, вынесли всё ценное».