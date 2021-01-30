В Москве задержали главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова. Ему грозит до 30 суток ареста Статьи редакции
Силовики ждали его в подъезде.
В Москве на выходе из дома задержали главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова, сообщает издание. Полицейские в бронежилетах и оперативник в штатском ждали в подъезде, пока он не вышел на прогулку с сыном.
К Смирнову выехали адвокаты. Его сын остался с двумя редакторами «Медиазоны»
27 января Смирнов сообщил, что полицейские приходили с обыском в квартиру, где живёт его мать. Они полтора часа её допрашивали и изъяли жёсткий диск.
Смирнов классный чувак. Давайте поддержим его издание
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"Силовики ждали его в подъезде" - а потом говорят нам что это Обама в подъездах срёт
>Главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова
вы еще спросите, что такое Медиазона
Медиазона - российский информационный проект оппозиционного толка, посвященный вопросам прав человека и взаимоотношений государства и личности.
<<Основу материалов «Медиазоны» составляют статьи о нашумевших политических и уголовных процессах, незаконных задержаниях политических активистов, телефонном правосудии, жизни политзаключенных и вот этом всём.>>
Помимо судебно-правовых новостей, «Медиазона» публикует заметки общеполитической и экономической направленности.
Спасибо, Гугл
Густой рак
Нонеймы какие-то, понятн
Сказала твоя мамка, когда ей сообщили что ты умер
А ты замужем? Друг спрашивает.
Судя по фамилии ты у бати ее должен спрашивать)
Кто это?
Офигеть, а домой то дали отвести?
Малой с детства понимает, кто «наши», кто нет.
Отсылку, поймут ток избранные.
Его сын остался с двумя редакторами «Медиазоны»
сын редакции.
они там вместе чтоли все живут?
Подожди, то есть ты иначе живешь?
Следственный спрей
Всё проще: Путин показывает прямо
Нелепый велосипед
Как ни крути, все эти задержания я расцениваю только как подливание масла в огонь. Это же ясно как белый день.
Делается ли это из глупости или это чей-то план, остаётся только догадатываться
Сигнал простой - не лезь блять дебил сука ебаный она тебя сожрет
Кого-то это напугало из задержанных? Они и так в ментовку ходят как на работу
Расчет не на смирнова, а на людей обычных которые увидят как власть лютует и зассыт выходить
Смотри пример Беларуси
Необходимы
Смотрю. Кого не отпиздили - запугали
С момента начала жести количество выходивших только увеличилось. Сливается он не по этой причине
Слились протесты по другой причине. Я же написал, что будь толпа агрессивной, то все закончилось бы очень быстро
Будь толпа агрессивней, там уже были б военные и реальные трупы, а не пару трупов по случайности (неосторожности), это тебе не Украина в 14году. Хватит надуманное за реальность выдавать.
Иногда для результата нужны трупы. Внезапно, да? Инфантильные революционеры
Вот почему ты считаешь, что был бы результат ? С чего ты это взял ?
Историю читай, полезная штука. Да и просто мозгами пораскинуть, что никто добровольно свое место не отдаст, имея поддержку силовиков
Вот ты и почитай и посмотри как происходили другие революции, в РФ в Украине, в Китае.
Сколько таких примеров? И сколько других? И не забывай важный момент, поддержка силовиков
Вот ты уже дошел до поддержки силовиков (которой не было), прогресс.
Где не было поддержки? Давай конкретные случаи
В Белоруссии.
Причем здесь Беларусь? Это пример неудачного протеста
Как причем ? Мы же про ней разговариваем.
Твой комент
Смотри пример Беларуси
Дальше твой комент:
Слились протесты по другой причине. Я же написал, что будь толпа агрессивной, то все закончилось бы очень быстро
И? Что тебя конкретно не устраивает? Да, не дари они цветочки, а будь более радикальны - шансов на победу было бы больше.
Южная Корея еще. Есть мирные протесты, которые привели к отставке правительства. Это не миф.
Примеры кровавых революций из прошлого совершенно не применимы в наши дни, потому что мы живем уже в совершенное другом мире. И как раз таки в этом новом мире мирные протесты дают результат.
Да, да. Новый мир, гуманизм, инфантилизм
Можешь бесконечно осуждать новые ценности и махать палкой, только они от этого не исчезнут никуда.
Можно и дальше продолжать кричать, что раньше было лучше, но это никак не помогает ситуации, которая происходит сейчас.
Творческий
А "Украинцы" на что обиделись, что минусят, или опять мозги забыли включить и по триггеру ?"
Ну определенная логика есть - заткнуть тех кто что то пишет на большой круг читателей не по повестке
И об этом затыкании сразу узнаёт общественность. Всех не заткнешь. Про эффект Стрейзанд слышал?
Ну а дальше расчет - узнает и... что?
Если взять в пример Беларусь, то там протесты обрели ещё большую силу как раз таки из-за арестов и избиений. Будь толпа агрессивной, то все закончилось бы за день-два.
Логика в том, что они вот серьезно, полностью и на 100% не верят в народный протест. Все что происходит - сценарий, все что происходит - имеет авторов и организаторов.
Если взяли очевидных организаторов, а ничего не закончилось, значит есть скрытые, надо охватывать как можно более широкий круг, а дальше следствие разберется.
Ласковый кот
Не верю ни в какой сценарий. Больше похоже на то, что они работают по ситуации.
Всё, кукуха тронулась, вызываю санитаров
Все своими шуточками испоганите
Ну, в Беларуси этого масла вылили в огонь столько, что огонь в итоге практически потух. И журналистов там задерживали и арестовывали сотнями (а против некоторых возбуждены уголовные дела), и оппозиционеров всех заметных либо выслали либо пересажали. Так что стратегия пока работает.
Вот и у нас в какой-то момент протесты (и так не слишком многочисленные) могут пойти на убыль. Может быть даже завтра. И как бы мы после этого не говорили, что власть подливает масла в огонь очередным задержанием, арестом или уголовным делом против журналиста или оппозиционера, больше людей на улицы от этого выходить не станет.
следующим задержат редактора ТЖ.
скриньте
Преподобный бас
@Сергей Звезда видимо - уведомление
На меня всем похер
Преподобный бас
Звучит как то грустно
Ну я банально далеко не такой публичный и вообще неизвестный, а они наверняка обращают внимание в первую очередь на это
Так он уже получил, только от подсайта МВД
разъебет их туши твиттами
Не понимаю или они не понимают? Зачем всё обострять, ведь уже многих репрессировали и кто ещё может попасть под кнут, когда протест уже может стать не совсем из-за одного человека. Он то и был во многом против репрессий в целом и беззакония, но теперь это уже может носить куда более масштабный характер
Удивляюсь, как перед ментами сразу голосок падает у россиян. Почему?😅
upd. как пригорело то у «людишек»😂😂😂
upd2. класс, -21, го больше)
Понял)
А мне то что?)
Ору за минусы) правда глаза колет?)
Я даж не из рф, бред написал ты, чувак с сыном вышел, а тут мудачью, будешь тут соловьем.
Ты, видимо, не понял суть вопроса) не раз замечаю, как только подходят полицаи - жители рф падают на жопу)
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Комментарий удален
А ты с Сергеем каждый день разговоры разговариваешь, знаешь какой у него "голосок" в обычной жизни, да?
Оператор? Так только глухой не услышит как он пытается что-то коментить, но не выходит😂
Хорошо, с оператором ты каждый день разговариваешь? Знаешь его лично?
Так вторая часть моего комментария отвечает на твой текущий вопрос
Нет, не отвечает, еще раз: ты знаешь оператора? Разговаривал с ним? При каких обстоятельствах? Слышал ли ранее как этот оператор с кем-то говорил?