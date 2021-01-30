Представителей TikTok, Facebook, Telegram и «ВКонтакте» вызвали в Роскомнадзор перед митингом в поддержку Навального Статьи редакции
Им пригрозили штрафом до четырёх миллионов рублей.
Роскомнадзор вызвал представителей соцсетей TikTok, Facebook и «ВКонтакте», а также мессенджера Telegram. Им хотят разъяснить ответственность за неудаление «призывов к участию в незаконных массовых акциях».
Ведомство напомнило, что для юридических лиц штраф за нарушение порядка ограничения доступа к запрещённой информации в интернете (13.41 КоАП РФ) составляет от 800 тысяч до четырёх миллионов рублей. При повторном нарушении штраф увеличивается до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки. А если «запрещённую информацию» не удалят, Роскомнадзор может заблокировать её сам.
Ранее стало известно, что Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, «ВКонтакте», «Одноклассники» и YouTube будут оштрафованы за неудаление призывов к участию в акциях 23 января. «Несмотря на требование Генпрокуратуры и уведомление Роскомнадзора, эти интернет-платформы не удалили своевременно в общей сложности 170 противоправных призывов»,— говорится в сообщении ведомства.
На 31 января в разных городах России запланирована вторая акция в поддержку арестованного Алексея Навального.
И всё это из-за какого-то ни кому не нужного блогера. Кремль - общество убогих.
А телега что здесь делает? Я думал они не сотрудничают с Россией
но это не повод их не вызвать
Я вот периодически пытаюсь вызвать пикачу
Ему некогда, он в кино снимаецо
?
Сложна
Детектив Пикачу, ну
Ты где был последние полгода, когда Паша стал дико форсить РФ, сотрудничать с "властями" и помогать "топить за отечественное"
В США: соцсети банят президента
В России: президент банит соцсети
Возможный файл
В США: соцсети банят президента
В России: соцсети не могут забанить президента, потому что интернетом не умеет пользоваться.
4 миллиона рублей. Да для них это пшик
*При повторном нарушении штраф увеличивается до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки. // Хз. как будут оценивать и с кого взымать. У Фейсбука вроде так и нет даже офиса в РФ.
Повод для блокировки, если только.
Представляешь что дети устроят, если им тикток заблочат?! 🙂
Думаю, что заебут родителей. Но врятли мы узнаем, не дойдет до такого
Театральный Абдужаббор
увеличивается до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки
На 1/10 выручки Фейсбука можно построить 7 дворцов Путина!
*перестроить
Театральный
Можно достроить второй 16-этажный бункер в скале, от которого отказались в 2008 году!
О господи, это же 50 000 долларов. Где же самые богатые ИТ-корпорации найдут такие деньжища. Господь Бог, Роскопозор, пожалуйста, не штрафуйте их.
сейчас бы путать капитализацию со средствами компании
Я перепутал. Суть говношутки это не меняет.
Ну и кто после такого в этой стране будет пытаться что-то создавать? Чтоб тебя однажды вызвали к товарищу гб-шнику и объяснили что теперь ты будешь делать все так как этого хочет "государство".
Окей, вызвать вызвала, а хоть ктото из них обратил внимание на этот пук?
Что такое "противоправный призыв"? Есть законный? Надо идти в мусарню и писать заявление что хочу оставить комментарий?
Ну и по традиции
из всех прогнется только телега))))
Еще вызвали вот этого парня. Потому что тектоника какт созвучна с тик током.
А он его единственный представитель