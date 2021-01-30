Протокол на главреда «Медиазоны» составили из-за ретвита шутки про его сходство с солистом группы «Тараканы!» Статьи редакции
В полиции сочли, что так он призвал людей на митинг.
Главного редактора «Медиазоны», задержанного днём 30 января, отпустили из ОВД под обязательство о явке в суд. На него составили протокол о повторном нарушении порядка организации либо проведения митинга (часть 8, статья 20.2 КоАП РФ). Журналисту грозит до 30 суток ареста.
Основанием для протокола стала шутка, которую ретвитнул Смирнов, пишет «Медиазона». Пользователь @nemozhenya пошутил над сходством Смирнова и Дмитрия Спирина — солиста панк-группы «Тараканы!», который поддержал Алексея Навального. В полиции считают, что этим ретвитом Смирнов призывал «неограниченное число участников принять участие в несогласованной акции 23 января».
И это убожество зовётся Оксимирон?
Нелепый велосипед
Оксимирон
Автоисправение на смартфоне.
Огромный Филипп
Не смешно? Не понял? Это Россия!
Прочный завод
на самом деле уже нихуя не смешно
Ты им зп платишь (и я)
Нелепый велосипед
Кому?
Им
Кому им? Мы здесь одни
А вот им вот
Склонный рубин
Ты оппозиционный, или кто, сынок?
Означает ли это что @Аня Бегиашвили могут посадить за новость с картинкой репоста за который посадили?
Пора брать псевдоним Аня Беги... )
Аня Беги аж в Или
Они понимают что этим самым они накаляют ситуацию, и если так дальше продолжиться - они хуй вывезут.
Это же сюр уже, полнейший.
Им что репетиция в Белоруссии ничего не дала абсолютно?
Настолько безолаберно всё делается что я в шоке.
"Так если в Беларуси усидел, то тут тем более усидит" - такая логика примерно
Только у Лукашенко есть Путин, а у Путина никого нет.
Путин Лукашенко в основном только как кошелек нужен. А здесь у самого Путина кошельков полно
Проектный хот-дог
Чтобы понимать нужен мозг, а кто же тебя по службе будет продвигать, если ты умнее начальника.
Что вывезут? Какая репетиция в Беларуси? Репетиция подарить омону цветочки за палкой по башке? Власть прекрасно понимает, что эти терпилы ничего не сделают и, следовательно, на них можно вешать самые абсурдные дела.
Ну в рб таракан усидел. Да через пару лет всеравно он уйдёт, но пока что он у власти, а рб значительно хуевее чем РФ
С нашим государством шутки плохи. Правда все остально тоже не очень хорошо.
Ну тут логики мало, но хотя бы написали за что. В минске бы просто статью назвали и всё
Помню в школе, что только не было на парте написано. Нас бы всех уже пересажали в то время
Выпустили его
То есть чувака арестовали. За то, что он репостнул чью-то шутку. С фото другого человека. Который в свою очередь тоже никого ни к чему не призывал.
Хмм.
Комментарий удален
Но там же нет побуждения к чему либо? Разве наличие даты и числа(даже в контексте Навального) уже призыв на митинг? А почему не на свой стрим например в это время?