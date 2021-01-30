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Аня Бегиашвили

Девушку сотрудника ФБК арестовали на 14 суток за ретвит о митинге Статьи редакции

«У одного твита Жоры 182 ретвита. Это что, всех будут судить как организаторов?»

66 66 комментариев
5528 просмотров
Фото из твиттера @annavellikok

В Москве Анну Велликок, девушку арестованного сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Георгия Албурова, арестовали на 14 суток за ретвит. Её признали виновной в организации митинга 23 января, который, по мнению полиции, создал помехи движению транспорта (часть 3 статьи 20.2 КоАП), сообщает «Апология протеста». В твите Албурова, которым поделилась Велликок, была ссылка на видео с обращением Алексея Навального перед митингом 23 января.

Девушка также проходит свидетелем по уголовному делу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм (статья 236 УК РФ), в рамках которого допросили многих сотрудников и сторонников Навального.

Велик @annavellikok
Вот за этот ретвит меня сейчас хотят судить как организатора митинга по 20.2 ч3. За этот ретвит я провела ночь в КАЗе в ОВД Тверской https://t.co/E1gRLkxlb8
Велик @annavellikok
Думаю о том, что у одного твита Жоры 182 ретвита. Это что, всех будут судить как организаторов? А как 182 организатора не переругались между собой и что-то организовали? https://t.co/Xiq9xzaaul
Велик @annavellikok
14 суток мне дают конечно не за твиты и ретвиты, а за то, что видео про дворец Путина стало таким популярным. За то, что так много людей вышло на улицы. За то, что я встречаюсь с Жорой

#новости #протесты #навальный #фбк #23января

66 66 комментариев
64
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Кисель Имбиревич

33

"Извините, но кроме страха у нас для Вас ничего нет"

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ouxen

Кисель
14

а бутылка?

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Кисель Имбиревич

ouxen
3

И бутылка конечно, не зря же столько лет сдавали стеклотару

Ответить

ouxen

Кисель
0

не зря мы все анальники

Ответить

Казенный паркур

Кисель
2

Комната страха

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Mikhail Dragunov

25

Всех не пересажают, а рано или поздно все эти деды сгинут в пучину времени, потомки опишут этот период в 20 лет, как "Безвременье в России" 20 просранных лет в развитии страны.

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ouxen

Mikhail
8

зачем сажать всех, если зоной всех можно обнести?

Ответить

Low Catch

Mikhail
3

Да не 20, поболее будет)

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Рыжий

Mikhail
2

  потомки опишут этот период в 20 лет

Лет 30 точно продлится этот период

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Максим Абрамчик

Рыжий
1

Съем тапок если Путина изберут на ещё один срок, скиньте.
Имхо, но выход Терешковой нужен был только для того чтобы внутри не создавались фракции и не начинали делить власть раньше времени, так сказать, чтобы не "зыркали глазами". В 24 году постараются управление передать какому нибудь Мишустину или Кириенко. Все зависит от выборов в думу в этом году - если все в порядке, то и транзит легко пройдёт. Даже рискну сказать что следующие лет 10-15 России зависят от того на сколько люди заходят гулять в сентябре. 

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Рыжий

Максим
0

 Даже рискну сказать что следующие лет 10-15 России зависят от того на сколько люди захотят гулять

Пофиксил. Мне кажется, именно так и есть истинно 

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Антон Пострунин

Mikhail
1

Реально, эпоху Брежнего перестанут называть застоем из-за такого. Аналогично как все забыли про название "Отечественная война" и помнят только Великую Отечественную.

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Yellson

Mikhail
0

20 лет так-то 30 дней назад кончились. Идет уже 21 год и конца края нет...

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Ваша Закладко

Mikhail
0

 в 20+ лет

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Aman Medetbekov

Mikhail
0

Почему именно 20 лет, а не например 30 или 40?

Ответить

AZP

–62

Фу, как можно с этим жирным спать?

Ответить

Oldfag TV

AZP
8

Ты что, против Прекрасной России Будущего??

Ответить

Недовольный велосипед

Oldfag
43

Там всем придется спать с Албуровым?

Ответить

AZP

Недовол…
11

Всем, кто недостаточно красив, чтобы спать с Навальным.

Ответить

Жак Фреско

AZP
0

Навальный уже женат, остается Албуров

Ответить

AZP

Жак
–2

От того, что Навальный женат, у него хуй не отсох.

Ответить

Антон Пострунин

AZP
0

А красивые с кем спят?

Ответить

Victor Ganin

Недовол…
1

Албуров охуенен, чего только его коллекция гавайских рубашек стоит.

Ответить

ouxen

Oldfag
0

он за прекрасный анкап

Ответить

Валентин Жетонофф

AZP
0

поверь мне, Албуров ебет кручего любого мужика! 

Ответить

AZP

Валентин
3

Ты его бывший?

Ответить

Валентин

AZP
22

Что касается этого вопроса — кого и как ебет Албуров, есть охрана ФСО и ФСБ. Обращайтесь туда. Это именно те ведомства, которые и должны ответить на эти вопросы, потому что это вопросы, которые в их компетенции.

Ответить

ouxen

AZP
1

засланная казачка

Ответить

AZP

ouxen
1

Мария Бутина 

Ответить

Нижний интернет

AZP
1

Это ты цитируешь подругу своей воображаемой девушки?

Ответить

Подробный бас

AZP
0

Жирно набросил, попробуй потоньше

Ответить

Николай Сергеев

AZP
0

Да вы по мальчикам))

Ответить

Аврора

–28

Да всех пользователей твиттера пересажать можно без каких-либо заметных и весомых потерь для общества 

Ответить

ouxen

Аврора
7

отряд не заметит потери бойцов.
я ирл никого не знаю, кто сидит в твиттере

Ответить

Жак Фреско

Аврора
6

Когда они пришли за твиттерскими, я молчал...

Ответить

Victor Ganin

Жак
4

Когда придут за одноклассниками, заступиться за них уже будет некому.

Ответить

Рыжий

Victor
1

Игроки в WoT заступятся 

Ответить

Ваша Закладко

Рыжий
0

в вов

Ответить

Женатый Паша

Аврора
0

А когда говоришь твинку с женским именем, что он жирный, это вдвойне обидно?

Ответить

Аврора

Женатый
1

Возможно, но я не твинк и не жирная

Ответить

Женатый Паша

Аврора
0

Ну вот, ещё и скучный твинк :(

Ответить

Валентин Жетонофф

Аврора
0

Сообщение удалено

Ответить

Marhal_New _Arleana

6

Арест за ретвит. Найс.

Ответить

Роман Александров

4

Пора удаляться из соцсетей

Ответить

Slam Dunk

–11

Откуда у такой свинины такая няшка. Я не понимаю этот мир.

Ответить

Роман Александров

Slam
3

Плохо знаешь женскую психологию. Для подсознания женщин главное не внешний вид мужчины, а насколько он авторитетная личность в тех или иных кругах относящихся к референтной группе женщины. А чтобы стать авторитетным в хоть каких-либо кругах требуется харизма, упорство, хитрость, чувство юмора, что тоже привлекает женщин. 

Ответить

Slam Dunk

Роман
0

Да я рофлю, я понимаю, что мужик не внешностью хорош, а делом)

Ответить

Denis Manchenko

1

Вообще страх потеряли - за не оформленную юридически картинку задерживать.

Ответить

Slam Dunk

1

Кок май Велликок

Ответить

Евгений Иванов

0

А если написать так, то невозможно же придраться?

"31 января будет встреча людей, но НЕ ХОДИТЕ туда ни за что, нельзя туда ходить"

Юридически это же не призыв?

Ответить

Виктор Ганелес

Евгений
2

Ты что, до сих пор думаешь, что у нас при вынесении таких решениях судья что-то решает?

Юридически и это было не преступлением, и Навального травить было нельзя и дело после отравления завести надо было

Ответить

Рыжий

Евгений
0

Ты не сможешь выиграть у шулера, если играешь по правилам. Хоть эта фразу и заездили уже, но она верна
Можешь вообще не региться в инсте и твиттере, и даже это могут посчитать за протест и призыв к митингам 

Ответить

Основной клуб

–13

Боты набежали ...

Ответить

Антон Пострунин

Основной
0

Это не боты, а баги, давно уж заметили.

Ответить

Основной клуб

–27

Всё правильно сделали, жаль мало дали.
Это что, всех будут судить как организаторов?

Нет. Только причастных хомяков. Но пропаганда либшизы конечно будет обобщать.

Ответить

Плотва обыкновенная

0

Ну такое и ретвитнуть можно.

Ответить

Zero-one-one

0

Просмотры как бешеные бегут

Ответить

Denis Manchenko

0

Коррупция - аресты за информацию на иностранном Twitter.
Ну ка, где в России представитель ?

Ответить

Иван Иванович

0

В прекрасной России будущего Анна Вели♂️️cock♂️ отсудит у путинских прихвостней минимум ♂️️three hundred bucks♂️ за подробный правовой беспредел

Ответить

Bad Mother Fucker

0

Про Анну Великок помню, как она пыталась воспользоваться русским миту, чтобы запидорасить своего бывшего, а когда тема не взлетела, очень расстроилась

блять, не знаю, зачем я это написал

Ответить

Ваша Закладко

Bad
0

теперь самое интересное, что будет делать департамент вшэ, где она типа большие данные и поиск информации преподаёт

Ответить

kotova lidiya

0

А Жора молодец, губа не дура.

Ответить

Романелло Кивогенс

0

К слову, я правильно понимаю, что автора заметки тоже можно привлечь за распространение твита, якобы призывающего к участию в несанкционированной массовой акции?

Ответить

Leha Shum

0

Save nuds!

Ответить

Dias001 Rrn

0

При усатом тиране 80-90 лет назад девушек и любовниц врагов народа отправляли в концлагеря, тут такая же история повторяется

Ответить

Прохладный пистолет

–3

ну что доскакались майдауны?

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