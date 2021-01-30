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Аня Бегиашвили

В Москве задержали главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова Статьи редакции

Силовики ждали его в подъезде.

170 170 комментариев
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Задержание Смирнова Фото «Медиазоны»
Обновление На Смирнова составляют протокол по части 6.1 статьи 20.2 КоАП (участие в акции, повлекшие создание помех транспорту). Его оставляют в ОВД «Тверское» на сутки.Главред «Медиазоны» утверждает, что не выходил на акцию 23 января и весь день был дома.

В Москве на выходе из дома задержали главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова, сообщает издание. Полицейские в бронежилетах и оперативник в штатском ждали в подъезде, пока он не вышел на прогулку с сыном.

К Смирнову выехали адвокаты. Его сын остался с двумя редакторами «Медиазоны»

27 января Смирнов сообщил, что полицейские приходили с обыском в квартиру, где живёт его мать. Они полтора часа её допрашивали и изъяли жёсткий диск.

#новости #протесты #журналистика #навальный

170 170 комментариев
1
167
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170 комментариев
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Кирилл Борисов

42

Смирнов классный чувак. Давайте поддержим его издание
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Оформите регулярное пожертвование Медиазоне. Хуже не будет!
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6 комментариев

imevän munaa

133
Ответить

imevän munaa

imevän
61

Свободу Сергею Смирнову!

Ответить

Недовольный велосипед

imevän
16

сливайте все акции GameSpot

Ответить

Экономический Паша

71

 Задержание, по его словам, связано либо с участием в акции в поддержку Алексея Навального

Силовики: 

Ответить

Mr. European

37

"Силовики ждали его в подъезде" - а потом говорят нам что это Обама в подъездах срёт

Ответить

ouxen

Mr.
8

насрал тот, кто в штатском

Ответить

Ядерный ГОСТ

–145

Кто это вообще и почему это важно?

Ответить

Ростислав Алабужев

Ядерный
76

 >Главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова

вы еще спросите, что такое Медиазона

Ответить

ouxen

Ростислав
9

и что же?

Ответить

Ростислав

ouxen
24

Медиазона - российский информационный проект оппозиционного толка, посвященный вопросам прав человека и взаимоотношений государства и личности.

<<Основу материалов «Медиазоны» составляют статьи о нашумевших политических и уголовных процессах, незаконных задержаниях политических активистов, телефонном правосудии, жизни политзаключенных и вот этом всём.>>

Помимо судебно-правовых новостей, «Медиазона» публикует заметки общеполитической и экономической направленности. 

Ответить

Недовольный

Ростисл…
6

Спасибо, Гугл

Ответить

Ростислав

Недовол…
12

я пацтриот, и пользуюсь яндексом

Ответить

Звездный ключ

Ростисл…
2

А как же спутник?

Ответить

AZP

Звездный
7

А Спутником надо колоться

Ответить

Звездный

Звездный
2

А, ну да...

Ответить

Ростислав

Звездный
0

пидарнули ждать светлого будущего, когда очередь начнется

Ответить

Ядерный ГОСТ

Ростислав
–43

Нонеймы какие-то, понятн

Ответить

Ростислав

Ядерный
8

В каком-то смысле вы и правы, но на правах аполитичных нормисов, если вас устраивает, то это ваше право.

Ответить

AZP

Ростислав
1

Они постоянно денег просят

Ответить

Ростислав

AZP
3

Это гораздо лучше, чем сидеть на подсосе у дяди с деньгами, потому что дядя с деньгами, рано или поздно, захочет что-нибудь большее 

Ответить

common sense

Ядерный
1

https://tjournal.ru/guest/192173

Гость TJ: главный редактор «Медиазоны» Сергей…
Стрим — в 18:00 по Москве. Ваши вопросы оставляйте в комментариях.
tjournal.ru
Ответить

Нижний интернет

Ядерный
1

Сказала твоя мамка, когда ей сообщили что ты умер

Ответить

Аня Бегиашвили

25

Вот редактор «Медиазоны» рассказывает

Договорились со Смирновым погулять в субботу, он с сыном Андреем вышел из дома и сразу говорит, что тип у подъезда стоит оперского вида, прикидывается, что говорит по телефону. Ну, может совпадение, идем в парк, зворачиваем за угол — бегут четверо в форме и опер за ними. «Стойте, Сергей Сергеевич, вы задержаны по статье об участии в несанкионированных массовых мероприятиях, подробностей сам не знаю, проедем в Тверской отдел, там все выясним»

Ждать маму Андрея, которая на работе, они были не очень настроены (но скорее неохотно и растерянно соглашались), но в итоге не стали и оставили его нам. С Андреем все хорошо, он дома, жена Смирнова едет.

Ответить

Имя Фамилия

Аня
0

А ты замужем? Друг спрашивает.

Ответить

#realfiddy

Имя
0

Судя по фамилии ты у бати ее должен спрашивать)

Ответить

Имя Фамилия

#realfi…
0

Бля(

Ответить

#realfiddy

Аня
0

Кукухой*

Ответить

Аня Бегиашвили

20

😭

Ответить

Недовольный велосипед

Аня
0

Кто это?

Ответить

Аня Бегиашвили

Недовольный
2

Сын Смирнова, с которым он вышел на прогулку
Кадр из видео в новости

Ответить

Недовольный

Аня
3

Офигеть, а домой то дали отвести?

Ответить

Pavel Chernev

Недовол…
8

Малой с детства понимает, кто «наши», кто нет.
Отсылку, поймут ток избранные.

Ответить

Роман Васильевич

Pavel
0

Видос из Беларуси

Ответить

Envolve Wolf

Pavel
0

"это не наши"

Ответить

AZP

Аня
0

Привыкнет

Ответить

ouxen

17

Его сын остался с двумя редакторами «Медиазоны»

сын редакции.
они там вместе чтоли все живут?

Ответить

Mr. LoveJoy

ouxen
4

Подожди, то есть ты иначе живешь? 

Ответить

ouxen

Mr.
0

да, именно

Ответить

Mr. LoveJoy

ouxen
0

мде

Ответить

Petr

ouxen
0
Ответить

Педагогический турник

11

Мне иногда кажется, что силовики подают какой-то сигнал

Ответить

Действительный вентилятор

Педагогический
3

Всё проще: Путин показывает прямо

Ответить

Педагогический турник

Действительный
17

Как ни крути, все эти задержания я расцениваю только как подливание масла в огонь. Это же ясно как белый день.
Делается ли это из глупости или это чей-то план, остаётся только догадатываться

Ответить

Международный

Педагог…
24

Сигнал простой - не лезь блять дебил сука ебаный она тебя сожрет

Ответить

Педагогический

Междуна…
0

Кого-то это напугало из задержанных? Они и так в ментовку ходят как на работу

Ответить

Международный

Педагог…
5

Расчет не на смирнова, а на людей обычных которые увидят как власть лютует и зассыт выходить

Ответить

Педагогический

Междуна…
0

Смотри пример Беларуси

Ответить

Международ

Педагог…
4

Смотрю. Кого не отпиздили - запугали

Ответить

Педагогиче

Междуна…
0

С момента начала жести количество выходивших только увеличилось. Сливается он не по этой причине

Ответить

Игорь

Педагог…
2

А толку? 
Усатый до сих пор сидит и не особо нервничает.
 

Ответить

Педагогиче

Игорь
1

Слились протесты по другой причине. Я же написал, что будь толпа агрессивной, то все закончилось бы очень быстро

Ответить

onemanshow

Педагог…
2

Если бы бабушка был дедушкой тогда да, а пока так...

Ответить

Игорь

Педагог…
1

Но протесты слились. И усатый, можно сказать, победил. 

Ответить

Педагогиче

Игорь
0

Слились. Но не по причине жести от силовиков

Ответить

Желтый

Педагог…
–3

Будь толпа агрессивней, там уже были б военные и реальные трупы, а не пару трупов по случайности (неосторожности), это тебе не Украина в 14году. Хватит надуманное за реальность выдавать.

Ответить

Педагогиче

Желтый
0

Иногда для результата нужны трупы. Внезапно, да? Инфантильные революционеры

Ответить

Желтый

Педагог…
2

Вот почему ты считаешь, что был бы результат ? С  чего ты это взял ?

Ответить

Педагогиче

Желтый
–2

Историю читай, полезная штука. Да и просто мозгами пораскинуть, что никто добровольно свое место не отдаст, имея поддержку силовиков

Ответить

Желтый

Педагог…
2

Вот ты и почитай и посмотри как происходили другие революции, в РФ в Украине, в Китае. 

Ответить

Педагогиче

Желтый
0

Сколько таких примеров? И сколько других? И не забывай важный момент, поддержка силовиков

Ответить

Желтый

Педагог…
2

Вот ты уже дошел до поддержки силовиков (которой не было), прогресс.

Ответить

Педагогиче

Желтый
0

Где не было поддержки? Давай конкретные случаи

Ответить

Желтый

Педагог…
0

В Белоруссии.

Ответить

Педагогиче

Желтый
0

Причем здесь Беларусь? Это пример неудачного протеста

Ответить

Желтый

Педагог…
0

Как причем ? Мы же про ней разговариваем.
Твой комент
Смотри пример Беларуси

Дальше твой комент: 
Слились протесты по другой причине. Я же написал, что будь толпа агрессивной, то все закончилось бы очень быстро

Ответить

Педагогиче

Желтый
–2

И? Что тебя конкретно не устраивает? Да, не дари они цветочки, а будь более радикальны - шансов на победу было бы больше.

Ответить

Митя

Педагог…
1

давно же пора принять правило, что про успехи протеста в беларуси надо слушать тех, кто опиздюлился в сизо

Ответить

Желтый

Педагог…
0

Опять повторяюсь (а ты так и не ответил), но вот с чего их должно было стать больше ?

Ответить

Педагогиче

Желтый
0

Потому что у радикально настроенной толпы всегда больше шансов. И примеров этому масса

Ответить

Специализи

Педагог…
0

Южная Корея еще. Есть мирные протесты, которые привели к отставке правительства. Это не миф. 
Примеры кровавых революций из прошлого совершенно не применимы в наши дни, потому что мы живем уже в совершенное другом мире. И как раз таки в этом новом мире мирные протесты дают результат. 

Ответить

Педагогиче

Специал…
–1

Да, да. Новый мир, гуманизм, инфантилизм

Ответить

Специализи

Педагог…
0

Можешь бесконечно осуждать новые ценности и махать палкой, только они от этого не исчезнут никуда. 
Можно и дальше продолжать кричать, что раньше было лучше, но это никак не помогает ситуации, которая происходит сейчас. 

Ответить

Педагогиче

Специал…
0

Ничего не поменялось в мире. Кто сильнее и хитрее тот и побеждает

Ответить

Специализи

Педагог…
0

Ты не там сходства и различия ищешь. 

Ответить

Педагогиче

Специал…
0

Ну ну. Взять пару примеров и и судить по ним - это конечно лучше

Ответить

Желтый

Педагог…
–1

Закидаем противника трупами, пока он сам не устанет убивать и он  капитулирует ?
PS И давно успешность революции в трупах считают ? 

Ответить

Педагогиче

Желтый
1

Причем здесь закидаем? Что ты несёшь?
Результат - победа, а не трупы

Ответить

Желтый

Желтый
0

А "Украинцы" на что обиделись, что минусят, или опять мозги забыли включить и по триггеру ?"

Ответить

Иван

Педагог…
1

Увеличилось, когда власти совсем охуели, да и то в итоге все стихло. А в России пока и близко не тот уровень беспредела, все в рамках практик последних 15 лет

Ответить

Недовольный

Педагог…
5

Ну определенная логика есть - заткнуть тех кто что то пишет на большой круг читателей не по повестке

Ответить

Педагогический

Недовол…
6

И об этом затыкании сразу узнаёт общественность. Всех не заткнешь. Про эффект Стрейзанд слышал?

Ответить

Недовольный

Педагог…
5

Ну а дальше расчет - узнает и... что?

Ответить

Педагогический

Недовол…
4

Обычно такое приводит к накалу протестов.

Ответить

Недовольны

Педагог…
1

Видимо решили проверить

Ответить

Педагогиче

Недовол…
1

Тоже думал, что вообще проверяют протестные настроения для возможности дальнейшего закручивания гаек

Ответить

Педагогический

Недовол…
4

Если взять в пример Беларусь, то там протесты обрели ещё большую силу как раз таки из-за арестов и избиений. Будь толпа агрессивной, то все закончилось бы за день-два.

Ответить

Недовольны

Педагог…
1

Хз, в рамках логики сапогов вроде все понятно. А что они ещё предложат, перестройку?

Ответить

Педагогиче

Недовол…
1

Ну силовики всегда пытались играть в свою игру

Ответить

Alex Baystruykin

Недовол…
3

Логика в том, что они вот серьезно, полностью и на 100% не верят в народный протест. Все что происходит - сценарий, все что происходит - имеет авторов и организаторов. 
Если взяли очевидных организаторов, а ничего не закончилось, значит есть скрытые, надо охватывать как можно более широкий круг, а дальше следствие разберется. 

Ответить

Специализированн

Alex
0

Не верю ни в какой сценарий. Больше похоже на то, что они работают по ситуации.

Ответить

solawind

Педагог…
4

Раньше только Навального постоянно задерживали, теперь всех 

Ответить

Педагогический

solawind
2

Раньше тоже всех кошмарили

Ответить

Педагогический

Педагог…
2

Всё, кукуха тронулась, вызываю санитаров

Ответить

ouxen

Педагог…
5

вызываю голых баб

Ответить

Возможный файл

ouxen
5

Устроим аквадискотеку?

Ответить

ouxen

Возможн…
2

дискотеку века

Ответить

Педагогический

ouxen
2

Все своими шуточками испоганите

Ответить

ouxen

Педагог…
3

а ты своим пошлым ником

Ответить

Педагогиче

ouxen
2

Что пошлого в варенике? Его люди едят

Ответить

ouxen

Педагог…
3

а он глядит

Ответить

Возможный

ouxen
3

Ох уж эти рязанские вареники

Ответить

ouxen

Возможн…
0

Ну ты и пошляк

Ответить

Педагогиче

Педагог…
1

Или ебут

Ответить

Действительный

Педагог…
1

Да хз, у Путина во многом какая-то альтернативная логика.

Ответить

Романелло

Педагог…
1

Ну, в Беларуси этого масла вылили в огонь столько, что огонь в итоге практически потух. И журналистов там задерживали и арестовывали сотнями (а против некоторых возбуждены уголовные дела), и оппозиционеров всех заметных либо выслали либо пересажали. Так что стратегия пока работает. 

Вот и у нас в какой-то момент протесты (и так не слишком многочисленные) могут пойти на убыль. Может быть даже завтра. И как бы мы после этого не говорили, что власть подливает масла в огонь очередным задержанием, арестом или уголовным делом против  журналиста или оппозиционера, больше людей на улицы от этого выходить не станет.

Ответить

DarkFire

8

следующим задержат редактора ТЖ.
скриньте 

Ответить

Недовольный велосипед

DarkFire
3

@Сергей Звезда видимо - уведомление

Ответить

Сергей Звезда

Недовольный
5

На меня всем похер

Ответить

Недовольный

Сергей
1

Звучит как то грустно

Ответить

Сергей Звезда

Недовол…
5

Ну я банально далеко не такой публичный и вообще неизвестный, а они наверняка обращают внимание в первую очередь на это

Ответить

Ростислав Алабужев

Недовольный
2

Так он уже получил, только от подсайта МВД

Ответить

Недовольный

Ростисл…
1

Шутки шутками а раз уж за медиазону взялись..

Ответить

ouxen

Недовол…
1

то что?

Ответить

Vladimir

Недовол…
0

И к Плющеву уже приходили. Я думаю TJ не останется в стороне.

Ответить

AZP

DarkFire
0

Для редактора TJ уже место в Снежинке готово.

Ответить

Недовольный велосипед

9

Ох уж этот Оксимирон

Ответить

Возможный файл

7

Почему полицейским не выдают медицинские маски? Почему у каждого полицейского разная маска? Доколе?

Ответить

Dmitry Teplyakov

Возможный
5

В дворце ремонт, какие маски, ты что?

Ответить

Ap

5

В новости не хватает способа адекватного ответа:

https://donate.zona.media/

Ответить

Здравый чувак

6

В бронежилетах они ждали что что он отстреливаться будет что-ли?

Ответить

Denis Denis

Здравый
1

разъебет их туши твиттами

Ответить

Здравый чувак

Denis
0

От этого бронежилет не спасет вообще-то

Ответить

Maksim Romanenko

6

Не понимаю или они не понимают? Зачем всё обострять, ведь уже многих репрессировали и кто ещё может попасть под кнут, когда протест уже может стать не совсем из-за одного человека. Он то и был во многом против репрессий в целом и беззакония, но теперь это уже может носить куда более масштабный характер 

Ответить

Arut Adamyan

–54

Удивляюсь, как перед ментами сразу голосок падает у россиян. Почему?😅
upd. как пригорело то у «людишек»😂😂😂
upd2. класс, -21, го больше) 

Ответить

ouxen

Arut
7

боятся пыток

Ответить

Arut Adamyan

ouxen
–18

Понял)

Ответить

ouxen

Arut
2

но принял ли?

Ответить

Arut Adamyan

ouxen
–18

А мне то что?)

Ответить

ouxen

Arut
2

ты должен сесть за нашу свободу

Ответить

Arut Adamyan

ouxen
–17

Пожалуй, откажусь)

Ответить

ouxen

Arut
2

Пройдёмте

Ответить

Arut

ouxen
–14

Документы покажите

Ответить

ouxen

Arut
3

На каком основании?

Ответить

Arut

ouxen
–17

Диалог зашёл в тупик, до свидания)

Ответить

Arut Adamyan

Arut
–36

Ору за минусы) правда глаза колет?)

Ответить

Pavel Chernev

Arut
14

Я даж не из рф, бред написал ты, чувак с сыном вышел, а тут мудачью, будешь тут соловьем.

Ответить

Arut Adamyan

Pavel
–30

Ты, видимо, не понял суть вопроса) не раз замечаю, как только подходят полицаи - жители рф падают на жопу)

Ответить

ユリー シャネ

Arut
2

Куда нам до таких храбрых соседей)

Ответить

Комментарий удален

Комментарий удален

Alex Baystruykin

Arut
9

А ты с Сергеем каждый день разговоры разговариваешь, знаешь какой у него "голосок" в обычной жизни, да?  

Ответить

Arut Adamyan

Alex
–22

Оператор? Так только глухой не услышит как он пытается что-то коментить, но не выходит😂

Ответить

Alex Baystruykin

Arut
7

Хорошо, с оператором ты каждый день разговариваешь? Знаешь его лично? 

Ответить

Arut Adamyan

Alex
–13

Так вторая часть моего комментария отвечает на твой текущий вопрос

Ответить

Alex Baystruykin

Arut
6

Нет, не отвечает, еще раз: ты знаешь оператора? Разговаривал с ним? При каких обстоятельствах? Слышал ли ранее как этот оператор с кем-то говорил?

Ответить

Андрей Фокин

Arut
3

ДА НЕ БОМБИТ У МЕНЯ, НЕ БОМ-БИТ!

Ответить

Mary Catman

Arut
1

действительно, почему же.
думаю, тебе стоит выйти к ментам и показать нам всем, как надо.

Ответить

Roma Dmitriev

Arut
–1

ну раз ты просишь

Ответить

freedom tv

3
Ответить

Disco Dinosaur

1

Интересно много ли людей выйдет 31 учитывая что ясно как белый день - всех активных 100% ждет прием в мусарке, не сразу так в течении месяца

Ответить

конгруэ́нтный

–10

Не слейте только завтра все ок 
Шоу чтобы было заебенное

Ответить

ouxen