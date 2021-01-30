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Аня Бегиашвили

В Москве задержали главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова. Ему грозит до 30 суток ареста Статьи редакции

Силовики ждали его в подъезде.

173 173 комментария
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Задержание Смирнова Фото «Медиазоны»
Обновлено в 21:40: Смирнова отпустили из ОВД под обязательство о явке в суд. На него составили протокол о повторном нарушении порядка организации либо проведения митинга (часть 8, статья 20.2 КоАП РФ). Ему грозит до 30 суток ареста. Протокол был составлен «по результатам проверки по сообщению, размещенному в социальных сетях с призывами к гражданам принять участие в несанкционированной акции 23 января».

В Москве на выходе из дома задержали главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова, сообщает издание. Полицейские в бронежилетах и оперативник в штатском ждали в подъезде, пока он не вышел на прогулку с сыном.

К Смирнову выехали адвокаты. Его сын остался с двумя редакторами «Медиазоны»

27 января Смирнов сообщил, что полицейские приходили с обыском в квартиру, где живёт его мать. Они полтора часа её допрашивали и изъяли жёсткий диск.

#новости #протесты #журналистика #навальный

173 173 комментария
2
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173 комментария
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Кирилл Борисов

49

Смирнов классный чувак. Давайте поддержим его издание
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6 комментариев

imevän munaa

149
Ответить

imevän munaa

imevän
72

Свободу Сергею Смирнову!

Ответить

Преподобный бас

imevän
20

сливайте все акции GameSpot

Ответить

Огромный Филипп

81

 Задержание, по его словам, связано либо с участием в акции в поддержку Алексея Навального

Силовики: 

Ответить

Mr. European

45

"Силовики ждали его в подъезде" - а потом говорят нам что это Обама в подъездах срёт

Ответить

ouxen

Mr.
8

насрал тот, кто в штатском

Ответить

Густой рак

–153

Кто это вообще и почему это важно?

Ответить

Ростислав Алабужев

Густой
83

 >Главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова

вы еще спросите, что такое Медиазона

Ответить

ouxen

Ростислав
11

и что же?

Ответить

Ростислав

ouxen
26

Медиазона - российский информационный проект оппозиционного толка, посвященный вопросам прав человека и взаимоотношений государства и личности.

<<Основу материалов «Медиазоны» составляют статьи о нашумевших политических и уголовных процессах, незаконных задержаниях политических активистов, телефонном правосудии, жизни политзаключенных и вот этом всём.>>

Помимо судебно-правовых новостей, «Медиазона» публикует заметки общеполитической и экономической направленности. 

Ответить

Преподобный бас

Ростисл…
6

Спасибо, Гугл

Ответить

Ростислав

Преподо…
13

я пацтриот, и пользуюсь яндексом

Ответить

Магнитный волк

Ростисл…
3

А как же спутник?

Ответить

AZP

Магнитн…
10

А Спутником надо колоться

Ответить

Магнитный

Магнитн…
2

А, ну да...

Ответить

Ростислав

Магнитн…
0

пидарнули ждать светлого будущего, когда очередь начнется

Ответить

Густой рак

Ростислав
–48

Нонеймы какие-то, понятн

Ответить

Ростислав

Густой
9

В каком-то смысле вы и правы, но на правах аполитичных нормисов, если вас устраивает, то это ваше право.

Ответить

AZP

Ростислав
0

Они постоянно денег просят

Ответить

Ростислав

AZP
3

Это гораздо лучше, чем сидеть на подсосе у дяди с деньгами, потому что дядя с деньгами, рано или поздно, захочет что-нибудь большее 

Ответить

Нижний интернет

Густой
2

Сказала твоя мамка, когда ей сообщили что ты умер

Ответить

законопослушный гражданин

Нижний
0

жестоко , но

Ответить

common sense

Густой
1

https://tjournal.ru/guest/192173

Гость TJ: главный редактор «Медиазоны» Сергей…
Стрим — в 18:00 по Москве. Ваши вопросы оставляйте в комментариях.
tjournal.ru
Ответить

Аня Бегиашвили

31

Вот редактор «Медиазоны» рассказывает

Договорились со Смирновым погулять в субботу, он с сыном Андреем вышел из дома и сразу говорит, что тип у подъезда стоит оперского вида, прикидывается, что говорит по телефону. Ну, может совпадение, идем в парк, зворачиваем за угол — бегут четверо в форме и опер за ними. «Стойте, Сергей Сергеевич, вы задержаны по статье об участии в несанкионированных массовых мероприятиях, подробностей сам не знаю, проедем в Тверской отдел, там все выясним»

Ждать маму Андрея, которая на работе, они были не очень настроены (но скорее неохотно и растерянно соглашались), но в итоге не стали и оставили его нам. С Андреем все хорошо, он дома, жена Смирнова едет.

Ответить

Имя Фамилия

Аня
0

А ты замужем? Друг спрашивает.

Ответить

#realfiddy

Имя
1

Судя по фамилии ты у бати ее должен спрашивать)

Ответить

Имя Фамилия

#realfi…
0

Бля(

Ответить

#realfiddy

Аня
0

Кукухой*

Ответить

Аня Бегиашвили

25

😭

Ответить

Преподобный бас

Аня
0

Кто это?

Ответить

Аня Бегиашвили

Преподобный
4

Сын Смирнова, с которым он вышел на прогулку
Кадр из видео в новости

Ответить

Преподобный бас

Аня
3

Офигеть, а домой то дали отвести?

Ответить

Pavel Chernev

Преподо…
9

Малой с детства понимает, кто «наши», кто нет.
Отсылку, поймут ток избранные.

Ответить

Роман Васильевич

Pavel
0

Видос из Беларуси

Ответить

Envolve Wolf

Pavel
0

"это не наши"

Ответить

AZP

Аня
0

Привыкнет

Ответить

ouxen

19

Его сын остался с двумя редакторами «Медиазоны»

сын редакции.
они там вместе чтоли все живут?

Ответить

Mr. LoveJoy

ouxen
4

Подожди, то есть ты иначе живешь? 

Ответить

ouxen

Mr.
0

да, именно

Ответить

Mr. LoveJoy

ouxen
0

мде

Ответить

Petr

ouxen
0
Ответить

Нелепый велосипед

11

Мне иногда кажется, что силовики подают какой-то сигнал

Ответить

Следственный спрей

Нелепый
4

Всё проще: Путин показывает прямо

Ответить

Нелепый велосипед

Следственный
19

Как ни крути, все эти задержания я расцениваю только как подливание масла в огонь. Это же ясно как белый день.
Делается ли это из глупости или это чей-то план, остаётся только догадатываться

Ответить

Необходимый

Нелепый
25

Сигнал простой - не лезь блять дебил сука ебаный она тебя сожрет

Ответить

Нелепый

Необход…
0

Кого-то это напугало из задержанных? Они и так в ментовку ходят как на работу

Ответить

Необходимый

Нелепый
6

Расчет не на смирнова, а на людей обычных которые увидят как власть лютует и зассыт выходить

Ответить

Нелепый

Необход…
0

Смотри пример Беларуси

Ответить

Необходимы

Нелепый
5

Смотрю. Кого не отпиздили - запугали

Ответить

Нелепый

Необход…
0

С момента начала жести количество выходивших только увеличилось. Сливается он не по этой причине

Ответить

Игорь

Нелепый
3

А толку? 
Усатый до сих пор сидит и не особо нервничает.
 

Ответить

Нелепый

Игорь
1

Слились протесты по другой причине. Я же написал, что будь толпа агрессивной, то все закончилось бы очень быстро

Ответить

onemanshow

Нелепый
3

Если бы бабушка был дедушкой тогда да, а пока так...

Ответить

Игорь

Нелепый
1

Но протесты слились. И усатый, можно сказать, победил. 

Ответить

Нелепый

Игорь
0

Слились. Но не по причине жести от силовиков

Ответить

Творческий

Нелепый
–4

Будь толпа агрессивней, там уже были б военные и реальные трупы, а не пару трупов по случайности (неосторожности), это тебе не Украина в 14году. Хватит надуманное за реальность выдавать.

Ответить

Нелепый

Творчес…
1

Иногда для результата нужны трупы. Внезапно, да? Инфантильные революционеры

Ответить

Творческий

Нелепый
2

Вот почему ты считаешь, что был бы результат ? С  чего ты это взял ?

Ответить

Нелепый

Творчес…
–2

Историю читай, полезная штука. Да и просто мозгами пораскинуть, что никто добровольно свое место не отдаст, имея поддержку силовиков

Ответить

Творческий

Нелепый
2

Вот ты и почитай и посмотри как происходили другие революции, в РФ в Украине, в Китае. 

Ответить

Нелепый

Творчес…
0

Сколько таких примеров? И сколько других? И не забывай важный момент, поддержка силовиков

Ответить

Творческий

Нелепый
2

Вот ты уже дошел до поддержки силовиков (которой не было), прогресс.

Ответить

Нелепый

Творчес…
0

Где не было поддержки? Давай конкретные случаи

Ответить

Творческий

Нелепый
0

В Белоруссии.

Ответить

Нелепый

Творчес…
0

Причем здесь Беларусь? Это пример неудачного протеста

Ответить

Творческий

Нелепый
0

Как причем ? Мы же про ней разговариваем.
Твой комент
Смотри пример Беларуси

Дальше твой комент: 
Слились протесты по другой причине. Я же написал, что будь толпа агрессивной, то все закончилось бы очень быстро

Ответить

Нелепый

Творчес…
–1

И? Что тебя конкретно не устраивает? Да, не дари они цветочки, а будь более радикальны - шансов на победу было бы больше.

Ответить

Митя

Нелепый
3

давно же пора принять правило, что про успехи протеста в беларуси надо слушать тех, кто опиздюлился в сизо

Ответить

Творческий

Нелепый
0

Опять повторяюсь (а ты так и не ответил), но вот с чего их должно было стать больше ?

Ответить

Нелепый

Творчес…
0

Потому что у радикально настроенной толпы всегда больше шансов. И примеров этому масса

Ответить

Ласковый

Нелепый
0

Южная Корея еще. Есть мирные протесты, которые привели к отставке правительства. Это не миф. 
Примеры кровавых революций из прошлого совершенно не применимы в наши дни, потому что мы живем уже в совершенное другом мире. И как раз таки в этом новом мире мирные протесты дают результат. 

Ответить

Нелепый

Ласковый
0

Да, да. Новый мир, гуманизм, инфантилизм

Ответить

Ласковый

Нелепый
0

Можешь бесконечно осуждать новые ценности и махать палкой, только они от этого не исчезнут никуда. 
Можно и дальше продолжать кричать, что раньше было лучше, но это никак не помогает ситуации, которая происходит сейчас. 

Ответить

Нелепый

Ласковый
0

Ничего не поменялось в мире. Кто сильнее и хитрее тот и побеждает

Ответить

Ласковый

Нелепый
0

Ты не там сходства и различия ищешь. 

Ответить

Нелепый

Ласковый
0

Ну ну. Взять пару примеров и и судить по ним - это конечно лучше

Ответить

Творческий

Нелепый
–1

Закидаем противника трупами, пока он сам не устанет убивать и он  капитулирует ?
PS И давно успешность революции в трупах считают ? 

Ответить

Нелепый

Творчес…
1

Причем здесь закидаем? Что ты несёшь?
Результат - победа, а не трупы

Ответить

Творческий

Творчес…
0

А "Украинцы" на что обиделись, что минусят, или опять мозги забыли включить и по триггеру ?"

Ответить

Иван

Нелепый
3

Увеличилось, когда власти совсем охуели, да и то в итоге все стихло. А в России пока и близко не тот уровень беспредела, все в рамках практик последних 15 лет

Ответить

Преподобный бас

Нелепый
5

Ну определенная логика есть - заткнуть тех кто что то пишет на большой круг читателей не по повестке

Ответить

Нелепый

Преподо…
6

И об этом затыкании сразу узнаёт общественность. Всех не заткнешь. Про эффект Стрейзанд слышал?

Ответить

Преподобный бас

Нелепый
6

Ну а дальше расчет - узнает и... что?

Ответить

Нелепый

Преподо…
5

Если взять в пример Беларусь, то там протесты обрели ещё большую силу как раз таки из-за арестов и избиений. Будь толпа агрессивной, то все закончилось бы за день-два.

Ответить

Преподобны

Нелепый
1

Хз, в рамках логики сапогов вроде все понятно. А что они ещё предложат, перестройку?

Ответить

Нелепый

Преподо…
1

Ну силовики всегда пытались играть в свою игру

Ответить

Нелепый

Преподо…
4

Обычно такое приводит к накалу протестов.

Ответить

Преподобны

Нелепый
1

Видимо решили проверить

Ответить

Нелепый

Преподо…
2

Тоже думал, что вообще проверяют протестные настроения для возможности дальнейшего закручивания гаек

Ответить

KSA

Нелепый
0

Стрейзанд тоже посадить! За... за... за компанию!

Ответить

Alex Baystruykin

Преподо…
3

Логика в том, что они вот серьезно, полностью и на 100% не верят в народный протест. Все что происходит - сценарий, все что происходит - имеет авторов и организаторов. 
Если взяли очевидных организаторов, а ничего не закончилось, значит есть скрытые, надо охватывать как можно более широкий круг, а дальше следствие разберется. 

Ответить

Ласковый кот

Alex
0

Не верю ни в какой сценарий. Больше похоже на то, что они работают по ситуации.

Ответить

solawind

Нелепый
4

Раньше только Навального постоянно задерживали, теперь всех 

Ответить

Нелепый

solawind
2

Раньше тоже всех кошмарили

Ответить

Нелепый

Нелепый
2

Всё, кукуха тронулась, вызываю санитаров

Ответить

ouxen

Нелепый
5

вызываю голых баб

Ответить

Добрый дым

ouxen
5

Устроим аквадискотеку?

Ответить

ouxen

Добрый
2

дискотеку века

Ответить

Нелепый

ouxen
2

Все своими шуточками испоганите

Ответить

ouxen

Нелепый
3

а ты своим пошлым ником

Ответить

Нелепый

ouxen
2

Что пошлого в варенике? Его люди едят

Ответить

ouxen

Нелепый
3

а он глядит

Ответить

Добрый дым

ouxen
4

Ох уж эти рязанские вареники

Ответить

ouxen

Добрый
0

Ну ты и пошляк

Ответить

Нелепый

Нелепый
1

Или ебут

Ответить

Следственный

Нелепый
1

Да хз, у Путина во многом какая-то альтернативная логика.

Ответить

Романелло

Нелепый
1

Ну, в Беларуси этого масла вылили в огонь столько, что огонь в итоге практически потух. И журналистов там задерживали и арестовывали сотнями (а против некоторых возбуждены уголовные дела), и оппозиционеров всех заметных либо выслали либо пересажали. Так что стратегия пока работает. 

Вот и у нас в какой-то момент протесты (и так не слишком многочисленные) могут пойти на убыль. Может быть даже завтра. И как бы мы после этого не говорили, что власть подливает масла в огонь очередным задержанием, арестом или уголовным делом против  журналиста или оппозиционера, больше людей на улицы от этого выходить не станет.

Ответить

Добрый дым

7

Почему полицейским не выдают медицинские маски? Почему у каждого полицейского разная маска? Доколе?

Ответить

Dmitry Teplyakov

Добрый
8

В дворце ремонт, какие маски, ты что?

Ответить

DarkFire

8

следующим задержат редактора ТЖ.
скриньте 

Ответить

Преподобный бас

DarkFire
3

@Сергей Звезда видимо - уведомление

Ответить

Сергей Звезда

Преподобный
5

На меня всем похер

Ответить

Преподобный бас

Сергей
1

Звучит как то грустно

Ответить

Сергей Звезда

Преподо…
5

Ну я банально далеко не такой публичный и вообще неизвестный, а они наверняка обращают внимание в первую очередь на это

Ответить

Ростислав Алабужев

Преподобный
2

Так он уже получил, только от подсайта МВД

Ответить

Преподобный бас

Ростисл…
1

Шутки шутками а раз уж за медиазону взялись..

Ответить

ouxen

Преподо…
1

то что?

Ответить

Vladimir

Преподо…
0

И к Плющеву уже приходили. Я думаю TJ не останется в стороне.

Ответить

AZP

DarkFire
0

Для редактора TJ уже место в Снежинке готово.

Ответить

Преподобный бас

9

Ох уж этот Оксимирон

Ответить

Парижский микрофон

7

В бронежилетах они ждали что что он отстреливаться будет что-ли?

Ответить

Denis Denis

Парижский
1

разъебет их туши твиттами

Ответить

Парижский микрофон

Denis
0

От этого бронежилет не спасет вообще-то

Ответить

Ap

5

В новости не хватает способа адекватного ответа:

https://donate.zona.media/

Ответить

Maksim Romanenko

6

Не понимаю или они не понимают? Зачем всё обострять, ведь уже многих репрессировали и кто ещё может попасть под кнут, когда протест уже может стать не совсем из-за одного человека. Он то и был во многом против репрессий в целом и беззакония, но теперь это уже может носить куда более масштабный характер 

Ответить

freedom tv

4
Ответить

Arut Adamyan

–57

Удивляюсь, как перед ментами сразу голосок падает у россиян. Почему?😅
upd. как пригорело то у «людишек»😂😂😂
upd2. класс, -21, го больше) 

Ответить

ouxen

Arut
7

боятся пыток

Ответить

Arut Adamyan

ouxen
–19

Понял)

Ответить

ouxen

Arut
2

но принял ли?

Ответить

Arut Adamyan

ouxen
–19

А мне то что?)

Ответить

ouxen

Arut
2

ты должен сесть за нашу свободу

Ответить

Arut Adamyan

ouxen
–18

Пожалуй, откажусь)

Ответить

ouxen

Arut
2

Пройдёмте

Ответить

Arut

ouxen
–15

Документы покажите

Ответить

ouxen

Arut
3

На каком основании?

Ответить

Arut

ouxen
–18

Диалог зашёл в тупик, до свидания)

Ответить

Arut Adamyan

Arut
–37

Ору за минусы) правда глаза колет?)

Ответить

Pavel Chernev

Arut
15

Я даж не из рф, бред написал ты, чувак с сыном вышел, а тут мудачью, будешь тут соловьем.

Ответить

Arut Adamyan

Pavel
–31

Ты, видимо, не понял суть вопроса) не раз замечаю, как только подходят полицаи - жители рф падают на жопу)

Ответить

ユリー シャネ

Arut
2

Куда нам до таких храбрых соседей)

Ответить

Комментарий удален

Комментарий удален

Alex Baystruykin

Arut
10

А ты с Сергеем каждый день разговоры разговариваешь, знаешь какой у него "голосок" в обычной жизни, да?  

Ответить

Arut Adamyan

Alex
–22

Оператор? Так только глухой не услышит как он пытается что-то коментить, но не выходит😂

Ответить

Alex Baystruykin

Arut
7

Хорошо, с оператором ты каждый день разговариваешь? Знаешь его лично? 

Ответить

Arut Adamyan

Alex
–13

Так вторая часть моего комментария отвечает на твой текущий вопрос

Ответить

Alex Baystruykin

Arut
7

Нет, не отвечает, еще раз: ты знаешь оператора? Разговаривал с ним? При каких обстоятельствах? Слышал ли ранее как этот оператор с кем-то говорил?

Ответить

Андрей Фокин

Arut
3

ДА НЕ БОМБИТ У МЕНЯ, НЕ БОМ-БИТ!

Ответить

Mary Catman

Arut