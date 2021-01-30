Ротенберг заявил, что строит под Геленджиком апарт-отель.

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Видео Mash

Аркадий Ротенберг дал главному редактору Mash Максиму Иксанову трёхминутное интервью, в котором назвал себя бенефициаром «дворца Путина» на мысе Идокопас.

По словам предпринимателя, рассказать об этом он решил «из-за скандала и инсинуаций». «Там достаточно сложный был объект, много было кредиторов. Мне удалось стать бенефициаром. Это находка, место шикарное», — сообщил Ротенберг.

Мы хотим там построить апарт-отель. Поэтому там достаточно большое количество комнат. Аркадий Ротенберг

29 января Mash выпустил репортаж из «дворца Путина» в Краснодарском крае. Главред проекта рассказал, что попасть туда помог «представитель технического надзора». Он якобы несколько раз отказывался, но потом согласился впустить журналистов в здание.

Показывая интерьеры, Иксанов неоднократно указывает на продолжающееся строительство: «Описать локацию довольно просто — это один сплошной бетон. По сути, всё находится на нулевом этапе строительства».