Mash опубликовал интервью с Аркадием Ротенбергом. Тот назвал себя владельцем «дворца Путина» Статьи редакции
Ротенберг заявил, что строит под Геленджиком апарт-отель.
Аркадий Ротенберг дал главному редактору Mash Максиму Иксанову трёхминутное интервью, в котором назвал себя бенефициаром «дворца Путина» на мысе Идокопас.
По словам предпринимателя, рассказать об этом он решил «из-за скандала и инсинуаций». «Там достаточно сложный был объект, много было кредиторов. Мне удалось стать бенефициаром. Это находка, место шикарное», — сообщил Ротенберг.
29 января Mash выпустил репортаж из «дворца Путина» в Краснодарском крае. Главред проекта рассказал, что попасть туда помог «представитель технического надзора». Он якобы несколько раз отказывался, но потом согласился впустить журналистов в здание.
Показывая интерьеры, Иксанов неоднократно указывает на продолжающееся строительство: «Описать локацию довольно просто — это один сплошной бетон. По сути, всё находится на нулевом этапе строительства».
The Insider, ссылаясь на данные Росреестра и утечку «цифровых пропусков» Администрации президента, пишет, что Иксанов живёт в доме управделами президента и сотрудничает с АП.
придумали наконец кого назвать владельцем
Недовольный велосипед
Осталось узнать сколько стоит услуга по охране ФСБ и записывание его как владельца земли
Ну и стоимость организации бесполётной зоны
Пока вы ныли, жаловались на нашу власть и восхваляли врага нашего, я, простой работяга, смог оформить на госуслугах бесполётную зону над своим складом грязи.
Цените что имеете, предатели!
Так я не понял! Это аппарт отель в стиле детского лагеря , с комнатой грязи для ветеранов,аквадискотека для дня нептуна, с безполетной зоной что бы нато не видело как хорошо отдыхают наши пенсионеры и беспризорники, и все за счет ротенберга? Великая страна , великие достижения.
Надо всего лишь ходить в секцию самбо с будущим президентом.
Кстати, в какую качалку ходит Навальный?
Fusion Fitness на Автозаводской. Ходил... Сейчас походу в Зебра при Матросской
Даже сейчас можешь скинуться с друзьями из секции и такой же построить
проще всего это доказать по банковским выпискам. получается он с самого начала должен был оплачивать стройматериалы
Но власти сузили круг. так как Путин говорил что никто из друзей не владеет, это говорит о том что Путин наврал. ещё говорил что там не одно лицо владеет а несколько, это получается Путин и Ротенберг владеют данным дворцом. всё. раскрыто расходимся
Представляете как Ротенбергу обидно, что Путин его другом не считает :(
А кто этот дядька, которому лысину погладили?
Я об этом сразу говорил, причём именно про Роттенберга.
Специализированный самолет
Навальный тоже об этом сразу говорил – всё принадлежит его дружкам и проституткам.
А почему тогда он его называет "Дворец Путина"?
Потому что ты не умеешь читать по-русски.
Так владельцами же какие-то ребята из фитнеса сначала были. Белки, микроэлементы там вот эти все. И претензий у кремля к ним нет
и документы все в ажуре и даже наверно опубликуют по д подписями Рутенберга .Ну как не поверишь .Кристально честный человек.Главное -не друг Путина.
Широкий кран
Циплухин дипстейт
Тебя нет в списке форбс
Экономический Паша
Это же апарт-отель, они дешёвые. Надеюсь, континентальный завтрак включён в стоимость.
Так уж и быть. Пустят тебя в комнату для грязи
Комната для "грязи" это на тюремном жаргоне - комната для икры (источник Варламов). Разумеется никакой лечебной грязи там нет.
Поразительное знание отрасли для человека, инвестирующего туда сотни миллионов!
Забукан до 2036-го.
Ну вот всё и выяснилось, а вы Владимира Владимировича почём зря обвиняли.
Дело закрыто
Так можно без ёршика прийти ?
А то неудобно же.
Прохладный калькулятор
Они показали что говноеды ещё вовремя митинга 23 января, сразу стало понятно кто владелец
Путин и Ротенберг. Пу же говорил что владеют несколько человек))
Так во главе Mash чувак из администрации президента, что еще ожидать от кремлевской помойки?
Великий кринж-парад от мэша продолжается?
Немного о главреде и авторе нашумевшего видео мэш
Вот и у нас так.
Я кричал на каждом углу и предупреждал. Все предупреждали.
Но каждый раз, когда государство собирает ещё больше данных в...
Вот и у нас так.
Я кричал на каждом углу и предупреждал. Все предупреждали.
Но каждый раз, когда государство собирает ещё больше данных в рамках своей слежки за гражданами, стоит помнить, что от этого пострадают не только простые люди.
Тут, как говорит классик, выстрел в член.
Такой же, как с ФСБшниками-отравителями Навального.
Главред помойки Mash Максим Иксанов оказался:
1) сыном бывшего гендиректора Большого театра;
2) сотрудником Администрации президента (КМБУ, что он связан, но такое удивило даже меня);
3) живёт в доме, которым управляет Администрация президента.
До кучи, вместо того, чтобы отмазать Путина, он подтвердил факты из расследования:
а) все планы, выложенные Навальным, оказались верны;
б) в здании, как и говорил Навальный, из за плесени прозодят ремонтные работы: ободрали вообще всё и начали заново.
Всплыло место работы Иксанова благодаря двум причинам.
Во-первых, благодаря тому, что это чучело не нашло кого-то другого, чтобы посветить лицом в ролике, где он отмывает президента (видимо, в надежде на собачий корм в качестве награды).
Во-вторых, благодаря ковидным пропускам, которые во время их действия Иксанов получал от имени... Администрации президента.
Вдумайтесь еще раз: штатный сотрудник администрации президента в попытке отмазать президента подтвердил расследование Навального и спалился.
Спасибо большое, криворукие обезьяны ДИТ.
Спасибо большое, профнепригодный преступник Эдуард Лысенко.
Спасибо большое за ненависть к москвичам, Сергей Собянин.
Благодаря вашему дырявому е-концлагерю мы чуть больше знаем про лжецов и упырей.
И будем узнавать ещё больше.
В качестве вывода.
— То, что Mash — подментованная помойка, было понятно всем, кто в теме, ещё очень давно.
Но оставалось какое-то количество людей, которые форвардили и ссылались, объясняя вещами вроде «Габрелянов (предполагаемый владелец) таким образом отмываетс от лайфньюз» и прочим диким бредом.
Надеюсь, всем им теперь очень стыдно.
— Каждый раз, когда можете, не давайте никакой информации государству.
Старайтесь избегать слежки за собой со стороны государства.
Проверено Максимом Иксановым.
- Пацаны, есть работа. Плачу миллиард.
- Что нужно сделать?
- Сказать, что это ваш дворец.
- Но уже даже самые тупые ватники начали сомневаться... Опять в обосраных штанах ходить с говном вокруг рта?.. А ладно... в первый раз что-ли... Я готов!
Ты недооцениваешь ватников. Если Путин выебет овчарку и сольёт видео, они скажут, что овчарка немецкая так что наш президент просто повторил 45-й
К сожалению, ты прав. Я утрировал, конечно.
Мне непонятен этот феномен. Ведь среди запутинцев много довольно умных людей, в целом адекватных. Они работают, занимают должности, зарабатывают деньги. Как они живут с явно разорванной картиной мира, я не понимаю.
– Аркадий, столько лет утаивать, что это ваш дворец! Вы оказались крепким орешком, соратники Навального из ФБК профессионалы и организованы.
– Благодарю вас, Максим, до встречи, пока.
– Пока.
Ротенберг под санкциями, что ж получается все зарубежные компании, которые поставляли стройматериалы, мебель и тд, должны быть оштрафованы своими госвами?
Это было бы ахуенно, там наверняка полно статей расходов, которые отечественными поставщиками не восполнить
И как тогда без ёршика то?
Крым под санкциями, а я там Пепси-колу пил. Это что же получается, США должна строго оштрафовать Pepsi ! Ну, дела.. 😹
А если серьезно, продуктовыми были российские антисанкции, санкции были секторальмыми (международный банкинг, обслуга нац.долга ) и персональными
Не, ну если серьезно , то и Роттенберг владеет зданием через кучу кипрских прокладок. А новую мебель можно купить от имени моего ИП, а дальше я уже продам Роттенбергу со своей наценочкой. Санкции США и ЕС я так и быть потерплю 😹
@Аркадий Ротенберг, предложение серьёзное, пиши в личку! 😺
Да, силовые машины как раз по такой схеме хуй сосут.
Да половина планеты на этом сидит 😹
Или ты думаешь, только в РФ пилить умеют? Взрослые дяди делают взрослые дела по всему миру, от США до Пакистана, сэ ля ви.
Дворец Пыни, который был записан на его друзей, теперь оказывается "принадлежит" одному из его друзей.
Разве что-то изменилось?
Теперь все довольны
Ну раньше все говорили - это дворец путина, он может себе позволить, а теперь какие то олигархи... Не понятно, зачем?
Казенный паркур
А друзья, конечно, заебались уже вписывать этого нищеброда, да жалко его, все таки с первого класса вместе.
И каждый раз приходят похожие на него люди и говорят что они Путин
Провал за провалом. И это не удивительно, вся система прогнила, включая пиарщиков
На хороших пиарщиков тупо попилили денег
Тут кто-то писал, что возможно и на дворце пилят)
В 2011 году они рассказывали ту же самую историю про "гостиницу", один в один. Только вместо Ротенберга выступал Пономаренко, вместо мэша - коммерсант.
Скучна, девачки
А зачем в бесполётной зоне вертолётная площадка? Вот ведь беда. Вертолётная площадка есть, а летать нельзя!
Это подачки для всех остальных, где они даже не стараются, как сегодняшняя клоунада с Ротенбергом и его "строится отель", в то время как любой может проверить что по планам, это вообще не отель, а в 2011 году, всё было построено уже и это тоже не было отелем. Такое будут боты использовать в спорах и своих постах с пропагандой, чтобы уже "электорат" видел что на все неудобные вопросы, есть ответы и вера в правительство росла.
Повезло Аркадию Ротенбергу, организовал бесполетную зону над отелем, Маск например несколько дней уже не может получить бесполетную зону для испытаний ракеты и это самый богатый человек.
он не самый богатый человек, он хозяин компании акции которой в сумме стоят очень дорого в моменте, как человек он практически ниший
Апарт-отель с погран-зоной, фсб/фсо и бесполетной зоной с глушилками дронов
Страшно подумать какой срок окупаемости у этого отеля. Походу, хреновый бизнес-план.
Классическая история - за пару дней вбросить много разных версий, чтобы все заговорили «там не все так однозначно». Видели уже
Брат за брата
То есть закадычный кореш "начальника" упорно дожидался одиннадцати дней с момента выхода ролика, ста миллионов просмотров, несанкционированных акций, бледных ответов деда и его секретаря, чтобы наконец объявить себя его законным владельцем? Очень смешно. Так и представил себе как звонит дед Аркадию и просит по-дружески рассказать народу об истинном владельце особняка, а то смутьяны на деньги иностранные будоражат народ, да детишек на улицы зазывают, а тот ему отвечает, что ничего говорить не будет - у нас дескать свободная, демократическая страна и даже ты для меня не указ. И сам не смей обо мне рассказывать, а то засужу в Басманном на кругленькую сумму.
Может думал это на пару дней, и забудут
Ну не может же Путин заставить Ротенберга в этом признаться? Это будет не по закону
А вы думали Путин и Ко будут только молчать и головой мотать?
Я поражаюсь местной публике, хотят атаковать власть, и удивляются тому, что та в ответ их щемит, кошмарит и проводит информационные диверсии.
Вы ж сами говорите, что наверху диктатор и лжец, а когда он ведёт себя соответственно - округляете глаза, как малыши на Новый Год.
А ещё считаете почему-то, что Путин случайно 30 лет возглавляет свою ОПГ и всю РФ. И стоит только всем вместе лайкнуть пост или на улице три часа постоять - и вся его власть рассеется, как дым. Ну вам на собственном опыте предстоит убедиться, на что способен Чёрный Властелин в борьбе за власть и жизнь.
А вы как хотели?)) 🔥
Международный пришелец
Эмодзи делают из норм текста какую то клоунаду
Ух ты, а здесь что - диссертации защищают? Кто крайний??))
Слушай, я приму к сведению. Следующий пост про Чёрного Властелина - безо всяких эмодзи!