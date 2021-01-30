Девушку сотрудника ФБК арестовали на 14 суток за ретвит о митинге Статьи редакции
«У одного твита Жоры 182 ретвита. Это что, всех будут судить как организаторов?»
В Москве Анну Велликок, девушку арестованного сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Георгия Албурова, арестовали на 14 суток за ретвит. Её признали виновной в организации митинга 23 января, который, по мнению полиции, создал помехи движению транспорта (часть 3 статьи 20.2 КоАП), сообщает «Апология протеста». В твите Албурова, которым поделилась Велликок, была ссылка на видео с обращением Алексея Навального перед митингом 23 января.
Девушка также проходит свидетелем по уголовному делу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм (статья 236 УК РФ), в рамках которого допросили многих сотрудников и сторонников Навального.
"Извините, но кроме страха у нас для Вас ничего нет"
Всех не пересажают, а рано или поздно все эти деды сгинут в пучину времени, потомки опишут этот период в 20 лет, как "Безвременье в России" 20 просранных лет в развитии страны.
Съем тапок если Путина изберут на ещё один срок, скиньте.
Имхо, но выход Терешковой нужен был только для того чтобы внутри не создавались фракции и не начинали делить власть раньше времени, так сказать, чтобы не "зыркали глазами". В 24 году постараются управление передать какому нибудь Мишустину или Кириенко. Все зависит от выборов в думу в этом году - если все в порядке, то и транзит легко пройдёт. Даже рискну сказать что следующие лет 10-15 России зависят от того на сколько люди заходят гулять в сентябре.
Реально, эпоху Брежнего перестанут называть застоем из-за такого. Аналогично как все забыли про название "Отечественная война" и помнят только Великую Отечественную.
Фу, как можно с этим жирным спать?
Недовольный велосипед
Там всем придется спать с Албуровым?
Навальный уже женат, остается Албуров
Албуров охуенен, чего только его коллекция гавайских рубашек стоит.
поверь мне, Албуров ебет кручего любого мужика!
Да всех пользователей твиттера пересажать можно без каких-либо заметных и весомых потерь для общества
Когда они пришли за твиттерскими, я молчал...
Когда придут за одноклассниками, заступиться за них уже будет некому.
А когда говоришь твинку с женским именем, что он жирный, это вдвойне обидно?
Откуда у такой свинины такая няшка. Я не понимаю этот мир.
Плохо знаешь женскую психологию. Для подсознания женщин главное не внешний вид мужчины, а насколько он авторитетная личность в тех или иных кругах относящихся к референтной группе женщины. А чтобы стать авторитетным в хоть каких-либо кругах требуется харизма, упорство, хитрость, чувство юмора, что тоже привлекает женщин.
Вообще страх потеряли - за не оформленную юридически картинку задерживать.
А если написать так, то невозможно же придраться?
"31 января будет встреча людей, но НЕ ХОДИТЕ туда ни за что, нельзя туда ходить"
Юридически это же не призыв?
Ты что, до сих пор думаешь, что у нас при вынесении таких решениях судья что-то решает?
Юридически и это было не преступлением, и Навального травить было нельзя и дело после отравления завести надо было
Коррупция - аресты за информацию на иностранном Twitter.
Ну ка, где в России представитель ?
В прекрасной России будущего Анна Вели♂️️cock♂️ отсудит у путинских прихвостней минимум ♂️️three hundred bucks♂️ за подробный правовой беспредел
Про Анну Великок помню, как она пыталась воспользоваться русским миту, чтобы запидорасить своего бывшего, а когда тема не взлетела, очень расстроилась
блять, не знаю, зачем я это написал
теперь самое интересное, что будет делать департамент вшэ, где она типа большие данные и поиск информации преподаёт
К слову, я правильно понимаю, что автора заметки тоже можно привлечь за распространение твита, якобы призывающего к участию в несанкционированной массовой акции?
При усатом тиране 80-90 лет назад девушек и любовниц врагов народа отправляли в концлагеря, тут такая же история повторяется