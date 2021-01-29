«Россия 1» показала сюжет про «дворец Путина», назвав его апарт-отелем, а аквадискотеку — фонтаном Статьи редакции
«Здесь как-то совсем не по-царски — грязно, идут строительные работы».
На телеканале «Россия 1» показали сюжет Александра Рогаткина о «дворце Путина» под Геленджиком (в ролике по ссылке — с 45:39). Это первый репортаж федерального канала из этого места — он выпущен через 11 дней после выхода расследования Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. В репортаже «России 1» говорится, что в здании есть только голые бетонные стены и «нет даже намёка на то, что показано» в фильме ФБК.
«По всему зданию идут отделочные работы. Тут не то что полов, даже стяжки ещё нет. Все пластиковые трубы только недавно проложили», — рассказывает Рогаткин и добавляет, что стройка идёт больше десяти лет, а сам объект перепродавался несколько раз.
В репортаже показали представителя «нового застройщика». Его представили Игорем без указания фамилии, а лицо его скрыто медицинской маской. Он рассказал корреспонденту, что здание задумано как апарт-отель «с номерами, общими зонами, бассейном». По его словам, всего в этой «гостинице для состоятельных людей» будет 16 номеров — 11 на втором этаже и пять на первом. У некоторых из них будет несколько зон.
«А где кальянщики у вас?» — спросил Рогаткин строителя. «Вон, с перфораторами работают, заняты сейчас», — ответил тот. Корреспондент после этого пошутил, что комбинезоны строителей — это «спецодежда для стриптизёров».
В репортаже показали дорогу к «дворцу». Она перегорожена шлагбаумами, но «людей с автоматами и пулемётчиков» сотрудники «России-1» не заметили. Согласно сюжету, объект охраняет не ФСО и не ФСБ, а обычное частное охранное предприятие: авторы приводят заявление некого охранника Николая, который не имеет отношения ни к одному из ведомств и ни разу не видел Путина. По его словам, комплекс принадлежит «одной транспортной компании».
В сюжете говорится, что на берегу моря у подножья горы, где располагается комплекс, находится трёхэтажное здание пограничной службы, ведомства ФСБ. Именно этим объяснили бесполётную зону над объектом и даже запрет на съёмку. Ссылаясь на строителей и пограничников, в сюжете говорят, что рыбачить у мыса Идокопас можно было всегда.
В репортаже вспомнили и про «склад грязи». Рогаткин упомянул теорию, по которой авторы расследования неправильно перевели с английского слово «прихожая». «Похоже, сценарий фильма писался на английском языке, а на русский его перевели автоматически, не вникая в подробности», — говорится в сюжете. Также там показали помещение, где, как утверждается, будет концертный зал, в который «не поместятся двухъярусные ложи». В фильме ФБК говорится, что это дворцовый театр.
В репортаже «России 1» назвали аквадискотеку обычным фонтаном. На вопрос, можно ли туда залезть с ногами, строитель говорит, что «можно залезть и с ногами, и целиком, но вообще этот фонтан для купания не предусмотрен».
Авторы сюжета также обвинили ФБК в том, что фильм «явно делали не россияне», так как на рендере ворот оказался не российский орёл, а черногорский. «Всё это вместе точно не называется документальным расследованием. Впрочем, никто сильно не заморачивался», — говорится в ролике. В конце сюжета Рогаткин сказал, что нашёл в строительном туалете «те самые баснословно дорогие ёршики», и показал обычный туалетный ёршик.
Расследование ФБК о «дворце Путина» вышло 19 января. За десять дней оно набрало более 100 миллионов просмотров на ютубе. Согласно расследованию, президент владеет комплексом через сеть фирм, связанных с его сторонниками и близкими людьми. Навальный оценил затраты на дворец в 100 миллиардов рублей.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал расследование «чушью и компиляцией», а сам Путин заявил, что ни ему, ни его близким родственникам дворец не принадлежит.
29 января, до «России 1», издание Mash опубликовало свой репортаж из «дворца Путина». Рогаткин рассказал «Открытым медиа», что обе съёмочные группы хоть и ездили «в разное время», но «люди [которые организовали поездку] одни». Это был, по сути, согласованный пресс-тур, пояснил он. По данным Insider, главный редактор Mash связан с администрацией президента.
И «Россия 1», и Mash акцентируют внимание на том, что на объекте ведётся стройка. Однако Навальный в фильме говорил, что из-за «плесени и разгильдяйства» там всё решили переделать — «ободрали стены, ободрали мрамор, вынесли всё ценное».
«Медуза» также выпустила большой материал, посвящённый «дворцу». Издание поговорило с его строителями. По данным «Медузы», работы там продолжаются постоянно. А «аквадискотека» — действительно фонтан, причём на территории усадьбы их два.
Все, дворец окончательно просран, ничего теперь с него не выйдет, Володька расстался со своей мечтой. Как теперь жить и чувствовать себя в безопасности, как дома, если твои пропагандоны назвали его Отелем. А второго, как мы знаем такого нет.
Я даже не знаю, можно ли было поднасрать Путину больше чем это сделал Навальный. Ведь у Путина даже дочерей и жён несколько, а дворец такой один. Тайный, любимый, укромый уголок, место силы. И что с ним сделали? Надругались все, кто только смог. Опустили деда.
Возможно, кто-то заебался в него вкладываться, и решил слиться с темы путем вывода темы дворца в публичный дискурс, да ещё и какой да ещё и в какое время
Очень-очень странная ситуация.
Путин был в бешенстве когда узнал...
Вернётся в питерскую хрущевку
Жаркий спрей
зато ботиночки начищенные
На хуйлоступы похожи.
тебе на такие, только дрочить в влажных фантазиях, ибо ты, дрочер от рождения, вся жизнь твоя, реклама безопасного секса, чтоб не плодить ушлёпков как ты, по сему, ту убогий рукожопый дрочер... а ботиночки путя в угол поставит, это неизбежно, как твой онанизм на его галоши...
Да имхо дед сам охренел от того говна которое понастроил. Огромная, дорогущая хуевина в которой невозможно комфортно жить на постоянке. А бывать там раз в несколько лет - жаба задушит содержать. Дочерям наверняка это говно тоже не уперлось. В общем не удивлюсь если там сейчас реально "отель" сделают.
Натуральный Даниль
Он строил именно такой дом, о котором мечтал, иначе зачем быть Путиным. И строил он его для себя, масштабы неповторимые. И что, вы думаете от этой мечты можно отказаться вот так просто, и за несколько дней?
Он начал строить во время первого-второго срока, когда еще только формировал откатные схемы. А на 15 лет ближе к земле понял, что нахрен это не нужно было, ведь дачу с кальянной можно и за гос счет построить, не за свои кровные. Ну и в конце все пришло понимание, что построил он самый большой и дорогой дворец в рф и чо? кому что доказал? кому эта херня плесневелая теперь нужна? кому передаст ее? В общем, пацанчик пришел к успеху, но чо с этим успехом толкового сделать - не придумал.
Так и передаст, если не детям то свои друзьям, ставленникам. Разве похоже что что-то изменится?
не передаст, не даст народ это сделать, навальнята и этот самый пидор навальный, к этому не будут иметь ни какого отношения, хотя многие из них захотят примазаться и переобуться, но будут отпизженны и порицаемы новым обществом...
Не россияне, а ♂FUCKING SLAVES♂
ну что ты пишешь? пидораса ты кусок... прекрати, либо инвалидность и вегетативное существование себе обеспечешь...
Спиздит еще 100 миллиардов и построит точную копию где-нибудь в Сочи.
все знайка, перестань потеть и возбуждаться, ты ни хуя не знаешь, перестань ебать себя в глаза и уши... долбоеба ты кусок блядь...
жаба задушит содержать
как будто там считают деньги
Не поверишь, считают.
Не смеши, мань. Когда на дворцы тратят по 100 миллиардов, содержание в миллионы рублей в год - вообще не проблема, это для них не деньги.
Ты видел этот комплекс? Это не вилла с 3 горничными, это гигантский, охуенно технически сложный комплекс. Если одних садовников там реально 40 рыл, то можно представить что всего штатного персонала там несколько сотен, может тысяча. И всю эту территорию надо постоянно поддерживать в нормальном состоянии, все постройки, дороги, очистные, электросети. Не меньше нескольких миллиардов в год эта херня обходится.
Даже если так, почему ты считаешь, что это проблема для людей, в чьих руках почти все деньги страны?
Если даже по самым странным прикидкам предположить, что дворец обходится в несколько миллиардов в год, то только одной стоимости дворца хватит царю до конца жизни, или ты правда считаешь, что он строил его на последние?))
Очевидно, что приблизительные расходы на содержание были известны изначально, и никого не смущали, потому что денег там не считают
Это пока он царь у него все деньги, но придет следующий царь и все деньги отберет себе и еще очень повезет если не вместе с дворцом. И вливания бабла от бизнесменов после отхода от власти кончатся, а поддерживать это все на свои ни один разумный человек не станет. По этому, имхо, единственный разумный ход это сбагрить комплекс отбив хотя бы часть суммы стройки и выводить все в офшоры.
Это пока он царь
В этом-то и загвоздка: он им планирует быть до конца дней, судя по всему. Прямо или опосредованно - не имеет значения. Очень наивно думать, что он отпустит поводья и уйдет на покой, побираясь на пенсию президента или зарплату министра.
И вливания бабла от бизнесменов после отхода от власти кончатся
Это не просто бизнесмены, это люди, которые обязаны своим состоянием нашему бурноволосатому альфасамцу, поэтому отношения их явно не только в одной плоскости, и опять же, дворец - это только то, о чем нам известно, а сколько ловко завуалированно?
и еще очень повезет если не вместе с дворцом
Тогда ему тем более незачем волноваться по поводу обслуживания
Дочки в общаге живут
маёрки
Ну построит в другом месте, велика беда.
Или потом, когда уйдет с поста, "владельцы отеля" внезапно ему его подарят, за его работу президентом.
Натуральный Даниль
1) не так просто и быстро его можно построить
2) представь что у тебе домой зашло 10 человек, и потерлись своими членами об все твои подушки и чашки. Не самое приятное ощущение будет пить с этих чашек и спать на этих подушках. Вот я думаю с дворцом сделали также
о чем ты говоришь все забудут через неделю про этот дворец
Натуральный
Уже похуй, он обоссан
«А второго такого нет»
Есть, возле Красноярска
ну ты же всё знаешь, хитрожопый всезнайка шалунишка блядь...
Он по закону может в личное пользование оставить любую гос дачу с бесплатной охраной, связью, медобслуживанием и пенсией 75 процентов от оклада. Зачем ему ещё и эта халабуда, кроме гемороя ничего не приносящая ? Не пробовали подумать ?
Хм правда они же никак не доказали, что это не Путинский дворец. Просто сказали и показали какие то картинки...
Хм... А ведь и Навальный не доказал, что дворец Путинский, просто сказал и показал картинки и 3d графику сделанную на деньги коирые люди ему присылали чтобы он расследования делал, а не мультики.
Другое?
Что Навальный должен сделать, чтобы вы сказали что он врет?
Он сказал что дворец готов - не готов.
Сказал там работают 1000 человек обслуживания - не работает.
На каком строительном плане мебель указана? Декор это уже дизайн макет, скорее всего электронный в 3d + спецификация.
У него дочки есть? Думал он бесплодный и поэтому жена ошла от него
Погодите, то есть протесты все-таки приводят к тому, что по телеку произносят фамилию Навального и показывают дворец детально?
Сходить что ли…
Сходите, только берегите себя и ментов не трогайте. Лучше снимайте, мочите их в инфополе.
Промышленный Илья
а рассада уже посажена
Экономический Паша
картофеля ещё не видно, батьку в гости звать стыдно
А что если переделка дворца – это как перекладывания плитки?
Они просто настолько поехали, что пилят бюджеты собственных резиденций.
Действительный вентилятор
Давайте поможем деду достроить дачу, чтобы он спокойно помер 😊
Первый скриншот отличный: ведущий залез даже в гравий. Нужно было его ещё в говне вымазать для большей убедительности.
Ну он потрогал ершик строителей, а он много дерьма повидал
Казалось бы, после Баширова и Петрова, как можно снова обосраться в прямом эфире? Но им удалось
Профессия такая обсираться
В подлоге фактов, манипуляции информации. Показывают якобы свежую стройку, но были фотки с уже готовой отделкой, которую только позже стали переделывать. Называют объект строящимся отелем. Ты правда думаешь, что это отель?
думаете они вынесли мебель, содрали стены и сняли сюжет ?
Ну обосрались, а им нихуя
Ошибочное мнение. Любой публичный обсёр СМИ или какой-либо личности всегда откладывает негативный отпечаток. В разрезе одного фейла это якобы не страшно и типа незаметно, но если они происходят раз за разом – то в какой-то момент наступит крах и полная потеря доверия.
Я уже заебался этого краха ждать
Если даже некогда мощный, и казалось бы, незыблемый Совок распался, то и краху Путинского строя тоже придет конец. Любая структура не вечна. Чем дольше она существует тем больше ошибок в ней накапливается
Ахуеть у них бомбит от Лехиного кино!
Какие же пидорасы лол
Ради приличия надо отметить, что на рендере, на 59:38, действительно этот герб, но это рендер, а то что в видео были и реальные фотографии(48:50), Россия 1 предпочла тактично умолчать.
А еще забавный момент в репортаже России 1 про аквадискотеку-фонтан. Мол это просто фонтан и он не расчитан, чтобы в нем сидели(если только не напиться), но на фоне отчетливо видны ступеньки в этот самый фонтан.
на самом деле, это скорее всего действительно фонтан, я видео такое в некоторых отелях.
Вокруг них обычо лаунж зоны,
так что ты можешь зайти туда, но купаться там скорее нельзя.
Я думал это типо фонтана который под музыку струи свои пускают, но остался вопрос, нахрена там перила?
Или что это за дуги вообще?
если я всё правильно вижу, то в самом низу по периметру - неперекрываемый слив.
То есть вода там не стоит, как в бассейне, а сразу уходит.
А перила чтобы побегать под фонтаном, за вдв (и мб за фсб)
это как с фотографией библиотеки которая была в видео портфолио AB Italia. Кстати, именного того ролика в портфолио уже нет(Exellence), но в соседнем ролике(Contract Project) фото сохранилось. Правда там уже в другом порядке фото.
нет, ну они просто из части с 3д-интерьером этот фрагмент взяли, там действительно орёл не тот, но это явно просто какой попался моделлерам похожий орёл в интернете, того и подцепили
вот тут по тайм-коду
https://youtu.be/ipAnwilMncI?t=3579
на 59.39 другой орел
EEEЕЕЕЕЕЕЕ НАВАЛЬНЫЙ НА ТВ
Хорошо... Зачем тогда на территории отеля нужен пограничный комплекс ФСБ?
Это охрана прост, вахтой работают. А оружие и форму в военторге купили
Местные ряженые. Это же юг
Потому что там замечены дроны Навального, т.е. агента ЦРУ конечно же.
авторы приводят заявление некого охранника Николая, который не имеет отношения ни к одному из ведомств и ни разу не видел Путина
Расходимся, посоны, если уж некий охранник Николай не видел, то его там точно не было.
явно делали не россияне
Опять нацики на ТВ.
Так им надо было не охранника, а таксиста спрашивать, уж они то всё знают, ведь работают для души, а сами бывшие полковники кгб
Недовольный велосипед
Напитки умеешь смешивать?
только взбалтывать
его уже строят 15 лет, и еще планируют 5-6
оставь надежды
обычный такой инвест-проект, чтобы вбухать бабок и никогда их не вернуть до самых детей правнуков.
В репортаже «России 1» говорится, что в здании есть только голые бетонные стены и «нет даже намёка на то, что показано» в фильме ФБК.
В репортаже показали представителя «нового застройщика». Его представили Игорем без указания фамилии, а лицо его скрыто медицинской маской.
Владельцы гостиничного комплекса просили не называть своих имён, справедливо опасаясь, что вся эта история ударит по их родственникам.
В конце сюжета Рогаткин сказал, что нашёл в строительном туалете «те самые баснословно дорогие ёршики», и показал обычный туалетный ёршик.
если бы это было так, то Колизей перестал бы быть самым крупным набором LEGO
Творческий ГОСТ
Когда Дания будет наша, тогда и поговорим за наборы Лего
Зачем тебе Дания, оставь их в покое!
Художественный
Там живут русские, они хотят, чтоб русский был официальным языком, но датчане их притесняют
причём датчане так сильно притесняют, что все русские уже в Гренландии