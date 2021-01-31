Прямая трансляция: Акции в поддержку Навального 31 января Статьи редакции
Следим за вторыми подряд митингами после задержания главы ФБК и расследования о «дворце Путина».
За неделю, прошедшую с акции 23 января, возбудили около 20 уголовных дел, в том числе — «санитарное дело», по которому несколько сторонников Алексея Навального отправили под домашний арест. На самих митингах по всей России задержали четыре тысячи человек.
31 января россияне снова вышли на протестную акцию. С самого утра начались жёсткие задержания. TJ следит за происходящим.
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это конечно смех сквозь слёзы
Можно будет сравнивать только если у людей будет оружие как у омоновцев и если они будут при этом так же ссаться как омоновцы.
дело не в сравнении, а в самой ситуации когда омоновцы дали себя окружить такой толпе. Им очень повезло что они не в каком нибудь Фергюсоне или Балтиморе.
Оно и не должно идти ни на какие встречи. Его задача работать и соблюдать закон.
Субъективный
Хорошее решение, кста, депортировать фергюсон и балтимор в россию.
А дальше либо шах либо ишак.
Социальный дым
В Балтиморе, даже в самых отбитых районах, боятся русских, ибо они еще более отбитые. К сожалению, отбитыми они становятся только по приезду сюда, прикрываясь конституцией США и посылая нахуй все что движется.
У меня сосед тут русский, на траках работает. После бухича едет в Балтимор выискивать машины в которых сидят черные и с тесаком прокалывать им шины.
Я хз как он еще жив.
"В Балтиморе, даже в самых отбитых районах, боятся русских" - утверждение
"У меня сосед тут русский, на траках работает" - аргумент в виде личного опыта
ты блять серьезно?
А как кака... выйти?
:q и энтер
Не благодари
300 спартанцев )
"Мир будет помнить, что свободные люди пошли против тирана, что горстка пошла против войска. Эта битва ещё не будет кончена, как мир увидит, что даже ты смертен!"
Меньше смотри кино))
Какие свободные люди? Такой диктатуры, как в Спарте, человечество не видело вплоть до Гитлера. Только он смог переплюнуть спартанскую "свободу".
Жалкая тысяча омоновцев держат в страхе 150 миллионов россиян.
Внутренний хичхакер
Ты наверное не в курсе, но большей части россиян насрать на Лёшу и ваш митинг.
Страх от этого никуда не делся
Внутренний
Ты в каком-то параллельном мире живёшь. Я почему то не испытываю страх. И мои друзья и знакомые не испытывают, многие даже не особо в курсе про митинги, им похуй на эту возню. Выходит страшно только некоторым школьникам, может мамка в этот раз не так сильно накажет?
Субъективный
Можешь испытывать приятное чувство, что все эти сотни тысяч siloviki живут за твой счет. Ведь раз протестных настроений по сути нет — то это именно так, это гигантская раздутая машина ради нихуя, выходит.
Тебе конец, проклятый ватник!
Записывай: ты - терпила, раб, лахта, бот, пенсионер, офисная крыса, пособник жуликов и воров! Вроде ничего не забыл?)))
Мы - прекрасная россия будущего, лучшие люди страны, молодые, красивые, неподкупные, честные, свободные борцы с коррупцией и кровавым режимом!
Запомнил?
Иди и больше не греши, а то заминусуем до полусмерти!
Не лезь в наш святой протест))
Социальный дым
Назови 10 достижений страны за 20 лет. И расскажи чем ты горд в своем правительстве?
Не, достижений никаких. Только деградация!
Выгляни в окно - разруха, дорог нет, нищие бабушки продают последнее у метро! За границу невозможно уехать, учителя торгуют на рынках! В подъезде хожу по шприцам. Пенсии, зарплаты учителям задерживают на 3-4 месяца. Хорошо, что есть гуманитарная помощь от США и Европы. Одним словом, никаких изменений с 1999 года нет.
Гордиться нечем, только стыд и позор, пойду включу Дождь на своём МакБуке, буду весь выходной посыпать голову пеплом.
Спасибо за наводку, Родрик-джан!
Так ты перечислишь достижения или дорога в паре крупных городов это все?
Макбук тоже достижение правительства за 20 лет?
Повторяю, достижений нет!
это первое_
Второе - ты думаешь, Путин это спаситель России? Путин это человек, который бездарно упустил самый главный шанс в истории страны: 15 лет сверхвысоких цен на нефть. За это история вынесет ему неизбежный приговор.
А теперь ты ответь мне: во время голосования за обнуление ты сидел дома, как и приказал фюрер?))
Угу, отлично получилось.
Просто торжество свободы, равенства и братства.
При всём уважении к жертвам этого конфликта, простой народ Украины тогда просто развели несколько очень богатых дядь. Что Порошенко, что Янук, что все остальные - клейма негде ставить.
Гражданский конфликт был запрограммирован в самой риторике той "революции". Или ты думаешь, что людям на Востоке интересно было слушать про ножи и москалей? Имея под боком РФ, можно было сложить 2 и 2, чтобы получить вероятный результат той движухи.
Нам того же желаешь? Понимаю твоё желание, но тогда и ты должен понимать, почему десятки миллионов здесь этого не хотят.
Перемены нам нужны, но не в форме т.н. "революции". Которая в реальности является силовым перехватом власти, от одной группировки богатых дядь к другой, при помощи раскрученных болтунов, экзальтированной толпы и содействии части силовиков. С неизбежной потерей пары регионов.
Или ты не знал, что революции всегда приводят к распаду страны? Загугли 1789 год, 1917 год, 1991 год и т.п. Зачем нам наступать на эти грабли.
Слышь, Родион, у меня половина родственников в Николаеве, так что не надо менять тут в бота превращать. Дядя даже горел в БТР, воюя в вашей Нацгвардии. Есть и товарищи, которые на Донбасс подались на противоположную сторону. На складе у нас женщина из Горловки, которая до сих пор иногда плачет, когда вспоминает, как в подвале сидела, когда ВСУ их бомбила. Это что, пропаганда? Тебе удобно так жить?
Ну тогда не удивляйся, что твоя страна разделена.
Я лично понимаю и своего дядю, который в ВСУ до сих пор служит, и своих товарищей на Донбассе. И заметь, с тобой говорю уважительно.
А ты что делаешь - если инфа тебе в голову не укладывается, то это сразу бот и ватная пропаганда. Пока так будешь думать, там будешь жить в разорванной стране, хоть тысяча донецков к вам вернётся.
На Украине за такие предложения в тюряжку можно попасть))
Полагаю, что судьбу конструкции должны решать части конструкции, и желательно мирным, сытым путём.
Я лично за то, чтобы все были богатыми, мирными и спокойными. Только на этой основе можно что то решать. Те, кто призывают к противоположному - провокаторы и гады, ничего хорошего от них ни бизнесу, ни простым людям ждать не приходится.
В США не было обнулений.
Встречный вопрос, а ты выходил на пенках голосовать или сказал что бессмысленно и просидел на диване, оправдывая власть и обсирая протестующих?
Сколько раз ты выходил с немирным протестом, к которому призываешь? Или все ждешь пока все вокруг начнут, а ты поруководишь?
Я пошёл и проголосовал против, моя совесть чиста. А ты, Родрик-джан, даже не смог доехать до посольства, чтобы проголосовать. Я в чёртовой Индии в 2012 году нашёл консульство, чтобы сделать это.
И ты ещё что-то пишешь на политическом форуме? Стыдоба. Я правильно понимаю, что для тебя прямое голосование это не метод, а вот немирный протест - заверните два, и потолще. Как ты в США-то живёшь, тебе в Ливию надо переехать, а не в США на форумах писать.
Вот тебе мой ответ. Пока немирные протесты проходят под эгидой Навального - ни я, ни миллионы других не примкнут к ним. Для меня Навальный это Путин номер 2, только ещё более болтливый и некомпетентный.
Руковожу я только в рамках своей скромной деятельности, но если народ попросит - поруковожу и против Путина с Навальным.
Относительно обсирания протестующих - так ты не протестующий, ты сытый провокатор. И чем у нас тут ярче горит, тем у тебя теплее. Вот ты и рад дров подкидывать.
Родрик-джан)
Пока немирные протесты проходят под эгидой Навального - ни я, ни миллионы других не примкнут к ним. Для меня Навальный это Путин номер 2, только ещё более болтливый и некомпетентный.
А под чьей эгидой ты выйдешь? Есть альтернатива? Или это аля кремлевский пук в воздух «терпите текущих, мы решили что альтернатив нет»?
Субъективн
Я пошёл и проголосовал против, моя совесть чиста.
Кого это ебет, если можно спокойно нарисовать хоть 80% из воздуха?
Твой любовник, что ли? По сути очевидного противоречия из моего коммента, видимо, нечего заметить, как и ему.
Одно другое не исключает.
Социальный дым
Скинешь мне 20% своей зарплаты?
Какая разница кому отправлять, если тебе все равно без разницы на что тратится. А мне приятно, первый кирпичик куплю для дворца.
300к штыков росгвардии ты забыл
300к?
а сколько по-твоему?
Не знаю. Не больше 20к мб
Субъективный
Там общий официальный объем 340к. Даже если боевых юнитов 20-30%, уже сильно больше.
300к это уже армия.
Эксклюзивный контент! В редакцию поступили фото с места событий от самых ярых сторонников протеста
- Выходите на площадь!
- А вы выйдете?
- Нет, я в Израиле.
Внутренний хичхакер
Некоторые патриоты в Литве сидят.
Добрый дым
Ну да, оставался бы он в России - теперь политзаключённым был бы. Как в песне группы Lumen поётся: "Я люблю свою страну, но ******** государство"
А под каким предлогом перекрыты станции метро и улицы в Москве? Фестиваль борща, казачий спас, прост))))0)))?
Правда интересно какая официальная причина
Острый ГОСТ
Работники метро бастуют в знак протеста против ограничения свободы слова в США, очевидно же. Свободные люди в свободной стране, как ты им запретишь?
штош
Добрый дым
Презумпция невиновности? Не, не слышали.
Ну невиновны в этом, так виновны в чём-то другом, был бы человек, а статья найдётся.
ну не бомбит у них, не бомбит!
Ура! Да здравствует #мирныйпротест
Как раз еду на "гуляние" в Питере, читаю статью и глаз радуется)
Глаз шоколадный?
Напоминаю, что вы можете помочь протестующим и неправомерно задержанным, если задонатите ОВД-инфо, Агоре или Правозащите Открытки.
Ну тогда нельзя будет потом по новостям говорить, что это вышли пара сотен наркоманов и прочих маргиналов. У них тактика запугивания населения. Чтобы ты даже не думал выходить на следующую акцию.
ОПозиция сама сливает протесты. Специально или по глупости -хз. Но было очевидно, что к этому митингу у власти будет время подготовиться, а у активной массы поутихнет негодование. В итоге получим отличный материал для Соловья и КО, где будут всем тыкать, что на Навального людям похуй.
Скажите кто тот мудак, что кинул клич на митинг именно сегодня? Я бы ещё понял день суда. Ну или инфоповод новый бы кинули
Они пытались, рассчитывали на БиллингКэт. Но БиллингКэт не успел сделать качество, а другого инфоповода не нашлось. Осталось только выходить чисто за Навального.
Наивно. Вот кремлеботы говорят, что протесты организуются и финансируются западом. Но не может же запад так слабо отрабатывать, без четко но плана, выработанной логистики, новых методов и прочего. БиллингКэт это явно не тот инфоповод, который тригернет хотя бы 0.5% на улицу
Вспомни, люди блокировали трассы против мусорных полигонов, ломали заборы и митинговали в скверах против храма, месяцами ходили за губернатора. И всё получилось в итоге. О Хабаровске вон вся РФ знает.
Вывод прост - для выхода на улицу людям нужна живая тема. Нужно чтобы выход на улицу мог решить их конкретные проблемы. Конкретную боль.
Попытка построить протест исключительно вокруг имени Навального хорошо для пиара, но плохо для массовости протестов. Его популярность преувеличена интернет-публикой, при этом у него слишком большой антирейтинг среди чуть старшего поколения (которое и составляло костяк успешных митингов против храма, горы, полигонов и пр.).
За всё хорошее против всего плохого, и чтобы дядя Лёша стал президентом - так ты людей зимой на улицу не вытащишь.
Вот будет лето, может санкций накидают, тогда глядишь живее пойдёт.
Ну популярность всех политиков у нас преувеличена) и при честных выборах Навальный смог бы спокойно составить конкуренцию вождю и тем более его преемникам.
Но Россия в целом аполитичная страна, а народ имеет крайне низкую политическую грамотность. Поэтому да, серьезного движа вокруг политики быть не может. Даже столетние революции прошли оооочень туго и все получилось только из-за влияния внешних факторов. А сейчас нет и процента того напряжения народных масс.
Что то не припомню революций с лозунгами "За Керенского!", "За Ленина!", "За Робеспьера!".
Ещё раз, люди выходят даже при напряжении и внешних факторах - за свои интересы. Эти интересы и надо поднимать на щит. Так и происходит в реальных рев движухах: Землю - Крестьянам, Долой Войну, Равные права и Равная собственность (это 1789).
То, что ты считаешь, что при честных выборах Навальный мог побеждать Путина в 2012 или 2018 - это и есть проблема всего мировосприятия поклонников ФБК. Так и будет Волков умножать на три количество вышедших за Лёшу, чтобы всё это хоть как-то смахивало на всероссийского лидера и массовый протест.
Ещё раз, вождистское движение не имеет шансов. Даже Гитлер взывал к национальным интересам и постоянно обращался к рабочим с понятыми им лозунгами.
Пока не будет внятной повестки, понятной и близкой каждому учителю, так и будет продолжаться иллюзиорная революция для пресс-релизов. На радость Путину и Ко.
Так вроде повестка кристально ясная - борьба с коррупцией, с политическими монополиями
А что получилось в хабаровске-то в этих розовых очках?
И зачем ты придумал какие-то воображаемые лозунги уровня «за все хорошее и против всего плохого»? Изобретаешь резиновых оппонентов? Купи в аптеке за сотку, не изобретай.
I could lie, say I like it like that, like it like that
I could lie, say I like it like that, like it like that
Привет из Новосиба, мы сегодня побегали от омона по дворам, долго бегают они плохо :)
Удачи Москве и Питеру!
@Аня Бегиашвили закрепите пост сверху, что бы листать искать не приходилось. Спасибо.
Комментарий удален
+15 рублей, на бичпакет уже заработали.
Комментарий удален
Мне кажется что надо перестать делать акции в центрах городов. Выбирать площади и пространства других районов, где м посвободнее и масштаб оценить проще
Очень неплохо
главное продолжать
а то некоторые терпилы тут
сдаются даже не попробовав
слушать их не надо
Всем успешного протеста
Лучшее место для знакомств в 2021 - мусорской бобик. Специалисты качественно подбирают контингент - берут Сванидзе, журналистов, молодых и активных граждан. Так что, если чувствуете себя одиноко, можете идти даже не на площадь, а сразу в бобик, просто посидеть и пообщаться.
Нужны кардинальные меры, сажать на 25 лет или расстреливать толпу из гаубицы. Чёт как-то тухловато. И космонавтам давать квартиры в Химках, в ЖК Герои Промытых Мозгов
Позор тем людям, которые при задержании соратника вместо того чтобы дать отпор ущербным омоновцам и вырвать его из их рук просто стоят и снимают. Вы не СМИ, вы люди блять, а если бы вас так задерживали, вы бы не хотели чтобы вся эта ваша недобратская сила не оставила вас на произвол судьбы?
"Baza пишет, что у Вознесенского переулка в Москве загорелась полицейская машина." Загорелась. Наверное, ТО забыли провести)))
Около двух тысяч в Москве - это они видимо думали что их про полицейских спрашивают