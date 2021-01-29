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Ольга Щербинина

«Россия 1» показала сюжет про «дворец Путина», назвав его апарт-отелем, а аквадискотеку — фонтаном Статьи редакции

«Здесь как-то совсем не по-царски — грязно, идут строительные работы».

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Скриншот из сюжета

На телеканале «Россия 1» показали сюжет Александра Рогаткина о «дворце Путина» под Геленджиком (в ролике по ссылке — с 45:39). Это первый репортаж федерального канала из этого места — он выпущен через 11 дней после выхода расследования Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. В репортаже «России 1» говорится, что в здании есть только голые бетонные стены и «нет даже намёка на то, что показано» в фильме ФБК.

«По всему зданию идут отделочные работы. Тут не то что полов, даже стяжки ещё нет. Все пластиковые трубы только недавно проложили», — рассказывает Рогаткин и добавляет, что стройка идёт больше десяти лет, а сам объект перепродавался несколько раз.

В репортаже показали представителя «нового застройщика». Его представили Игорем без указания фамилии, а лицо его скрыто медицинской маской. Он рассказал корреспонденту, что здание задумано как апарт-отель «с номерами, общими зонами, бассейном». По его словам, всего в этой «гостинице для состоятельных людей» будет 16 номеров — 11 на втором этаже и пять на первом. У некоторых из них будет несколько зон.

Но в своём фильме, напичканном компьютерной графикой, Навальный рисует другое — совсем не отель. Зритель должен ужаснуться от восточного китча и пошлой роскоши.

из сюжета «России 1»

«А где кальянщики у вас?» — спросил Рогаткин строителя. «Вон, с перфораторами работают, заняты сейчас», — ответил тот. Корреспондент после этого пошутил, что комбинезоны строителей — это «спецодежда для стриптизёров».

Скриншот из сюжета

В репортаже показали дорогу к «дворцу». Она перегорожена шлагбаумами, но «людей с автоматами и пулемётчиков» сотрудники «России-1» не заметили. Согласно сюжету, объект охраняет не ФСО и не ФСБ, а обычное частное охранное предприятие: авторы приводят заявление некого охранника Николая, который не имеет отношения ни к одному из ведомств и ни разу не видел Путина. По его словам, комплекс принадлежит «одной транспортной компании».

Владельцы гостиничного комплекса просили не называть своих имён, справедливо опасаясь, что вся эта история ударит по их родственникам.

из сюжета «России 1»

В сюжете говорится, что на берегу моря у подножья горы, где располагается комплекс, находится трёхэтажное здание пограничной службы, ведомства ФСБ. Именно этим объяснили бесполётную зону над объектом и даже запрет на съёмку. Ссылаясь на строителей и пограничников, в сюжете говорят, что рыбачить у мыса Идокопас можно было всегда.

В репортаже вспомнили и про «склад грязи». Рогаткин упомянул теорию, по которой авторы расследования неправильно перевели с английского слово «прихожая». «Похоже, сценарий фильма писался на английском языке, а на русский его перевели автоматически, не вникая в подробности», — говорится в сюжете. Также там показали помещение, где, как утверждается, будет концертный зал, в который «не поместятся двухъярусные ложи». В фильме ФБК говорится, что это дворцовый театр.

Скриншот из сюжета

В репортаже «России 1» назвали аквадискотеку обычным фонтаном. На вопрос, можно ли туда залезть с ногами, строитель говорит, что «можно залезть и с ногами, и целиком, но вообще этот фонтан для купания не предусмотрен».

Если у Навального кругом компьютерная графика и фотошоп, то где гарантия, что и все остальные так называемые документы и фотографии подлинные? Кто в них после этого поверит? Естественно, что подросткам и прочим тиктокерам понятнее красивая наглядна картинка. На это и были и рассчитаны эти виртуальные туры.

из сюжета «России 1»

Авторы сюжета также обвинили ФБК в том, что фильм «явно делали не россияне», так как на рендере ворот оказался не российский орёл, а черногорский. «Всё это вместе точно не называется документальным расследованием. Впрочем, никто сильно не заморачивался», — говорится в ролике. В конце сюжета Рогаткин сказал, что нашёл в строительном туалете «те самые баснословно дорогие ёршики», и показал обычный туалетный ёршик.

Расследование ФБК о «дворце Путина» вышло 19 января. За десять дней оно набрало более 100 миллионов просмотров на ютубе. Согласно расследованию, президент владеет комплексом через сеть фирм, связанных с его сторонниками и близкими людьми. Навальный оценил затраты на дворец в 100 миллиардов рублей.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал расследование «чушью и компиляцией», а сам Путин заявил, что ни ему, ни его близким родственникам дворец не принадлежит.

29 января, до «России 1», издание Mash опубликовало свой репортаж из «дворца Путина». Рогаткин рассказал «Открытым медиа», что обе съёмочные группы хоть и ездили «в разное время», но «люди [которые организовали поездку] одни». Это был, по сути, согласованный пресс-тур, пояснил он. По данным Insider, главный редактор Mash связан с администрацией президента.

И «Россия 1», и Mash акцентируют внимание на том, что на объекте ведётся стройка. Однако Навальный в фильме говорил, что из-за «плесени и разгильдяйства» там всё решили переделать — «ободрали стены, ободрали мрамор, вынесли всё ценное».

«Медуза» также выпустила большой материал, посвящённый «дворцу». Издание поговорило с его строителями. По данным «Медузы», работы там продолжаются постоянно. А «аквадискотека» — действительно фонтан, причём на территории усадьбы их два.

#новости #дворецпутина

291 291 комментарий
149
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291 комментарий
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Натуральный Даниль

289

Все, дворец окончательно просран, ничего теперь с него не выйдет, Володька расстался со своей мечтой. Как теперь жить и чувствовать себя в безопасности, как дома, если твои пропагандоны назвали его Отелем. А второго, как мы знаем такого нет.
Я даже не знаю, можно ли было поднасрать Путину больше чем это сделал Навальный. Ведь у Путина даже дочерей и жён несколько, а дворец такой один. Тайный, любимый, укромый уголок, место силы. И что с ним сделали? Надругались все, кто только смог. Опустили деда.
Возможно, кто-то заебался в него вкладываться, и решил слиться с темы путем вывода темы дворца в публичный дискурс, да ещё и какой да ещё и в какое время
Очень-очень странная ситуация.

Путин был в бешенстве когда узнал...

Ответить

Alex Blake

Натуральный
96

Вернётся в питерскую хрущевку

Ответить

Жаркий спрей

Alex
7

зато ботиночки начищенные

Ответить

theLastLetters

Жаркий
2

На хуйлоступы похожи.

Ответить

theLastLetters

Жаркий
1

На хуйлоступы похожи.

Ответить

soldier of

theLast…
–1

тебе на такие, только дрочить в влажных фантазиях, ибо ты, дрочер от рождения, вся жизнь твоя, реклама безопасного секса, чтоб не плодить ушлёпков как ты, по сему, ту убогий рукожопый дрочер...  а ботиночки путя в угол поставит, это неизбежно, как твой онанизм на его галоши...

Ответить

Товарищ

Жаркий
0

Когда мышление ограничено фуражкой, ботинки всегда блестят. 

Ответить

Nick Rosenberg

Натуральный
17

Да имхо дед сам охренел от того говна которое понастроил. Огромная, дорогущая хуевина в которой невозможно комфортно жить на постоянке. А бывать там раз в несколько лет - жаба задушит содержать. Дочерям наверняка это говно тоже не уперлось. В общем не удивлюсь если там сейчас реально "отель" сделают.

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Натуральный Даниль

Nick
70

Он строил именно такой дом, о котором мечтал, иначе зачем быть Путиным. И строил он его для себя, масштабы неповторимые. И что, вы думаете от этой мечты можно отказаться вот так просто, и за несколько дней?

Ответить

Nick Rosenberg

Натурал…
27

Он начал строить во время первого-второго срока, когда еще только формировал откатные схемы. А на 15 лет ближе к земле понял, что нахрен это не нужно было, ведь дачу с кальянной можно и за гос счет построить, не за свои кровные. Ну и в конце все пришло понимание, что построил он самый большой и дорогой дворец в рф и чо? кому что доказал? кому эта херня плесневелая теперь нужна? кому передаст ее? В общем, пацанчик пришел к успеху, но чо с этим успехом толкового сделать - не придумал.

Ответить

fossil

Nick
11

Всё верно — зачем ему личный дворец. Он захотел всю Россию в личную собственность. Да наверно уже и сам поверил, что страну в наследство передаст.

Ответить

PRIME XXVII

fossil
1

Так и передаст, если не детям то свои друзьям, ставленникам. Разве похоже что что-то изменится?

Ответить

soldier of

PRIME
–1

не передаст, не даст народ это сделать, навальнята и этот самый пидор навальный, к этому не будут иметь ни какого  отношения, хотя многие из них захотят примазаться и переобуться, но будут отпизженны и порицаемы новым  обществом...

Ответить

Andre Macareno

fossil
0

Не россияне, а ♂FUCKING SLAVES♂

Ответить

soldier of

Andre
0

ну что ты пишешь? пидораса ты кусок... прекрати, либо инвалидность и вегетативное существование себе обеспечешь...

Ответить

Andre

soldier
0

Oh shit I'm sorry

Ответить

Олег Иванов

Nick
0

Поэтому решил построить там хоккейную площадку?)

Ответить

Иплувен Максимал

Натурал…
5

Спиздит еще 100 миллиардов и построит точную копию где-нибудь в Сочи.

Ответить

Роман Яремчук

Иплувен
–1

Так Геленджик это же большой Сочи 

Ответить

Alexander

Роман
3

Нет

Ответить

ouxen

Иплувен
1

или в сибири

Ответить

soldier of

Натурал…
0

все знайка, перестань потеть и возбуждаться, ты ни хуя не знаешь, перестань ебать себя в глаза и уши... долбоеба ты кусок блядь...

Ответить

Scentedcreatorfan

Nick
13

жаба задушит содержать

как будто там считают деньги 

Ответить

Nick Rosenberg

Scented…
–4

Не поверишь, считают.

Ответить

Scentedcreatorfa

Nick
14

Не смеши, мань. Когда на дворцы тратят по 100 миллиардов, содержание в миллионы рублей в год - вообще не проблема, это для них не деньги.

Ответить

Nick Rosenberg

Scented…
5

Ты видел этот комплекс? Это не вилла с 3 горничными, это гигантский, охуенно технически сложный комплекс. Если одних садовников там реально 40 рыл, то можно представить что всего штатного персонала там несколько сотен, может тысяча. И всю эту территорию надо постоянно поддерживать в нормальном состоянии, все постройки, дороги, очистные, электросети. Не меньше нескольких миллиардов в год эта херня обходится.

Ответить

Scentedcreatorfa

Nick
14

Даже если так, почему ты считаешь, что это проблема для людей, в чьих руках почти все деньги страны?
Если даже по самым странным прикидкам предположить, что дворец обходится в несколько миллиардов в год, то только одной стоимости дворца хватит царю до конца жизни, или ты правда считаешь, что он строил его на последние?))

Очевидно, что приблизительные расходы на содержание были известны изначально, и никого не смущали, потому что денег там не считают

Ответить

Nick

Scented…
5

Это пока он царь у него все деньги, но придет следующий царь и все деньги отберет себе и еще очень повезет если не вместе с дворцом. И вливания бабла от бизнесменов после отхода от власти кончатся, а поддерживать это все на свои ни один разумный человек не станет. По этому, имхо, единственный разумный ход это сбагрить комплекс отбив хотя бы часть суммы стройки и выводить все в офшоры.

Ответить

Scentedcre

Nick
1

Это пока он царь

В этом-то и загвоздка: он им планирует быть до конца дней, судя по всему. Прямо или опосредованно - не имеет значения. Очень наивно думать, что он отпустит поводья и уйдет на покой, побираясь на пенсию президента или зарплату министра.

И вливания бабла от бизнесменов после отхода от власти кончатся

Это не просто бизнесмены, это люди, которые обязаны своим состоянием нашему бурноволосатому альфасамцу, поэтому отношения их явно не только в одной плоскости, и опять же, дворец - это только то, о чем нам известно, а сколько ловко завуалированно?

и еще очень повезет если не вместе с дворцом

Тогда ему тем более незачем волноваться по поводу обслуживания

Ответить

ouxen

Nick
0

думаешь?

Ответить

Натуральный

ouxen
2

Только чтобы ничего не упустить, в том плане чтобы забрать все у всех до копеечки, а на траты нет конечно, не считают

Ответить

Алексей Куликов

Nick
2

Жаба душит содержать у тех, кто за свой счёт содержит.

Ответить

Дмитрий Чернышов

Nick
2

жаба задушит содержать

За свои деньги, которые сам заработал, да.

Ответить

Антон Лисин

Nick
1

Дочки в общаге живут 

Ответить

KSA

Антон
0

Это двойники, майоры ФСО

Ответить

Ваша Закладко

KSA
0

маёрки

Ответить

KSA

Ваша
0

Феминитивы признаны террористической организацией

Ответить

Ваша Закладко

KSA
0

чё такой токсичный? будь экологичнее

Ответить

ＫＩＢØＵＮＥ

Натуральный
6

Ну построит в другом месте, велика беда.
Или потом, когда уйдет с поста, "владельцы отеля" внезапно ему его подарят, за его работу президентом.

Ответить

Натуральный Даниль

ＫＩＢØＵＮＥ
4

1) не так просто и быстро его можно построить
2) представь что у тебе домой зашло 10 человек, и потерлись своими членами об все твои подушки и чашки. Не самое приятное ощущение будет пить с этих чашек и спать на этих подушках. Вот я думаю с дворцом сделали также

Ответить

Nikita Resh

Натурал…
4

о чем ты говоришь все забудут через неделю про этот дворец

Ответить

Натуральный

Nikita
9

Уже похуй, он обоссан

Ответить

Ваша Закладко

Натурал…
2

почистят ёршиками

Ответить

Артур Сакаев

Натуральный
2

«А второго такого нет»

Есть, возле Красноярска

Ответить

Ваша Закладко

Артур
0

алтайская нора

Ответить

new_comment

Натуральный
0

удалено

Ответить

soldier of fortune

Натуральный
0

ну ты же всё знаешь, хитрожопый всезнайка шалунишка блядь...

Ответить

Андрей Соин

Натуральный
0

Он по закону может в личное пользование оставить любую гос дачу с бесплатной охраной, связью,  медобслуживанием и пенсией 75 процентов от оклада. Зачем ему ещё и эта халабуда, кроме гемороя ничего не приносящая ? Не пробовали подумать ?

Ответить

Виталий

Натуральный
0

Хм правда они же никак не доказали, что это не Путинский дворец. Просто сказали и показали какие то картинки...
Хм... А ведь и Навальный не доказал, что дворец Путинский, просто сказал и показал картинки и 3d графику сделанную на деньги коирые люди ему присылали чтобы он расследования делал, а не мультики. 

Другое? 

Что Навальный должен сделать, чтобы вы сказали что он врет? 
Он сказал что дворец готов - не готов. 
Сказал там работают 1000 человек обслуживания - не работает. 
На каком строительном плане мебель указана? Декор это уже дизайн макет, скорее всего электронный в 3d + спецификация. 

Ответить

Антон Лисин

Натуральный
–2

У него дочки есть? Думал он бесплодный и поэтому жена ошла от него 

Ответить

Andre Macareno

153

Погодите, то есть протесты все-таки приводят к тому, что по телеку произносят фамилию Навального и показывают дворец детально?
Сходить что ли…

Ответить

Сергей Королевский

Andre
46

Нет, зачем, оставайся терпилой и дальше 

Ответить

Кирилл Сосновский

Andre
6

какой смысл, ведь ничего не изменится

Ответить

Станислав Прокопьев

Andre
0

Сходите, только берегите себя и ментов не трогайте. Лучше снимайте, мочите их в инфополе.

Ответить

Экономический Паша

107

Дед не хочет уходить, потому что всё никак дачу не достроит

Ответить

Промышленный Илья

Экономический
45

а рассада уже посажена

Ответить

Daffy Duck

Промышленный
62

Новая кличка Навального ?

Ответить

Экономический Паша

Промышленный
3

картофеля ещё не видно, батьку в гости звать стыдно

Ответить

Художественный

Экономи…
7

в гости звать стыдно

отдаётся агроном, весь обмазанный говном?

Ответить

Giovanni Giorgio

Экономи…
–1

стыдно позвать и не напоить чаем
а в дворце или нет - пофик

Ответить

Yan Fedoseev

Экономический
34

А что если переделка дворца – это как перекладывания плитки?
Они просто настолько поехали, что пилят бюджеты собственных резиденций.

Ответить

-vinopa-

Yan
5

Многоходовочка заклинила на рекурсии.

Ответить

Nick Rosenberg

Экономический
2

Ипотеку выплачивает, да.

Ответить

Действительный вентилятор

Экономический
1

Давайте поможем деду достроить дачу, чтобы он спокойно помер 😊

Ответить

fossil

Действительный
0

Пусть  свой биткойн кошелёк напишет - сбросимся. 

Ответить

Dra

104

Первый скриншот отличный: ведущий залез даже в гравий. Нужно было его ещё в говне вымазать для большей убедительности.

Ответить

Недовольный велосипед

Dra
43

Ну в каком то смысле...

Ответить

Nick Rosenberg

Dra
9

Он предпочитает внутрь

Ответить

Постоянный нос

Dra
6

Скринжот

Ответить

Роман Яремчук

Dra
1

Ну он потрогал ершик строителей, а он много дерьма повидал 

Ответить

Антон Лисин

Роман
2

Лизнул

Ответить

Сергей Королевский

Dra
1

И не такое сделаешь, когда держат всю семью в заложниках 

Ответить

Alex Blake

88

Казалось бы, после Баширова и Петрова, как можно снова обосраться в прямом эфире? Но им удалось

Ответить

Daffy Duck

Alex
21

Профессия такая обсираться 

Ответить

fossil

Daffy
2

"Есть такая профессия, сынок — говно защищать"

Ответить

ouxen

Alex
4

а в чем обсер?

Ответить

Alex Blake

ouxen
14

В подлоге фактов, манипуляции информации. Показывают якобы свежую стройку, но были фотки с уже готовой отделкой, которую только позже стали переделывать. Называют объект строящимся отелем. Ты правда думаешь, что это отель?

Ответить

Max Okhrimenko

Alex
4

это не обсёр, это их работа

Ответить

Дмитрий Коннов

Alex
1

думаете они вынесли мебель, содрали стены и сняли сюжет ? 

Ответить

MAx Shvedov

Дмитрий
1

Плесень

Ответить

Обосранный унитаз

Alex
3

Долго ли умеючи

Ответить

Роман Яремчук

Alex
1

Ну обосрались, а им нихуя 

Ответить

Alex Blake

Роман
1

Ошибочное мнение. Любой публичный обсёр СМИ или какой-либо личности всегда откладывает негативный отпечаток. В разрезе одного фейла это  якобы не страшно и типа незаметно, но если они происходят раз за разом – то в какой-то момент наступит крах и полная потеря доверия.

Ответить

Роман Яремчук

Alex
12

Я уже заебался этого краха ждать 

Ответить

Alex Blake

Роман
5

Если даже некогда мощный, и казалось бы, незыблемый Совок распался, то и краху Путинского строя тоже придет конец. Любая структура не вечна. Чем дольше она существует тем больше ошибок в ней накапливается

Ответить

ouxen

Alex
3

а ниче что совок не распался? все бляди сидят на своих местах до сих пор

Ответить

Соколов Андрей

75

Ахуеть у них бомбит от Лехиного кино!

Ответить

ouxen

Соколов
1

да там никто и в хуй не дует

Ответить

ouxen

ouxen
4

или дует?

Ответить

Cерьёзный Валера

ouxen
4

Джаст ду ит.

Ответить

ouxen

Cерьёзн…
4

Ноггано бережливый, экономит пули ☝🏿

Ответить

Кирилл

ouxen
1

еще как...

Ответить

Max Okhrimenko

ouxen
1

Юрий

Ответить

KSA

ouxen
0

Не дует, а тандем!

Ответить

Nick No

58

Какие же пидорасы лол

Ответить

Timmy Gaissini

Nick
28

Ради приличия надо отметить, что на рендере, на 59:38, действительно этот герб, но это рендер, а то что в видео были и реальные фотографии(48:50), Россия 1 предпочла тактично умолчать.

Ответить

FOX

Timmy
3

да

Нас хотят убедить, что дворец Путина только…
Для этого аж две команды (Россия 1, MASH) были брошены на "опровержение" фильма расследования ФБК.
tjournal.ru
Ответить

Timmy Gaissini

FOX
24

А еще забавный момент в репортаже России 1 про аквадискотеку-фонтан. Мол это просто фонтан и он не расчитан, чтобы в нем сидели(если только не напиться), но на фоне отчетливо видны ступеньки в этот самый фонтан.

Ответить

Max Okhrimenko

Timmy
0

на самом деле, это скорее всего действительно фонтан, я видео такое в некоторых отелях. 
Вокруг них обычо лаунж зоны,
так что ты можешь зайти туда, но купаться там скорее нельзя.

Ответить

Олег Иванов

Max
1

Я думал это типо фонтана который под музыку струи свои пускают, но остался вопрос, нахрена там перила?
Или что это за дуги вообще?

Ответить

Max Okhrimenko

Олег
2

если я всё правильно вижу, то в самом низу по периметру - неперекрываемый слив.
То есть вода там не стоит, как в бассейне, а сразу уходит.
А перила чтобы побегать под фонтаном, за вдв (и мб за фсб)

Ответить

Timmy Gaissini

Timmy
0

это как с фотографией библиотеки которая была в видео портфолио AB Italia. Кстати, именного того ролика в портфолио уже нет(Exellence), но в соседнем ролике(Contract Project) фото сохранилось. Правда там уже в другом порядке фото.

Ответить

Постоянный нос

Nick
13

Ну а хули им, пидарасам

Ответить

thewatt

Nick
4

нет, ну они просто из части с 3д-интерьером этот фрагмент взяли, там действительно орёл не тот, но это явно просто какой попался моделлерам похожий орёл в интернете, того и подцепили

вот тут по тайм-коду
https://youtu.be/ipAnwilMncI?t=3579

Ответить

Nikita Resh

Nick
0

на 59.39 другой орел

Ответить

Ваша Закладко

Nikita
0

главное что орёл в позе орла

Ответить

Ivan

56

весь репортаж как этот диалог

Ответить

законопослушный гражданин

55

EEEЕЕЕЕЕЕЕ НАВАЛЬНЫЙ НА ТВ

Ответить

MangaloriANAL

законопослушный
0

Почему он здесь так похож на старого эльфа?

Ответить

Аня Шалина

законопослушный
0

Крестит Россию от этой дичи 

Ответить

Ростислав Алабужев

законопослушный
0

@the art of гепард post fur dich

Ответить

Дмитрий Рублев

32

Хорошо... Зачем тогда на территории отеля нужен пограничный комплекс ФСБ?

Ответить

Обосранный унитаз

Дмитрий
60

Это охрана прост, вахтой работают. А оружие и форму в военторге купили

Ответить

Антон Лисин

Обосранный
5

Местные ряженые. Это же юг 

Ответить

KSA

Антон
0

Казаки

Ответить

Ваша Закладко

KSA
1
Ответить

Nick Rosenberg

Дмитрий
9

Потому что там замечены дроны Навального, т.е. агента ЦРУ конечно же.

Ответить

Zzzzzzz

Дмитрий
0

А где там вообще граница

Ответить

Ilya.A—Petya.A's bro

Zzzzzzz
1

В море!

Ответить

Игорь Рачук

Дмитрий
0

Это офлайн точка букинга! 

Ответить

Действительный вентилятор

37

Путин обнулил свой дворец

Ответить

Ваша Закладко

Действительный
0

по бумагам же не принадлежит же

Ответить

Hey That s Me

33

авторы приводят заявление некого охранника Николая, который не имеет отношения ни к одному из ведомств и ни разу не видел Путина

Расходимся, посоны, если уж некий охранник Николай не видел, то его там точно не было.

явно делали не россияне

Опять нацики на ТВ.

Ответить

Грэм Грэмский

Hey
1

Так им надо было не охранника, а таксиста спрашивать, уж они то всё знают, ведь работают для души, а сами бывшие полковники кгб

Ответить

Казенный паркур

24

Когда заселиться в апарт можно будет?

Ответить

Недовольный велосипед

Казенный
4

Напитки умеешь смешивать?

Ответить

Казенный паркур

Недовольный
22

в фонтане?

Ответить

ouxen

Недовольный
3

только взбалтывать

Ответить

VirtusX

ouxen
3

В себе не считается

Ответить

ouxen

VirtusX
0

чуть-чуть не считается

Ответить

Boris Novikov

Недовольный
0

Для этого дела подойдет любой новичок

Ответить

Ростислав Алабужев

Недовольный
0

А если ты в этом новичек ?

Ответить

законопослушный гражданин

Казенный
1

его уже строят 15 лет, и еще планируют 5-6

оставь надежды

Ответить

Ivan

законопослушный
2

обычный такой инвест-проект, чтобы вбухать бабок и никогда их не вернуть до самых детей правнуков.

Ответить

законопослушный

Ivan
0

ага, по типу СП-2

Ответить

KSA

Казенный
0

Апарт-отель "Соловки"

Ответить

Сергей Махалов

20

 В репортаже «России 1» говорится, что в здании есть только голые бетонные стены и «нет даже намёка на то, что показано» в фильме ФБК.

 В репортаже показали представителя «нового застройщика». Его представили Игорем без указания фамилии, а лицо его скрыто медицинской маской.

 Владельцы гостиничного комплекса просили не называть своих имён, справедливо опасаясь, что вся эта история ударит по их родственникам.

 В конце сюжета Рогаткин сказал, что нашёл в строительном туалете «те самые баснословно дорогие ёршики», и показал обычный туалетный ёршик.

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ПиксельБоб

Сергей
8
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Творческий ГОСТ

14

на самом деле это моя дача

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Сергей Звезда

Творческий
24

если бы это было так, то Колизей перестал бы быть самым крупным набором LEGO

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Творческий ГОСТ

Сергей
5

Когда Дания будет наша, тогда и поговорим за наборы Лего

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Сергей Звезда

Творчес…
5

Зачем тебе Дания, оставь их в покое!

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Художественный

Сергей
6

Там живут русские, они хотят, чтоб русский был официальным языком, но датчане их притесняют

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Сергей Звезда

Художес…
2

причём датчане так сильно притесняют, что все русские уже в Гренландии

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KSA

Сергей
–1

Да ни, я рофлю!

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KSA

Творчес…