Им пригрозили штрафом до четырёх миллионов рублей.

Роскомнадзор вызвал представителей соцсетей TikTok, Facebook и «ВКонтакте», а также мессенджера Telegram. Им хотят разъяснить ответственность за неудаление «призывов к участию в незаконных массовых акциях».

Ведомство напомнило, что для юридических лиц штраф за нарушение порядка ограничения доступа к запрещённой информации в интернете (13.41 КоАП РФ) составляет от 800 тысяч до четырёх миллионов рублей. При повторном нарушении штраф увеличивается до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки. А если «запрещённую информацию» не удалят, Роскомнадзор может заблокировать её сам.

Ранее стало известно, что Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, «ВКонтакте», «Одноклассники» и YouTube будут оштрафованы за неудаление призывов к участию в акциях 23 января. «Несмотря на требование Генпрокуратуры и уведомление Роскомнадзора, эти интернет-платформы не удалили своевременно в общей сложности 170 противоправных призывов»,— говорится в сообщении ведомства.

На 31 января в разных городах России запланирована вторая акция в поддержку арестованного Алексея Навального.