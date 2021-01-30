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Аня Бегиашвили

Представителей TikTok, Facebook, Telegram и «ВКонтакте» вызвали в Роскомнадзор перед митингом в поддержку Навального Статьи редакции

Им пригрозили штрафом до четырёх миллионов рублей.

Роскомнадзор вызвал представителей соцсетей TikTok, Facebook и «ВКонтакте», а также мессенджера Telegram. Им хотят разъяснить ответственность за неудаление «призывов к участию в незаконных массовых акциях».

Ведомство напомнило, что для юридических лиц штраф за нарушение порядка ограничения доступа к запрещённой информации в интернете (13.41 КоАП РФ) составляет от 800 тысяч до четырёх миллионов рублей. При повторном нарушении штраф увеличивается до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки. А если «запрещённую информацию» не удалят, Роскомнадзор может заблокировать её сам.

Ранее стало известно, что Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, «ВКонтакте», «Одноклассники» и YouTube будут оштрафованы за неудаление призывов к участию в акциях 23 января. «Несмотря на требование Генпрокуратуры и уведомление Роскомнадзора, эти интернет-платформы не удалили своевременно в общей сложности 170 противоправных призывов»,— говорится в сообщении ведомства.

«ВКонтакте» по требованию Генпрокуратуры…
Правозащитники пообещали помочь пострадавшим админам протестных пабликов и блогерам.
tjournal.ru

На 31 января в разных городах России запланирована вторая акция в поддержку арестованного Алексея Навального.

#новости #соцсети #протесты #роскомнадзор #31января

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Eugen T

82

Тем временем в бункере 

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Имя Фамилия

57

И всё это из-за какого-то ни кому не нужного блогера. Кремль - общество убогих.

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Казенный Паша

52
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Обосранный унитаз

48

Родителей вызвали к директору. 

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Ахи Поселковый

6

А телега что здесь делает? Я думал они не сотрудничают с Россией

Ответить

Bad Mother Fucker

Ахи
55

но это не повод их не вызвать

Ответить

Ilya Sidyakin

Bad
15

Я вот периодически пытаюсь вызвать пикачу

Ответить

Bad Mother

Ilya
3

когда получится - сообщи

Ответить

Обосранный

Ilya
2

Ему некогда, он в кино снимаецо

Ответить

Ilya Sidyakin

Обосран…
0

?
Сложна

Ответить

Обосранный

Ilya
1

Детектив Пикачу, ну

Ответить

Ilya Sidyakin

Обосран…
1

Аааааа. Точняк! Пойду там поищу!

Ответить

Dmitry Shiryaev

Ахи
15

Ты где был последние полгода, когда Паша стал дико форсить РФ, сотрудничать с "властями" и помогать "топить за отечественное"

Ответить

ouxen

Dmitry
1

вот тебе и диджитал резистанс

Ответить

ＫＩＢØＵＮＥ

ouxen
3

Весь резистанс был уровня "вы моя личная армия"

Ответить

Женатый Паша

Dmitry
0

Передернул что Австралию забрызгало. Кенгуру из-за тебя сцуко дохнут.

Ответить

ouxen

Ахи
1

always has been

Ответить

Mr. European

Ахи
0

верно, по легенде не сотрудничают

Ответить

мимокрокодил

16

В США: соцсети банят президента
В России: президент банит соцсети

Ответить

Возможный файл

мимокрокодил
14

В США: соцсети банят президента
В России: соцсети не могут забанить президента, потому что интернетом не умеет пользоваться.

Ответить

Vandgory

11

4 миллиона рублей. Да для них это пшик

Ответить

Александр Рыскалов

Vandgory
6

*При повторном нарушении штраф увеличивается до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки. // Хз. как будут оценивать и с кого взымать. У Фейсбука вроде так и нет даже офиса в РФ.
  Повод для блокировки, если только.

Ответить

Матвей Зайцев

Александр
1

Представляешь что дети устроят, если им тикток заблочат?! 🙂

Ответить

Возможный файл

Матвей
13

Вернутся в майнкрафт?

Ответить

artemykairyak

Матвей
2

что? поставят впн?

Ответить

Матвей Зайцев

Матвей
1

Думаю, что заебут родителей. Но врятли мы узнаем, не дойдет до такого

Ответить

Театральный Абдужаббор

Александр
3

увеличивается до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки

На 1/10 выручки Фейсбука можно построить 7 дворцов Путина!

Ответить

Обосранный

Театрал…
1

*перестроить

Ответить

Театральный

Обосран…
3

Можно достроить второй 16-этажный бункер в скале, от которого отказались в 2008 году!

Ответить

Bender Rodriguez

Александр
1

телеграм в минус работает, ему денег сверху давать начнут?))

Ответить

Владимир Филатов

Александр
0

а телеграм даже не зарабатывает 

Ответить

Егор Ниглов

12

Роскомзапрет - комитет по запрету всего незапрещенного 

Ответить

Никита Борисова

0

О господи, это же 50 000 долларов. Где же самые богатые ИТ-корпорации найдут такие деньжища. Господь Бог, Роскопозор, пожалуйста, не штрафуйте их.

Ответить

Dmitry Shiryaev

Никита
27

сейчас бы путать капитализацию со средствами компании

Ответить

Никита Борисова

Dmitry
5

Я перепутал. Суть говношутки это не меняет.

Ответить

Shenmue

Никита
1

Признал красава

Ответить

Дмитрий

Никита
1

Пару раз штрафанут, а потом для овец расскажут, что: вследствие грубейших систематических нарушений законодательства и полном попустительстве было принято решение заблокировать

Ответить

Иван Петров

Дмитрий
0

"овцы" быстро освоят VPN и покатают на хуях дремучих чинуш

Ответить

Алексей Астафьев

10

Роскомпараша снова возьмёт за щеку.
Ноу дискасс.

Ответить

Папа Римский

7

Ну и кто после такого в этой стране будет пытаться что-то создавать? Чтоб тебя однажды вызвали к товарищу гб-шнику и объяснили что теперь ты будешь делать все так как этого хочет "государство".

Ответить

Виктор Бельский

7

О нет, они опять "заблокируют" телегу!

Ответить

Кеша Шушпанов

4

Как же охуенно Кремль помогает Навальному с мотивацией выходить на митинги

Ответить

Alexandr Korzhenko

3

Окей, вызвать вызвала, а хоть ктото из них обратил внимание на этот пук?

Ответить

Никита Сопов

3

Что такое "противоправный призыв"? Есть законный? Надо идти в мусарню и писать заявление что хочу оставить комментарий? 

Ответить

Alex Nevi

3

Ну и по традиции

Евгений Ройзман @roizmangbn
@mkomsomolets Анус пусть себе заблокируют
Ответить

Ирина Китаева

2

из всех прогнется только телега))))

Ответить

Возможный файл

Ирина
3

ВК из этой позы и не выходил давно

Ответить

ouxen

Возможный
0

чувствуется почерк дурова

Ответить

imevän munaa

1

Так победим!

Ответить

Святой инструмент

1

Ну представитель Впараши то понятно, а остальные непонятно откуда взялись в этой стране чтобы их вызвать и насколько громко он ржали интересно.

Ответить

Роман Александров

1
Ответить

сироп от щекотки

1

Еще вызвали вот этого парня. Потому что тектоника какт созвучна с тик током.
А он его единственный представитель

Ответить

Константин Курасов

1

А если телеграм не послушается - они что, его запретят?

Ответить

Вольдемаръ Дурбовскiй

0

А может просто заблокировать?

Ответить

Ferraghamo von-Seth

0

Удачи им, что сказать.

Ответить

Виталий Ситников

0

у фэйсбука в рашке даже юр лица нет)
я уж не говорю про телегу

Ответить

ＫＩＢØＵＮＥ

0

А от Google никого.

Ответить

Игорь

0

Ох уж этот роскомобсер. 

Ответить

Максим Ростокин

0

Ждём представителя TJ в Генпрокуратуре)

Ответить

FaroucheMn

0

А они платят эти штрафы вобще?

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