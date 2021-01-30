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Аня Бегиашвили

Пресс‑секретаря Навального Киру Ярмыш задержали в спецприёмнике. Через полчаса истекал срок её ареста Статьи редакции

Она стала ещё одной подозреваемой по «санитарному делу».

Пресс-секретаря Алексея Навального Киру Ярмыш задержали в спецприёмнике как подозреваемую по части 1 статьи 236 УК (нарушение санитарно-эпидемиологических правил), сообщила её адвокат Вероника Полякова.

30 января в 23:00 истекали девять суток ареста Ярмыш за призыв к несанкционированному митингу. За полчаса до этого её снова задержали.

Подозреваемыми по «санитарному делу» также стали участница Pussy Riot Мария Алёхина, продюсер «Навальный LIVE» Любовь Соболь, глава московского штаба Навального Олег Степанов, глава «Альянса врачей» Анастасия Васильева и брат Алексея Навального Олег. Всех их Тверской суд Москвы отправил под домашний арест. Формально уголовное дело завели из-за нарушения санитарно-эпидемиологических правил на митинге 23 января.

Любовь Соболь и Олега Навального задержали…
Формальная причина — нарушение антикоронавирусных норм.
tjournal.ru

#новости #фбк #навальный #23января #санитарноедело

5983 просмотров
97 97 комментариев
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97 комментариев
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Иван Трофимов

85

Только представьте - ваш срок подходит к концу, ты уже собираешься идти домой, как на выходе тебя снова вяжут и возвращают обратно по новому нарисованному делу. Какое же это блядство со стороны властей.

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Нелепый велосипед

Иван
31

Если она думала, что её отпустят в преддверии митинга, то это очень наивно с ее стороны

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Осторожный цвет

Нелепый
13

Скорее со стороны тех, кого это удивляет до сих пор. Если меня разбудят через через 10 лет и спросят, что до сих пор удивляет оппозицию я отвечу "их удивляет задержание лидеров митинга и то, что власть позволяет себе все".

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Anton Golovanov

Осторож…
64

Мне кажется, этому нужно продолжать удивляться. За рутинностью арестов можно и позабыть, что все происходящее нифига не нормально. И не лишним будет об этом так же рутинно напоминать. Не стоит привыкать к таким вещам.

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Дед Охуелыч

Anton
11

Вот-вот, чуть ли не единственный хороший комментарий здесь. Сложно представить, что подобного нет в принципе в какой-нибудь Германии или другой правовой стране. А тут читаешь и едва ли не каждый раз охуеваешь просто.

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Николай Полищук

Дед
0

охуевай придурок

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Осторожный цвет

Anton
0

Перестать удивляться =/= забыть. Перестать удивляться это перестать удивляться. Выглядит как будто у вас память примерно на три секунды, а не что вы чрезвычайно этим обеспокоены.

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-vinopa-

Осторож…
0

Когда помнишь, но не уже не удивляешься, это и есть нормализация.

Ответить

Осторожный цвет

-vinopa-
0

Когда вы то и дело удивляетесь вы на белок истеричек похожи. Не, продолжайте, ваше дело каждый раз визжать "ебать ну вы поглядите они опять посадили что творится то люди добрые", но я могу сказать, что это одна из многих причин, почему есть честь людей, по большей части в моледежи, кто вас из-за этого долбоебами считает и к вам не присоединяется. Ваше дело быть идиотами и бороться с другими косвенно разделяющими ваши взгляды людьми минусами и прочей хуйней, но вы так и сидите пердите на одном месте 10 лет. И так и будете сидеть пердеть, потому что вы даже в своем манямирке ничего другого не хотите увидеть и понять.

Ответить

-vinopa-

Осторож…
0

Все читать не буду.
Удивление =/= истерика.

Ответить

Максим Шпилёв

Anton
1

Скидываю всегда эту ссылку:
https://www.vedomosti.ru/opinion/columns/2015/12/10/620366-privichka-vozmutitelnomu

Привычка к возмутительному
Переставая чему-то поражаться, мы очень быстро перестаем это замечать
www.vedomosti.ru
Ответить

Осторожный цвет

Осторож…
3

@Марк Захаров у тебя уже не жопа, у тебя уже сплошная черная дыра, там уже рваться нечему, пощади уже дырень свою.
@kicilian @Баблгам Бич жду еще ваши порванные жопы.

Ответить

Михаил Кометов

Осторож…
3

Как только это станет "нормой" - власть в стране станет безвозвратно авторитарной

Ответить

Осторожный цвет

Михаил
–2

Почему вы все до сих пор никак не можете избавиться от максимализма? Почему на тж у большинства проблемы с критическим мышлением, а вот максимализма наоборот хоть отбавляй?

Ответить

Михаил Кометов

Осторож…
5

Этот же поинт можно направить против тебя. Почему ты не можешь избавиться от максимализма, и не приравнивать обычную негативную реакцию на посадки к удивлению "как будто это в первый раз"?

Ответить

Осторожный цвет

Михаил
–1

Потому что у вас не обычная негативная реакция, а как будто для вас это в первый раз? Чего ты вообще там повернул то? Где ты в моих словах максимализм то нашел?

Ответить

Михаил

Осторож…
2

Где ты в моих словах максимализм то нашел?

А вот он, смотри: 

у вас не обычная негативная реакция, а как будто для вас это в первый раз

Ответить

Осторожный

Михаил
–2

Почитай, что такое максимализм.

Ответить

Михаил

Осторож…
3

Почитай что такое лицемерие)

Ответить

Осторожный

Михаил
0

Ясненько.

Ответить

Игорь К

Михаил
0

Поинт это точка? Или пункт? Или момент? Или очко? Или балл? Что вы так русский язык не любите?

Ответить

Игорь К

Осторож…
0

Максимализм - это от сердца, эмоций и... недостатка ума. Если человек набирается ума - он становится консерватором... Это не я сказал

Ответить

Игорь К

Михаил
0

Любая власть всегда авторитарна...

Ответить

Помидор с

Осторож…
1

Через 10 лет второй дочери путина будет 44

Ответить

Роман Яремчук

Помидор
0

А первой 

Ответить

AZP

Помидор
0

Этой женщине

Ответить

Nick Rosenberg

Нелепый
1

Ты серьезно, блять? С ее стороны странно?

Ответить

Нелепый

Nick
2

Да, максимально наивно ожидать освобождения, когда завтра митинг.

Ответить

Nick Rosenberg

Нелепый
4

А со стороны навального, наверное, наивно было полагать что его не станут травить? Что за уебищное, ватное мышление с перекладыванием фокуса на жертву.

Ответить

Pavel Kirillov

Nick
3

Ну на самом деле Вареник правильно говорит, глупо было ожидать освобождения перед митингом. Репрессии никуда не делись.

Ответить

Нелепый

Nick
–1

Где перекладывание? Ты с головой дружишь? Перестань витать в облаках, дитё. Никто её сегодня и не собирался отпускать

Ответить

Nick Rosenberg

Нелепый
1

Новость: власти по беспределу шьют повторную административку Кире. 
Вареник: ну а хули она хотела, что ее отпустят что ли? ололо.
Тот же Вареник: где перекладывание? 

Ответить

Нелепый

Nick
–1

Ты в какой стране живёшь? Или ты бы на её месте думал, что тебя отпустят?

Ответить

Нелепый

Nick
1

И да, глупо не ожидать покушения на свою жизнь, когда ты оппозиционер в стране, в которой таких кладут пачками

Ответить

Pavel Kirillov

Нелепый
0

Какими пачками? 

Ответить

Нелепый

Pavel
1

Все серьёзные оппозиционные противники либо в тюрьме либо в земле. Новость?

Ответить

Pavel

Нелепый
–1

О каких пачках ты говоришь, вопрос повторяю. 

Ответить

Нелепый

Pavel
1

Березовский, Магнитский, Немцов, Политковская. Ходорковскому повезло, что все закончилось тюрьмой. Продолжать?

Ответить

Pavel

Нелепый
0

Здесь пачки не наберется, но такие убийства уже не актуальны.

Ответить

Нелепый

Pavel
1

Почему не актуальны? 2015 не так давно был. Я к тому, что когда ты в подобной стране становишься видным оппозиционером, то за жизнь всё-таки стоит переживать.

Ответить

Pavel

Нелепый
1

Ну если ты к этому клонил - окей. В этом я согласен - за жизнь стоит переживать. Но этот авторитарный режим облажался три раза и теперь когда все об этом знают, у него нет второй попытки. Особенно учитывая супер стратегические ходы от оппозиции. Сейчас можно не переживать, потому что занавес раскрыт для всех адекватных.

Ответить

Нелепый

Pavel
1

Ну с убийством Немцова тоже вроде всё понятно. Кто, что и зачем

Ответить

Pavel

Нелепый
1

Да, но время идет и как бы просто так стрелять уже не стреляют. Скрипали, Верзилов, Навальный - некст левел.

Ответить

Нелепый

Nick
1

Что тебя не устраивает?

Ответить

Pavel Kirillov

Иван
1

Такое не только с ними происходит и это не нова, такое происходит уже куеву тучу лет с самыми простыми гражданами этой ебучей страны.

Ответить

Иван Трофимов

Pavel
0

И это пиздец. Я не знаю, насколько это законно, но по мне такие вещи должны доводиться до человека заранее, а не постфактум.

Ответить

Pavel Kirillov

Иван
1

У меня друг освободился спустя год после тюремного заключения, сауну уже заказали, еды купили, народ для разврата собрался - мы даже домой не успели зайти, хотели матери сюрприз сделать с неожиданным появлением как приняли снова моего кента у подъезда и увезли обратно. 2016 год, февраль. По сей день сидит.

Ответить

Иван Трофимов

Pavel
0

Ну в случае ФБК это однозначно давление. А что в обычных? Распиздяйство? Палки?

Ответить

Pavel Kirillov

Иван
0

Палки, распиздяйство или давление - в любом случае произвол и беззаконие! Нет разницы, закон для всех един должен быть.

Ответить

Иван Трофимов

Pavel
1

По-человечески я согласен, но дать правовую оценку не могу происходящему. Возможно, тут будет проходить какой-нибудь юрист и что-нибудь добавит по теме.

Ответить

Pavel

Иван
1

Ну в случае правового поля то мусора правы в том, что могут задержать в спецприемнике. Хоть в тюрьме могут задержать, даже если ты осужден уже 10 лет к тебе могут прийти и увезти на тюрьму по вновь открывшимся обстоятельствам - свидетель например появился и заговорил, или кто-то еще сдал тебя. Вопрос лишь в том правдивые эти свидетельства и действительны ли основания являются истиной? Мусора могут навыдумывать хуйни и действовать в рамках закона. Что мы и наблюдаем собственно говоря: задерживают по какому-то сантарному делу, нарушения якобы коронавирусного режима - бред короче нарисованный на бумаге, за который административка на сколько я знаю и не более того. 

Ответить

Black Lodge

Иван
0

Говорят это самое страшное для заключенного, когда сидишь считаешь каждый час и тут приходит следователь с новой папкой. Тесаку за несколько месяцев до выхода нарисовали более 20 лет нового срока.

Ответить

Иван Трофимов

Black
1

Да тут можно догадаться. Во время протестов 19-го, так по 2-3 раза многих возвращали.

Ответить

Нелепый

Иван
0

Ну видишь, многих удивляет

Ответить

Иван Трофимов

Нелепый
2

Одно дело знать точно, другое - догадываться и мучаться вопросами: на сколько ещё, куда дальше итд. Ты в камере, обладаешь далеко не полной картиной, а тут ещё и такие вопросы. Это и есть жёсткий психологический аспект.

Ответить

Алексей Приловский

Black
0

тоже первым делом про него вспомнил

Ответить

Николай Полищук

Иван
0

Возвращать не надо-просто в жопу засунуть черенок лопаты

Ответить

Игорь К

Иван
0

Нарисованное - это когда ты нагадил под дверь соседа, он тебя призвал к ответу, а ты делаешь вид, что не понимаешь за что и возмущаешься "Какое же это блядство со стороны соседа"

Ответить

citizen

20

УК РФ Статья 236. Нарушение санитарно-эпидемиологических правил
1. Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий

А это тогда что?
https://www.youtube.com/watch?v=c90gkKxpUmU

Ответить

Иван Трофимов

citizen
17

Все присутствующие ФСОшники отсидели трёх недельный карантин в прихожей бункера.

Ответить

citizen

Иван
4

Ну, допустим, ремни не пристегнули. Но что, в санпине где-то сказано, что после карантина можно? 

Ответить

Иван Трофимов

citizen
0

Только под присмотром сверху 👀

Ответить

citizen

Иван
0

Вот еще подумал. Еслм даже подлизывать настоящим законам. Пусть даже она призывала участвовать. 
Но вопрос - как она могла нарушать СанПин призывом? 
Короче, у меня не получается вывернуть логику.

Ответить

Victor Ganin

citizen
2

Пыня на виселицу себе давно уже заработал, только вот кто его вешать-то будет? Его личные опричники?

Ответить

Pavel Kirillov

Victor
1

Все возможно, только время расставит все по своим местам. Одно лишь интересно, что история создается в прямых трансляциях на ютубе и на улице перед омоном, не нужно читать книги по истории, что бы знать что происходит.

Ответить

David Chebotarev

citizen
2

Это? Другое ¯\_(ツ)_/¯

Ответить

Михаил Кометов

citizen
0

В церкви можно без маски. Там бог. Путин.

Ответить

Немалый Мурод

15

Колесо блядского цирка продолжает свое вращение.

Ответить

Varep

9

Сбежать думала, но ничего, наши бравые полицейские пресекли правонарушение, молодцы!

Ответить

Нелепый велосипед

8

Надо было не открывать дверь

Ответить

Роман Александров

Нелепый
2

Не выходи из комнаты, не совершай ошибку.
Зачем тебе Солнце, если ты куришь Шипку?
За дверью бессмысленно все, особенно — возглас счастья.
Только в уборную — и сразу же возвращайся.

О, не выходи из комнаты, не вызывай мотора.
Потому что пространство сделано из коридора
и кончается счетчиком. А если войдет живая
милка, пасть разевая, выгони не раздевая.

Не выходи из комнаты; считай, что тебя продуло.
Что интересней на свете стены и стула?
Зачем выходить оттуда, куда вернешься вечером
таким же, каким ты был, тем более — изувеченным?

О, не выходи из комнаты. Танцуй, поймав, боссанову
в пальто на голое тело, в туфлях на босу ногу.
В прихожей пахнет капустой и мазью лыжной.
Ты написал много букв; еще одна будет лишней.

Не выходи из комнаты. О, пускай только комната
догадывается, как ты выглядишь. И вообще инкогнито
эрго сум, как заметила форме в сердцах субстанция.
Не выходи из комнаты! На улице, чай, не Франция.

Не будь дураком! Будь тем, чем другие не были.
Не выходи из комнаты! То есть дай волю мебели,
слейся лицом с обоями. Запрись и забаррикадируйся
шкафом от хроноса, космоса, эроса, расы, вируса.

Иосиф Бродский 1970

Ответить

Mikhail Dragunov

6

Борис Николаевич совершил очень большую ошибку, даже две ошибки. Первую это то, что не люстрировал всю эту мразь по партпринадлежности до второго колена, вторую вы сами знаете.

Ответить

#realfiddy

1

Я пошёл спать. Разбудите в 2036ом.

Ответить

Необычный дым

#realfiddy
6

Мне кажется или ты резко перестал притворяться дурачком?

Ответить

#realfiddy

Необычный
0

Последствия голодовки 

Ответить

Владимир Филатов

#realfi…
0

когда, сколько и зачем ты голодал?

Ответить

#realfiddy

Владимир
1

Примерно как ушёл с работы, 3 января. Потом проиграл несколько турниров по покеру. Но есть и позитивные моменты, бросил курить, похудел на кило 5. Спасибо что спросил.

Ответить

Алексей Дудырев

#realfi…
2

могу скинуть на киви рублей 200, что бы не помер

Ответить

#realfiddy

Алексей
0

Благодарю, но киви нет у меня
Есть только карта с двумя центами
4032 8210 0253 1351 28.02.23

Ответить

Добрый дым

#realfi…
1

Абибасы с фанариками пришлёшь?

Ответить

Алексей

#realfi…
0

я безкарточный, сорян

Ответить

Владимир Филатов

#realfi…
1

Бля, жесть. Не завидую.

Ответить

#realfiddy

Владимир
1

Я 2020 норм погудел, сейчас ищу норм вариант с высокооплачиваемой работой, но походу в РБ это не реально..

Ответить

Владимир

#realfi…
0

ты же собирался в Россию

Ответить

#realfiddy

Владимир
0

Я играл в покер в турнирах, просел по бабкам, плюс не вытащил в кэше онлайн. Сейчас всё плохо, сейчас на дорогу бы собрать)

Ответить

Владимир

#realfi…
2

ну давай, желаю успеха

Ответить

Иван

#realfi…
0

Ты же вроде в галере какой-то работал

Ответить

#realfiddy

Иван
0

Я ушел по финансовым соображениям. Кризис в стране, а Январь-Февраль не сезон для кроссовок и всё что с ними связано.

Ответить

Детский

#realfi…
1

Ушел по финансовым соображениям и теперь голодаешь. Мудро.

Ответить

#realfiddy

Детский
1

Пост перед пасхой. 

Ответить

Алексей

Детский
0

Я так же сорвался с работы с гореча когда з/п упала с 85 до 15. С декабря до середины января искал работу - всё попусту, корил себя за то что без денежной подушки просто взял и уволился. 

Ответить

Необычный дым

#realfi…
0

Голодай почаще

Ответить

#realfiddy

Необычн…
0

Это не в моих интересах

Ответить

ユリー シャネ

0

Кира (((

Ответить

Михаил Михалыч

0

Вот это вот все, вот это вот ваша эта, вот это вот я скажу... Доиграетесь! С вашей вот этой вот русофобией (с) Мотоциклист Уролог

Ответить

Maksim Romanenko

0

Эта статья как будто специально создана для оппозиции 

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Nick Tsi

0

Задержали в спецприёмнике. Это как арест в квадрате получается. Смею предположить что далее последуют куб и более высокие степени.

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