Пресс‑секретаря Навального Киру Ярмыш задержали в спецприёмнике. Через полчаса истекал срок её ареста Статьи редакции
Она стала ещё одной подозреваемой по «санитарному делу».
Пресс-секретаря Алексея Навального Киру Ярмыш задержали в спецприёмнике как подозреваемую по части 1 статьи 236 УК (нарушение санитарно-эпидемиологических правил), сообщила её адвокат Вероника Полякова.
30 января в 23:00 истекали девять суток ареста Ярмыш за призыв к несанкционированному митингу. За полчаса до этого её снова задержали.
Подозреваемыми по «санитарному делу» также стали участница Pussy Riot Мария Алёхина, продюсер «Навальный LIVE» Любовь Соболь, глава московского штаба Навального Олег Степанов, глава «Альянса врачей» Анастасия Васильева и брат Алексея Навального Олег. Всех их Тверской суд Москвы отправил под домашний арест. Формально уголовное дело завели из-за нарушения санитарно-эпидемиологических правил на митинге 23 января.
Только представьте - ваш срок подходит к концу, ты уже собираешься идти домой, как на выходе тебя снова вяжут и возвращают обратно по новому нарисованному делу. Какое же это блядство со стороны властей.
Нелепый велосипед
Если она думала, что её отпустят в преддверии митинга, то это очень наивно с ее стороны
Осторожный цвет
Скорее со стороны тех, кого это удивляет до сих пор. Если меня разбудят через через 10 лет и спросят, что до сих пор удивляет оппозицию я отвечу "их удивляет задержание лидеров митинга и то, что власть позволяет себе все".
Мне кажется, этому нужно продолжать удивляться. За рутинностью арестов можно и позабыть, что все происходящее нифига не нормально. И не лишним будет об этом так же рутинно напоминать. Не стоит привыкать к таким вещам.
Вот-вот, чуть ли не единственный хороший комментарий здесь. Сложно представить, что подобного нет в принципе в какой-нибудь Германии или другой правовой стране. А тут читаешь и едва ли не каждый раз охуеваешь просто.
Осторожный цвет
Перестать удивляться =/= забыть. Перестать удивляться это перестать удивляться. Выглядит как будто у вас память примерно на три секунды, а не что вы чрезвычайно этим обеспокоены.
Осторожный цвет
Когда вы то и дело удивляетесь вы на белок истеричек похожи. Не, продолжайте, ваше дело каждый раз визжать "ебать ну вы поглядите они опять посадили что творится то люди добрые", но я могу сказать, что это одна из многих причин, почему есть честь людей, по большей части в моледежи, кто вас из-за этого долбоебами считает и к вам не присоединяется. Ваше дело быть идиотами и бороться с другими косвенно разделяющими ваши взгляды людьми минусами и прочей хуйней, но вы так и сидите пердите на одном месте 10 лет. И так и будете сидеть пердеть, потому что вы даже в своем манямирке ничего другого не хотите увидеть и понять.
Осторожный цвет
@Марк Захаров у тебя уже не жопа, у тебя уже сплошная черная дыра, там уже рваться нечему, пощади уже дырень свою.
@kicilian @Баблгам Бич жду еще ваши порванные жопы.
Как только это станет "нормой" - власть в стране станет безвозвратно авторитарной
Почему вы все до сих пор никак не можете избавиться от максимализма? Почему на тж у большинства проблемы с критическим мышлением, а вот максимализма наоборот хоть отбавляй?
Этот же поинт можно направить против тебя. Почему ты не можешь избавиться от максимализма, и не приравнивать обычную негативную реакцию на посадки к удивлению "как будто это в первый раз"?
Потому что у вас не обычная негативная реакция, а как будто для вас это в первый раз? Чего ты вообще там повернул то? Где ты в моих словах максимализм то нашел?
Ты серьезно, блять? С ее стороны странно?
Да, максимально наивно ожидать освобождения, когда завтра митинг.
А со стороны навального, наверное, наивно было полагать что его не станут травить? Что за уебищное, ватное мышление с перекладыванием фокуса на жертву.
Ну на самом деле Вареник правильно говорит, глупо было ожидать освобождения перед митингом. Репрессии никуда не делись.
Где перекладывание? Ты с головой дружишь? Перестань витать в облаках, дитё. Никто её сегодня и не собирался отпускать
Новость: власти по беспределу шьют повторную административку Кире.
Вареник: ну а хули она хотела, что ее отпустят что ли? ололо.
Тот же Вареник: где перекладывание?
И да, глупо не ожидать покушения на свою жизнь, когда ты оппозиционер в стране, в которой таких кладут пачками
Какими пачками?
Все серьёзные оппозиционные противники либо в тюрьме либо в земле. Новость?
Березовский, Магнитский, Немцов, Политковская. Ходорковскому повезло, что все закончилось тюрьмой. Продолжать?
Почему не актуальны? 2015 не так давно был. Я к тому, что когда ты в подобной стране становишься видным оппозиционером, то за жизнь всё-таки стоит переживать.
Ну если ты к этому клонил - окей. В этом я согласен - за жизнь стоит переживать. Но этот авторитарный режим облажался три раза и теперь когда все об этом знают, у него нет второй попытки. Особенно учитывая супер стратегические ходы от оппозиции. Сейчас можно не переживать, потому что занавес раскрыт для всех адекватных.
Такое не только с ними происходит и это не нова, такое происходит уже куеву тучу лет с самыми простыми гражданами этой ебучей страны.
И это пиздец. Я не знаю, насколько это законно, но по мне такие вещи должны доводиться до человека заранее, а не постфактум.
У меня друг освободился спустя год после тюремного заключения, сауну уже заказали, еды купили, народ для разврата собрался - мы даже домой не успели зайти, хотели матери сюрприз сделать с неожиданным появлением как приняли снова моего кента у подъезда и увезли обратно. 2016 год, февраль. По сей день сидит.
Ну в случае ФБК это однозначно давление. А что в обычных? Распиздяйство? Палки?
Палки, распиздяйство или давление - в любом случае произвол и беззаконие! Нет разницы, закон для всех един должен быть.
По-человечески я согласен, но дать правовую оценку не могу происходящему. Возможно, тут будет проходить какой-нибудь юрист и что-нибудь добавит по теме.
Ну в случае правового поля то мусора правы в том, что могут задержать в спецприемнике. Хоть в тюрьме могут задержать, даже если ты осужден уже 10 лет к тебе могут прийти и увезти на тюрьму по вновь открывшимся обстоятельствам - свидетель например появился и заговорил, или кто-то еще сдал тебя. Вопрос лишь в том правдивые эти свидетельства и действительны ли основания являются истиной? Мусора могут навыдумывать хуйни и действовать в рамках закона. Что мы и наблюдаем собственно говоря: задерживают по какому-то сантарному делу, нарушения якобы коронавирусного режима - бред короче нарисованный на бумаге, за который административка на сколько я знаю и не более того.
Говорят это самое страшное для заключенного, когда сидишь считаешь каждый час и тут приходит следователь с новой папкой. Тесаку за несколько месяцев до выхода нарисовали более 20 лет нового срока.
Да тут можно догадаться. Во время протестов 19-го, так по 2-3 раза многих возвращали.
Нелепый
Ну видишь, многих удивляет
Одно дело знать точно, другое - догадываться и мучаться вопросами: на сколько ещё, куда дальше итд. Ты в камере, обладаешь далеко не полной картиной, а тут ещё и такие вопросы. Это и есть жёсткий психологический аспект.
УК РФ Статья 236. Нарушение санитарно-эпидемиологических правил
1. Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий
А это тогда что?
https://www.youtube.com/watch?v=c90gkKxpUmU
Все присутствующие ФСОшники отсидели трёх недельный карантин в прихожей бункера.
Только под присмотром сверху 👀
Пыня на виселицу себе давно уже заработал, только вот кто его вешать-то будет? Его личные опричники?
Все возможно, только время расставит все по своим местам. Одно лишь интересно, что история создается в прямых трансляциях на ютубе и на улице перед омоном, не нужно читать книги по истории, что бы знать что происходит.
Сбежать думала, но ничего, наши бравые полицейские пресекли правонарушение, молодцы!
Не выходи из комнаты, не совершай ошибку.
Зачем тебе Солнце, если ты куришь Шипку?
За дверью бессмысленно все, особенно — возглас счастья.
Только в уборную — и сразу же возвращайся.
О, не выходи из комнаты, не вызывай мотора.
Потому что пространство сделано из коридора
и кончается счетчиком. А если войдет живая
милка, пасть разевая, выгони не раздевая.
Не выходи из комнаты; считай, что тебя продуло.
Что интересней на свете стены и стула?
Зачем выходить оттуда, куда вернешься вечером
таким же, каким ты был, тем более — изувеченным?
О, не выходи из комнаты. Танцуй, поймав, боссанову
в пальто на голое тело, в туфлях на босу ногу.
В прихожей пахнет капустой и мазью лыжной.
Ты написал много букв; еще одна будет лишней.
Не выходи из комнаты. О, пускай только комната
догадывается, как ты выглядишь. И вообще инкогнито
эрго сум, как заметила форме в сердцах субстанция.
Не выходи из комнаты! На улице, чай, не Франция.
Не будь дураком! Будь тем, чем другие не были.
Не выходи из комнаты! То есть дай волю мебели,
слейся лицом с обоями. Запрись и забаррикадируйся
шкафом от хроноса, космоса, эроса, расы, вируса.
Иосиф Бродский 1970
Борис Николаевич совершил очень большую ошибку, даже две ошибки. Первую это то, что не люстрировал всю эту мразь по партпринадлежности до второго колена, вторую вы сами знаете.
Я пошёл спать. Разбудите в 2036ом.
Необычный дым
Мне кажется или ты резко перестал притворяться дурачком?
Последствия голодовки
когда, сколько и зачем ты голодал?
Примерно как ушёл с работы, 3 января. Потом проиграл несколько турниров по покеру. Но есть и позитивные моменты, бросил курить, похудел на кило 5. Спасибо что спросил.
могу скинуть на киви рублей 200, что бы не помер
Благодарю, но киви нет у меня
Есть только карта с двумя центами
4032 8210 0253 1351 28.02.23
Бля, жесть. Не завидую.
Я 2020 норм погудел, сейчас ищу норм вариант с высокооплачиваемой работой, но походу в РБ это не реально..
Я играл в покер в турнирах, просел по бабкам, плюс не вытащил в кэше онлайн. Сейчас всё плохо, сейчас на дорогу бы собрать)
Я ушел по финансовым соображениям. Кризис в стране, а Январь-Февраль не сезон для кроссовок и всё что с ними связано.
Детский
Ушел по финансовым соображениям и теперь голодаешь. Мудро.
Необычный дым
Голодай почаще
Вот это вот все, вот это вот ваша эта, вот это вот я скажу... Доиграетесь! С вашей вот этой вот русофобией (с) Мотоциклист Уролог
Задержали в спецприёмнике. Это как арест в квадрате получается. Смею предположить что далее последуют куб и более высокие степени.