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Аня Бегиашвили

Mash опубликовал интервью с Аркадием Ротенбергом. Тот назвал себя владельцем «дворца Путина» Статьи редакции

Ротенберг заявил, что строит под Геленджиком апарт-отель.

306 306 комментариев
23 493 просмотров
Видео Mash

Аркадий Ротенберг дал главному редактору Mash Максиму Иксанову трёхминутное интервью, в котором назвал себя бенефициаром «дворца Путина» на мысе Идокопас.

По словам предпринимателя, рассказать об этом он решил «из-за скандала и инсинуаций». «Там достаточно сложный был объект, много было кредиторов. Мне удалось стать бенефициаром. Это находка, место шикарное», — сообщил Ротенберг.

Мы хотим там построить апарт-отель. Поэтому там достаточно большое количество комнат.

Аркадий Ротенберг

29 января Mash выпустил репортаж из «дворца Путина» в Краснодарском крае. Главред проекта рассказал, что попасть туда помог «представитель технического надзора». Он якобы несколько раз отказывался, но потом согласился впустить журналистов в здание.

Показывая интерьеры, Иксанов неоднократно указывает на продолжающееся строительство: «Описать локацию довольно просто — это один сплошной бетон. По сути, всё находится на нулевом этапе строительства».

Mash показал интерьеры «дворца Путина»: стройка…
Журналисты утверждают, что имя настоящего владельца всё ещё под вопросом.
tjournal.ru

The Insider, ссылаясь на данные Росреестра и утечку «цифровых пропусков» Администрации президента, пишет, что Иксанов живёт в доме управделами президента и сотрудничает с АП.

#новости #дворецпутина

306 306 комментариев
186
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306 комментариев
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Евгений Большаков

425

придумали наконец кого назвать владельцем

Ответить

Недовольный велосипед

Евгений
312

Осталось узнать сколько стоит услуга по охране ФСБ и записывание его как владельца земли

Ответить

Dmitry Teplyakov

Недовольный
209

Ну и стоимость организации бесполётной зоны

Ответить

ouxen

Dmitry
42

Для хороших людей ничего не жалко

Ответить

Dmitry Teplyakov

ouxen
82

Пока вы ныли, жаловались на нашу власть и восхваляли врага нашего, я, простой работяга, смог оформить на госуслугах бесполётную зону над своим складом грязи.
Цените что имеете, предатели!

Ответить

Дмитрий Киселев

Dmitry
13

Так я не понял! Это аппарт отель в стиле детского лагеря , с комнатой грязи для ветеранов,аквадискотека для дня нептуна, с безполетной зоной что бы нато не видело как хорошо отдыхают наши пенсионеры и беспризорники, и все за счет ротенберга?  Великая страна , великие достижения.

Ответить

ouxen

Dmitry
5

Золотые слова

Ответить

AZP

ouxen
3

И ёршики

Ответить

Аяз Умбатов

Dmitry
0

Ауф. Жизнь ворам не хватает

Ответить

Nikita Resh

Dmitry
0

над медрумом

Ответить

Жаркий спрей

ouxen
6

главное, чтобы в рамках закона!

Ответить

ouxen

Жаркий
1

Однозначно

Ответить

A patient

Dmitry
2

И спец связи

Ответить

Антон Пострунин

Недовольный
25

Надо всего лишь ходить в секцию самбо с будущим президентом. 
Кстати, в какую качалку ходит Навальный?

Ответить

Pavel Zamyatin

Антон
38

В качалку Матросской тишины?

Ответить

Sector Clear

Антон
3

Fusion Fitness на Автозаводской. Ходил... Сейчас походу в Зебра при Матросской

Ответить

Dmitry Teplyakov

Антон
0

Даже сейчас можешь скинуться с друзьями из секции и такой же построить

Ответить

Митя Мурасов

Недовольный
9

проще всего это доказать по банковским выпискам. получается он с самого начала должен был оплачивать стройматериалы

Ответить

Антон Лисин

Недовольный
1

это уже подарок,вовы от россиян

Ответить

Ramzan Eskirhanov

Недовольный
0

Ага фсб, что пришли туда журналисты снимать

Ответить

Ramzan Eskirhanov

Недовольный
0

У нас есть гос дачи, так туда не попасть

Ответить

Николай Сергеев

Евгений
7

Но власти сузили круг. так как Путин говорил что никто из друзей не владеет, это говорит о том что Путин наврал. ещё говорил что там не одно лицо владеет а несколько, это получается Путин и Ротенберг владеют данным дворцом. всё. раскрыто расходимся

Ответить

Андрей Драчук

Николай
16

Представляете как Ротенбергу обидно, что Путин его другом не считает :(

Ответить

законопослушный гражданин

Евгений
9
Ответить

Ofigenno News

законопослушный
0

А кто этот дядька, которому лысину погладили?

Ответить

Андрей

Ofigenno
0

герой репортажа очевидно

Ответить

законопослушный

Ofigenno
0

роттенберг же

Ответить

Dmitry Yashin

Евгений
–13

Я об этом сразу говорил, причём именно про Роттенберга.

Ответить

Специализированный самолет

Dmitry
19

Навальный тоже об этом сразу говорил – всё принадлежит его дружкам и проституткам. 

Ответить

Dmitry Yashin

Специал…
–17

А почему тогда он его называет "Дворец Путина"?

Ответить

Специализированн

Dmitry
6

Чтобы ты спросил.

Ответить

Дмитрий Зосенко

Dmitry
4

Потому что ты не умеешь читать по-русски.

Ответить

Dmitry Yashin

Дмитрий
0

А, ну тогда вообще проблем не вижу.

Ответить

AZP

Специал…
0

Для Путина это одно и тоже

Ответить

Александр Весёлкин

Евгений
6

Так владельцами же какие-то ребята из фитнеса сначала были. Белки, микроэлементы там вот эти все. И претензий у кремля к ним нет

Ответить

FOX

Евгений
0

договорились

Ответить

Марсель Якупов

FOX
0

и документы все в ажуре  и даже  наверно  опубликуют  по д подписями Рутенберга .Ну как не поверишь .Кристально честный  человек.Главное  -не друг Путина.

Ответить

Летний калькулятор

334
Ответить

Ren Nu

Летний
94
Ответить

Никита Сопов

Летний
21

Этим владельцем оказался Альберт Эйнштейн 

Ответить

Широкий кран

Летний
10

Циплухин дипстейт

Ответить

Kir Kirsky

Широкий
6

Это был самый ожидаемый т сценарий и до ролика мэша

Ответить

bor_vn

Летний
6

Циплухин и является владельцем здания. 
Специально все это затеял, чтобы стрелки на другого перевести. Мэш, как известно, подконтролен Комитету - а значит Циплухин так и будет продолжать делать из нас дураков. 

Ответить

Roman Khegay

bor_vn
0

@Владислав Цыплухин

Ответить

Bad Mother Fucker

Летний
1

даже школьникам всё понятно

Ответить

Экономический Паша

188

Жду появление отеля на Букинге

Ответить

Zero-one-one

Экономический
16

Тебя нет в списке форбс

Ответить

Экономический Паша

Zero-one-one
81

Это же апарт-отель, они дешёвые. Надеюсь, континентальный завтрак включён в стоимость.

Ответить

Zero-one-one

Экономи…
66

Так уж и быть. Пустят тебя в комнату для грязи

Ответить

Казенный паркур

Zero-on…
105

Пустите меня в любую комнату и она станет комнатой грязи!

Ответить

Petr

Zero-on…
9

В качестве грязи

Ответить

bor_vn

Petr
0

Будут в нем купаться 

Ответить

Vyacheslav

Zero-on…
2

Комната для "грязи" это на тюремном жаргоне - комната для икры (источник Варламов). Разумеется никакой лечебной грязи там нет.

Ответить

Da Set

Экономи…
10

Резко-континентальный

Ответить

Вячеслав Андреев

Da
3

Защекино судя по меню

Ответить

Михаил Михалыч

Экономи…
0

На завтрак кремлевский чай

Ответить

Rond

Экономи…
0

Трансконтинентальный

Ответить

Максим Манчестер

Экономи…
0

Завтрак будет поставлять фирма пригожина.

Ответить

Coronadoden

Экономи…
–1

Поразительное знание отрасли для человека, инвестирующего туда сотни миллионов!

Ответить

Arseniy Bespalov

Экономический
40

Забукан до 2036-го.

Ответить

Svetlana Popova

Arseniy
4

Оптимист.

Ответить

Павел Солнцев

Arseniy
1

Засыпает старый забукан, аааа, аааа..

Ответить

Vyacheslav Bagmut

Arseniy
0

До 2068 (территория вокруг)

Ответить

badResistor

Экономический
2

Пу-Кинг

Ответить

1 2

Экономический
1

До 2036 не достроят

Ответить

Neurotoxin001

148

Ну вот всё и выяснилось, а вы Владимира Владимировича почём зря обвиняли.

Ответить

Low Catch

Neurotoxin001
26

Забираю свой просмотр и лайк под видео обратно. 

Ответить

ouxen

Neurotoxin001
16

Дело закрыто

Ответить

Denis Manchenko

ouxen
1

Так можно без ёршика прийти ?
А то неудобно же.

Ответить

ouxen

Denis
6

Проноси его в себе, по шоферски

Ответить

theLastLetters

Neurotoxin001
6

У президента России нет ничего, кроме трёшки в Марьино.

Ответить

законопослушный гражданин

Neurotoxin001
6
Ответить

Shenmue

Neurotoxin001
5
Ответить

Казенный Паша

127
Ответить

Прохладный калькулятор

Казенный
4

Они показали что говноеды ещё вовремя митинга 23 января, сразу стало понятно кто владелец

Ответить

Николай Сергеев

Прохладный
2

Путин и Ротенберг. Пу же говорил что владеют несколько человек))

Ответить

Никита Зимин

Прохладный
2

Так во главе Mash чувак из администрации президента, что еще ожидать от кремлевской помойки? 

Ответить

Илья П.

121

Великий кринж-парад от мэша продолжается?

Ответить

Ваша Закладко

Илья
0

нет. ротенберг геройски закрыл собой дворец

Ответить

Дмитрий Григорьев

117

Немного о главреде и авторе нашумевшего видео мэш

IT и СОРМ
Помните, в советском «Шерлоке Холмсе» бравый полицейский накормил ядовитыми пилюлями собаку и очень удивлялся, когда она умерла на его глазах?

Вот и у нас так.
Я кричал на каждом углу и предупреждал. Все предупреждали.
Но каждый раз, когда государство собирает ещё больше данных в...
Помните, в советском «Шерлоке Холмсе» бравый полицейский накормил ядовитыми пилюлями собаку и очень удивлялся, когда она умерла на его глазах?

Вот и у нас так.
Я кричал на каждом углу и предупреждал. Все предупреждали.
Но каждый раз, когда государство собирает ещё больше данных в рамках своей слежки за гражданами, стоит помнить, что от этого пострадают не только простые люди.
Тут, как говорит классик, выстрел в член.
Такой же, как с ФСБшниками-отравителями Навального.

Главред помойки Mash Максим Иксанов оказался:

1) сыном бывшего гендиректора Большого театра;
2) сотрудником Администрации президента (КМБУ, что он связан, но такое удивило даже меня);
3) живёт в доме, которым управляет Администрация президента.

До кучи, вместо того, чтобы отмазать Путина, он подтвердил факты из расследования:

а) все планы, выложенные Навальным, оказались верны;
б) в здании, как и говорил Навальный, из за плесени прозодят ремонтные работы: ободрали вообще всё и начали заново.

Всплыло место работы Иксанова благодаря двум причинам.
Во-первых, благодаря тому, что это чучело не нашло кого-то другого, чтобы посветить лицом в ролике, где он отмывает президента (видимо, в надежде на собачий корм в качестве награды).
Во-вторых, благодаря ковидным пропускам, которые во время их действия Иксанов получал от имени... Администрации президента.

Вдумайтесь еще раз: штатный сотрудник администрации президента в попытке отмазать президента подтвердил расследование Навального и спалился.

Спасибо большое, криворукие обезьяны ДИТ.
Спасибо большое, профнепригодный преступник Эдуард Лысенко.
Спасибо большое за ненависть к москвичам, Сергей Собянин.
Благодаря вашему дырявому е-концлагерю мы чуть больше знаем про лжецов и упырей.
И будем узнавать ещё больше.

В качестве вывода.

— То, что Mash — подментованная помойка, было понятно всем, кто в теме, ещё очень давно.
Но оставалось какое-то количество людей, которые форвардили и ссылались, объясняя вещами вроде «Габрелянов (предполагаемый владелец) таким образом отмываетс от лайфньюз» и прочим диким бредом.
Надеюсь, всем им теперь очень стыдно.

— Каждый раз, когда можете, не давайте никакой информации государству.
Старайтесь избегать слежки за собой со стороны государства.
Проверено Максимом Иксановым.
Ответить

Казенный паркур

96

Они похоже спички на владельца дворца тянули.

Ответить

new_comment

Казенный
2

- Пацаны, есть работа. Плачу миллиард.
- Что нужно сделать?
- Сказать, что это ваш дворец.
- Но уже даже самые тупые ватники начали сомневаться... Опять в обосраных штанах ходить с говном вокруг рта?.. А ладно... в первый раз что-ли... Я готов!

Ответить

Alex P

new_comment
2

Ты недооцениваешь ватников. Если Путин выебет овчарку и сольёт видео, они скажут, что овчарка немецкая так что наш президент просто повторил 45-й

Ответить

new_comment

Alex
0

К сожалению, ты прав. Я утрировал, конечно.
Мне непонятен этот феномен. Ведь среди запутинцев много довольно умных людей, в целом адекватных. Они работают, занимают должности, зарабатывают деньги. Как они живут с явно разорванной картиной мира, я не понимаю.

Ответить

Владислав Васильев

89

– Аркадий, столько лет утаивать, что это ваш дворец! Вы оказались крепким орешком, соратники Навального из ФБК профессионалы и организованы.
– Благодарю вас, Максим, до встречи, пока.
– Пока.

Ответить

FOX

Владислав
24

но это ты сам мне позвонил 

Ответить

FOX

83

Ротенберг под санкциями, что ж получается все зарубежные компании, которые поставляли стройматериалы, мебель и тд, должны быть оштрафованы своими госвами? 

Ответить

Ростислав Алабужев

FOX
39

Это было бы ахуенно, там наверняка полно статей расходов, которые отечественными поставщиками не восполнить  

Ответить

Сергей Низовцев

Ростислав
1

И как тогда без ёршика то?

Ответить

Ростислав

Сергей
0

делать клизмы, чтоб гавно полость унитаза не измазывало (зачемя это написал ???)

Ответить

Veniamin Borzov

FOX
–12

Крым под санкциями, а я там Пепси-колу пил. Это что же получается, США должна строго оштрафовать Pepsi ! Ну, дела.. 😹

Ответить

Ростислав Алабужев

Veniamin
23

А если серьезно, продуктовыми были российские антисанкции, санкции были секторальмыми (международный банкинг, обслуга нац.долга ) и персональными

Ответить

Veniamin Borzov

Ростисл…
0

Не, ну если серьезно , то и Роттенберг владеет зданием через кучу кипрских прокладок. А новую мебель можно купить от имени моего ИП, а дальше я уже продам Роттенбергу со своей наценочкой. Санкции США и ЕС я так и быть потерплю 😹
@Аркадий Ротенберг, предложение серьёзное, пиши в личку! 😺

Ответить

Дима Щербаков

Veniamin
3

Да, силовые машины как раз по такой схеме хуй сосут.

Ответить

Veniamin Borzov

Дима
–4

Да половина планеты на этом сидит 😹
Или ты думаешь, только в РФ пилить умеют? Взрослые дяди делают взрослые дела по всему миру, от США до Пакистана, сэ ля ви.

Ответить

Женатый Паша

Veniamin
11

Не преувеличивайте количество жуликов по себе и своему окружению.

Ответить

Ростислав Алабужев

Veniamin
0

Ну вот вы и испортили наши мечты своим реалполитиком

Ответить

knight_killer

84

Дворец Пыни, который был записан на его друзей, теперь оказывается "принадлежит" одному из его друзей.
Разве что-то изменилось?

Ответить

ouxen

knight_killer
3

Теперь все довольны

Ответить

Vladimir Medvedev

ouxen
0

Ну раньше все говорили - это дворец путина, он может себе позволить, а теперь какие то олигархи... Не понятно, зачем?

Ответить

ouxen

Vladimir
0

Вопросы получили ответы

Ответить

Марсель Якупов

knight_killer
0

Путин не признает РУтенберга  другом.0ни не знакомы

Ответить

Трудовой динозавр

55

Короче, Путин типичный кент, который всякую фигню мутит, и спит у своих друзей, дабы дома не спросили за непонятные действия.

Ответить

Казенный паркур

Трудовой
57

А друзья, конечно, заебались уже вписывать этого нищеброда, да жалко его, все таки с первого класса вместе.

Ответить

Кисель Имбиревич

Казенный
5

И каждый раз приходят похожие на него люди и говорят что они Путин 

Ответить

Марк Захаров

69
Ответить

Константин Чегемов

55

Провал за провалом. И это не удивительно, вся система прогнила, включая пиарщиков

Ответить

Ростислав Алабужев

Константин
12

На хороших пиарщиков тупо попилили денег

Ответить

Dmitry Teplyakov

Ростислав
2

Тут кто-то писал, что возможно и на дворце пилят)

Ответить

Ростислав

Dmitry
2

и я про это писал )))

Ответить

Обосранный унитаз

42
Ответить

Dmitriy Keane

40

В 2011 году они рассказывали ту же самую историю про "гостиницу", один в один. Только вместо Ротенберга выступал Пономаренко, вместо мэша - коммерсант.
Скучна, девачки

"Если вы не боитесь купить на скандале, вы…
Подробнее на сайте
www.kommersant.ru
Ответить

Казенный паркур

34

Следующий этап: придумать объяснение, почему ФСО установило бесполётную зону над дворцом друга Путина

Ответить

Максим Елизаров

Казенный
7

Так они уже)

ФСБ объяснила бесполётную зону в районе «дворца…
А ФСО утверждает, что ничего не охраняет в районе Геленджика.
tjournal.ru
Ответить

new_comment

Максим
13

А зачем в бесполётной зоне вертолётная площадка? Вот ведь беда. Вертолётная площадка есть, а летать нельзя!

Ответить

Возможный файл

23

Зачем они делают только хуже?

Ответить

Рыжий

Возможный
36

Это с нашей точки зрения хуже. Для электората там все норм. Типа "ну это ж да, это же олигарх, ему можно"

Ответить

Dmitry Teplyakov

Рыжий
25

Для электората и принадлежность Путину норм, он же царь!

Ответить

ＫＩＢØＵＮＥ

Рыжий
8

Электорату было норм уже на моменте когда Навальный выпустил видео, потому что они 100% знают что он врёт.

Ответить

Женатый Паша

ＫＩＢØＵＮＥ
3

Поэтому надо обязательно подборочку всех высказываний о том, что нет там никакого дворца, и все фотошоп, и кино сняли иностранцы — всего мусора, который успели нагенерить блогеры за еду за две недели.

@FOX 

Ответить

ＫＩＢØＵＮＥ

Женатый
0

Это подачки для всех остальных, где они даже не стараются, как сегодняшняя клоунада с Ротенбергом и его "строится отель", в то время как любой может проверить что по планам, это вообще не отель, а в 2011 году, всё было построено уже и это тоже не было отелем. Такое будут боты использовать в спорах и своих постах с пропагандой, чтобы уже "электорат" видел что на все неудобные вопросы, есть ответы и вера в правительство росла.

Ответить

Возможный файл

Рыжий
7

Олигархов всех Путин замочил в сортирах.

Ответить

Black Lodge

35

Повезло Аркадию Ротенбергу, организовал бесполетную зону над отелем, Маск например несколько дней уже не может получить бесполетную зону для испытаний ракеты и это самый богатый человек.

Ответить

Alex Polepchuk

Black
–6

он не самый богатый человек, он хозяин компании акции которой в сумме стоят очень дорого в моменте, как человек он практически ниший

Ответить

Александр Крофт

Alex
0

Отлично, возьму его к себе на работу за МРОТ.

Ответить

Denis Denis

30

Апарт-отель с погран-зоной, фсб/фсо и бесполетной зоной с глушилками дронов

Ответить

Иван Касаткин

Denis
10

Апатия-отель. Закрыться и забыться

Ответить

new_comment

Denis
6

Страшно подумать какой срок окупаемости у этого отеля. Походу, хреновый бизнес-план.

Ответить

Kir Kirsky

Denis
2

И бункером

Ответить

Dra

29

Стадия принятия. Не секрет, что Ротенберг - друг детства Путина

Ответить

Кирилл Втюрин

29

Скучно, девочки

Ответить

Ilya Sidyakin

23

Классическая история - за пару дней вбросить много разных версий, чтобы все заговорили «там не все так однозначно». Видели уже

Ответить

Педагогический турник

21

Кто-то вытянул короткую спичку

Ответить

Евгений Бакатуев

20

Брат за брата

Ответить

Trash Pinguin

Евгений
3

Дворец запили

Ответить

Романелло Кивогенс

19

То есть закадычный кореш "начальника" упорно дожидался одиннадцати дней с момента выхода ролика, ста миллионов просмотров, несанкционированных акций, бледных ответов деда и его секретаря, чтобы наконец объявить себя его законным владельцем? Очень смешно. Так и представил себе как звонит дед Аркадию и просит по-дружески рассказать народу об истинном владельце особняка, а то смутьяны на деньги иностранные будоражат народ, да детишек на улицы зазывают, а тот ему отвечает, что ничего говорить не будет - у нас дескать свободная, демократическая страна и даже ты для меня не указ. И сам не смей обо мне рассказывать, а то засужу в Басманном на кругленькую сумму.

Ответить

Aleksey Vasiliev

Романелло
2

Может думал это на пару дней, и забудут

Ответить

Романелло Кивогенс

Aleksey
0
Ответить

Иван Иванович

Романелло
0

Ну не может же Путин заставить Ротенберга в этом признаться? Это будет не по закону

Ответить

Veniamin Borzov

9

А вы думали Путин и Ко будут только молчать и головой мотать?
Я поражаюсь местной публике, хотят атаковать власть, и удивляются тому, что та в ответ их щемит, кошмарит и проводит информационные диверсии.
Вы ж сами говорите, что наверху диктатор и лжец, а когда он ведёт себя соответственно - округляете глаза, как малыши на Новый Год.
А ещё считаете почему-то, что Путин случайно 30 лет возглавляет свою ОПГ и всю РФ. И стоит только всем вместе лайкнуть пост или на улице три часа постоять - и вся его власть рассеется, как дым. Ну вам на собственном опыте предстоит убедиться, на что способен Чёрный Властелин в борьбе за власть и жизнь.
А вы как хотели?)) 🔥

Ответить

Международный пришелец

Veniamin
21

Эмодзи делают из норм текста какую то клоунаду

Ответить

Veniamin Borzov

Международный
2

Ух ты, а здесь что - диссертации защищают? Кто крайний??))

Ответить

ＫＩＢØＵＮＥ

Veniamin
23

Мальчики🙋‍♂💥🙋‍♂,открылись окошечки 🔲🔲на диссертации 📝 . Записывайтесь, спешите😉

Ответить

Рамиль

Veniamin
1

Нет, но не читаемое говно из своего текста тоже делать не надо. Выдаёт в тебе недалекого человека

Ответить

Veniamin Borzov

Рамиль
0

Слушай, я приму к сведению. Следующий пост про Чёрного Властелина - безо всяких эмодзи!

Ответить

Рамиль

Veniamin
0

Там эмодзи самого властелина хватает, у него на лице все написано

Ответить

Veniamin Borzov

Рамиль
0

Нам нужен такой колобок от Эпл! Требуем недовольного колобка в короне <здесь эмодзи>

Ответить

Рамиль

Veniamin