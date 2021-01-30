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Аня Бегиашвили

Протокол на главреда «Медиазоны» составили из-за ретвита шутки про его сходство с солистом группы «Тараканы!» Статьи редакции

В полиции сочли, что так он призвал людей на митинг.

Скриншнот «Медиазоны»

Главного редактора «Медиазоны», задержанного днём 30 января, отпустили из ОВД под обязательство о явке в суд. На него составили протокол о повторном нарушении порядка организации либо проведения митинга (часть 8, статья 20.2 КоАП РФ). Журналисту грозит до 30 суток ареста.

Основанием для протокола стала шутка, которую ретвитнул Смирнов, пишет «Медиазона». Пользователь @nemozhenya пошутил над сходством Смирнова и Дмитрия Спирина — солиста панк-группы «Тараканы!», который поддержал Алексея Навального. В полиции считают, что этим ретвитом Смирнов призывал «неограниченное число участников принять участие в несогласованной акции 23 января».

#новости #23января #протесты #навальный

6580 просмотров
56 56 комментариев
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56 комментариев
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Виталий Лановой

80

И это убожество зовётся Оксимирон?

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Нелепый велосипед

Виталий
0

Оксимирон

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Виталий Лановой

Нелепый
0

Автоисправение на смартфоне.

Ответить

Нелепый

Виталий
1

Но теперь и Яновича заберут

Ответить

Нелепый

Виталий
0

Прощен

Ответить

Max Yankov

Нелепый
0

Оксимирон

Ответить

Нелепый велосипед

37

Что за Панорама?

Ответить

Огромный Филипп

Нелепый
38

Не смешно? Не понял? Это Россия!

Ответить

Прочный завод

Огромный
35

на самом деле уже нихуя не смешно

Ответить

Aleksey Vasiliev

Прочный
3

значит не поняли

Ответить

Нелепый велосипед

Огромный
1

Для грустных

Ответить

Andre Macareno

Нелепый
1

Ты им зп платишь (и я)

Ответить

Нелепый велосипед

Andre
1

Кому?

Ответить

Andre Macareno

Нелепый
1

Им

Ответить

Нелепый

Andre
4

Кому им? Мы здесь одни

Ответить

Andre Macareno

Нелепый
4

А вот им вот

Ответить

Склонный рубин

Andre
2

Ты оппозиционный, или кто, сынок?

Ответить

Andre

Склонный
3

Я Михал Иваныч

Ответить

Склонный

Andre
2

Кто такой?

Ответить

Andre

Склонный
3

Оппозиционный

Ответить

Склонный

Andre
2

Ну вот и всё, завяжи агитацию бана рот

Ответить

Nikita

Склонный
0

Ноунейм какой-то. Хотел сойти за Михаил Палыча Терентьева.

Ответить

Нелепый

Andre
0

Ты куда звонишь?

Ответить

solawind

29

Означает ли это что @Аня Бегиашвили могут посадить за новость с картинкой репоста за который посадили?

Ответить

Аня Бегиашвили

solawind
21

Не подсказывайте им

Ответить

Романелло Кивогенс

Аня
36

Пора брать псевдоним Аня Беги... )

Ответить

Аня Бегиашвили

Романел…
30

Кстати, когда я была маленькой, я всерьез думала, что возьму такой псевдоним))

Ответить

Владимир Филатов

Аня
1

видимо не побежала

Ответить

Victor Ganin

Романел…
1

Аня Беги аж в Или

Или, Великобритания
Или, Великобритания
www.google.com
Ответить

Нелепый велосипед

solawind
1

Да. Заявление уже у майора

Ответить

Алексей Дудырев

11

Они понимают что этим самым они накаляют ситуацию, и если так дальше продолжиться - они хуй вывезут.
Это же сюр уже, полнейший.
Им что репетиция в Белоруссии ничего не дала абсолютно?
Настолько безолаберно всё делается что я в шоке.

Ответить

Кирилл Втюрин

Алексей
11

"Так если в Беларуси усидел, то тут тем более усидит" - такая логика примерно

Ответить

Ivan Boldyrev

Кирилл
2

Только у Лукашенко есть Путин, а у Путина никого нет. 

Ответить

Кирилл Втюрин

Ivan
6

Путин Лукашенко в основном только как кошелек нужен. А здесь у самого Путина кошельков полно

Ответить

Проектный хот-дог

Алексей
5

Чтобы понимать нужен мозг, а кто же тебя по службе будет продвигать, если ты умнее начальника.

Ответить

Bohdan Shtepan

Алексей
1

Что вывезут? Какая репетиция в Беларуси? Репетиция подарить омону цветочки за палкой по башке? Власть прекрасно понимает, что эти терпилы ничего не сделают и, следовательно, на них можно вешать самые абсурдные дела.

Ответить

Роман Яремчук

Алексей
0

Ну в рб таракан усидел. Да через пару лет всеравно он уйдёт, но пока что он у власти, а рб значительно хуевее чем РФ 

Ответить

законопослушный гражданин

10
Ответить

Nikita Zubkov

9

С нашим государством шутки плохи. Правда все остально тоже не очень хорошо.

Ответить

Bibba La Bibba

7

Ну тут логики мало, но хотя бы написали за что.  В минске бы просто статью назвали и всё 

Ответить

Крестьянский дым

5

Был бы человек, а статья найдётся. Лол.

Ответить

Антон Лисин

2

Помню в школе, что только не было на парте написано. Нас бы всех уже пересажали в то время 

Ответить

Nikita Zubkov

Антон
3

У вас просто Путина нормального не было

Ответить

сироп от щекотки

0

Выпустили его

Ответить

solawind

сироп
4

Суд назначили потому что

Ответить

законопослушный гражданин

сироп
2

после такого хайпа канеш выпустили

Ответить

davi nayka

1

https://www.youtube.com/watch?v=ywKVe_JikAo

Ответить

Роман Александров

1

Порнорама

Ответить

Иван Сиденко

1

Очевидно, что Тараканы это и есть то самое нарушение санитарного режима!

Ответить

Андрей Петкевич

1

То есть чувака арестовали. За то, что он репостнул чью-то шутку. С фото другого человека. Который в свою очередь тоже никого ни к чему не призывал.

Хмм.

Ответить

Комментарий удален

Emil

0

Красиво!

Ответить

Alex Baystruykin

0

Когда МВД тоже решило пошутить про Оксимирона

Ответить

Varep

0

А автора твита тоже караулили у подъезда?

Ответить

Роман Игнатьев

0

Но там же нет побуждения к чему либо? Разве наличие даты и числа(даже в контексте Навального) уже призыв на митинг? А почему не на свой стрим например в это время?

Ответить

Paul Marinar

0

😑😑

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Семен Петров

0

ХАХА, я здесь живу.

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