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Аня Бегиашвили

Прямая трансляция: Акции в поддержку Навального 31 января Статьи редакции

Следим за вторыми подряд митингами после задержания главы ФБК и расследования о «дворце Путина».

Гороховая улица в Петербурге. Люди включили фонарики

За неделю, прошедшую с акции 23 января, возбудили около 20 уголовных дел, в том числе — «санитарное дело», по которому несколько сторонников Алексея Навального отправили под домашний арест. На самих митингах по всей России задержали четыре тысячи человек.

31 января россияне снова вышли на протестную акцию. С самого утра начались жёсткие задержания. TJ следит за происходящим.

Если вы не видите трансляцию, обновите этот пост.

#прямаятрансляция #31января #навальный #протесты

44 559 просмотров
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137 комментариев
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Никита Сопов

112

это конечно смех сквозь слёзы 

Ответить

imevän munaa

Никита
64

господа либералы вы окружены, это во первых

Ответить

законопослушный гражданин

Никита
51
Ответить

A patient patient

законопослушный
–13

Можно будет сравнивать только если у людей будет оружие как у омоновцев и если они будут при этом так же ссаться как омоновцы.

Ответить

законопослушный

A
13

дело не в сравнении, а в самой ситуации когда омоновцы дали себя окружить такой толпе. Им очень повезло что они не в каком нибудь Фергюсоне или Балтиморе.

Ответить

A patient

законоп…
2

Ну имеем, что имеем. Было бы прекрасно если бы удалось добиться положительных сдвигов без опасных ситуаций, но правительство не идёт на встречу совсем. Печально это наблюдать.

Ответить

законопослушный

A
–17

Оно и не должно идти ни на какие встречи. Его задача работать и соблюдать закон.

Ответить

A patient

законоп…
14

В демократическом государстве правительство именно, что должно идти на встречу массам. Оно должно быть ведомым и зависимым от большинства. В этом смысл демократии.

Ответить

alexferman

законоп…
11

В нормальных странах на обычные митинги так не реагируют)

Ответить

Оскорбления и

законоп…
4

А оно работает и соблюдает закон?

Ответить

Субъективный

законоп…
1

Хорошее решение, кста, депортировать фергюсон и балтимор в россию.
А дальше либо шах либо ишак.

Ответить

Социальный дым

Субъект…
1

В Балтиморе, даже в самых отбитых районах, боятся русских, ибо они еще более отбитые. К сожалению, отбитыми они становятся только по приезду сюда, прикрываясь конституцией США и посылая нахуй все что движется.

У меня сосед тут русский, на траках работает. После бухича едет в Балтимор выискивать машины в которых сидят черные и с тесаком прокалывать им шины.

Я хз как он еще жив.

Ответить

законопослушный

Социаль…
4

"В Балтиморе, даже в самых отбитых районах, боятся русских" - утверждение
"У меня сосед тут русский, на траках работает" - аргумент в виде личного опыта

ты блять серьезно?

Ответить

Дмитрий Шубкин

законоп…
0

Очень жаль что они не там, да

Ответить

Polina Malahova

Никита
5

Это ж как они боятся нескольких десятков мирных протестующих.

Ответить

Грэм Грэмский

Никита
0

А как кака... выйти?

Ответить

Andre Macareno

Грэм
8

:q и энтер
Не благодари

Ответить

Егор Сорокин

Andre
1

:wq, так безопаснее.

Ответить

Грэм Грэмский

Andre
0

Легче шнур вытащить

Ответить

Aleksey Vasiliev

Никита
2

300 спартанцев )

Ответить

Aleksey Vasiliev

Aleksey
0

"Мир будет помнить, что свободные люди пошли против тирана, что горстка пошла против войска. Эта битва ещё не будет кончена, как мир увидит, что даже ты смертен!"

Ответить

Veniamin Borzov

Aleksey
5

Меньше смотри кино))
Какие свободные люди? Такой диктатуры, как в Спарте, человечество не видело вплоть до Гитлера. Только он смог переплюнуть спартанскую "свободу".

Ответить

notty notty

Никита
2
Ответить

Artem R

Никита
0

Это где?

Ответить

Petr

Никита
0

Милиция с народом)

Ответить

законопослушный гражданин

Никита
0

У нас слишком много народу, мы не справляемся!

Ответить

Степан Анейчик

39

Жалкая тысяча омоновцев держат в страхе 150 миллионов россиян.

Ответить

Внутренний хичхакер

Степан
–48

Ты наверное не в курсе, но большей части россиян насрать на Лёшу и ваш митинг.

Ответить

Степан Анейчик

Внутренний
0

Страх от этого никуда не делся

Ответить

Внутренний

Степан
–53

Ты в каком-то параллельном мире живёшь. Я почему то не испытываю страх. И мои друзья и знакомые не испытывают, многие даже не особо в курсе про митинги, им похуй на эту возню. Выходит страшно только некоторым школьникам, может мамка в этот раз не так сильно накажет?

Ответить

Субъективный

Внутрен…
31

Можешь испытывать приятное чувство, что все эти сотни тысяч siloviki живут за твой счет. Ведь раз протестных настроений по сути нет — то это именно так, это гигантская раздутая машина ради нихуя, выходит.

Ответить

Veniamin Borzov

Внутрен…
–32

Тебе конец, проклятый ватник!
Записывай: ты - терпила, раб, лахта, бот, пенсионер, офисная крыса, пособник жуликов и воров! Вроде ничего не забыл?))) 
Мы - прекрасная россия будущего, лучшие люди страны, молодые, красивые, неподкупные, честные, свободные борцы с коррупцией и кровавым режимом!
Запомнил? 
Иди и больше не греши, а то заминусуем до полусмерти!
Не лезь в наш святой протест))

Ответить

Социальный дым

Veniamin
4

Назови 10 достижений страны за 20 лет. И расскажи чем ты горд в своем правительстве?

Ответить

Veniamin Borzov

Социаль…
–9

Не, достижений никаких. Только деградация! 
Выгляни в окно - разруха, дорог нет, нищие бабушки продают последнее у метро! За границу невозможно уехать, учителя торгуют на рынках! В подъезде хожу по шприцам. Пенсии, зарплаты учителям задерживают на 3-4 месяца. Хорошо, что есть гуманитарная помощь от США и Европы. Одним словом, никаких изменений с 1999 года нет.
Гордиться нечем, только стыд и позор, пойду включу Дождь на своём МакБуке, буду весь выходной посыпать голову пеплом. 
Спасибо за наводку, Родрик-джан!

Ответить

Социальный

Veniamin
7

Так ты перечислишь достижения или дорога в паре крупных городов это все?

Макбук тоже достижение правительства за 20 лет?

Ответить

Dmitry

Социаль…
7

Солнце встало, солнце село, спасибо эффективному правительству и работе депутатов за это!

Ответить

Социальный

Dmitry
1

Спасибо что вы есть! Дай Бог вам здоровья и вечного правления! Куда дань заносить?

Ответить

Veniamin

Dmitry
–1

Не забывай про утренний стояк, он тоже благодаря Путину!

Ответить

Veniamin

Социаль…
–1

Повторяю, достижений нет! 
это первое_
Второе - ты думаешь, Путин это спаситель России? Путин это человек, который бездарно упустил самый главный шанс в истории страны: 15 лет сверхвысоких цен на нефть. За это история вынесет ему неизбежный приговор. 
А теперь ты ответь мне: во время голосования за обнуление ты сидел дома, как и приказал фюрер?)) 

Ответить

Rodion

Veniamin
0

За это история вынесет ему неизбежный приговор.

Россияне ему памятники в каждом городе поставят и иконы в церквях развесят. 

Ответить

Veniamin

Rodion
–1

Правильно писать - россиянцы, а ещё лучше - ватники.
Больше презрения и у вас всё получится!
Удачи с революцией!

Ответить

Rodion

Veniamin
0

У нас и так все получилось, но в 2014 россияне принесли нам войну.

Ответить

Veniamin

Rodion
–2

Угу, отлично получилось.
Просто торжество свободы, равенства и братства.
При всём уважении к жертвам этого конфликта, простой народ Украины тогда просто развели несколько очень богатых дядь. Что Порошенко, что Янук, что все остальные -  клейма негде ставить. 
Гражданский конфликт был запрограммирован в самой риторике той "революции". Или ты думаешь, что людям на Востоке интересно было слушать про ножи и москалей? Имея под боком РФ, можно было сложить 2 и 2, чтобы получить вероятный результат той движухи. 
Нам того же желаешь? Понимаю твоё желание, но тогда и ты должен понимать, почему десятки миллионов здесь этого не хотят. 
Перемены нам нужны, но не в форме т.н. "революции". Которая в реальности является силовым перехватом власти, от одной группировки богатых дядь к другой, при помощи раскрученных болтунов, экзальтированной толпы и содействии части силовиков. С неизбежной потерей пары регионов.
Или ты не знал, что революции всегда приводят к распаду страны? Загугли 1789 год, 1917 год, 1991 год и т.п. Зачем нам наступать на эти грабли. 

Ответить

Rodion

Veniamin
1

Зачем ты мне скопировал сюда российскую пропаганду? Ладно, можешь не отвечать, и так все понятно.

Ответить

Veniamin

Rodion
–1

Слышь, Родион, у меня половина родственников в Николаеве, так что не надо менять тут в бота превращать. Дядя даже горел в БТР, воюя в вашей Нацгвардии. Есть и товарищи, которые на Донбасс подались на противоположную сторону. На складе у нас женщина из Горловки, которая до сих пор иногда плачет, когда вспоминает, как в подвале сидела, когда ВСУ их бомбила. Это что, пропаганда? Тебе удобно так жить?
Ну тогда не удивляйся, что твоя страна разделена.
Я лично понимаю и своего дядю, который в ВСУ до сих пор служит, и своих товарищей на Донбассе. И заметь, с тобой говорю уважительно.
А ты что делаешь - если инфа тебе в голову не укладывается, то это сразу бот и ватная пропаганда. Пока так будешь думать, там будешь жить в разорванной стране, хоть тысяча донецков к вам вернётся.

Ответить

Rodion

Veniamin
1

Ясно

Ответить

Митя

Veniamin
0

Эта конструкция из раза в раз систематически ломается и распадается. Может стоит пересмотреть ее и не пытаться опять склеивать то , что не уживается ?

Ответить

Veniamin

Митя
0

На Украине за такие предложения в тюряжку можно попасть))
Полагаю, что судьбу конструкции должны решать части конструкции, и желательно мирным, сытым путём.
Я лично за то, чтобы все были богатыми, мирными и спокойными. Только на этой основе можно что то решать. Те, кто призывают к противоположному - провокаторы и гады, ничего хорошего от них ни бизнесу, ни простым людям ждать не приходится.

Ответить

Социальный

Veniamin
0

В США не было обнулений.

Встречный вопрос, а ты выходил на пенках голосовать или сказал что бессмысленно и просидел на диване, оправдывая власть и обсирая протестующих?

Сколько раз ты выходил с немирным протестом, к которому призываешь? Или все ждешь пока все вокруг начнут, а ты поруководишь?

Ответить

Veniamin

Социаль…
1

Я пошёл и проголосовал против, моя совесть чиста. А ты, Родрик-джан, даже не смог доехать до посольства, чтобы проголосовать. Я в чёртовой Индии в 2012 году нашёл консульство, чтобы сделать это.
И ты ещё что-то пишешь на политическом форуме? Стыдоба. Я правильно понимаю, что для тебя прямое голосование это не метод, а вот немирный протест - заверните два, и потолще. Как ты в США-то живёшь, тебе в Ливию надо переехать, а не в США на форумах писать.
Вот тебе мой ответ. Пока немирные протесты проходят под эгидой Навального - ни я, ни миллионы других не примкнут к ним. Для меня Навальный это Путин номер 2, только ещё более болтливый и некомпетентный.
Руковожу я только в рамках своей скромной деятельности, но если народ попросит - поруковожу и против Путина с Навальным. 
Относительно обсирания протестующих - так ты не протестующий, ты сытый провокатор. И чем у нас тут ярче горит, тем у тебя теплее. Вот ты и рад дров подкидывать. 
Родрик-джан)

Ответить

Социальный

Veniamin
0

Пока немирные протесты проходят под эгидой Навального - ни я, ни миллионы других не примкнут к ним. Для меня Навальный это Путин номер 2, только ещё более болтливый и некомпетентный.

А под чьей эгидой ты выйдешь? Есть альтернатива? Или это аля кремлевский пук в воздух «терпите текущих, мы решили что альтернатив нет»?

Ответить

Субъективн

Veniamin
0

 Я пошёл и проголосовал против, моя совесть чиста.

Кого это ебет, если можно спокойно нарисовать хоть 80% из воздуха?

Ответить

Субъективный

Veniamin
0

Твой любовник, что ли? По сути очевидного противоречия из моего коммента, видимо, нечего заметить, как и ему.

Ответить

Степан Анейчик

Внутрен…
0

Одно другое не исключает.

Ответить

Социальный дым

Степан
–1

Скинешь мне 20% своей зарплаты?

Какая разница кому отправлять, если тебе все равно без разницы на что тратится. А мне приятно, первый кирпичик куплю для дворца.

Ответить

Petr

Внутрен…
0

Ну судя по твоей аватарке у тебя большая часть друзей и знакомых менты и прочие сталинисты)) понятно иим пофиг на митинги)

Ответить

законопослушный гражданин

Степан
4

300к штыков росгвардии ты забыл

Ответить

Marhal_New _Arleana

законопослушный
0

300к?

Ответить

законопослушный

Marhal_…
0

а сколько по-твоему?

Ответить

Marhal_New

законоп…
0

Не знаю. Не больше 20к мб

Ответить

законопослушный

Marhal_…
7
Ответить

Marhal_New

законоп…
1

Сочувствую.

Ответить

Субъективный

Marhal_…
0

Там общий официальный объем 340к. Даже если боевых юнитов 20-30%, уже сильно больше.

Ответить

Marhal_New

законоп…
0

300к это уже армия.

Ответить

Кеша Шушпанов

Marhal_…
4

Это и есть армия, только против своего народа

Ответить

Рамиль

Marhal_…
0

340к

Ответить

NiemandDa

Marhal_…
0
Ответить

Дмитрий Киселев

24

Все в сборе? Поехали!

Ответить

Серебряный Джонни

–17

Эксклюзивный контент! В редакцию поступили фото с места событий от самых ярых сторонников протеста

Ответить

законопослушный гражданин

Серебряный
26

хуйня у тебя диван
я с такого капчую

Ответить

imevän munaa

Серебряный
14

- Выходите на площадь!
- А вы выйдете?
- Нет, я в Израиле.

Ответить

Внутренний хичхакер

imevän
–22

Некоторые патриоты в Литве сидят.

Ответить

Добрый дым

Внутрен…
1

Ну да, оставался бы он в России - теперь политзаключённым был бы. Как в песне группы Lumen поётся: "Я люблю свою страну, но ******** государство"

Ответить

AZP

Добрый
2

"ненавижу."
Мне можно вставить это слово.

Ответить

Закомплексованна

Внутрен…
0

Так ему не дадут границу пересечь...

Ответить

AZP

Внутрен…
–5

С Тихановской сосётся?

Ответить

Кирилл Черняев

9

А под каким предлогом перекрыты станции метро и улицы в Москве? Фестиваль борща, казачий спас, прост))))0)))?
Правда интересно какая официальная причина

Ответить

imevän munaa

Кирилл
3

лол)))))
https://www.mosgortrans.ru/routes/changes/210131/

Ответить

Кирилл Черняев

imevän
22

Понял.
Причина: прост))))0))

Ответить

Острый ГОСТ

Кирилл
5

Работники метро бастуют в знак протеста против ограничения свободы слова в США, очевидно же. Свободные люди в свободной стране, как ты им запретишь?

Ответить

Антон Лисин

Кирилл
1

Масленица 

Ответить

Мария Казакова

Кирилл
0

Чтобы граждане не мешали проходу граждан

Ответить

законопослушный гражданин

7

штош

Ответить

Добрый дым

законопослушный
2

Презумпция невиновности? Не, не слышали.

Ответить

Dmitry Teplyakov

Добрый
0

Ну невиновны в этом, так виновны в чём-то другом, был бы человек, а статья найдётся.

Ответить

davi nayka

4

ну не бомбит у них, не бомбит!

Ответить

Nike RossXP

davi
11

увы, это перцовка

Ответить

Даниил Шейкин

7

«Илья Варламов сфотографировал полицейского с электродубинкой.»

Ответить

Валерий Лукашин

6
Ответить

Руслан Астратов

Валерий
1

Ебать у них шайбы широкие, откормленные

Ответить

Игорец Обыкновенный

5

Следим. Жопы аккуратно расставлены по диванам)

Ответить

Иван Сидоров

4

Ура! Да здравствует #мирныйпротест

Ответить

Владимир Филатов

Иван
1

привееееет

Ответить

linn

3

Как раз еду на "гуляние" в Питере, читаю статью и глаз радуется)

Ответить

#realfiddy

linn
2

Глаз шоколадный?

Ответить

linn

#realfiddy
12

Шоколадный глаз дергается

Ответить

theLastLetters

linn
1

* дергается

Ответить

Добрый дым

4

https://t.me/pozitronik_blog/2642

Трудоголизм и прокрастинация
На Сухаревской тихий пиздец. Выходишь из норы — тебя сразу пакуют.
Ответить

Добрый дым

4

«ОВД-инфо» пишет, что во Владивостоке в отделе полиции № 4 к задержанным применяют физическое насилие, стреляют из травматического оружия и бьют электрошокером.

Шутки, что в Беларуси был бета-тест - не шутки?

Ответить

Папуша

3

Напоминаю, что вы можете помочь протестующим и неправомерно задержанным, если задонатите ОВД-инфо, Агоре или Правозащите Открытки.

Ответить

Dmitry Teplyakov

Папуша
1
Ответить

solawind

Папуша
0

Дай ссылку, я сегодня не пошел, так хоть денег переведу.

Ответить

Dmitry Teplyakov

solawind
1

https://ovdinfo.org например

Акции в поддержку Навального 31 января | ОВД-Инфо
Акции в поддержку Навального 31 января | ОВД-Инфо
ovdinfo.org
Ответить

Добрый дым

1

Блин, что мешает санкционировать митинги и выделить этих же полиционеров, но в десятки раз меньшего количества?

Ответить

Кеша Шушпанов

Добрый
7

Ну тогда нельзя будет потом по новостям говорить, что это вышли пара сотен наркоманов и прочих маргиналов. У них тактика запугивания населения. Чтобы ты даже не думал выходить на следующую акцию.

Ответить

Nike RossXP

Добрый
0

очко

Ответить

stepan ua

Добрый
0

Наверное нужно указать количество протестующих на митинге. И что-то мне подсказывает, даже с соблюдением всех правил, получат отрицательное решение на проведение протестов.

Ответить

Alexey Makov

–13

ОПозиция сама сливает протесты. Специально или по глупости -хз. Но было очевидно, что к этому митингу у власти будет время подготовиться, а у активной массы поутихнет негодование. В итоге получим отличный материал для Соловья и КО, где будут всем тыкать, что на Навального людям похуй.
Скажите кто тот мудак, что кинул клич на митинг именно сегодня? Я бы ещё понял день суда. Ну или инфоповод новый бы кинули

Ответить

Veniamin Borzov

Alexey
2

Они пытались, рассчитывали на БиллингКэт. Но БиллингКэт не успел сделать качество, а другого инфоповода не нашлось. Осталось только выходить чисто за Навального. 

Ответить

Alexey Makov

Veniamin
5

Наивно. Вот кремлеботы говорят, что протесты организуются и финансируются западом. Но не может же запад так слабо отрабатывать, без четко но плана, выработанной логистики, новых методов и прочего. БиллингКэт это явно не тот инфоповод, который тригернет хотя бы 0.5% на улицу

Ответить

Veniamin Borzov

Alexey
1

Вспомни, люди блокировали трассы против мусорных полигонов, ломали заборы и митинговали в скверах против храма, месяцами ходили за губернатора. И всё получилось в итоге. О Хабаровске вон вся РФ знает.
Вывод прост - для выхода на улицу людям нужна живая тема. Нужно чтобы выход на улицу мог решить их конкретные проблемы. Конкретную боль.
Попытка построить протест исключительно вокруг имени  Навального хорошо для пиара, но плохо для массовости протестов. Его популярность преувеличена интернет-публикой, при этом у него слишком большой антирейтинг среди чуть старшего поколения (которое и составляло костяк успешных митингов против храма, горы, полигонов и пр.).
За всё хорошее против всего плохого, и чтобы дядя Лёша стал президентом - так ты людей зимой на улицу не вытащишь.
Вот будет лето, может санкций накидают, тогда глядишь живее пойдёт.

Ответить

Alexey Makov

Veniamin
1

Ну популярность всех политиков у нас преувеличена) и при честных выборах Навальный смог бы спокойно составить конкуренцию вождю и тем более его преемникам.
Но Россия в целом аполитичная страна, а народ имеет крайне низкую политическую грамотность. Поэтому да, серьезного движа вокруг политики быть не может. Даже столетние революции прошли оооочень туго и все получилось только из-за влияния внешних факторов. А сейчас нет и процента того напряжения народных масс.

Ответить

Veniamin Borzov

Alexey
0

Что то не припомню революций с лозунгами "За Керенского!", "За Ленина!", "За Робеспьера!". 
Ещё раз, люди выходят даже при напряжении и внешних факторах - за свои интересы. Эти интересы и надо поднимать на щит. Так и происходит в реальных рев движухах: Землю - Крестьянам, Долой Войну, Равные права и Равная собственность (это 1789). 
То, что ты считаешь, что при честных выборах Навальный мог побеждать Путина в 2012 или 2018 - это и есть проблема всего мировосприятия поклонников ФБК. Так и будет Волков умножать на три количество вышедших за Лёшу, чтобы всё это хоть как-то смахивало на всероссийского лидера и массовый протест.
Ещё раз, вождистское движение не имеет шансов. Даже Гитлер взывал к национальным интересам и постоянно обращался к рабочим с понятыми им лозунгами.
Пока не будет внятной повестки, понятной и близкой каждому учителю, так и будет продолжаться иллюзиорная революция для пресс-релизов. На радость Путину и Ко.

Ответить

Alexey Makov

Veniamin
0

Так вроде повестка кристально ясная - борьба с коррупцией, с политическими монополиями

Ответить

Veniamin

Alexey
0

Это всё? 
Этого недостаточно для массовой поддержки. Значит не попадаете в интересы массы людей, а только небольшой части.
В этой ситуации остаётся либо говорить, что народ спит, либо ждать лета, санкций и обнищания населения, когда выйдут за любого хрюшу.

Ответить

Alexey

Veniamin
1

Это все и этого достаточно для развитого политически подкованного общества. Но это не про нас, люди не могут даже выстроить простейшую логическую цепочку и продолжают спрашивать себя и окружающих "ну дворец и дворец, разве эти деньги украдены конкретно у меня, тебя?"

Ответить

Субъективный

Veniamin
0

А что получилось в хабаровске-то в этих розовых очках?
И зачем ты придумал какие-то воображаемые лозунги уровня «за все хорошее и против всего плохого»? Изобретаешь резиновых оппонентов? Купи в аптеке за сотку, не изобретай.

Ответить

Marhal_New _Arleana

2

I could lie, say I like it like that, like it like that
I could lie, say I like it like that, like it like that

Ответить

Gray

2

Привет из Новосиба, мы сегодня побегали от омона по дворам,  долго бегают они плохо :)

Удачи Москве и Питеру!

Ответить

Плотва обыкновенная

2

@Аня Бегиашвили закрепите пост сверху, что бы листать искать не приходилось. Спасибо.

Ответить

Комментарий удален

Добрый дым

Назарова
3

+15 рублей, на бичпакет уже заработали.

Ответить

Комментарий удален

Doktor

Назарова
4

Приятной регистрации и пошла на хер

Ответить

Добрый дым

Назарова
0

А, это опять ты, Орлов, тролишь? Ты как-то жир растерял, стало пресно.

Ответить

Распространенный

Добрый
0

Че произошло, почему коммент удаден, он же про белингкет писал, что не так?

Ответить

Распространенный

Распрос…
0

Отмена, ветку перепутал

Ответить

пирог же

1

Мне кажется что надо перестать делать акции в центрах городов. Выбирать площади и пространства других районов, где м посвободнее и масштаб оценить проще

Ответить

конгруэ́нтный

1

Очень неплохо 
главное продолжать 
а то некоторые терпилы тут
 сдаются даже не попробовав 
слушать их не надо 

Всем успешного протеста

Ответить

Денис Бывальцев

1

Лучшее место для знакомств в 2021 - мусорской бобик. Специалисты качественно подбирают контингент - берут Сванидзе, журналистов, молодых и активных граждан. Так что, если чувствуете себя одиноко, можете идти даже не на площадь, а сразу в бобик, просто посидеть и пообщаться.

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AZP

Денис
0

Сванидзе зачем?
Дед всегда был крайне осторожным в словах.

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Франсуа Наоборот

0

Нужны кардинальные меры, сажать на 25 лет или расстреливать толпу из гаубицы. Чёт как-то тухловато. И космонавтам давать квартиры в Химках, в ЖК Герои Промытых Мозгов

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пирог же

0

Регистрация сегодня. Ну естественно

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Богдан Пухальский

0

А вот и Оксимииирон, Оксимииирон! Зачитай ченить

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Распространенный лолипоп

0

Позор тем людям, которые при задержании соратника вместо того чтобы дать отпор ущербным омоновцам и вырвать его из их рук просто стоят и снимают. Вы не СМИ, вы люди блять, а если бы вас так задерживали, вы бы не хотели чтобы вся эта ваша недобратская сила не оставила вас на произвол судьбы?

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Пешка Комитета

0

Быстро, за 5 минут

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Ультрастасик

0

"Baza пишет, что у Вознесенского переулка в Москве загорелась полицейская машина." Загорелась. Наверное, ТО забыли провести)))

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Gennady Verzakov

0

Около двух тысяч в Москве - это они видимо думали что их про полицейских спрашивают

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Netflix Kim

–12

"Ходячие" снова шатаются?

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